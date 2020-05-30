Одинадцятьох нелегальних мігрантів із В'єтнаму і Шрі-Ланки затримали в лісі на Закарпатті, - Держприкордонслужба. ФОТО

Групу мігрантів, які намагалися нелегально потрапити через український кордон до Євросоюзу, затримали сьогодні прикордонники на Закарпатті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Під час патрулювання наряд виявив 11 іноземців азіатської зовнішності. Вони ховалися в лісі неподалік від населеного пункту Кам'яниця Ужгородського району. П'ятеро чоловіків і шість жінок перебували за 700 метрів від державного кордону. Вони не мали при собі документів і назвалися громадянами В'єтнаму і Шрі-Ланки", - сказано в повідомленні.

Наразі тривають заходи з встановлення організаторів переправлення незаконних мігрантів через кордон. Встановлюються особи затриманих, після чого їх буде притягнуто до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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