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Новини Силовики
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Одинадцятьох нелегальних мігрантів із В'єтнаму і Шрі-Ланки затримали в лісі на Закарпатті, - Держприкордонслужба. ФОТО

Одинадцятьох нелегальних мігрантів із В'єтнаму і Шрі-Ланки затримали в лісі на Закарпатті, - Держприкордонслужба. ФОТО

Групу мігрантів, які намагалися нелегально потрапити через український кордон до Євросоюзу, затримали сьогодні прикордонники на Закарпатті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Під час патрулювання наряд виявив 11 іноземців азіатської зовнішності. Вони ховалися в лісі неподалік від населеного пункту Кам'яниця Ужгородського району. П'ятеро чоловіків і шість жінок перебували за 700 метрів від державного кордону. Вони не мали при собі документів і назвалися громадянами В'єтнаму і Шрі-Ланки", - сказано в повідомленні.

Одинадцятьох нелегальних мігрантів із Вєтнаму і Шрі-Ланки затримали в лісі на Закарпатті, - Держприкордонслужба 01

Наразі тривають заходи з встановлення організаторів переправлення незаконних мігрантів через кордон. Встановлюються особи затриманих, після чого їх буде притягнуто до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано групу, що займалась переправленням нелегалів через український кордон у країни ЄС, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба (5922) нелегали (383) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Закарпатська область (2043)


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Топ коментарі
+10
Жалко их. Весь мир проехали, кучу денег потратили и 700 метров до границы осталось. Я бы пропустил, пускай бегут к еврогеям. Все равно Франция уже на Нигерию, а Германия на Турцию больше смахивает
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30.05.2020 00:04
+7
Так ось хто краде український ліс!!!)))
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30.05.2020 00:03
+4
Бедняги. Ищут в нормальной стране лучшей жизни...
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29.05.2020 23:59
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Своих тут девать некуда
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29.05.2020 23:57 Відповісти
Як ці нелегали потрапили в Україну під час карантину? ДПСУ потрібно розформувати, як нікчемну структуру!
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30.05.2020 00:08 Відповісти
Грибы собирали? Или конкуренты нашим гастарбайтерам? Дурачки, нашли кудой ехать в Европу. Тут как приедут титушки с Броваров или гастеры с Мукачевого со стволами то мало вам не покажется.
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29.05.2020 23:59 Відповісти
далеко на север зашли))
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30.05.2020 00:27 Відповісти
йовбаки!
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30.05.2020 00:29 Відповісти
гастарбайтерам не конкуренты. Наши гастеры в основном в Польше, а эти едут обычно в Германию. В Германии украинских гастеров, к счастью, нет.
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30.05.2020 11:48 Відповісти
Нету так скоро будут, Уже много знакомых сотрудников пробивает дорогу на Германию и скорее всего на ПМЖ. Перед етим в Чехию много выехало с концами. В Польшу уже не хочет никто ехать, только те кому месяц-другой срочно подработать копейку
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30.05.2020 12:59 Відповісти
Бедняги. Ищут в нормальной стране лучшей жизни...
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29.05.2020 23:59 Відповісти
А что не так, работал я когда в Польше, в соседях были эти, как ныне, Бирма. Или Непал, точно уж не упомню. Весёлые ребята. Бухать только не умеют. И везде свой карри суют в еду.
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30.05.2020 00:03 Відповісти
Так ось хто краде український ліс!!!)))
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30.05.2020 00:03 Відповісти
Да, все спишут на них)
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30.05.2020 00:07 Відповісти
Жалко их. Весь мир проехали, кучу денег потратили и 700 метров до границы осталось. Я бы пропустил, пускай бегут к еврогеям. Все равно Франция уже на Нигерию, а Германия на Турцию больше смахивает
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30.05.2020 00:04 Відповісти
Так їх і пропустять,вірніше,випустять...Реквізують все що мали і вже по літньому вбраними випустять в ліс...Адже не екстрадувати їх до В"єтнаму,це дорого і негуманно...
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30.05.2020 11:32 Відповісти
А в Україні так холодно ?
Чого вони в куртках і шапках ?
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30.05.2020 00:25 Відповісти
так ночують в лісі вночі 2-5 градуса тепла а то не тепло зовсім
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30.05.2020 00:30 Відповісти
да не жарко
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30.05.2020 00:30 Відповісти
так, зара в Україні холодний травень с дощами, і такий самий обіцяють червень не вище +20, вони діти півдня, по-іншому сприймають прохолоду, їм як взимку це +10
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30.05.2020 00:31 Відповісти
Мама мені написала сьогодні, що ллє ... так, уже кілька днів дощ.

А у нас навпаки: знайомі, які ходили на курси французької для новоприбулих розказували, що імігрантів з теплих країн викладачі вчили, що треба купувати теплі речі, мало не в магазин водили і показували: оце, оце, а то сніг випав, а вони у в*єтнамках.

