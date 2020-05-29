Зеленський підписав закон про звільнення від ЄСВ осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність
Президент Володимир Зеленський підписав закон про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який звільняє від сплати ЄСВ фізосіб-підприємців пенсійного віку і самозайнятих у сфері науки, літератури, культури і медицини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Закон передбачає звільнення самозайнятих осіб, фізичних осіб – підприємців, які мають основне місце роботи, від сплати за себе єдиного соціального внеску за місяці, за які роботодавець сплатив страховий внесок за них, з 1 січня 2021 року.
Крім того, скасовується обов’язок фізичних осіб – підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства сплачувати мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку).
Також закон дозволяє державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями, які не здійснювали такої діяльності та не отримували доходів за період, починаючи з 2017 року, шляхом списання їм сум недоїмки з єдиного соціального внеску, а також штрафів і пені, нарахованих на такі суми, за умови подання ними відповідно до закону необхідних документів.
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