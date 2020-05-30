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Після першого етапу службового розслідування в Кагарлицькому райвідділі поліції звільнено 10 співробітників

Після першого етапу службового розслідування в Кагарлицькому райвідділі поліції звільнено 10 співробітників

За результатами першого етапу службового розслідування в Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 співробітників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції в Київській області, про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області наголосив, що поліцейські оперативно затримали правоохоронців, підозрюваних у зґвалтуванні та побитті жінки. Окрім того, до приїзду співробітників Державного бюро розслідувань забезпечили охорону їх службових кабінетів та збереження речових доказів.

Андрій Нєбитов повідомив про перший етап службового розслідування щодо 19 працівників. За його результатом 10 працівників Кагарлицького відділення поліції звільнено з посад та з лав Національної поліції України:
"Мета службового розслідування – встановити причини та умови, які сприяли вчиненню цього злочину. А головне – не допустити, щоби таке повторилося. Поліцейські, причетні до вчинення злочину, нестимуть покарання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб пред'явити поліцейським із Кагарлика підозру за статтею "катування", потрібно отримати додаткові докази, - перший заступник голови ДБР Бабіков

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні. 26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

зґвалтування (383) Київська область (4002) Нацполіція (15130) звільнення (2666)


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Топ коментарі
+48
А уволили за шо? Если не при делах - показуха, а если при делах - видели, слышали - то где уголовные дела на тему невмешательстваи не оказании помощи?
Как там дежурный в ту ночь по райотделу себя почувает?
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30.05.2020 01:37
+47
Шо значит уволены? Там почти все должны сесть. И не нужно рассказывать, что пара человек злоупотребляли, а остальные ни сном ни духом...
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30.05.2020 01:50
+30
Достатньо тільки звільнити за такий злочин? А як там реформа Авакова?
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30.05.2020 01:46
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Это не демагогия.Вместо смены кроватей в борделе,обществу постоянно предлагают сменить состав,а может поменять сферу деятельности?
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30.05.2020 15:06 Відповісти
поэтому нужно вадинтур - очьень важьно?
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30.05.2020 11:47 Відповісти
Та нема ким такого видатного керманича замінити. Хіба, що Васю Отвєрткіна попросити.
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30.05.2020 12:11 Відповісти
Демагогія. Питання прямо стоїть - ким у теперішніх умовах можна замінити Авакова? Юзіком чи Портновим? Лукаш чи Бібіковим?
Тренд же такий - бувші риги і Квартал
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30.05.2020 12:18 Відповісти
Ну, з фантазією, як для бота, в тебе, звичайно, не густо. В Україні достатньо потенційних лейтенантів. Знайшли ж одного, знайдуть і інших. Талантів, особливих, від них не вимагається, достатньо адаптувати до системи. Результат буде не гірший. Хіба, що світло ще погасне.
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30.05.2020 12:49 Відповісти
Ти про бота помовч.
А відносно лейтенанта, скажу так, що якщо лейтенат з 95 Кварталу, ну як у СБУ. Про тренд я уже писав.
Буду не проти поміняти, але не при цій владі. Бо вони можуть призначити тільки гіршого. Приклади: Бібіков з Венедиктовою
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30.05.2020 13:00 Відповісти
Да ***** кто угодно! Смысл в сменяемости, а не в культе личности и вождизме!
Грош цена системе, если она держится на конкретном осетине
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30.05.2020 21:53 Відповісти
Коли перестає працювати правоохоронна система згідно принципу Справедливості,її функціїї переймають "Суди Лінча"...
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30.05.2020 11:41 Відповісти
Після першого етапу службового розслідування в Кагарлицькому райвідділі поліції звільнено 10 співробітників - Цензор.НЕТ 4416
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30.05.2020 14:30 Відповісти
Уволили??? Сотрудников???

