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Новини Убивство Віталія Олешка
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Чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана Олешка "Сармата" відпустили під домашній арешт

Чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана Олешка

Бердянський міськрайонний суд відпустив під домашній арешт чотирьох фігурантів справи про вбивство громадського активіста Віталія Олешка ("Сармата").

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат потерпілої, дружини "Сармата" Тетяни Олешко Дмитро Бубнов, передає hromadske.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Богомолова, Вірченко, Дністрян.

За словами адвоката, запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт змінили обвинуваченим Михайлу Сигиді, Миколі Ломако, Олександру Обухову, Максиму Владимиренкову.

Захист фігурантів просив для них нічний домашній арешт.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

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Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

Дивіться також: Пам'ять убитого рік тому ветерана Сармата вшанували в Запорізькій області. ВIДЕО

Автор: 

запобіжний захід (480) Олешко (80)


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Топ коментарі
+38
Ну если бы видосик сняли с угрозами то да, а так всего подозреваемые в убийстве.
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29.05.2020 22:20
+29
Ну а шо ?
То всьо Петя винний.
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29.05.2020 22:07
+26
Убитый есть а выноватых нету. Думаете ето чудо? Нет. Ето Украина
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29.05.2020 22:08
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Ну а шо ?
То всьо Петя винний.
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29.05.2020 22:07 Відповісти
Ну вже точне не ті, які вибрали мальчіка Вову та "ворожих слуг". Вони не за таке голосували
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29.05.2020 22:11 Відповісти
Убитый есть а выноватых нету. Думаете ето чудо? Нет. Ето Украина
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29.05.2020 22:08 Відповісти
А ще скільки таких повипускають, коли тюрми почнуть закривати...
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29.05.2020 22:15 Відповісти
Навіщо тюрми закривати? А ветеранів та активистів куди закривати потім?
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30.05.2020 16:47 Відповісти
Ну если бы видосик сняли с угрозами то да, а так всего подозреваемые в убийстве.
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29.05.2020 22:20 Відповісти
СУКИ !!!!!!!!
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29.05.2020 22:21 Відповісти
Це не просто реванш москальський, це повна поразка!!!
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29.05.2020 22:31 Відповісти
Вижу, что набирали в АТО небесных ангелов, людей чистых и честных, как слеза ребенка. И по возвращению домой все жители Украины должны были делать перед ними "Ку!" и приседать. А тех кто не приседал, тех сразу записывали в москали и осуждали всем обществом.
Следующим шагом будет разрешено членам АТО покупать колбасу без очереди в магазине и по кило гречки в месяц получать в пайке, чтобы как СССР.
Я не знаю, что там произошло, но если кто-то пишет "АТО", то понятно ,что хочет не обсуждать случай, а получить какие-то преференции по данному делу. Мол если "АТО" то заведомо прав. Все как в деле Шеремета, отовсюду вылазит морда совка. Телефонные переговоры - не щитово, подделали. Ну чисто как кацапы с Боингом - а вы докажите.
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30.05.2020 14:01 Відповісти
Вот я не пойму, ты дибил или идиот? В АТО воевали люди разные, и торнадовцы тому подтверждение, и сидят они как простые смертные. "Ку!" делай перед ****** и кадыровцами, тебе не привыкать.
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30.05.2020 14:41 Відповісти
Мне кажется ты хочешь меня обидеть. Это правда?
Я тебе еще раз попытаюсь объяснить, что я хотел сказать. Когда начинают обсуждение какой-то темы с того, что один участник АТО, а другие нет, это вызывает сомнение в справедливости суждения. Участник АТО это хорошо, честь ему и хвала. Но в данном случае рассматривается совсем другое дело. Мог ли участник АТО что-то совершить непотребное? Как так получилось что в другом месте семь участников АТО сели жрать водку непонятно с кем, упились так, что он их перестрелял как цыплят? Я бы советовал разделить АТО и мирную жизнь. Они существую вместе, но это не одно и то же.
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31.05.2020 00:56 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.

