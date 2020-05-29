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Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині Захаренко відсидів у Росії 7 років за тяжкий злочин, - Геращенко

Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині Захаренко відсидів у Росії 7 років за тяжкий злочин, - Геращенко

Анатолій Захаренко, який, за версією слідства, розстріляв сімох ветеранів АТО і волонтерів, які приїхали на його ставок порибалити, відбув покарання за тяжкий злочин, а потім неодноразово поводився агресивно під впливом алкоголю.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, Анатолій Захаренко 1962-го року, народився в Російській Федерації. У Російській Федерації за часів СРСР отримав кримінальний термін - близько 7 років за вчинення тяжкого злочину. Нам також відомо, що ця людина неодноразово поводилася агресивно під впливом алкоголю", - розповів Геращенко.

За словами заступника міністра МВС, слідство не вірить у версію Захаренка про самооборону.

"Троє загиблих були застрелені сплячими, що повністю дезавуює свідчення Захаренка. Також дезавуюють це свідчення і свідчення єдиного вцілілого свідка. Судячи зі свідчень свідка і попередніх даних слідства, вже після смерті гостей, які приїхали до нього, підозрюваний вклав їм у руки мисливську зброю, з якою вони приїхали, щоб показати, що нібито йому була загроза", - розповів Геращенко.

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Захаренка відправлять на судово-психіатричну експертизу, яка має визначити, чи був він при здоровому глузді.

"Якщо він буде визнаний неосудним, він все одно перебуватиме за ґратами, тільки у спеціалізованій психіатричній лікарні", - пообіцяв заступник голови МВС.

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"Кримінальний кодекс передбачає за вбивство двох і більше осіб можливість довічного ув'язнення. Особисто я, якщо був би суддею, напевно, такий захід звинувачення і використовував би", - додав Геращенко.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.

Автор: 

вбивство (3079) масове вбивство (74) Геращенко Антон (935) Житомирська область (1255)


