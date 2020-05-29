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Новини
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Виручка перевізників у Броварах - 600 тис. гривень за день, 18 млн гривень за місяць, 220 млн гривень за рік, - Геращенко

Виручка перевізників у Броварах - 600 тис. гривень за день, 18 млн гривень за місяць, 220 млн гривень за рік, - Геращенко

Перестрілка в Броварах сталася через те, що Київська ОДА рік тому провела конкурс на надання послуг із перевезення, внаслідок якого зайшов ще один перевізник і виник конфлікт.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Транспортні перевезення в Україні - це дуже високоліквідна, високодохідна частина роботи, в яку часто приходить кримінальний бізнес. Наприклад, у Броварах щодня їздить 40 тисяч осіб, 20 тисяч туди і 20 тисяч назад. Вартість квитка - 14 гривень. Значить, за день виручка становить від 600 тисяч гривень. За місяць - 18 млн гривень, за рік - 220 млн гривень", - сказав Геращенко.

За його словами, два конкуруючі угруповання перевізників, із Броварів і з Вінниці, вирішили з'ясувати стосунки, коли перевезення поновилися після карантину.

Дивіться також: Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков. ВIДЕО

"Молоді люди з Вінниці згодні були поїхати за 800 гривень на добу і створювати натовп для того, щоб вирішувати силовим чином питання. Швидше за все, не було в планах обох угруповань застосовувати зброю. Думали, що закінчиться протистоянням. Але, як зазвичай буває в поганих спектаклях, рушниця, що висить на стіні, вистрілює", - розповів Геращенко.

Заступник міністра МВС обіцяє, що покарані будуть не тільки тітушки, а й їхні наймачі.

"Вони нам відомі. Особи, які дозволили собі організувати цих молодих людей, тітушок - вони нам зрозумілі, і їм буде пред'явлено підозру", - сказав Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Дивіться також: Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі. ФОТО

Автор: 

Бровари (279) Київська область (4002) стрілянина (1777) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+30
Ты лучше расскажи сколько с этой высоколиквидной темы мусорки ваши стригут,а потом собакену начальнички ровд в сумках заносят)))
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29.05.2020 21:31
+17
Категорически согласен. Абсолютно все подобные хлебные места крышуюца бандитами в погонах...(МВД, СБУ) Они же своих подопечных и отмажут. Только при ЗЕбилах беспредел стал похлеще чем даже при ЯНуковоще. 90Х вернулись по полной.
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29.05.2020 21:33
+17
Не діляться?

Выручка перевозчиков в Броварах - 600 тыс. гривен в день, 18 млн гривен в месяц, 220 млн гривен в год, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3515
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29.05.2020 21:34
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Ты лучше расскажи сколько с этой высоколиквидной темы мусорки ваши стригут,а потом собакену начальнички ровд в сумках заносят)))
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29.05.2020 21:31 Відповісти
Категорически согласен. Абсолютно все подобные хлебные места крышуюца бандитами в погонах...(МВД, СБУ) Они же своих подопечных и отмажут. Только при ЗЕбилах беспредел стал похлеще чем даже при ЯНуковоще. 90Х вернулись по полной.
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29.05.2020 21:33 Відповісти
Цікаво, якщо при зебілах порядок кришування прибуткових "точок" досяг максимуму - то чому взагалі трапилась ця стрілянина і хто виступав проти кого?
А логіка підказує, що на це вже давно поділене корито з'явились конкуренти, і ось тут у старої мафії, у якої за попередніх влад все було схвачене і проплачене - не залишилось іншого вибору як братись за зброю для захисту корита.
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29.05.2020 21:56 Відповісти
- мы готовы давать откат больше, чем они
- ок, но они уже дают. у нас договорённость. если договоритесь с ними, то мы ок
- ок, мы договоримся
*хулиганская(как оказалось, это ж не терроризм за видос из бара) перестрелка в Броварах*
Как-то так это работает?
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29.05.2020 22:06 Відповісти
Полиционеры декларировали свои доходы по налички?
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29.05.2020 21:31 Відповісти
а по Украине?
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29.05.2020 21:32 Відповісти
и никаких же расходов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Почему Геращенко не возит людей из Броваров в Киев ? !!!

