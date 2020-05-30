У програмі співпраці з МВФ прописані структурні маяки, які збігаються із нашим напрямком реформ, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нова узгоджена з МВФ програма stand-by в розмірі $5 млрд на наступні 18 місяців не потребує від України проведення структурних реформ, в ній прописані необхідні маяки, які Україна і так має виконувати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Програма (з МВФ) не вимагає від нас, і там немає умов щодо здійснення структурних реформ. Там прописані необхідні структурні маяки, які Україна має виконувати з МВФ або без МВФ, тому що ми рухаємося в бік цивілізованого світу.
Ці умови абсолютно збігаються з тими напрямками реформ, які відбуваються в Україні, і будуть відбуватися. Незважаючи на кризові явища, ми будемо продовжувати все реформи і реформувати, щоб поліпшити якість життя і послуг, які отримують українці ", - сказав він.
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кто не верит - штраф двести тысяч
быдло должно работать
зеленский знает, как сделать дамбас из Украины
А каки-таки реформы? Не слыхали. Огласите весь список, пжлста
развели, де вчера мы были сегодня кацапня? - да.
платежку на гас снизили?, но за доставку добавили еще одну - отут и правда концептуального аленя нашли - радует, шо денельные курсы бровисток в депутатков таки сделали свое дело, не считая абортов....
мост он построили в кацапию, не лохи же мы и не 42 нам?
не всем нам 42, а принципе лохи - независимо от возраста...
обидно, но шо уже е...
держитесь там уже, родные, руки занемели за вас кулаки держать.
ПСО сейчас действует согласно постановлению правительства № 867 от 2018 года. До 2020 года этот документ регулировал цену газа, однако с 1 января текущего года такое регулирование отменено - остались только обязательства по продаже газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) по рыночной цене.
С 1 мая ПСО должно было быть отменено полностью, однако правительство продлило его действие для населения - до 1 июля 2020 года, а для ТКЭ - до 1 мая 2021 года. Сейчас в меморандуме с МВФ, исходя из документов, которые имеются в распоряжении издания, содержится условие, что ПСО больше продлеваться не будет и отменится полностью соответственно, 1 июля для населения и 1 мая 2021 года для ТКЭ. При этом цена газа останется рыночной. По какому механизму она будет определяться пока не известно. Но если сейчас правительство еще устанавливает граничную цену газа для населения и на сегодняшний день она составляет 4650 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку), то этот «потолок» будет отменен.