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Топ коментарі
+48
Ах***ть. И ето не помешало ему получить разрешение на охотничье ружье? Кто выдавал ему ружье и кто проверял его личность вообще?
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29.05.2020 22:01
+21
Так все вообще кричали что к нему ребята бизнес приехали забирать (((( по всем соц сетям раздули эту версию а он бедный защищался от атошников
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29.05.2020 22:04
+15
Нех бухать с телом по прозвищу "кацап"...
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29.05.2020 22:26
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Ах***ть. И ето не помешало ему получить разрешение на охотничье ружье? Кто выдавал ему ружье и кто проверял его личность вообще?
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29.05.2020 22:01 Відповісти
Так все вообще кричали что к нему ребята бизнес приехали забирать (((( по всем соц сетям раздули эту версию а он бедный защищался от атошников
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29.05.2020 22:04 Відповісти
Чи ж не бизнес. То только кацапы такое разнести и в это же поверить могли.
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29.05.2020 22:07 Відповісти
Не только((( начали наши украинцы а потом уже добавлялись все новые и новые версии... Так что на жаль
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29.05.2020 22:09 Відповісти
В Раше об этом 90% не знают. Не интересно.
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29.05.2020 23:02 Відповісти
фейки и версии шли как раз с расеи, множество версий ет ваапще фирменньій почерк расеянцев
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30.05.2020 02:45 Відповісти
кому занесли тот и выдал
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29.05.2020 22:09 Відповісти
Ты в какой стране живешь?))Хоть гранатомет,цена вопроса.))Любой желающий у кого есть деньги ,может получить оружие в Украине)))
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29.05.2020 22:49 Відповісти
Судимость вероятно погашена. Как у яникевича.
Плюс в другую страну запросы слать не обязаны по гражданину Украины.
И вишенка на тортик:
В Житомирской области разрешители - это вымогатели. Ребята(не один) рассказывали что без кэша "зелёнку" можно годами ждать, а с кэшем всё идёт быстро, гладко и за справками не нужно бегать.
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29.05.2020 23:01 Відповісти
Та ладно))) Обычно, у них "нет бланков". Но ждешь месяц - бланк находится. И такая же фигня с корочкой разрешения на оружие.
В Киевской области точно никаких взяток.
Можно даже нарычать,чтобы сами получали справку о несудимости и искали участкового для рапорта о сейфе.
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29.05.2020 23:18 Відповісти
У меня в Житомире более десятка друзей. Шестеро уже с ружьями. Некоторые ментам в кабинет металлопластиковое окно оплачивали, некоторые талонами на бензин, некоторые не платили, но по срокам...один через девять месяцев на прием к начальству ходил, ускорилось...
Черниговская область - ситуация проще, ощутимо. Киевляне говорили - не вымогают.
Так что... Разные порядки... по выдавливанию бабла.
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29.05.2020 23:27 Відповісти
Так можно ведь было в прокуратуру накатать. Управуна нихнайти сейчас вообще без проблем.
На крайняк, в ФБ отписаться Авакову, Антоше или Шкиряку.
Или в СМИ запустить,что вымогают.
А чего бояться?
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29.05.2020 23:35 Відповісти
а клаву пора менять)))))
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29.05.2020 23:36 Відповісти
Я тебя умоляю)))
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29.05.2020 23:49 Відповісти
Ты в курсе,что 127/о можно получить за 450 грн. во многих киевских клиниках? И не нужно бегать по психдиспансерах. Правда,для перерегистрации.Новичкам сложнее.
А на счет взяток за зеленку - так я не шучу. Катаешь заяву в прокуратуру за злостное невыполнение сотрудниками обязанностей, бла-бла. Или хотя бы пригрозить такой заявой..
Слушай, я представить не могу, чтобы в разрешительной с меня вымогали взятку.
Та щас...Разбежался..
(кстати,с карантином затягиваю очередную перерегистрацию... отжэж.. )
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30.05.2020 09:19 Відповісти
Ты не понимаешь.(про жалобу)
Работа системы. Жалобу "списывают" те,тна кого жалоба, кроме того...
Ну долго расписывать не буду...
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30.05.2020 09:55 Відповісти
а фільтровать базар гАнтона Хєращєнко нє пробовал? Захарєнко пєрєйєхал в Україну в 1986 году прі савєцкой власті, когда граніц нє било, в возрастє 24 года. Когда он успєл отсідєть 7 лєт, прі том шо прієхал он сюда, как заявлял тот же хєращєнко, уже профєсіональним охотніком? Пєрєєзд в Україну в тє годи нє означал "спрятацца за граніцей. Даже наоборот - в Українє побольше цівілізації і контроля чєм на просторах сібірі
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30.05.2020 03:02 Відповісти
Ух-ты, ты уже даже откопало его биографию? Или просто в методичке так написано?
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30.05.2020 08:38 Відповісти
вся інформація взята тут на цензорі
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30.05.2020 08:48 Відповісти
мєтадічкі не читаю, йа їх сам пишу
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30.05.2020 08:49 Відповісти
А зачем ты, антоша, уже говоришь про невменяемость?
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29.05.2020 22:05 Відповісти
Спробуйте вгадати.
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29.05.2020 23:12 Відповісти
Как эта информация поможет в этом деле?
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29.05.2020 22:08 Відповісти
Схильність людини до агресії + пойняття рецидиву.
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29.05.2020 22:10 Відповісти
Ему и так грозит дофига...
Считаю, что эта информарция в данном контексте, просто пшик...
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29.05.2020 22:15 Відповісти
Не зовсім, вона переводить злочин з політичних рейок на побутові. а то розписали "атошники, сварка на грунті політики", а тут звичайна білочка.
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29.05.2020 22:22 Відповісти
Такий у нас світ наразі, політику сунуть повсюди...
А відтепер, ще й до кожної смерті пхають коронавірус...
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30.05.2020 07:58 Відповісти
Это что доказывает, что он родился в СССР на территории Росийской Хведерации и тогда еще мотал срок, о чем это Антоха?... да у нас тогда сидели за особо тяжкие преступления, а сейчас даже меры городов в Украине))
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29.05.2020 22:10 Відповісти
Нех бухать с телом по прозвищу "кацап"...
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29.05.2020 22:26 Відповісти
он еще убитых просил шоб его на войну взяли...... оказалось бы шо он спец. по взрывотехнике и убитых было бы..... ну не 7 точно, а он бы свалил к боевикам, сразу примерив полковничьи погоны и нагрузившись килограммом орденов
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30.05.2020 09:24 Відповісти
я же говорил, что он криминальный психопат. +алко.
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29.05.2020 22:27 Відповісти
Интересно, а если я на своей земле завалю каких-то бандитов, коллекторов, разбойников и попытаюсь избавиться от трупов или, на крайняк, добавить очевидности самообороны - в комментариях к такой новости меня тоже будут склонять всеми словами?
(впрочем, в такой ситуации, и когда уже едут менты - лучше крайний патрон себе)
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29.05.2020 22:34 Відповісти
Персонажа ни в коей мере не оправдываю. Не фиг было пускать к себе тревожных, с оружием, и бухать с ними до усрачки.
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29.05.2020 22:49 Відповісти
Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині Захаренко відсидів у Росії 7 років за тяжкий злочин, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5654https://censor.net/user/349596

