Виручка перевізників у Броварах - 600 тис. гривень за день, 18 млн гривень за місяць, 220 млн гривень за рік, - Геращенко

Перестрілка в Броварах сталася через те, що Київська ОДА рік тому провела конкурс на надання послуг із перевезення, внаслідок якого зайшов ще один перевізник і виник конфлікт.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Транспортні перевезення в Україні - це дуже високоліквідна, високодохідна частина роботи, в яку часто приходить кримінальний бізнес. Наприклад, у Броварах щодня їздить 40 тисяч осіб, 20 тисяч туди і 20 тисяч назад. Вартість квитка - 14 гривень. Значить, за день виручка становить від 600 тисяч гривень. За місяць - 18 млн гривень, за рік - 220 млн гривень", - сказав Геращенко.

За його словами, два конкуруючі угруповання перевізників, із Броварів і з Вінниці, вирішили з'ясувати стосунки, коли перевезення поновилися після карантину.

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"Молоді люди з Вінниці згодні були поїхати за 800 гривень на добу і створювати натовп для того, щоб вирішувати силовим чином питання. Швидше за все, не було в планах обох угруповань застосовувати зброю. Думали, що закінчиться протистоянням. Але, як зазвичай буває в поганих спектаклях, рушниця, що висить на стіні, вистрілює", - розповів Геращенко.

Заступник міністра МВС обіцяє, що покарані будуть не тільки тітушки, а й їхні наймачі.

"Вони нам відомі. Особи, які дозволили собі організувати цих молодих людей, тітушок - вони нам зрозумілі, і їм буде пред'явлено підозру", - сказав Геращенко.

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Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

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