А шо с всей вертикалью их начальства вплоть до Авакова, которые эту систему пыток культивировали?
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30.05.2020 12:47 Відповісти
Так у нас вся гос система такая.Рот открывают только после увольнения.Перестраивать систему методом тупого увольнения всех,ни к чему не приведёт.
Будем ходить по кругу,пока не будет желания запроса общества начать изменять всю гос. систему и начинать надо с судебной.К сожалению "эй вы там наверху" не понимают,что всё может закончиться, как сейчас происходящее в США,а мы сейчас очень уязвимы и не можем поднимать этот вопрос в такой форме.
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30.05.2020 13:59 Відповісти
А кто может гарантировать, что уволенные не восстановлятся через суд?
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30.05.2020 20:40 Відповісти
Сейчас никто. Никто не может гарантировать даже то, что их на самом деле уволят.
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30.05.2020 20:48 Відповісти
Вот суд Линча и может гарантировать
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30.05.2020 21:54 Відповісти
Яби то в Україні був лише один такий райвідділ! Скільки ще таких самих, з такими ж методами "дізнання" - думаю більшість. А судді? А прокурори? Систему потрібно міняти докорінно, щоб вона стала хоч приблизно схожа на систему провосуддя, а не "кривосуддя", як зараз.
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30.05.2020 12:50 Відповісти
1000%!
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30.05.2020 16:50 Відповісти
Суть тут в тому.., що це сталося не в них дома , і не на вулиці,....а в державному !… будинку ..., тому саме влада несе всю відповідальність і відшкодування за те , що сталося ...Влада яку на ура вибрав український *** народ...Тому дивно, що Зеленський поки не вибачився перед його народом*...принаймі не дав коментарі...
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30.05.2020 12:52 Відповісти
Говорят в полиции сейчас 119 тысяч , пока не уволят минимум 113 тыс , особенно Авакова и всю верхушку, толку не будет!
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30.05.2020 13:48 Відповісти
у лавах ЗСУ 250 000. у лавах поліції 300 000, про це вже писали не один раз ! Навіщо брехати, що поліцаїв 119 тис. ? Вони просто ці 300 000 розбили на частини з різними назвами, хоча всі виконують одну й ту ж функцію - карально-катувальний орган влади.
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30.05.2020 14:58 Відповісти
Может и ошибся , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#:~:text=130%20000%3A,11%20000%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0&text=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20(%D1%83%D0%BA%D1%80.
Отсюда цифры , просто масштабировать надо , остаться должно не более 5% , ито тех кто не успел скурвиться и под наблюдением жестким!А вообще менять надо сам принцип!
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30.05.2020 15:03 Відповісти
Трагедія ситуації в "поліції" полягає в тому,що два виродки гвалтували,катували,стріляли,а інші мусора нічого протиправного не помічали.
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30.05.2020 14:16 Відповісти
Звільнення з лав поліції це не є покаранням.Тим більше,що частина звільнених поновиться на посаді через суди ще з компенсацією.
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30.05.2020 14:33 Відповісти
Тем более прецедент уже есть - с люстрированными.
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30.05.2020 20:43 Відповісти
Вы подзадолбали со своими мантрами Через какие суды восстановятся причастные к особо тяжким и допустившие тяжкие в своем отделении?
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30.05.2020 21:56 Відповісти
Чому як пересічний українець скоює злочин, його судять, а не просто звільняють роботи ? Поліцаї що. окрема каста недоторканних ?
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30.05.2020 14:54 Відповісти
В США протесты потому, что там люди привыкли доверять полиции.

Вот видео, где полицейский играет в баскетбол с парнями на улице:
https://www.youtube.com/watch?v=KHRpBo5HmxA

У нас это представить почти невозможно.
Виноват **** Аваков, в том, что набрал сволочь в органы.
Думаете подаст в отставку ?
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30.05.2020 16:01 Відповісти
Так аваков и крышует всю свою банду...
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30.05.2020 17:25 Відповісти
И думать нечего. Ещё и будут держать как Янукович Захарченка.
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30.05.2020 20:48 Відповісти
как вы думаете, эти мусора из кагарлыка творили бы подобное , если бы знали что свои же коллеги порвут их как тузик тряпку за нарушение закона и критериев порядочности? то что там мразь сидела во главе райотдела и набирала туда таких же себе подобных, а ее крышевала такая же мусорская мразь выше и так далее ,в этом нет сомнения.

ну а теперь от обратного, разве был бы такой бардак в мусарне, если бы начальники по нисходящей знали что министр умножит их на нуль , в случае нарушения законности в их подразделениях? я уже не говорю о службе внутренней безопасности. мусора собакова однозначно в отставку и сразу же всю мусарню шерстить , говно выводить. да сами мусора побегут как крысы кто куда когда запахнет уголовными делами за их "делишки".
это так , размышления в слух.
кто бы что не говорил о моральных критериях народонаселения, но если чел знает, что за пытки и изнасилование, крышевание, взятки и прочие преступления его мусарские погоны и должность не спасут, он в мусарню работать не пойдет.
и еще, если обычному гражданину за преступление дают примером 5 лет, то мусорам за подобное как минимум в два раза больше должно быть.

одна проблема, правящим слугам сброда такая говномусарня нужна, цепные псы для их защиты.
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30.05.2020 18:40 Відповісти
В Україні влада не підзвітна суспільству і для цього є дуже багато причин. По-перше, самі вибори є зрежисованим мафією фарсом. Це легко доводиться тим фактом, що вже наступного дня після виборів той, кого обирали, розказує тим, хто його обрав, що він їм "нічєго нє должєн". І після цього починаються притирання апарату до нового власника владного крісла, звичні "мєждусобойчики" і банальна узурпація влади народу.
Новий керманич начисто забуває про свої погрози гонорово покинути своє крісло після трьох місяців невдалого кермування і все виглядає так, що його штатні радники, референти і асистенти прикрутили його тильну частину до цього крісла при допомозі анкерних болтів.
Точно так само як вони самі себе прикрутили до своїх крісел, і винести будь-кого з них можна тільки разом з таким кріслом.
Якщо, навіть, таке чудо іноді стається, то, ні від кого незалежний, суддя негайно відновлює попередню дислокацію владного крісла, звичайно, тільки у тому випадку, коли його не виносили через вікно.
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30.05.2020 18:57 Відповісти
А реформы не было!!! Авакян набрал недорослей без надлежащего образования и назвал их полицейскими!!! Вместо того что бы патрульные недоросли стояли на месте и выезжали по вызовам они начали гонятся за автомобилями и в итоге разбили весь парк машин полиции!!!
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30.05.2020 23:33 Відповісти
10 из 12)
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31.05.2020 00:23 Відповісти
Груз200 фильм только что посмотрел и это прям один в один лютый пиз..ц! мерзко это, что аж тошно на душе...
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31.05.2020 00:28 Відповісти
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