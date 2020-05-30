Після першого етапу службового розслідування в Кагарлицькому райвідділі поліції звільнено 10 співробітників

За результатами першого етапу службового розслідування в Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 співробітників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції в Київській області, про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області наголосив, що поліцейські оперативно затримали правоохоронців, підозрюваних у зґвалтуванні та побитті жінки. Окрім того, до приїзду співробітників Державного бюро розслідувань забезпечили охорону їх службових кабінетів та збереження речових доказів.



Андрій Нєбитов повідомив про перший етап службового розслідування щодо 19 працівників. За його результатом 10 працівників Кагарлицького відділення поліції звільнено з посад та з лав Національної поліції України:

"Мета службового розслідування – встановити причини та умови, які сприяли вчиненню цього злочину. А головне – не допустити, щоби таке повторилося. Поліцейські, причетні до вчинення злочину, нестимуть покарання".

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні. 26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.