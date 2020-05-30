Меркель відхилила запрошення Трампа взяти участь у саміті G7 в очному форматі
Канцлер Німеччини Ангела Меркель відхилила запрошення американського президента Дональда Трампа взяти участь усаміті G7 в очному форматі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомило видання Politico.
"Федеральний канцлер дякує президенту Трампу за його запрошення на саміт G7 наприкінці червня у Вашингтоні. На сьогодні, враховуючи загальну ситуацію з пандемією, вона не може погодитися на свою особисту участь, на поїздку до Вашингтона", - заявив у п'ятницю газеті офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.
Він додав, що "вона, звичайно, буде продовжувати стежити за розвитком пандемії".
Politico пише, що відмова Меркель від запрошення Трампа вкотре продемонструвала складність відносин між двома лідерами. Трамп неодноразово критикував Німеччину і особисто Меркель з таких питань як позитивне сальдо торгового балансу Берліна, його витрати на оборону. Меркель зі свого боку демонстративно висловлювала незгоду з одностороннім підходом адміністрації Трампа до цілої низки зовнішньополітичних питань - від зміни клімату до іранської ядерної угоди.
У розмові між Трампом і Меркель на цьому тижні у двох лідерів були гарячі розбіжності з таких тем як НАТО, газопровід "Північний потік-2" і відносини з Китаєм, пише видання, посилаючись на високопоставленого американського чиновника.
Білий дім заявив, що планується проведення саміту в кінці червня у Вашингтоні, а не в Кемп-Девіді, як раніше пропонував Трамп.
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Все продались.. тьфу, бл..
Подзабыли многие, как я погляжу, сколько таких волнений
возмущенных афроамериканцев, то есть бандитов, мародеров, грабителей и просто хулиганья было за современную американскую историю.
Первое: убивать парня было нельзя, и полицейские, это сделавшие, должны ответить по всей строгости закона.
Второе: протестующие должны протестовать у отделений полиции, а не громить магазины,аптеки, автозаправочные станции, машины неотложной помощи, с целью пограбить потому как владельцы оных к гибели афроамериканца не имеют никакого отношения.
Третье: в 90-х годах в Лос-Анжелесе было "много более лучше"(С) "веселее". Сотрудники, работавшие там в то время, рассказывали мне, как из окна офиса, находившегося в небоскребе в даун-тауне они наблюдали за дымом, поднимающимся над районами города, и таким образом знали, какие районы уже подожгли "борцы за справедливость. Утихомирили и повязали буйных тогда - повяжут и сейчас, в США, по-слухам, тюрьмы замечательные, не каждый оттуда выходит на свободу до конца срока.
P.S. По рассказам тех же сотрудников, лучше всего в Лос-Анжелесе в 90-х были организованы корейцы: они свои магазинчики и ресторанчики от пащенков отбили, и не дали блатарям разгромить их. а блатарь - он и есть блатарь, независимо от цвета кожи и того зыка, на котором блатарь разговаривает. Понимает блатарь только одно - шелчок затвора, взведенного, то есть кулю в лоб.
Личное присутствие не обязательно.
Так что не стоит преувеличивать У Ж А С Н Ы Й Р А С К О Л.
Причина и суть спора в крысятничестве Меркель за счет Украины
В декабре 2019 года строительство было остановлено из-за санкций, которые ввели США.
Тогда Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором кроме прочего были подписаны ограничения, предусмотренные в отношении операторов строительства. Они включали блокировку американских активов, запрет на операции с теми, кто вошел в санкционный список, а также запрет на въезд в США.
Германия раскритиковала введение санкций и назвала это вмешательством США во внутренние дела страны. Кабмин Германии посчитал, что принятые США меры направлены против европейских и немецких компаний.Ангела Меркель лично осудила американские санкции против РФ.
«Я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры, но это будут очень решительные переговоры», - сказала она. Позже издание Bild назвало это выступление Меркель «объявлением войны».В начале мая правительство Германии заявило о своей поддержке проекта строительства «Северного потока-2» и надежде на то, что он будет реализован до конца. Немецкие власти сообщили, что продолжат поддерживать компании, участвующие в проекте.На этой неделе посол США в ФРГ заявил, что в Вашингтоне обсуждаются новые санкции в отношении «Северного потока-2», причем их одобряют и республиканцы, и демократы. Издание Handelsblatt сообщало, что в США надеются как минимум не допустить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».Ожидается, что новые санкции Трамп введет уже в понедельник.