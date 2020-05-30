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Меркель відхилила запрошення Трампа взяти участь у саміті G7 в очному форматі

Меркель відхилила запрошення Трампа взяти участь у саміті G7 в очному форматі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відхилила запрошення американського президента Дональда Трампа взяти участь усаміті G7 в очному форматі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомило видання Politico.

"Федеральний канцлер дякує президенту Трампу за його запрошення на саміт G7 наприкінці червня у Вашингтоні. На сьогодні, враховуючи загальну ситуацію з пандемією, вона не може погодитися на свою особисту участь, на поїздку до Вашингтона", - заявив у п'ятницю газеті офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Він додав, що "вона, звичайно, буде продовжувати стежити за розвитком пандемії".

Politico пише, що відмова Меркель від запрошення Трампа вкотре продемонструвала складність відносин між двома лідерами. Трамп неодноразово критикував Німеччину і особисто Меркель з таких питань як позитивне сальдо торгового балансу Берліна, його витрати на оборону. Меркель зі свого боку демонстративно висловлювала незгоду з одностороннім підходом адміністрації Трампа до цілої низки зовнішньополітичних питань - від зміни клімату до іранської ядерної угоди.

У розмові між Трампом і Меркель на цьому тижні у двох лідерів були гарячі розбіжності з таких тем як НАТО, газопровід "Північний потік-2" і відносини з Китаєм, пише видання, посилаючись на високопоставленого американського чиновника.

Білий дім заявив, що планується проведення саміту в кінці червня у Вашингтоні, а не в Кемп-Девіді, як раніше пропонував Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель виступила за збереження санкцій проти Росії

G-7 G7 (1032) Меркель (1139)


