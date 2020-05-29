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Новини Агресія Росії проти України
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Увечері 29 травня ворог застосував міномети під Луганським, один воїн зазнав поранень, - штаб ООС

Увечері 29 травня ворог застосував міномети під Луганським, один воїн зазнав поранень, - штаб ООС

29 травня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Так, поблизу Луганського, внаслідок результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїну надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу.

Підрозділи Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали окупантам гідну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Читайте також: Від початку доби найманці РФ 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, втрат немає, - пресцентр ОС

Автор: 

обстріл (28183) Донбас (22354)


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Суки!!!
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29.05.2020 22:39 Відповісти
Не суки, а ****
Зеленский провалил свое обещание: боевики идут на обострение, но ВСУ не возвращаются на прежние позиции
https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Зеленский обещал вернуть войска на прежние позиции в случае обострения.
Это было его гарантией проукраинскому электорату в Украине, что мирный его план будет тут же откорректирован, если пророссийские боевики снова будут идти на эскалацию.
Опять соврамши и предамши…
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29.05.2020 23:38 Відповісти
найскорішого одужання воїну
Увечері 29 травня ворог застосував міномети під Луганським, один воїн зазнав поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7192

і тихої вам ночки, синочки
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29.05.2020 22:43 Відповісти
Нам це подалуть як *********** павстанцев.Увечері 29 травня ворог застосував міномети під Луганським, один воїн зазнав поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 11
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29.05.2020 23:19 Відповісти
Скорейшего и полного выздоровления, Брат!
Но, нужно отметить, что под Мариком, сегодня наша арта пол дня утюжила орков огневыми налетами. такого давненько не было!!! И главное - наши работали грамотно, постоянно меняя позиции. Орки в ответку, в отличии от предыдущих дней, даже не мявкали!!!
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29.05.2020 23:37 Відповісти
Героям слава!
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29.05.2020 23:39 Відповісти
 
 