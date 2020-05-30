Один український воїн зазнав поранення, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець має поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. …Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних Сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Обстрілу піддалися наступні населенні пункти: Богданівка, Невельське, Березове, Новотроїцьке, Лебединське, Старогнатівка, Авдіївка, Луганське, Гладосове, Новгородське Кримське.

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"У вечірній час з окупованого Первомайська збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення № 2 Золоте зі станкових протитанкових гранатометів. Такі провокації вкотре засвідчили, що ворог свідомо не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей. На ділянках розведення №1 та №3 режим "Тиша" дотримувався", - зазначили в штабі ООС.

За даними української розвідки, українські військовослужбовці поранили не менше одного російського найманця на Донбасі.

"Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід "недалеко від населеного пункту Авдіївка загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів ... За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - підсумували в штабі ООС.

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