Там же сотни миллионов
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29.05.2020 21:38 Відповісти
с винницкими понятно - интересно услышать информацию по трем автобусам с киевскими.
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29.05.2020 21:33 Відповісти
Математиг...а сколько налогов платится с этих денег ты тоже посчитал...или то секрет???
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29.05.2020 21:33 Відповісти
Горючка
зарплата
запчасти
ремонті
штрафы
реклама
диспетчеры...

ЭТОГО ВСЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!
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29.05.2020 21:39 Відповісти
Блин!!!
Он же сказал за выручку, а не за прибыль!
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29.05.2020 21:51 Відповісти
а зачем он сказал именно про выручку, а не про прибыль ?
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30.05.2020 00:13 Відповісти
cуществует черный нал, нужны кассовые аппараты прямо возле водителя, как во всем мире. А если не хотят-нахер с пляжа
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29.05.2020 22:05 Відповісти
кассовые аппараты возле водителя абсолютно не влияют на те позиции, которые я написал
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30.05.2020 00:15 Відповісти
lа сколько налогов платится
==
а сколько от налогообложения скрывается и не платится
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29.05.2020 23:00 Відповісти
а ты настолько тупой, шо не можешь посчитать налоги при ставке на 3 группе ?
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30.05.2020 00:12 Відповісти
Тоха, а скільки тобі з цієї суми йде?
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29.05.2020 21:33 Відповісти
Вот тут я Антону верю!
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29.05.2020 21:34 Відповісти
Не діляться?

Выручка перевозчиков в Броварах - 600 тыс. гривен в день, 18 млн гривен в месяц, 220 млн гривен в год, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3515
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29.05.2020 21:34 Відповісти
В Чехии платишь 24 кроны и время пол часа на любом виде транспорта по городу... 550 крон стоит месячный произойти если доплатишь 350 то сможешь пользоваться электричкой за город- все ... Это называется нормальное решение государства))) на маршрутное такси сколько 6?8 грн и не важно проехал одну или две остановки потом пересаживаешься и снова те же деньги ???сколько работающий гражданин тратит на проезд в месяц?! Когда государство введёт нормальный транспорт то закончатся перестрелки в "броварах"
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29.05.2020 21:37 Відповісти
С этих денег нормально водители получают зп а также идёт в бюджет постройки и ремонт дорог, транспорта... Что здесь сложного сделать также?!
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29.05.2020 21:39 Відповісти
Не сложно, Но с маршруток большой нал и все в доле. Ну не нужны здесь кассовые аппараты и современные автобусы. В карманы им крохи пойдут.
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29.05.2020 22:09 Відповісти
Тогда смысл в этих всех выступлениях и заявлениях?! Просто будет постоянный передел и бойня ... Я приезжаю в свой родной город и не поверите хожу пешком- реально, села в маршрутное такси и оф не то слово думала оно развалится не проехав одной остановки((( я могу потратить деньги в ресторане, дать милостыню но мне просто не хочется давать денег за такой скотский проезд((( ходила часто пешком ещё школьницей хотя тогда ходили только автобусы и трамваи
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29.05.2020 22:16 Відповісти
школьница ты сама понимаешь что несешь?вспомни ешё как пешком под стол наяривала
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29.05.2020 23:03 Відповісти
А що це в гривнях?
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29.05.2020 21:42 Відповісти
1 евро -24 кроны
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29.05.2020 21:43 Відповісти
Но вы опять же не забывайте здесь зп другие- значит расчёт проездного должен происходить к зп той страны ...
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29.05.2020 21:45 Відповісти
Ну десь так само і в гривнях. Якщо місячний абонемент на усі види транспорту коштував би 550 гривень, це було б доволі непогано.
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29.05.2020 21:52 Відповісти
Да и если покупаете сразу на 3 месяца то ещё на 200 меньше... Если годовой то тоже меньше... Теперь для студентов на половину стоит ... Для школьников свои бонусы ... Для пенсионера годовой стоит 1300 моя мама берет всегда годовой)
И все .. Все виды транспорта
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29.05.2020 22:00 Відповісти
У нас, нажаль, такого не буде ніколи...
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29.05.2020 22:10 Відповісти
Тоже самое +/-
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29.05.2020 21:46 Відповісти
Хотели заработать по 800 грн, а вышло...
"Действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины".©

Браво идиотам!!!
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29.05.2020 21:39 Відповісти
какие 20 тис туда и обратно?????????
20000 человек это 600 маршруток
какие 600 маршруток в киев??????7 когда???? это же только маршрутки и должны ехать.
пробка из маршруток))) в три полосы дороги
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29.05.2020 21:39 Відповісти
Ага!
Вот и коммент нормальный по теме...
Спасибо...
А приблизительно есть цифры о пассажирах?
Хоть понимать, скоки Антоша дорисовал)
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29.05.2020 21:56 Відповісти
Есть канечна
Напремер станция метро тиримки за день 25 тыс принимает - а это стопиццот маршруток с области плюс и местные кагбе есть...

