Після публікації Цензор.НЕТ завод імені Малишева звільнив заступника директора підприємства Поляха, який кликав "російські танки-визволителі"

Після публікації головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що ексміліціонер Вадим Полях, який у 2014 році втік до РФ і кликав в Україну російські танки, а зараз очолив службу безпеки одного з підприємств "Укроборонпрому", чиновника було звільнено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

У повідомленні зазначається: "Сьогодні рішенням генерального директора Заводу імені Малишева був звільнений з посади директор з безпеки даного бронетанкового підприємства. Це сталося внаслідок публікації журналіста Юрія Бутусова, який оприлюднив раніше невідому інформацію стосовно директора з безпеки заводу.

Нововиявлені дані з біографії екс-працівника не були встановлені спеціальними перевірками на момент призначення його на посаду.

За інформацією заводу, звільнений директор з безпеки був призначений на посаду на початку року після проведення кадрового відбору та спеціальної перевірки, що здійснюється, в тому числі, Службою безпеки України, та поліграфічного дослідження.

Обидві перевірки не виявили інформації компрометуючого характеру.

Виявлена інформація щодо екс-працівника буде передана до Служби безпеки України, також керівництво заводу ініціювало в СБУ перевірку діяльності колишнього директора з безпеки та проводить службове розслідування у відповідних підрозділах".

Читайте також: Реформа "Укроборонпрому" передбачає три стадії і має завершитися після 2022 року, - Абромавичус