...
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Дед - боец. Значит, была причина.
https://censor.net/comments/locate/3197975/019214ec-06db-71de-b193-ad070fdd66d7Ответить
Мне нравится 4
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30.05.2020 00:03 Відповісти
слава реформованому мвс, і тобі слон, також
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29.05.2020 22:36 Відповісти
Правоохранители не должны показывать свою пристрастность. По закону не положено. Он же полный идиот.
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29.05.2020 22:38 Відповісти
Як у нас працює мвд наглядно бачимо по подіям. Просто шквал страшних злочинів. Тут теж злочин і халатність. Хто видав зброю, хто покривав рецедивіста, який мав би дав7о сидіти? Чи ж не нові мусорки місцевого засолу?
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29.05.2020 22:42 Відповісти
Не верю, слишком противоречивые сведения.
Зачем на рыбалку с оружием без рыболовных снастей? А потом можете придумывать, что угодно.
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29.05.2020 23:06 Відповісти
Його треба знищити, а майно конфіскувати... Це давно ще наплодило приплоду... Цікаво, теж в них гнила кацабська кров?
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29.05.2020 23:15 Відповісти
то які ментовскі ***** дали йому дозвіл на зброю?
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29.05.2020 23:22 Відповісти
"По данным следствия, Анатолий Захаренко 1962-го года, родился в Российской Федерации. В Российской же Федерации во времена СССРИсточник: https://censor.net/n3198983

объясните \той жирной свинье, что Российская Федерация с 91 года существует. А во времена СССР была РСФСР. Такой же полноправный член союза как и Украина.
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29.05.2020 23:37 Відповісти
Мені ніколи навіть в голову не приходило сказати, що я народилася в союзі .... !!!
Я про таке і не думала.
=В Україні=. І в паспорті в мене так написано. Всі документи, які тут заповняю: country of birth - Ukraine.
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30.05.2020 00:06 Відповісти
Такой же полноправный член союза как и Украина.\\\\\\\\\\\


Это как "Рим был полноправным членом империи, как и Галлия"(А ниче шо Рим завоювал Галлию, а не наоборот, не?)
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30.05.2020 08:32 Відповісти
офигенное сравнение. особенно учитывая про цезарей с галии. на секунду для дебила - хрущ и Бровь.
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30.05.2020 08:51 Відповісти
и что случилось когда Галлия попробовала свалить из состава Рима?
а что бы случилось если бы "полноправный" кто-то(кроме рашки) попытался свалить из совка, воспользовавшись туалетной бумагой, типо "конституция совка", где написано(да и на заборе написано)?

цезари были и из нумидийцев, но вступив на трон, они бы ту Нумидию сожгли - рыпнись она на свободу, понадеявшись на то шо "император то свой"
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30.05.2020 09:21 Відповісти
" если бы "полноправный" кто-то(кроме рашки) попытался свалить из совка"
Це точно, реально рашка перша і звалила з совка. Пам'ятаю, тоді тільки Єльцина обрали, він і сказав, що виходить з совка. Ще тоді день 12 червня, коли його обрали, зробили днем незалежності. ***** це потім дуже очі муляло, що в них день незалежності на 2,5 місяці раніше, ніж в Україні, яку він звинувачував у "катастрофі ХХ сторіччя", що він цей день якось там перейменував.
А вже у Біловезькій Пущі 2 грудня офіційно оформили розпад совка, який реально на той момент був вже дохлим.
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30.05.2020 12:16 Відповісти
+ "для недебила" - знаешь как Ленин говорил? - самые лучшие патриоты Рашки = "инородцы".

