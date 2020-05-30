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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн зазнав поранення, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Один український воїн зазнав поранення, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець має поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. …Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних Сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Обстрілу піддалися наступні населенні пункти: Богданівка, Невельське, Березове, Новотроїцьке, Лебединське, Старогнатівка, Авдіївка, Луганське, Гладосове, Новгородське Кримське.

Також читайте: Увечері 29 травня ворог застосував міномети під Луганським, один воїн зазнав поранень, - штаб ООС

"У вечірній час з окупованого Первомайська збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення № 2 Золоте зі станкових протитанкових гранатометів. Такі провокації вкотре засвідчили, що ворог свідомо не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей. На ділянках розведення №1 та №3 режим "Тиша" дотримувався", - зазначили в штабі ООС.

За даними української розвідки, українські військовослужбовці поранили не менше одного російського найманця на Донбасі.

"Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід "недалеко від населеного пункту Авдіївка загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів ... За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - підсумували в штабі ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині. ФОТО

обстріл (28196) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
Одужання всім пораненим українським бійцям
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30.05.2020 08:43
+11
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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30.05.2020 08:44
+7
"постреливают" (с)
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30.05.2020 08:23
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30.05.2020 08:23 Відповісти
Одужання всім пораненим українським бійцям
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30.05.2020 08:43 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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30.05.2020 08:44 Відповісти
А сивоха,потрусив мокрой халявой заявит,что ещё неизвестно кто стреляет.
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30.05.2020 08:45 Відповісти
Один український воїн зазнав поранення, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6980
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30.05.2020 08:49 Відповісти
Любителям русского мира хочется набить морду. Просто так. По доброте душевной.
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30.05.2020 09:20 Відповісти
Пораненому бійцю швидкого і повного одужання.

Нехай згинуть усі вороги України!

P.S. У провінції Ідліб, місцеві жителі закидали камінням колону військової броньованої техніки козломордих. https://www.youtube.com/watch?v=c1yJlW56_jc&feature=emb_logo

Один український воїн зазнав поранення, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6086
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30.05.2020 09:31 Відповісти
Зеленский последнее время остыл от это темы. В каске не бегает и про мир в глазах Путина не говорит. Видимо наш малыш стал подозревать, что добрый дяденька неспроста ********* мальчиков целовать в животики..
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30.05.2020 09:31 Відповісти
А мож він дійсно не лох і поняв що його розвели і кинули как катьонка ?
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30.05.2020 10:24 Відповісти
одне чмо казало, що "нужнопростопрекратитьстрелять".
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30.05.2020 10:25 Відповісти
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Смерть русским оккупантам! Убей русского!
Один український воїн зазнав поранення, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6486
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30.05.2020 11:03 Відповісти
Будни аппалченцевОдин український воїн зазнав поранення, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2820
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30.05.2020 15:00 Відповісти
Один український воїн зазнав поранення, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8544

...
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30.05.2020 12:58 Відповісти
Какие форматы? Там каждый день пацаны стают калеками и уже красивые девушки гибнут за Украину. С кем переговоры? С людоедами? С теми, что кидали бомбы на ясли в Сирии??? Мне один неадекват писал письмо, что он хечет убить всех детей Сирии ядерной ракетой. Репер Германии призывает создавать красивую музыку убивая украинцев. Это нормально? Это люди с которыми мы ведем переговоры? Ленин виноват в создании ДНР? Может виноват Кутузов? Это банда сектантов убийц и их НИКТО И НИЧТО НЕ ОСТАНОВИТ, КРОМЕ ОРУЖИЯ. ОНИ ВСЕ ПОДЛЕЖАТ ФИЗИЧЕСКОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ ИБО ОНИ ПРЕСТУПНИКИ И НЕ ДОЛНЫ БЫТЬ В МОГИЛАХ ИХ МЕРЗКИЕ ОСТАТКИ НЕ ДОСТОЙНЫ КРЕМАЦИИ И ОГНЯ ИХ ГОДКИЕ ОСТАТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ПОМОЙКЕ Слава Украине! Героям Слава! Слава Украинству! Слава украинскому Козачеству! Слава Князю Влидимиру и Руси! Слава Нахимову и Кутузову!Оказывайте помощь воинам АТО!
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30.05.2020 16:56 Відповісти
 
 