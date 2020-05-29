Увечері 29 травня ворог застосував міномети під Луганським, один воїн зазнав поранень, - штаб ООС

29 травня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Так, поблизу Луганського, внаслідок результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїну надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу.

Підрозділи Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали окупантам гідну відповідь. Втрати противника уточнюються.

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