На 10 приумножил как минимум
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29.05.2020 21:59 Відповісти
маршрутки из Броваров приезжают на станцию "Лесная". ее пассажиропоток 65 тысяч в день. всего. и на вход и на выход
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29.05.2020 22:01 Відповісти
Бровари щодня обслуговують близько сотні маршруток. це тільки на офіційних маршрутах.
кожна робить 8-10 рейсів туди й назад. дехто на власних автобусах умудряється і по 12 рейсів. таке...
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29.05.2020 22:03 Відповісти
вместимость "богдана" 40 человек. чтобы перевезти 20000 надо 500 маршруток. они ходят с 5 утра до 23 вечера - 18 часов. т.е. 30 маршруток в час. это одна маршрутка каждые две минуты. Вопрос к киевлянам и броварчанам - как часто у вас ходят маршрутки "Бровары-Киев"?
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29.05.2020 21:40 Відповісти
где-то так и есть. утром и вечером интенсивность и меньше минуты может быть. 10 разных маршрутов как-никак.
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29.05.2020 22:08 Відповісти
каких "разных"? я говорю про маршрут Бровары-Киев
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29.05.2020 22:09 Відповісти
Киев - Бровары - это ДЕСЯТь маршрутов.
они все въезжают в Бровары. но по самих Броварах едут по разному. город то не шибко и маленький.
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29.05.2020 22:13 Відповісти
вообще похеру как они едут внутри броваров или киева. речь о потоке между границами двух населенных пунктов. по трассе они идут одной. каждые две минуты. поздно, я бы дядьке позвонил в бровары чтобы узнать как часто ходят маршрутки
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29.05.2020 22:15 Відповісти
я в Броварах живу.
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29.05.2020 22:21 Відповісти
поздравляю
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29.05.2020 22:22 Відповісти
калькулятором працює?
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29.05.2020 21:40 Відповісти
не свисти...
миллионы городков и сел без интернета с тебя ржут... тоха
есть ли какое-то подтверждение этому сквозняку (например, есть муниципальные, почти аналогичные маршруты с таким же автопарком... и какие доходы там???)
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29.05.2020 21:43 Відповісти
Невтомний працівник ротом геращенко ніколи не пропустить нагоду порахувати чужі гроші.
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29.05.2020 21:44 Відповісти
вже не чужі, а не дораховані в кишенях Антонінок.
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29.05.2020 23:05 Відповісти
Математик хренов!!!
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29.05.2020 21:47 Відповісти
В Броварах столкнулись местная власть, полиция и бандиты, крышующие разных перевозчиков

