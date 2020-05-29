Виручка перевізників у Броварах - 600 тис. гривень за день, 18 млн гривень за місяць, 220 млн гривень за рік, - Геращенко
Перестрілка в Броварах сталася через те, що Київська ОДА рік тому провела конкурс на надання послуг із перевезення, внаслідок якого зайшов ще один перевізник і виник конфлікт.
Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Транспортні перевезення в Україні - це дуже високоліквідна, високодохідна частина роботи, в яку часто приходить кримінальний бізнес. Наприклад, у Броварах щодня їздить 40 тисяч осіб, 20 тисяч туди і 20 тисяч назад. Вартість квитка - 14 гривень. Значить, за день виручка становить від 600 тисяч гривень. За місяць - 18 млн гривень, за рік - 220 млн гривень", - сказав Геращенко.
За його словами, два конкуруючі угруповання перевізників, із Броварів і з Вінниці, вирішили з'ясувати стосунки, коли перевезення поновилися після карантину.
"Молоді люди з Вінниці згодні були поїхати за 800 гривень на добу і створювати натовп для того, щоб вирішувати силовим чином питання. Швидше за все, не було в планах обох угруповань застосовувати зброю. Думали, що закінчиться протистоянням. Але, як зазвичай буває в поганих спектаклях, рушниця, що висить на стіні, вистрілює", - розповів Геращенко.
Заступник міністра МВС обіцяє, що покарані будуть не тільки тітушки, а й їхні наймачі.
"Вони нам відомі. Особи, які дозволили собі організувати цих молодих людей, тітушок - вони нам зрозумілі, і їм буде пред'явлено підозру", - сказав Геращенко.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
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А логіка підказує, що на це вже давно поділене корито з'явились конкуренти, і ось тут у старої мафії, у якої за попередніх влад все було схвачене і проплачене - не залишилось іншого вибору як братись за зброю для захисту корита.
- ок, но они уже дают. у нас договорённость. если договоритесь с ними, то мы ок
- ок, мы договоримся
*хулиганская(как оказалось, это ж не терроризм за видос из бара) перестрелка в Броварах*
Как-то так это работает?
Почему Геращенко не возит людей из Броваров в Киев ? !!!
Там же сотни миллионов
зарплата
запчасти
ремонті
штрафы
реклама
диспетчеры...
ЭТОГО ВСЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!
Он же сказал за выручку, а не за прибыль!
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а сколько от налогообложения скрывается и не платится
И все .. Все виды транспорта
"Действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины".©
Браво идиотам!!!
20000 человек это 600 маршруток
какие 600 маршруток в киев??????7 когда???? это же только маршрутки и должны ехать.
пробка из маршруток))) в три полосы дороги
Вот и коммент нормальный по теме...
Спасибо...
А приблизительно есть цифры о пассажирах?
Хоть понимать, скоки Антоша дорисовал)
Напремер станция метро тиримки за день 25 тыс принимает - а это стопиццот маршруток с области плюс и местные кагбе есть...
На 10 приумножил как минимум
кожна робить 8-10 рейсів туди й назад. дехто на власних автобусах умудряється і по 12 рейсів. таке...
они все въезжают в Бровары. но по самих Броварах едут по разному. город то не шибко и маленький.
миллионы городков и сел без интернета с тебя ржут... тоха
есть ли какое-то подтверждение этому сквозняку (например, есть муниципальные, почти аналогичные маршруты с таким же автопарком... и какие доходы там???)
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Помните, я писал, что из бестолкового карантина люди выйдут злыми, агрессивными и с неестественное чистыми руками? Оказалось, настолько чистыми, что их не страшно обагрить кровью…
Такие напоминание и мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBT4igyERB8mUVnHaM0DvSTyk7tl5k5dAtrpU_EuwhhujqR_G-nLilk-lpEmDAHfPjRvu2Id0lT-Bko&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf высказал сегодня политический аналитик Але5сандр Кочетков.
Это я про транспортные разборки с массовой стрельбой в Броварах.
Бизнес который год не видит справедливости в доступе до бюджетных ресурсов, везде всегда выигрывают «свои», близкие к власти и платящие откаты. Нынешняя власть вообще демонстративно нарушает любые процедуры, тендерные, в том числе.
Поэтому люди не верят ни в какие результаты конкурсов, а находят крышу - то ли у власти, то ли у полиции, то ли у криминала. А имея крышу, которой платят, бизнесмены чувствуют себя безнаказанными, и готовы отстаивать свои жизненные интересы с оружием в руках. Тем более, что после карантина каждая копейка на счету.
В Броварах столкнулись интересы областной власти, полиции и бандитов, которые крышуют каждые своего перевозчика.
Причем, областная власть, судя по всему, решила удружить коллегам из Винницы, запустив на лакомый маршрут их перевозчика, который решил заходить в бизнес через стрельбу. Местные, естественно, встали на уши и тоже взялись за оружие, а винницкая и киевская областные полиции откровенно проспали взрывоопасную ситуацию. Причем, проспали вряд ли бескорыстно.
Ситуация вопиющая, но, увы, типичная. Поэтому склонная к тиражированию. И меры надо предпринимать не только на уровне МВД (хотя там - в первую очередь!), но по стране в целом. Готовность власти к этому вызывает сомнения.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html Фракция «Голос» требует отставки Авакова и Клименко
Кстати, не согласен с Владимиром Зеленским, что повторяются лихие девяностые.
Потому что тогда были сложная экономическая ситуация, разгул преступности, но сильная власть, готовая наводить порядок. Сейчас все то же самое, кроме власти, которая откровенно слаба.
ваня сулима - живи теперь с этим
а нищие судьи и президент на валасапетах их догнать пытаются
они могут поживиттся, но есть у них проблемы - высокие доходы водителей маршруток
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доходы ...