Вот скажи, как я могу тебя обидеть больше, чем это сделал Бог? Он отобрал у тебя разум, что я могу сделать хуже? Ты ведь не можешь даже понять прочтенное.
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31.05.2020 10:58 Відповісти
Просто они хулиганы. И в Броварах сегодня были хулиганы. Скоро с такими темпами в лднр будут хулиганы. Но при этом записать видосик из львовского бара это терроризм
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29.05.2020 22:33 Відповісти
Перестрелку в Броварах организовали люди главы МВД Авакова
https://youtu.be/uJhGWO_WCT0
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29.05.2020 22:43 Відповісти
Даже если Аваков будет ходить голым по Крещатику с отрубленными человеческими головами, он будет министром МВД.
Аваков - это ответственность Зеленского! Помните это на следующих выборах этой осенью!
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30.05.2020 14:53 Відповісти
Напомню, что Аваков был министром и при Порошенко! Петя и Вова - два сапога - пара! Хотя, Вова скорее портянки в этих сапогах!
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30.05.2020 21:53 Відповісти
Маруся винувата і Федина.
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29.05.2020 23:27 Відповісти
А що з цього приводу думають брати Зорян та Шкіряк?
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30.05.2020 05:36 Відповісти
та ні, це все порошенко.
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30.05.2020 09:10 Відповісти
Хулиганство - это когда просто срать в коментах, не получая никаких преференций, или подойти на улице и ударить незнакомого человека. В общем это речь идет о немотивированных поступках. В Броварах интересы бизнеса решили по-старинке защищать незаконными методами. Это совсем другое. И разбирать его надо только зная всю историю вопроса. Просто языком молоть - последнее дело. Люди с оружием в руках вышли что-то защищать. Я допускаю, что они правы, а полиция не справилась. Но судя по быстрым арестам и полиция в теме. В общем пока все выглядят неплохо. А кто виноват - нужен честный суд.
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30.05.2020 14:19 Відповісти
73.22, ви зробили це разом. Хавай_Те.
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29.05.2020 22:34 Відповісти
Откупаются потихоньку бандиты, а что тут поделаешь - это Украина, здесь всё возможно, всё покупается, всё продаётся...
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29.05.2020 22:35 Відповісти
рыги похлопотали за своих убл*дков
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29.05.2020 22:37 Відповісти
Готують на обмін. Треба срочно перемога на обменном фронте.
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29.05.2020 23:29 Відповісти
Украина - страна для украинофобов.
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29.05.2020 22:42 Відповісти
самое худшое это уже не сарказм а реальность
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30.05.2020 01:19 Відповісти
Ну да, они же упрощают задачу власти - зачем власти живые патриоты?!
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29.05.2020 22:59 Відповісти
В когось ще є сумніви, що зе-влада навіть не "проросійська" - це тупо ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ?
Бубочка дебіл і сцикло, але за його спиною - встромили руку в його дупу незрівнянно хитріші, рішучіші та нахабніші ляльководи. Що врахували досвід янучари і діють ще жорсткіше, агресивніше та швидше.
Одне з двох: або цю камарілью виженуть статевими ганчірками чи фізично помножать на нуль... або ми одного ранку побачимо у вікна триколори і кадирівців з кізяками. І почуємо повідомлення про "историческое воссоединение".
73% - вам ЦЬОГО кортіло, ківсяки ******?!
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29.05.2020 23:03 Відповісти
Застрелили у спину,бо прийняв у Бердянську на відпочинок дітей 28-ох сімей тих бійців,які вийшли з оточення під Іловайськом та були на передовій.Писав про це Семенченко,але ніхто з цинічних бариг про відповідний захист тоді не подбав,проте знайшли стрілочників(розбійний напад на Поплавських у Дніпрі)Але винний,звичайно,Зеленський-як же ж без бубочки-можна виродкам поросячим і 73%-и його виборців ківсяками ******** обізвати.
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30.05.2020 05:02 Відповісти
Я сомневаюсь. Вернее уверен, что ты врешь. Нормальная власть. Для начала изгнали из Рады всю ту плесень, что там сидела уже почти тридцать лет, думая только о своей наживе.
Из всех претензий к Зеленскому у меня одна - отъе***сь от Порошенки, делом займись. Когда достигнешь хоть каких-то еще успехов, тогда выложи свои претензии. Донбасс отгородить, рвом и забором. Перешеек с Крымом перекопать, на границе с Россией ров углубить и пустить воду. А дальше жить, приняв за образец хоть какую страну Европы. Для начала Польши или Чехии, в идеале Австрии или Германии. А это если у тебя забор поломан или калитка на одной петле - штраф за неуважение к обществу. И окна мыть два раза в год и мусор раздельно собирать и ездить соблюдая правила... И только потом, после работы что-то писать в комментариях.
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30.05.2020 14:08 Відповісти
Нормальная власть которая плюет на все законы, развела кумовство, уронила экономику, борьбу с коррупцией, внешнюю политику, уничтожает государственные институты? Это для тебя нормальная власть? Хотя, я понимаю, чем у нас хуже - тем кацапам лучше.
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30.05.2020 14:45 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ВЛАСТЬ ПОЧУВСТВОВАЛА БОЛЬ НАРОДА !!!!!!!!!!
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29.05.2020 23:18 Відповісти
Народ - это в массе серая масса, троечники. Боль народа всегда зависть и лень. Так устроен человек. Нельзя человека заразить здоровьем. За здоровье надо бороться, мыться, делать зарядку, вести здоровый образ жизни. Лень - это просто. Лежишь, ничего не делаешь и требуешь ,чтобы тебя обслужили.
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30.05.2020 14:11 Відповісти
ЕСЛИ ТЫ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕШЬ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ ДЕЛАЕШЬ ПЛОХОГО !!!
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31.05.2020 19:04 Відповісти
ТЫ ЧТО КРЕТИН !?)
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01.06.2020 22:47 Відповісти
Сумнівів і не було с самого спочатку. Для тих, хто думав...
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29.05.2020 23:19 Відповісти
А "фигурантов" дела Шеремета отпускать не собираются...
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29.05.2020 23:22 Відповісти
Да ну! После брифинга-то. Вот если бы на их месте был Кожара...
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31.05.2020 08:13 Відповісти
Четыре в одном: издевательство, демонстрация, угроза, поощрение.
Издевательство - над Законом и добровольцами.
Демонстрация - безнаказанности за насилие.
Угроза - всем, кто намерен решительно протестовать.
Поощрение - для всех, кто против патриотов.