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Помните, я писал, что из бестолкового карантина люди выйдут злыми, агрессивными и с неестественное чистыми руками? Оказалось, настолько чистыми, что их не страшно обагрить кровью…
Такие напоминание и мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBT4igyERB8mUVnHaM0DvSTyk7tl5k5dAtrpU_EuwhhujqR_G-nLilk-lpEmDAHfPjRvu2Id0lT-Bko&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf высказал сегодня политический аналитик Але5сандр Кочетков.
Это я про транспортные разборки с массовой стрельбой в Броварах.
Бизнес который год не видит справедливости в доступе до бюджетных ресурсов, везде всегда выигрывают «свои», близкие к власти и платящие откаты. Нынешняя власть вообще демонстративно нарушает любые процедуры, тендерные, в том числе.
Поэтому люди не верят ни в какие результаты конкурсов, а находят крышу - то ли у власти, то ли у полиции, то ли у криминала. А имея крышу, которой платят, бизнесмены чувствуют себя безнаказанными, и готовы отстаивать свои жизненные интересы с оружием в руках. Тем более, что после карантина каждая копейка на счету.
В Броварах столкнулись интересы областной власти, полиции и бандитов, которые крышуют каждые своего перевозчика.
Причем, областная власть, судя по всему, решила удружить коллегам из Винницы, запустив на лакомый маршрут их перевозчика, который решил заходить в бизнес через стрельбу. Местные, естественно, встали на уши и тоже взялись за оружие, а винницкая и киевская областные полиции откровенно проспали взрывоопасную ситуацию. Причем, проспали вряд ли бескорыстно.
Ситуация вопиющая, но, увы, типичная. Поэтому склонная к тиражированию. И меры надо предпринимать не только на уровне МВД (хотя там - в первую очередь!), но по стране в целом. Готовность власти к этому вызывает сомнения.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html Фракция «Голос» требует отставки Авакова и Клименко
Кстати, не согласен с Владимиром Зеленским, что повторяются лихие девяностые.
Потому что тогда были сложная экономическая ситуация, разгул преступности, но сильная власть, готовая наводить порядок. Сейчас все то же самое, кроме власти, которая откровенно слаба.
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29.05.2020 21:48 Відповісти
"...в которую часто приходит криминальный бизнес..." покі в кріслі міністра МВС та його консультанта сидять такі нікчеми - кримінальний бізнес в Україні буде ходити всюди.
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29.05.2020 21:48 Відповісти
У каждого?))
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29.05.2020 21:49 Відповісти
Бандит на бандиті,бандитом поганяє.
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29.05.2020 21:54 Відповісти
Оказывается мвд все знает, все цифры знают, и ничего с этим не делали, значит были в доле, однозначно!
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29.05.2020 22:02 Відповісти
И не делятся?
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29.05.2020 22:03 Відповісти
Так почему автобусы такие дырявые при таких доходах?
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29.05.2020 22:17 Відповісти
Поставьте коммунальный транспорт и все маршрутки «в сад»! Раз такой прибыльный бизнес - пусть бюджет Броваров зарабатывает.
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29.05.2020 22:19 Відповісти
Касса, видимо. Не прибыль.
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29.05.2020 22:22 Відповісти
Якщо менти точно знають цифри - значить це під їх контролем. Більше того, зверніть увагу на поведінку людей зі зброєю. Точно в такій позиції, стріляла беркутня на Майдані широко поставлені ноги, стрільба від пуза чи низу грудей, голова високо піднята... чи не беркутів які згрупувались в охоронні фірми зібрали?
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29.05.2020 22:23 Відповісти
щас у юльков случится когнитивный диссонанс - юля дает эксклюзивное интервью на канале "Прямой"

