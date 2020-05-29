Чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана Олешка "Сармата" відпустили під домашній арешт
Бердянський міськрайонний суд відпустив під домашній арешт чотирьох фігурантів справи про вбивство громадського активіста Віталія Олешка ("Сармата").
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат потерпілої, дружини "Сармата" Тетяни Олешко Дмитро Бубнов, передає hromadske.
Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Богомолова, Вірченко, Дністрян.
За словами адвоката, запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт змінили обвинуваченим Михайлу Сигиді, Миколі Ломако, Олександру Обухову, Максиму Владимиренкову.
Захист фігурантів просив для них нічний домашній арешт.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.
У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.
Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.
Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.
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То всьо Петя винний.
Следующим шагом будет разрешено членам АТО покупать колбасу без очереди в магазине и по кило гречки в месяц получать в пайке, чтобы как СССР.
Я не знаю, что там произошло, но если кто-то пишет "АТО", то понятно ,что хочет не обсуждать случай, а получить какие-то преференции по данному делу. Мол если "АТО" то заведомо прав. Все как в деле Шеремета, отовсюду вылазит морда совка. Телефонные переговоры - не щитово, подделали. Ну чисто как кацапы с Боингом - а вы докажите.
Я тебе еще раз попытаюсь объяснить, что я хотел сказать. Когда начинают обсуждение какой-то темы с того, что один участник АТО, а другие нет, это вызывает сомнение в справедливости суждения. Участник АТО это хорошо, честь ему и хвала. Но в данном случае рассматривается совсем другое дело. Мог ли участник АТО что-то совершить непотребное? Как так получилось что в другом месте семь участников АТО сели жрать водку непонятно с кем, упились так, что он их перестрелял как цыплят? Я бы советовал разделить АТО и мирную жизнь. Они существую вместе, но это не одно и то же.
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.
Вот скажи, как я могу тебя обидеть больше, чем это сделал Бог? Он отобрал у тебя разум, что я могу сделать хуже? Ты ведь не можешь даже понять прочтенное.
https://youtu.be/uJhGWO_WCT0
Аваков - это ответственность Зеленского! Помните это на следующих выборах этой осенью!
Бубочка дебіл і сцикло, але за його спиною - встромили руку в його дупу незрівнянно хитріші, рішучіші та нахабніші ляльководи. Що врахували досвід янучари і діють ще жорсткіше, агресивніше та швидше.
Одне з двох: або цю камарілью виженуть статевими ганчірками чи фізично помножать на нуль... або ми одного ранку побачимо у вікна триколори і кадирівців з кізяками. І почуємо повідомлення про "историческое воссоединение".
73% - вам ЦЬОГО кортіло, ківсяки ******?!
Из всех претензий к Зеленскому у меня одна - отъе***сь от Порошенки, делом займись. Когда достигнешь хоть каких-то еще успехов, тогда выложи свои претензии. Донбасс отгородить, рвом и забором. Перешеек с Крымом перекопать, на границе с Россией ров углубить и пустить воду. А дальше жить, приняв за образец хоть какую страну Европы. Для начала Польши или Чехии, в идеале Австрии или Германии. А это если у тебя забор поломан или калитка на одной петле - штраф за неуважение к обществу. И окна мыть два раза в год и мусор раздельно собирать и ездить соблюдая правила... И только потом, после работы что-то писать в комментариях.
Издевательство - над Законом и добровольцами.
Демонстрация - безнаказанности за насилие.
Угроза - всем, кто намерен решительно протестовать.
Поощрение - для всех, кто против патриотов.
...
https://maidanfire.blogspot.com
Такое началось не при Зеленском, он - всего лишь продолжатель, очередной наместник паханата, портрет для плевков и при возникновении опасности - сакральная жертва для народного гнева.
Борясь "за права" они жгут и грабят. Беда в том, что не только чернож***ые этим занимаются. Те выросли в семьях, которые третье поколение ни дня не работали, живут только на подачках государства. Но к ним примазались и белые, всякая наркоманская шваль. У них тоже "требования".
Человек который поднял руку на результаты труда другого человека уже заслуживает наказания.
Ты тоже воевал на колчаковских фронтах?
В первую очередь это почти все выродки из : кровавых нелюдей убийц, террористов, коллаборантов , бандитов, про-кремлёвских фашистов, всяких продажных выродков - оборотней.... А зачем получили паспорта эти кремлёвские опричники Иуды? Так чтобы им янычарам фашиста )(уйла можно было без-наказано прикрываясь кацапским паспортом массово убивать, калечить и грабить уже по всей нашей державе. И беспрепятственно вместе проклятыми ЗЕбилами капитулянтами уничтожать государственность Украины.
Не знаю неужели украинский народ моча допустит такое предательство этой проклятой анти-украинской - про-кремлёвской продажной власти за которым последует катастрофическое уничтожение Украины как государства?
Взявшего с поля которое убивают химией барыги, пару мешков кукурузы.