и знаешь ли, Сифилитик то был прав же....
Кадыров, Лавров, Шойгу, какой-то там из Израиля даже - насрет на любые зверства НКВД за пачку баксов(и миллионы других)
так шо ты мимо, "знаток"
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30.05.2020 09:35 Відповісти
От-от.
Ознайомтеся з біографією вбивці, взнайте, як і чим жив, а то обізвали хлопців і бандитами, і алкашами, і ґвалтівниками, а з цього урода зробили =невинну= жертву ... =самозахищався= він ...
Я не читач кп в Україні, але на фб у ЮБ вчора люди наводили посилання на їхню статтю
https://kp.ua/incidents/668551-sosedy-zhytomyrskoho-strelka-teper-vse-selo-pozhalui-vydokhnet-da-y-zhena-otdokhnet

Соседи житомирского стрелка: Теперь все село, пожалуй, выдохнет, да и жена отдохнет

Все не може бути брехнею. Який їм резон очорнювати просто так типка, якого вже возвели в ранг "народного месника", "борця з корупцією" і т.д.
Довіри до нашого МВС - як кіт наплакав, але хотілося б, щоб пролили світло.

Ще раз: я не вірю у раптове помутніння, =білок-стрілок= ...
Він розстрілював людей холоднокровно. Все визнає. Не жалкує. Ніхто не сказав, що по приїзді поліції він був у збудженому чи стресовому стані.
Морально цей урод готовий був убивати. Або жорстокий по натурі, або вже мав прецеденти.

Мені б дуже хотілося дізнатися справжню причину.
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30.05.2020 00:17 Відповісти
Та ясно.От чорт рогатий серед людей ходив,прям Омен.Але наш Тоха його сходу розкусив,от як можна не повірити таким чесним оченяткам цього кабанчика ?
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30.05.2020 01:09 Відповісти
Коздомордих потрібно знищувати усіх без винятку.
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30.05.2020 01:43 Відповісти
чувак на желтый тронулся, так ему 10 лет привинтили, а в рашке 7 лет могут припаять за пук в присутствии участкового...
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30.05.2020 02:06 Відповісти
рєчь о савєцкам саюзє
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30.05.2020 02:39 Відповісти
дєд 1962 гр - прійєхал в Україну в 1986 году в возрастє 24 года. Вопрос: когда он успєл отсідєть 7 лєт? Прі том шо прійєхал он в Україну уже профєсіональним охотніком. Ето он с 17 по 24 сідєл і охотілся?
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30.05.2020 02:38 Відповісти
Пєрєйєхать із росії в Україну в 1986 году - ето вам нє за граніцей спрятацца - то бил єдіний магічій савєцкій саюз. Йєму лєгчє било в тайгє затєряцца
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30.05.2020 02:52 Відповісти
во времена СССР получил уголовный срок - порядка 7 лет за совершение тяжкого преступления Источник: https://censor.net/n3198983
-----------------------------------
А конкретнєйє? По какой статьйє, за какойє прєступлєнійє? І сколько сідєл? Что значіт "порядка 7 лєт" - ето 7 лєт ілі 6 лєт? Сем-восем, но не двеннадцат
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30.05.2020 03:14 Відповісти
Насчьот судімості. Ось свідчення Фєдюніна, який залишився живий і цілий:
Да, среди нас были и судимые, но все люди жили, я знаю точно, много лет честной жизнью, никакого криминала Источник: https://censor.net/r3198709
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30.05.2020 03:19 Відповісти
Это Антоша и есть вся ваша работа. Разве не должны такие индивиды быть под наблюдением органов,а нет,такие еще спокойно владеют оружием. И это везде у ва так.
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30.05.2020 07:56 Відповісти
Подойдет для обмена. Получит от хйла награду.
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30.05.2020 10:24 Відповісти
"Трое погибших были застрелены свящими" Просто диво якесь. Потерпілия "свідок" у своєму інтерв'ю опублікованому не пізніше як учора, казав абсолютно інше... Цікаво, хто бреше??? Источник: https://censor.net/n3198983
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30.05.2020 10:57 Відповісти
Ну и как могли в Украине дать украинское гражданство, такому падле?? Каааак? Кто и за сколько позволил и содействовал этому убийце стать нашим гражданином!! хотелось бы узнать их имена, фамилии, этих проходимцев и взяточников!!! А дело это кончится очередным пшиком, так как судя по всему услугами этого российского кретина давно пользовались и местная полиция и нацгвардия и местная власть!! Ведь любителей на халяву хорошо выпить, хорошо закусить и чужую бабу трахнуть у нас ещё не перевелись!!
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30.05.2020 13:24 Відповісти
Судячи по активності інформаційних викидів про темне минуле стрілка,справа дуже заплутана -наймовірніше дід буде відбувайлом.Життя людське безцінне,але за відсутності справедливого правосуддя,воно не варте паперу,на якому надруковані ці закони.Якось так...
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31.05.2020 11:16 Відповісти
 
 