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Зеленський підписав закон про звільнення від ЄСВ осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність

Зеленський підписав закон про звільнення від ЄСВ осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність

Президент Володимир Зеленський підписав закон про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який звільняє від сплати ЄСВ фізосіб-підприємців пенсійного віку і самозайнятих у сфері науки, літератури, культури і медицини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Закон передбачає звільнення самозайнятих осіб, фізичних осіб – підприємців, які мають основне місце роботи, від сплати за себе єдиного соціального внеску за місяці, за які роботодавець сплатив страховий внесок за них, з 1 січня 2021 року.

Крім того, скасовується обов’язок фізичних осіб – підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства сплачувати мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку).

Також закон дозволяє державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями, які не здійснювали такої діяльності та не отримували доходів за період, починаючи з 2017 року, шляхом списання їм сум недоїмки з єдиного соціального внеску, а також штрафів і пені, нарахованих на такі суми, за умови подання ними відповідно до закону необхідних документів.

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Автор: 

Зеленський (23659) податки (3807) малий бізнес (280)


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Топ коментарі
+7
Тебе уже нет веры, козёл лживый.
Зеленский подписал закон об освобождении от ЕСВ лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность - Цензор.НЕТ 3562
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29.05.2020 21:58
+4
Так фоп пенсионеры и не платили есв
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29.05.2020 21:54
+4
Это супер, я уплатил 200к ЕСВ с основного рабочего места, обеспечив пентию 10ти(!) Пенсионерам, но иза того что одному коррупционеру решилось удавить предпренимателей пришлось ликвидировать регистрацию предпренимателем - пользовался редко, но ********** было мало 200к отчислений в год, решили еще и почти 10к повесить за убыточный ФЛстатус предпренимателя - отбив охоту чтото в этой стоане строить.
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29.05.2020 21:58
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Нарешті хоч для когось забезпечена старість...
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29.05.2020 21:40 Відповісти
Ну хоть бы что-то толковое ты бы контраргументировал бы....До чего ж вы скучны....
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29.05.2020 23:55 Відповісти
Так фоп пенсионеры и не платили есв
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29.05.2020 21:54 Відповісти
Это супер, я уплатил 200к ЕСВ с основного рабочего места, обеспечив пентию 10ти(!) Пенсионерам, но иза того что одному коррупционеру решилось удавить предпренимателей пришлось ликвидировать регистрацию предпренимателем - пользовался редко, но ********** было мало 200к отчислений в год, решили еще и почти 10к повесить за убыточный ФЛстатус предпренимателя - отбив охоту чтото в этой стоане строить.
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29.05.2020 21:58 Відповісти
ПС эти 200к за 2019 ушли вникуда, я их больше не увижу, а когда в стране вместо пенсионного налога работает пенсионный фонд то они бы уже лежали в долларах под 7% годовых и через 20 лет сумма выросла бы вчетверо. Поэтому американцы получают по 500к-миллиону на пенсию, все отчисления попросту лежат в долларах под проценты.
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29.05.2020 22:07 Відповісти
Не зря тебя дурака "стригут"...
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30.05.2020 02:23 Відповісти
Тебе уже нет веры, козёл лживый.
Зеленский подписал закон об освобождении от ЕСВ лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность - Цензор.НЕТ 3562
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29.05.2020 21:58 Відповісти
Нужно вообще ликвидировать бумажку ФЛП, ее нету в штатах, и не должно быть по конституции. Не зря они детей учат лимонад продавать как одно из развлечений/урокоа. Она взращивает ментальное рабство что предпренимательство это некий другой и сложный вид бизнеса. Все вопросы по единому налогу, статусу НДС решать по паспорту.
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29.05.2020 22:04 Відповісти
зрада.
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29.05.2020 22:31 Відповісти
ИЗ БРАКУШЕК СДЕЛАЛ БРАТУШЕК !)
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29.05.2020 23:28 Відповісти
Кто будет платить любой налог в период карантина? Только идиот... Через ЕСПЧ ободрать как липку Зе Украину по полной с возмещением ВСЕГО! Ограничение на предпринимательскую деятельность - НЕ КОНСТИТУЦИОННО! ВСЕ *** КАРЛ... ВСЕ! И на днях за поданням ВСУ, КСУ это подтвердит ОДНОЗНАЧНО! И что тогда? Бабло бизнесу надо отдавать... КАРЛ ****! БАБЛО ОТДАВАТЬ ПРИЙДЕТЬСЯ!
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30.05.2020 01:14 Відповісти
это все узаконенный гос рэкет. Эти отчисления вместе с НДС прямиком в карман олигархату в виде возмещения НДС - детище азирова. Вот когда отменят возмещение а правильней НДС вообще - вот это будет делом а не зеленым популизмом!
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30.05.2020 06:30 Відповісти
Не Гаваков визначає провину та міру покарання, а тільки суд. Хай він несе відповідальність за свою бездіяльність та злочинну бездіяльність своїх підлеглих. Порядній міністр вже склав би свої речі в рюкзак, вибачився би перед народом України та без зарплати уї$ав ...
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30.05.2020 10:27 Відповісти
А пенсии, соцвыплаты, бесплатную медицину, помощь на погребение и т.д. для "самозанятых в сфере науки, литературы, культуры и медицины" этот закон тоже отменяет? Или они нихера не платя в бюджет и ПФУ теперь всё вышеуказанное получат за счет тех, кто ещё платит туда хоть что-то?
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30.05.2020 18:14 Відповісти
 
 