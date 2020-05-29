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Новини Оборона
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Після публікації Цензор.НЕТ завод імені Малишева звільнив заступника директора підприємства Поляха, який кликав "російські танки-визволителі"

Після публікації Цензор.НЕТ завод імені Малишева звільнив заступника директора підприємства Поляха, який кликав

Після публікації головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що ексміліціонер Вадим Полях, який у 2014 році втік до РФ і кликав в Україну російські танки, а зараз очолив службу безпеки одного з підприємств "Укроборонпрому", чиновника було звільнено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

У повідомленні зазначається: "Сьогодні рішенням генерального директора Заводу імені Малишева був звільнений з посади директор з безпеки даного бронетанкового підприємства. Це сталося внаслідок публікації журналіста Юрія Бутусова, який оприлюднив раніше невідому інформацію стосовно директора з безпеки заводу.

Нововиявлені дані з біографії екс-працівника не були встановлені спеціальними перевірками на момент призначення його на посаду.

За інформацією заводу, звільнений директор з безпеки був призначений на посаду на початку року після проведення кадрового відбору та спеціальної перевірки, що здійснюється, в тому числі, Службою безпеки України, та поліграфічного дослідження.

Обидві перевірки не виявили інформації компрометуючого характеру.

Виявлена інформація щодо екс-працівника буде передана до Служби безпеки України, також керівництво заводу ініціювало в СБУ перевірку діяльності колишнього директора з безпеки та проводить службове розслідування у відповідних підрозділах".

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Автор: 

оборона (4766) Укроборонпром (1732) Бутусов Юрій (3576)


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Топ коментарі
+43
А шо Баканов с Венедиктово думают о призывах русских танков в Украину? Или им некогда - спасают пятую точку и девичью честь Моники от злодея Пояркова?
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29.05.2020 21:18
+32
Вы думаете он один такой?)
Не смешите мои тапочки! Просто он попал в прессу, а многие другие продолжают работать...
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29.05.2020 21:13
+31
В этой стране только резонанс может хоть на что то повлиять.
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29.05.2020 21:13
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Тю,малоросс краиною кэруе,а тут какогото кацапского шныря уволили. Эпик фейл всего и вся в Украине.
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30.05.2020 16:53 Відповісти
звільнили і все?
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30.05.2020 21:16 Відповісти
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