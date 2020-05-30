Після першого етапу службового розслідування в Кагарлицькому райвідділі поліції звільнено 10 співробітників
За результатами першого етапу службового розслідування в Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 співробітників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції в Київській області, про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області наголосив, що поліцейські оперативно затримали правоохоронців, підозрюваних у зґвалтуванні та побитті жінки. Окрім того, до приїзду співробітників Державного бюро розслідувань забезпечили охорону їх службових кабінетів та збереження речових доказів.
Андрій Нєбитов повідомив про перший етап службового розслідування щодо 19 працівників. За його результатом 10 працівників Кагарлицького відділення поліції звільнено з посад та з лав Національної поліції України:
"Мета службового розслідування – встановити причини та умови, які сприяли вчиненню цього злочину. А головне – не допустити, щоби таке повторилося. Поліцейські, причетні до вчинення злочину, нестимуть покарання".
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні. 26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
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Тренд же такий - бувші риги і Квартал
А відносно лейтенанта, скажу так, що якщо лейтенат з 95 Кварталу, ну як у СБУ. Про тренд я уже писав.
Буду не проти поміняти, але не при цій владі. Бо вони можуть призначити тільки гіршого. Приклади: Бібіков з Венедиктовою
Грош цена системе, если она держится на конкретном осетине
А шо с всей вертикалью их начальства вплоть до Авакова, которые эту систему пыток культивировали?
Будем ходить по кругу,пока не будет желания запроса общества начать изменять всю гос. систему и начинать надо с судебной.К сожалению "эй вы там наверху" не понимают,что всё может закончиться, как сейчас происходящее в США,а мы сейчас очень уязвимы и не можем поднимать этот вопрос в такой форме.
Отсюда цифры , просто масштабировать надо , остаться должно не более 5% , ито тех кто не успел скурвиться и под наблюдением жестким!А вообще менять надо сам принцип!
Вот видео, где полицейский играет в баскетбол с парнями на улице:
https://www.youtube.com/watch?v=KHRpBo5HmxA
У нас это представить почти невозможно.
Виноват **** Аваков, в том, что набрал сволочь в органы.
Думаете подаст в отставку ?
ну а теперь от обратного, разве был бы такой бардак в мусарне, если бы начальники по нисходящей знали что министр умножит их на нуль , в случае нарушения законности в их подразделениях? я уже не говорю о службе внутренней безопасности. мусора собакова однозначно в отставку и сразу же всю мусарню шерстить , говно выводить. да сами мусора побегут как крысы кто куда когда запахнет уголовными делами за их "делишки".
это так , размышления в слух.
кто бы что не говорил о моральных критериях народонаселения, но если чел знает, что за пытки и изнасилование, крышевание, взятки и прочие преступления его мусарские погоны и должность не спасут, он в мусарню работать не пойдет.
и еще, если обычному гражданину за преступление дают примером 5 лет, то мусорам за подобное как минимум в два раза больше должно быть.
одна проблема, правящим слугам сброда такая говномусарня нужна, цепные псы для их защиты.
Новий керманич начисто забуває про свої погрози гонорово покинути своє крісло після трьох місяців невдалого кермування і все виглядає так, що його штатні радники, референти і асистенти прикрутили його тильну частину до цього крісла при допомозі анкерних болтів.
Точно так само як вони самі себе прикрутили до своїх крісел, і винести будь-кого з них можна тільки разом з таким кріслом.
Якщо, навіть, таке чудо іноді стається, то, ні від кого незалежний, суддя негайно відновлює попередню дислокацію владного крісла, звичайно, тільки у тому випадку, коли його не виносили через вікно.