Але дощ треба, зима не була сніжною, земля суха ...
Бажаю гарних температур.
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30.05.2020 00:40 Відповісти
вже, я тобі скажу, з 3-го травня дощі, хмарно
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30.05.2020 00:47 Відповісти
дякую.. у липні буде як завжди спека 30+ в нас
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30.05.2020 00:48 Відповісти
Хто взимку не змерз, той влітку не зігріється.
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30.05.2020 07:54 Відповісти
Україна межує з В'єтнамом і ШріЛанкою ?
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30.05.2020 00:58 Відповісти
Ні. На жаль з кацапами...
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30.05.2020 09:21 Відповісти
Нелегали,проституція,наркотрафік,це все ********* мусорами.
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30.05.2020 01:13 Відповісти
Алло гараж! Погранслужба! Вони,що на парашуті з неба впали-чи перетнули усю Україну! Треба бачити зону своєї відповідальності.
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30.05.2020 04:56 Відповісти
А для чого затримали нехай їх затримують в ЄС. Не дали хабаря цим прикордонникам?
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30.05.2020 05:53 Відповісти
По Закону Словакіі..як що іх затримають словацькі прикордонники то іх повині оформини як біженців та надати ім притулок та соцдопомгу.От вони і просять щоб наші прикордонники іх ловили..за це вони матеріально допомагають Чопському загону.Мі син місяць як звідти дембельнувся з строковоі служби ...
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30.05.2020 08:07 Відповісти
А Шо, хіба зараз є строковики в прикордонників? До недавна ж не було...
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30.05.2020 09:22 Відповісти
Не вистачає людей Син сутки через сутки в нарядах по горах то в патрулі то в засідках...Призивают багато але зброю не всім довіряють..От і виходить що одні з кордону не вилазять..а другі КСП копають то огорожу після пробігу диких кабанів ремонтують
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30.05.2020 09:45 Відповісти
Зрозумів. Просто якось ця тема проходила мимо і я не знав, що прикордонники знову беруть на службу строковиків.
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30.05.2020 10:20 Відповісти
Як це "зброю не всім довіряють"?..Вони що,кордон з лопатами захищать?..Хоча...всі шпигуни давно в Києві,в Раді,в Кабміні...ніхто сюди не хоче,всі транзитні,тільки дикі свині лізуть,не знають,що тут повно браконьєрів...
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30.05.2020 11:43 Відповісти
просто є такі ..тупі і з місками не дружуть але до арміі іх призвали..от вони всю службу то метуть то фарбують.Є така категорія молоді,,а мені все пофуй" і хоть кол на голові теши..от вони і копають а кому не пофуй ті кордон охороняють
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30.05.2020 21:50 Відповісти
В бюджете сильно урезано финансирование на охрану границі - зато Авакову даже добавили.
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30.05.2020 15:49 Відповісти
то ви стверджуєте, що для того, щоб отримувати мат. допомогу від Словаччини наші прикордонники затримують "дивних різнобарвних грибарів" за 700м від кордону??? А потім за наші податки утримуємо їх та відправляємо на рідну землю???
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30.05.2020 11:16 Відповісти
Так от так і виходить..Вони на джипі проіхали по периметру..та в камери дивляться,,щоб ,,нихтонепрошел"..а наші хлопці в секретах но ночам сидять...під дощем та снігом і сидять,,срочники"...тому що в контрактників зовсім другі посади...тим паче за 10 тис сутки через сутки в лісі та горах сидіти або по 25 км проходить .... бажаючих нема!!!
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31.05.2020 08:52 Відповісти
діло ясне, що справа темна.
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31.05.2020 14:30 Відповісти
Ну і нахріна їх затримали?
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30.05.2020 07:27 Відповісти
Щоби обілетити. А потім запустять в Європу. Для культурного збагачення.
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30.05.2020 08:30 Відповісти
лучше бы границу с кацапстаном охраняли, а вьетнамцев пусть мадяры ловят.
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30.05.2020 08:43 Відповісти
Третйі рік пішов
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30.05.2020 09:40 Відповісти
В лдесу родилась ёлочка...
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30.05.2020 10:16 Відповісти
Нихрена не пойму !! Вроде граница со всех сторон на Замке, часть границы, даже в стене, а откуда и как появляются в Украине черножопые беженцы из Въетнама, Шри -Ланки и прочих стран??? Наверняка сами наши погранцы, за взятки и пропускают их через нашу границу!!
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30.05.2020 13:15 Відповісти
В бюджете сильно урезано финансирование на охрану границі - зато Авакову даже добавили.
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30.05.2020 15:47 Відповісти
Так відомсто одне -МВС!
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31.05.2020 08:53 Відповісти
 
 