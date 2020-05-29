Заявлені Уманським розкрадання в податковій на 5 млрд грн перетворилися на 45 млн грн, про які говорить ДБР, - Гриценко

Політик Анатолій Гриценко заявив про невідповідність цифр махінацій у податковій, які озвучив ексміністр фінансів Ігор Уманський і тих, про які заявляє ДБР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Гриценко зазначив: "Заявлені міністром Уманським 5 млрд щомісячного розкрадання бюджету на схемах з ПДВ" перетворюються в елегантні "... 45 млн, які ДБР шукає, голосно проводячи обшуки в податковій.

Множимо 5 млрд Уманского на 12 місяців, виходить - за рік вкрали 60 млрд.

Ділимо 60 млрд на 45 млн, які ДБР розшукує, виходить - ДБР хоче знайти в 1333 рази менше вкраденого? За рік тільки вкраденого, хоча ДБР мало копнути і глибше, за попередні роки також...".

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