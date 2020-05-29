Ексглаву наглядової ради "Вектор Банку" підозрюють у привласненні 28 млн грн фінустанови, - ДБР
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в заволодінні чужим майном на суму понад 28 млн гривень ексголові наглядової ради "Вектор Банку".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Встановлено, що з 2015 року посадові особи банку, зокрема голова наглядової ради, впровадили схему, за якою працівники банку видавали кредити підконтрольним суб'єктам господарської діяльності. Надалі, шляхом складання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, отримані таким чином кредитні кошти перераховувалися на рахунки пов'язаних із банком суб'єктів підприємницької діяльності, переводилися в готівку і привласнювалися учасниками схеми.
У результаті посадові особи банку заволоділи коштами в сумі понад 28 млн гривень.
У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.
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ну и зря.
а все зебилы знают, что это надёжный банк, который закрыла Гонтарева
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