Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині Захаренко відсидів у Росії 7 років за тяжкий злочин, - Геращенко

Анатолій Захаренко, який, за версією слідства, розстріляв сімох ветеранів АТО і волонтерів, які приїхали на його ставок порибалити, відбув покарання за тяжкий злочин, а потім неодноразово поводився агресивно під впливом алкоголю.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, Анатолій Захаренко 1962-го року, народився в Російській Федерації. У Російській Федерації за часів СРСР отримав кримінальний термін - близько 7 років за вчинення тяжкого злочину. Нам також відомо, що ця людина неодноразово поводилася агресивно під впливом алкоголю", - розповів Геращенко.

За словами заступника міністра МВС, слідство не вірить у версію Захаренка про самооборону.

"Троє загиблих були застрелені сплячими, що повністю дезавуює свідчення Захаренка. Також дезавуюють це свідчення і свідчення єдиного вцілілого свідка. Судячи зі свідчень свідка і попередніх даних слідства, вже після смерті гостей, які приїхали до нього, підозрюваний вклав їм у руки мисливську зброю, з якою вони приїхали, щоб показати, що нібито йому була загроза", - розповів Геращенко.

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Захаренка відправлять на судово-психіатричну експертизу, яка має визначити, чи був він при здоровому глузді.

"Якщо він буде визнаний неосудним, він все одно перебуватиме за ґратами, тільки у спеціалізованій психіатричній лікарні", - пообіцяв заступник голови МВС.

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"Кримінальний кодекс передбачає за вбивство двох і більше осіб можливість довічного ув'язнення. Особисто я, якщо був би суддею, напевно, такий захід звинувачення і використовував би", - додав Геращенко.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.