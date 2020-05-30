У програмі співпраці з МВФ прописані структурні маяки, які збігаються із нашим напрямком реформ, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нова узгоджена з МВФ програма stand-by в розмірі $5 млрд на наступні 18 місяців не потребує від України проведення структурних реформ, в ній прописані необхідні маяки, які Україна і так має виконувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Програма (з МВФ) не вимагає від нас, і там немає умов щодо здійснення структурних реформ. Там прописані необхідні структурні маяки, які Україна має виконувати з МВФ або без МВФ, тому що ми рухаємося в бік цивілізованого світу.

Ці умови абсолютно збігаються з тими напрямками реформ, які відбуваються в Україні, і будуть відбуватися. Незважаючи на кризові явища, ми будемо продовжувати все реформи і реформувати, щоб поліпшити якість життя і послуг, які отримують українці ", - сказав він.

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