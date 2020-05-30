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Новини
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У програмі співпраці з МВФ прописані структурні маяки, які збігаються із нашим напрямком реформ, - Шмигаль

У програмі співпраці з МВФ прописані структурні маяки, які збігаються із нашим напрямком реформ, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нова узгоджена з МВФ програма stand-by в розмірі $5 млрд на наступні 18 місяців не потребує від України проведення структурних реформ, в ній прописані необхідні маяки, які Україна і так має виконувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Програма (з МВФ) не вимагає від нас, і там немає умов щодо здійснення структурних реформ. Там прописані необхідні структурні маяки, які Україна має виконувати з МВФ або без МВФ, тому що ми рухаємося в бік цивілізованого світу.

Ці умови абсолютно збігаються з тими напрямками реформ, які відбуваються в Україні, і будуть відбуватися. Незважаючи на кризові явища, ми будемо продовжувати все реформи і реформувати, щоб поліпшити якість життя і послуг, які отримують українці ", - сказав він.

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МВФ (3068) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+6
Бла-бла-бла.
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30.05.2020 01:31
+6
Структурные маньяки?
А каки-таки реформы? Не слыхали. Огласите весь список, пжлста
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30.05.2020 02:07
+5
Штурман намалювався,почне по маяках, галсувти !!))
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30.05.2020 00:33
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Штурман намалювався,почне по маяках, галсувти !!))
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30.05.2020 00:33 Відповісти
https://www.dw.com/uk/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D1%96-%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B7/a-53624151 Виступ Трампа: санкції за Гонконг і розрив зв'язків з ВООЗ

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30.05.2020 00:37 Відповісти
вы же всё разворуете - любой транш на любую сумму, в турборежиме
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30.05.2020 00:37 Відповісти
мы верим зеленскому и шмыгалю,
кто не верит - штраф двести тысяч
быдло должно работать
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30.05.2020 00:48 Відповісти
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30.05.2020 01:03 Відповісти
Ці кредити потім потрібно віддавати з відсотками.
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30.05.2020 01:04 Відповісти
государство идёт вразнос
зеленский знает, как сделать дамбас из Украины
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30.05.2020 01:24 Відповісти
надеюсь $ будет по 25 ?
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30.05.2020 01:26 Відповісти
Бла-бла-бла.
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30.05.2020 01:31 Відповісти
Как там коалы и вомбаты, уже носят кипы или ливанцы их вынудили принять ислам?
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30.05.2020 09:50 Відповісти
У програмі співробітництва так і написали "структурні маяки"? Так чого тоді змінили умови кредитування від МВФ?
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30.05.2020 01:51 Відповісти
Структурные маньяки?
А каки-таки реформы? Не слыхали. Огласите весь список, пжлста
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30.05.2020 02:07 Відповісти
знач так - развели?....
развели, де вчера мы были сегодня кацапня? - да.
платежку на гас снизили?, но за доставку добавили еще одну - отут и правда концептуального аленя нашли - радует, шо денельные курсы бровисток в депутатков таки сделали свое дело, не считая абортов....
мост он построили в кацапию, не лохи же мы и не 42 нам?
не всем нам 42, а принципе лохи - независимо от возраста...
обидно, но шо уже е...
держитесь там уже, родные, руки занемели за вас кулаки держать.
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30.05.2020 05:03 Відповісти
«Мы выберем гарантирующего поставщика на конкурсной основе к концу июня 2020 года. Мы обеспечим, чтобы гарантирующий поставщик имел полный доступ к базе данных потребителей», - говорится в документе, неофициальный перевод которого имеется у агентства. Можно предположить, что таким поставщиком будет «Нефтегаз», который получит базу данных о потребителях газа от облгазов на безоплатной основе.

ПСО сейчас действует согласно постановлению правительства № 867 от 2018 года. До 2020 года этот документ регулировал цену газа, однако с 1 января текущего года такое регулирование отменено - остались только обязательства по продаже газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) по рыночной цене.
С 1 мая ПСО должно было быть отменено полностью, однако правительство продлило его действие для населения - до 1 июля 2020 года, а для ТКЭ - до 1 мая 2021 года. Сейчас в меморандуме с МВФ, исходя из документов, которые имеются в распоряжении издания, содержится условие, что ПСО больше продлеваться не будет и отменится полностью соответственно, 1 июля для населения и 1 мая 2021 года для ТКЭ. При этом цена газа останется рыночной. По какому механизму она будет определяться пока не известно. Но если сейчас правительство еще устанавливает граничную цену газа для населения и на сегодняшний день она составляет 4650 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку), то этот «потолок» будет отменен.
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30.05.2020 09:03 Відповісти
Вибач, дитинко, напрямок ваших реформ це фейк
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30.05.2020 09:16 Відповісти
Маяки це заставити платит, як за електрику, так і за її типу доставку? А в чому допомога МВФ в ще більших боргах? Вже профукали 82 млрд. доларів і землю.
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30.05.2020 10:12 Відповісти
І це не допомога, а кредити, які будуть відавати покоління життями в гарячих точках де МВФ має свої цікавинки, в зовнішньому управлінні дядями з МВФ владою, в відавані за борги землі і ресурсів. Так діє не розумна людина і наркоман чи алкоголік який хоче випити дозу, а про наслідки не думає, що може втратити все - і квартиру, і дачу.
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30.05.2020 10:17 Відповісти
У нас реформы? Я думал это-пиз@ец!
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30.05.2020 17:02 Відповісти
 
 