...
https://maidanfire.blogspot.com
Такое началось не при Зеленском, он - всего лишь продолжатель, очередной наместник паханата, портрет для плевков и при возникновении опасности - сакральная жертва для народного гнева.
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29.05.2020 23:30 Відповісти
Ага він тільки "продовжувач", поцілуй його в ср*ку.
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29.05.2020 23:38 Відповісти
США, Миннеаполис. В ночь на пятницу протестующие против действий полицейских, которые привели к гибели афроамериканца, сожгли полицейский участок.

Чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана Олешка "Сармата" відпустили під домашній арешт - Цензор.НЕТ 408
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30.05.2020 01:28 Відповісти
Якщо не палити періодично мусоріяти за мусорські злочини то "врадієвки" будуть повторюються і стануть нормальним явищем.
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30.05.2020 11:54 Відповісти
Зачем загрязнять окружающую среду? Мусор лучше компостировать.
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31.05.2020 08:18 Відповісти
Звери разломали в Зоопарке клетки и вырвались на свободу. Но жрать захотят, опять вернутся в клетки и будут уже требовать еду.
Борясь "за права" они жгут и грабят. Беда в том, что не только чернож***ые этим занимаются. Те выросли в семьях, которые третье поколение ни дня не работали, живут только на подачках государства. Но к ним примазались и белые, всякая наркоманская шваль. У них тоже "требования".
Человек который поднял руку на результаты труда другого человека уже заслуживает наказания.
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30.05.2020 14:15 Відповісти
+. Поддерживаю ибо это правда. Во время ареста обезьяны применялся стандартный разрешенный приём прижимания коленом головы к земле. У макаки просто оказалась слабая шея. То есть - разрешено? Да.. Значит несчастный случай. Я не верю что коп настолько идиот что бы себя подставить. Это случайность. Плюс может быть этот африканец и наркоман, и жрал токсичную херню и поэтому не блистал здоровьем,за это коп должен отвечать? Ну это такое..Это не " поставили на колени и выстрелили в затылок" А про дармоедское быдло в чем я абсолютно не поддерживаю политику США о содержании не желающих работать - согласен полностью.Это истина.
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30.05.2020 19:31 Відповісти
Чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана Олешка "Сармата" відпустили під домашній арешт - Цензор.НЕТ 4138
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31.05.2020 19:07 Відповісти
Отличать патриотов от не патриотов по громкости крика? Хороший способ.
Ты тоже воевал на колчаковских фронтах?
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30.05.2020 14:25 Відповісти
Фигуранты вдруг стали "нефигурантами" а нынешняя зелёная власть нафигурируют новых "фигурантов" уже тех, кто им менее симпатичен... Ожидаемо!!
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29.05.2020 23:31 Відповісти
Їм потрібні бандити, а не патріоти.
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29.05.2020 23:34 Відповісти
Беач!
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30.05.2020 01:46 Відповісти
Бічєз !
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30.05.2020 03:29 Відповісти
Результат хаббадно-винницких реформ, мы даже не совок, Украина днище сравнить которое можно с такими странами как Уганда или Зимбабве
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30.05.2020 02:10 Відповісти
Земля пухом тебе Сармат...
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30.05.2020 02:11 Відповісти
