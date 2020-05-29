Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині Захаренко відсидів у Росії 7 років за тяжкий злочин, - Геращенко
Анатолій Захаренко, який, за версією слідства, розстріляв сімох ветеранів АТО і волонтерів, які приїхали на його ставок порибалити, відбув покарання за тяжкий злочин, а потім неодноразово поводився агресивно під впливом алкоголю.
Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, Анатолій Захаренко 1962-го року, народився в Російській Федерації. У Російській Федерації за часів СРСР отримав кримінальний термін - близько 7 років за вчинення тяжкого злочину. Нам також відомо, що ця людина неодноразово поводилася агресивно під впливом алкоголю", - розповів Геращенко.
За словами заступника міністра МВС, слідство не вірить у версію Захаренка про самооборону.
"Троє загиблих були застрелені сплячими, що повністю дезавуює свідчення Захаренка. Також дезавуюють це свідчення і свідчення єдиного вцілілого свідка. Судячи зі свідчень свідка і попередніх даних слідства, вже після смерті гостей, які приїхали до нього, підозрюваний вклав їм у руки мисливську зброю, з якою вони приїхали, щоб показати, що нібито йому була загроза", - розповів Геращенко.
Захаренка відправлять на судово-психіатричну експертизу, яка має визначити, чи був він при здоровому глузді.
"Якщо він буде визнаний неосудним, він все одно перебуватиме за ґратами, тільки у спеціалізованій психіатричній лікарні", - пообіцяв заступник голови МВС.
"Кримінальний кодекс передбачає за вбивство двох і більше осіб можливість довічного ув'язнення. Особисто я, якщо був би суддею, напевно, такий захід звинувачення і використовував би", - додав Геращенко.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.
За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.
Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.
Будь ласка, зачекайте...
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Плюс в другую страну запросы слать не обязаны по гражданину Украины.
И вишенка на тортик:
В Житомирской области разрешители - это вымогатели. Ребята(не один) рассказывали что без кэша "зелёнку" можно годами ждать, а с кэшем всё идёт быстро, гладко и за справками не нужно бегать.
В Киевской области точно никаких взяток.
Можно даже нарычать,чтобы сами получали справку о несудимости и искали участкового для рапорта о сейфе.
Черниговская область - ситуация проще, ощутимо. Киевляне говорили - не вымогают.
Так что... Разные порядки... по выдавливанию бабла.
На крайняк, в ФБ отписаться Авакову, Антоше или Шкиряку.
Или в СМИ запустить,что вымогают.
А чего бояться?
А на счет взяток за зеленку - так я не шучу. Катаешь заяву в прокуратуру за злостное невыполнение сотрудниками обязанностей, бла-бла. Или хотя бы пригрозить такой заявой..
Слушай, я представить не могу, чтобы в разрешительной с меня вымогали взятку.
Та щас...Разбежался..
(кстати,с карантином затягиваю очередную перерегистрацию... отжэж.. )
Работа системы. Жалобу "списывают" те,тна кого жалоба, кроме того...
Ну долго расписывать не буду...
Считаю, что эта информарция в данном контексте, просто пшик...
А відтепер, ще й до кожної смерті пхають коронавірус...
(впрочем, в такой ситуации, и когда уже едут менты - лучше крайний патрон себе)
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Дед - боец. Значит, была причина.
https://censor.net/comments/locate/3197975/019214ec-06db-71de-b193-ad070fdd66d7Ответить
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Зачем на рыбалку с оружием без рыболовных снастей? А потом можете придумывать, что угодно.
объясните \той жирной свинье, что Российская Федерация с 91 года существует. А во времена СССР была РСФСР. Такой же полноправный член союза как и Украина.
Я про таке і не думала.
=В Україні=. І в паспорті в мене так написано. Всі документи, які тут заповняю: country of birth - Ukraine.
Это как "Рим был полноправным членом империи, как и Галлия"(А ниче шо Рим завоювал Галлию, а не наоборот, не?)
а что бы случилось если бы "полноправный" кто-то(кроме рашки) попытался свалить из совка, воспользовавшись туалетной бумагой, типо "конституция совка", где написано(да и на заборе написано)?
цезари были и из нумидийцев, но вступив на трон, они бы ту Нумидию сожгли - рыпнись она на свободу, понадеявшись на то шо "император то свой"
Це точно, реально рашка перша і звалила з совка. Пам'ятаю, тоді тільки Єльцина обрали, він і сказав, що виходить з совка. Ще тоді день 12 червня, коли його обрали, зробили днем незалежності. ***** це потім дуже очі муляло, що в них день незалежності на 2,5 місяці раніше, ніж в Україні, яку він звинувачував у "катастрофі ХХ сторіччя", що він цей день якось там перейменував.
А вже у Біловезькій Пущі 2 грудня офіційно оформили розпад совка, який реально на той момент був вже дохлим.
и знаешь ли, Сифилитик то был прав же....
Кадыров, Лавров, Шойгу, какой-то там из Израиля даже - насрет на любые зверства НКВД за пачку баксов(и миллионы других)
так шо ты мимо, "знаток"
Ознайомтеся з біографією вбивці, взнайте, як і чим жив, а то обізвали хлопців і бандитами, і алкашами, і ґвалтівниками, а з цього урода зробили =невинну= жертву ... =самозахищався= він ...
Я не читач кп в Україні, але на фб у ЮБ вчора люди наводили посилання на їхню статтю
https://kp.ua/incidents/668551-sosedy-zhytomyrskoho-strelka-teper-vse-selo-pozhalui-vydokhnet-da-y-zhena-otdokhnet
Соседи житомирского стрелка: Теперь все село, пожалуй, выдохнет, да и жена отдохнет
Все не може бути брехнею. Який їм резон очорнювати просто так типка, якого вже возвели в ранг "народного месника", "борця з корупцією" і т.д.
Довіри до нашого МВС - як кіт наплакав, але хотілося б, щоб пролили світло.
Ще раз: я не вірю у раптове помутніння, =білок-стрілок= ...
Він розстрілював людей холоднокровно. Все визнає. Не жалкує. Ніхто не сказав, що по приїзді поліції він був у збудженому чи стресовому стані.
Морально цей урод готовий був убивати. Або жорстокий по натурі, або вже мав прецеденти.
Мені б дуже хотілося дізнатися справжню причину.
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А конкретнєйє? По какой статьйє, за какойє прєступлєнійє? І сколько сідєл? Что значіт "порядка 7 лєт" - ето 7 лєт ілі 6 лєт? Сем-восем, но не двеннадцат
Да, среди нас были и судимые, но все люди жили, я знаю точно, много лет честной жизнью, никакого криминала Источник: https://censor.net/r3198709