ваня сулима - живи теперь с этим
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29.05.2020 22:25 Відповісти
Опять совдепия! Не имеет значения много денег или мало. При прозрачной рыночной системе важно только одно---сколько налогов в казну пошло! И другое правило рыночной системы---выбор большой потребителем. Ну пусть из 5-10 предложений. А когда два работает в одной системе предложений, это хуже чем один. Конфликт тогда заложен изначально. Пока не ущучим железное правило рыночной экономики, что всё абсолютно продается и покупается---всё время будет охота зазвать крейсер Аврору. И оно приплывёт---и опять всё сначала. Можно и посмеятся---но сквозь горькие слёзы.
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29.05.2020 22:40 Відповісти
антоша озабочен ожиревшими водителями, которые на мерсах и лексусах на работу ездят,
а нищие судьи и президент на валасапетах их догнать пытаются
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29.05.2020 22:56 Відповісти
Геращенко бреше. Справа в тому, що після карантину ситуація дещо вийшла з-під контролю силовиків. Просто - не додивилися, розслабилися. Перовозками з малих міст у Київ і назад у межах до 80 км і навіть дещо більше завжди займались ДУЖЕ корумповані сили на містах. З цього "бізнесу" годувалися і годуються всі державно-дозвольні органи від ОДА до поліцейської дільниці в цьому місті. Звичайно, "виконавчим" органом цієї годувальні був, є і буде криміналітет, який веде касу і забезпечує умови, щоб з неї не втекла навіть копійчина. Отже, про якусь конкуренцію, чисте підприємництво, чи самодіяльність у цих обставинах не може бути ніякої мови. Зайти в цей "бізнес" сторонньому просто неможливо. А ті, хто це робить, їх просто стріляють. Точно така ситуація була, є і буде в Борисполі, Білій Церкві, Обухові, Ірпіні, Бучі... Мова йде не про мільйони, а про міл"ярди, якими годують діючу владу. Тому, стріляли, стріляють і стріляти будуть. Щодо висловів Геращенко і Авакова - СМІШНО. Хто-хто, а ці точно знали і знають, які бісові гроші стоять за біля-київськими перевозками і хто ними керує. Підприємці? От давайте зараз всі разом впадемо під стул від пандемії ржачки. Геращенко бреше. Аваков бреше. Зеля тупий і нікчемний. Ось така фігня, малятки.
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29.05.2020 22:57 Відповісти
Тітушня це люди Авакова і підозра в впроваджені шостого перевізника це теж Аваков.
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29.05.2020 23:02 Відповісти
чувачки в погонах построили государство, в котором
они могут поживиттся, но есть у них проблемы - высокие доходы водителей маршруток
......
доходы ...
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29.05.2020 23:03 Відповісти
Одна банда под замом Авакова генералом Чеботарем . а тот в свою очередь кум Турчинова .Зять Чеботаря руководитель компании перевозчика . Что кому не ясно ? Сейчас такие масштбные вещи делаются под крышей властей . Это не криминал , это мусорской криминал .Зато Аваков хороший и справляется !
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29.05.2020 23:11 Відповісти
Кримінал і мусори - взаємозалежні. Один без одного - НЕ ІСНУЮТЬ! Один одного годує. Аваков дуже гарно балансує цю взаємозалежність. Отже, криміналу - ЖИТИ. А з ним буде жити мусор. Ось такий кругообіг кримінального світу виводить перших і других у разряд найстаріших професій людства. Навіть повії відпочивають у цій першості.
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29.05.2020 23:47 Відповісти
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !!! И БАНДИТОВ В РАСХОД !!!
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29.05.2020 23:22 Відповісти
Я професійно розуміюсь на експлуатації автотранспорту і перевезеннях. Крім того отримав освіту(авторитетну) в галузі економіки. Там(в Броварах) зверхзаробітків немає, там голодна банда(добре кришована) обнагліла і люди вчинили опір. Ще не вечір! Далі буде!
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29.05.2020 23:40 Відповісти
Виручка перевізників у Броварах - 600 тис. гривень за день, 18 млн гривень на місяць, 220 млн гривень на рік, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4798
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30.05.2020 00:58 Відповісти
Цікаво як це порахували коли в маршрутках гуляє живий нал і відсутні квитки. Влада має свій хабар від перевізника, всі зацікавлені і всі роблять вигляд, що так і повинно бути. Все прогнило наскрізь.
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30.05.2020 06:11 Відповісти
Теперь понятно почему в Харькове за eticket всех обыскивали. Чтобы дискредетировать. Вдруг эта система вылезет в маршрутках. а беспредел, потому что силовики за спинами владеют. Выход простой, ставить электробусы и выделенная полоса. Наликом вообще запретить платить. В Москве 347 электробусов, в которые человек 60 легко вмещаются. А теперь задачка, насколько меньше стало углекислого газа. Стыдно когда Киев входит в самые грязные города. Есть стратегическая задача перевести все на электричество
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30.05.2020 06:27 Відповісти
Согласен с другими мнениями!! Господин Геращенко не сказал самое главное, а сколько получали и перепадало местной полиции и полиции в Киеве?? Вот главный вопрос!! И кто до сих пор их крышевал и за сколько??!! Подумать только!! Сто единиц огнестрельного оружия и сто бандитов свободно гуляют по киеву и его окраинам, стреляют в наглую людей, а полиция делает вид, что только об этом узнала!! На хрена нам тогда такая полиция!! А где же оперативная работа и профилактика?? Что за шесть лет безделия наша полиция научилась делать?? Или опять будем приглашать безграмотную Деконаидзе, продолжать реформу наших полицаев!! Тогда нам такие как Аваков и Геращенко и нафик не нужны!!
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30.05.2020 13:35 Відповісти
А месячные проездные билеты продаввть не пробовали? Если со скидками, дешевле, чем разовый - многие купят. Кассовые автоматы по продаже разовых билетов на остановках, хотя бы на конечных? Билеты в автобусе за нал - через кассовый аппарат? У нас билет разовый стоит от 2,5 евро по городу, а месячный - 70 евро. Можно ездить на любом виде транспорта - метро, трамвай, автобус. Для безработных - все билеты в 2 раза дешевле.
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30.05.2020 14:40 Відповісти
 
 