УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6867 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
1 468 4

Ексглаву наглядової ради "Вектор Банку" підозрюють у привласненні 28 млн грн фінустанови, - ДБР

Ексглаву наглядової ради

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в заволодінні чужим майном на суму понад 28 млн гривень ексголові наглядової ради "Вектор Банку".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що з 2015 року посадові особи банку, зокрема голова наглядової ради, впровадили схему, за якою працівники банку видавали кредити підконтрольним суб'єктам господарської діяльності. Надалі, шляхом складання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, отримані таким чином кредитні кошти перераховувалися на рахунки пов'язаних із банком суб'єктів підприємницької діяльності, переводилися в готівку і привласнювалися учасниками схеми.

У результаті посадові особи банку заволоділи коштами в сумі понад 28 млн гривень.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Аваков щодо протесту вкладників "Аркади": Не допустимо чергової будівельної афери із сотнями постраждалих. ФОТО

Автор: 

банки (7709) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) ДБР (3469)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
навіть смішно читати , що їм наче б то загрожує якесь покарання.
показати весь коментар
29.05.2020 22:35 Відповісти
Ну, хочу повірити ДБР, а не виходить. Про Вектор-банк нічого не знаю, а про ДБР знаю. І про керівництво, і про дії.
показати весь коментар
29.05.2020 23:05 Відповісти
Про Вектор-банк нічого не знаю


ну и зря.

а все зебилы знают, что это надёжный банк, который закрыла Гонтарева
показати весь коментар
30.05.2020 01:19 Відповісти
Экс-глава набсовета "Вектор Банка" подозревается в присвоении 28 млн грн финучреждения, - ГБР - Цензор.НЕТ 3353

https://youtu.be/FmCQuNGTDOY Торжественная перестрелка в Броварах на улице Вовы Зеленского и три способа обгадится
показати весь коментар
29.05.2020 23:07 Відповісти
 
 