Лютый враг Украины по всей видимости сепаратист ЗЕбил Мережа..зам-главы продажной украинской делегации в анти-украинском сборище (ТКГ) из про-кремлёвской силы слуги кремля, исключил лишение украинского гражданстве жителей Крыма и "Л/ДНР", которые получили вражений российские паспорта проклятой паРаши. А кто получил кацапский паспорт в оккупированной кремлём ставшей кацапской резервацией в " лугандонии."?
В первую очередь это почти все выродки из : кровавых нелюдей убийц, террористов, коллаборантов , бандитов, про-кремлёвских фашистов, всяких продажных выродков - оборотней.... А зачем получили паспорта эти кремлёвские опричники Иуды? Так чтобы им янычарам фашиста )(уйла можно было без-наказано прикрываясь кацапским паспортом массово убивать, калечить и грабить уже по всей нашей державе. И беспрепятственно вместе проклятыми ЗЕбилами капитулянтами уничтожать государственность Украины.
Не знаю неужели украинский народ моча допустит такое предательство этой проклятой анти-украинской - про-кремлёвской продажной власти за которым последует катастрофическое уничтожение Украины как государства?
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30.05.2020 07:44 Відповісти
Подозреваемых в убийстве украинцев отпускают, это жесть. Зато невиновные украинцы сидят дальше. За такую Украину вы воевали? Украина где притесняют украинцев за украинский язык, убивают за разговор на украинском, это уже не Украина. Это оккупированная страна. Киев был сдан врагу без боя пока украинцы бьются на передовой.
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30.05.2020 08:37 Відповісти
Дык проголосовали. Типа 73%
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30.05.2020 08:54 Відповісти
Выйдут все, кроме селянина.
Взявшего с поля которое убивают химией барыги, пару мешков кукурузы.
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30.05.2020 08:51 Відповісти
******* петюнчик! і тут його подільнички засвітились! і суди воно "реформувало"!
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30.05.2020 08:52 Відповісти
Скоро наградят
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30.05.2020 08:53 Відповісти
скільки ще обіцяцянок буде давати ця сепарська аброська?
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30.05.2020 09:08 Відповісти

Чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана Олешка "Сармата" відпустили під домашній арешт - Цензор.НЕТ 7204
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30.05.2020 10:02 Відповісти
говорил я ему ты дибил в фб а он не послушал... а еще послал нахер гришина аж в чс добавил во время шабашей митингов..))вот таки да...сказал грохнут а он не верил..
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30.05.2020 10:54 Відповісти
Странно, что не наградили.
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30.05.2020 10:59 Відповісти
Это ещё впереди.
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31.05.2020 08:20 Відповісти
Реформовані суди в дії,як і реформовані мусора,Україна стає країною судового і мусорського безмежжя,мусора і судді зробили висновки з Майдану і діють нахабно і швидко.
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30.05.2020 11:46 Відповісти
Хоч хтось бачив про нормального порядного суддю в Україні чи може чули про такого? Відгукніться.
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30.05.2020 13:57 Відповісти
І що характерно,одна дуже прогресивна та фахова прокурорша,(доктор якихось там наук,між іншим),чомусь не дуже поспішає оскаржити це рішення.
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30.05.2020 20:50 Відповісти
Вона дуже "стурбована" думкою суспільства про події на Майдані і роботою САП.
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31.05.2020 08:24 Відповісти
 
 