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Топ коментарі
+8
Трамп наложил санкции на Северный поток - 2, а фрау после этого положила пилотку на самит G7
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30.05.2020 09:10
+7
Ко подзабыл, напоминаю, что этот полудурок стал главой самого мощного в мире государства только благодаря русским грязным манипуляциям.
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30.05.2020 08:58
+5
Классный подарок для *****.Своего добился.Посорил запад.Скоро ждем вторую серию зеленых человечеков.Спасибо драчуку и чучме,что лишили нас последнего шанса на независимость,отдав яо.
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30.05.2020 08:56
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Классный подарок для *****.Своего добился.Посорил запад.Скоро ждем вторую серию зеленых человечеков.Спасибо драчуку и чучме,что лишили нас последнего шанса на независимость,отдав яо.
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30.05.2020 08:56 Відповісти
Хватит блеять о ЯО. Если бы оно осталось то ты бы сейчас ходил без штанов и жрал бы гнилую селедку как ходят и кушают в северной корее, а кнопка от него все равно была бы в мААЦкве как и тогда когда его отдавали.
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30.05.2020 09:35 Відповісти
Хватит херь тут нести эту.Пакистан,до сих пор ездит на ослах и как то его содержит.А ты продолжай верить про кнопку в мацкве.
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30.05.2020 09:37 Відповісти
Так того ж і їздить на ішаках.
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30.05.2020 09:53 Відповісти
Ну так и ты бы сейчас ездил на ослах. Ты хоть понимаешь что такое ЯО. Это не гранатомет и не снаряд который просто так может лежать на складе десятилетиями и ему нихрена не будет. Ты хоть понимаешь в каком состоянии были эти ядерные боеголовки и все что связано с ними? Думешь американцы и европейцы дураки и не понимали что могло у нас произойти с этим оружием? Глубже нужно смотреть, а не лозунгами думать...
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30.05.2020 10:05 Відповісти
Спасибо надо говорить также Бушу старшему и Клинтону. Клинтон вообще санкциями угрожал, если Украина не отдаст ЯО. А вот то, что 3ий в мире ядерный арсенал, поменяли на кусок туалетной бумаги-тут уже действительно вопросы к Кучме-Кравчуку
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30.05.2020 10:10 Відповісти
Хочу, чтобы Ангела залюбила Путена по - немецки, дай б-г ей здоровья!
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30.05.2020 10:18 Відповісти
Ко подзабыл, напоминаю, что этот полудурок стал главой самого мощного в мире государства только благодаря русским грязным манипуляциям.
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30.05.2020 08:58 Відповісти
Кто*
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30.05.2020 08:58 Відповісти
Какая разница благодаря чему.Важен результат и последствия.
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30.05.2020 09:02 Відповісти
Какая разница!... Где то уже слышал такое
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30.05.2020 09:14 Відповісти
Ну параша трамадолу помогла,от этого легче становиться.Оно еще и на второй срок пролезет.
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30.05.2020 09:17 Відповісти
Разве только на пожизненный
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30.05.2020 09:22 Відповісти
Какая разница когда Украина никому не надо,а за задницу нас кусает Московия и старается за лесть во внутрь
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30.05.2020 10:07 Відповісти
Этот придурок, единственный после Кенеди, который официально заявил о существовании глубинного государства и борется с ним.
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30.05.2020 09:30 Відповісти
С Кенеди еще вопрос не закрыт. Когда прийдет время мочить русню по настоящему, там появится русский след
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30.05.2020 09:54 Відповісти
Трамп наложил санкции на Северный поток - 2, а фрау после этого положила пилотку на самит G7
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30.05.2020 09:10 Відповісти
Угу. Не хочет ОЧНОГО формата исчо. З.Ы. Пардон за питрасянство.
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30.05.2020 09:24 Відповісти
німці продались москві
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30.05.2020 09:22 Відповісти
Так Трамп же продался?!
Все продались.. тьфу, бл..
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30.05.2020 09:51 Відповісти
На керівних посадах комсомольці-тельманці. Шрьодер русскає гамно просто ****!
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30.05.2020 09:25 Відповісти
А у нас камсамольці-ленінці. Ніякої різниці.
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30.05.2020 09:30 Відповісти
Меркель - под контролем культа, т.е. глубинного сатанинского государства, с которым борется Трамп.
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30.05.2020 09:29 Відповісти
Галоперидолу?
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30.05.2020 10:14 Відповісти
в очном она только с ******
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30.05.2020 09:32 Відповісти
Ничего общего в отказе с этим нет! Она боится коронавируса, а в Штатах сегодня настоящая бойня. Не заразится, так "негриллы" могут прибить, она не камикадзе
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30.05.2020 09:41 Відповісти
проблемы с черными - это Трампу реквием на выборах
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30.05.2020 10:04 Відповісти
Зато Байден на них поставил, посмотрим как ему поможет этот "гуталин"
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30.05.2020 10:07 Відповісти
это другое, что Байден на них поставил, каждый собирает свои голоса в предвыборной гонке, но если будут в США проблемы с черными большие, то Трамп потеряет голоса и многих белых, Байден конечно же воспользуется этим
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30.05.2020 10:13 Відповісти
ЩАЗ.
Подзабыли многие, как я погляжу, сколько таких волнений возмущенных афроамериканцев, то есть бандитов, мародеров, грабителей и просто хулиганья было за современную американскую историю.
Первое: убивать парня было нельзя, и полицейские, это сделавшие, должны ответить по всей строгости закона.
Второе: протестующие должны протестовать у отделений полиции, а не громить магазины,аптеки, автозаправочные станции, машины неотложной помощи, с целью пограбить потому как владельцы оных к гибели афроамериканца не имеют никакого отношения.
Третье: в 90-х годах в Лос-Анжелесе было "много более лучше"(С) "веселее". Сотрудники, работавшие там в то время, рассказывали мне, как из окна офиса, находившегося в небоскребе в даун-тауне они наблюдали за дымом, поднимающимся над районами города, и таким образом знали, какие районы уже подожгли "борцы за справедливость. Утихомирили и повязали буйных тогда - повяжут и сейчас, в США, по-слухам, тюрьмы замечательные, не каждый оттуда выходит на свободу до конца срока.

P.S. По рассказам тех же сотрудников, лучше всего в Лос-Анжелесе в 90-х были организованы корейцы: они свои магазинчики и ресторанчики от пащенков отбили, и не дали блатарям разгромить их. а блатарь - он и есть блатарь, независимо от цвета кожи и того зыка, на котором блатарь разговаривает. Понимает блатарь только одно - шелчок затвора, взведенного, то есть кулю в лоб.
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30.05.2020 12:30 Відповісти
да, но черного парня убили, давили специально, даже возможно чтобы спецом и спровацировать протесты,а проблемы с черными и цветными не нужны белым в США, теперь Байден придет типа наведет порядок, а при Трампе бардак.. видишь?
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30.05.2020 12:45 Відповісти
Полицейские ответят, и города от блатарей (разноцветных, 50 оттенков коммунистического красного, когда "всем по потребностям", а у блатарей они большие) очистят, и Дональда Фредовича таки переизберут, никуда они не денутся, мне так очень видится.
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30.05.2020 14:25 Відповісти
Да как она может поехать если в одном бункере вместе с &&лом сидит.
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30.05.2020 09:39 Відповісти
Ви хоч раз бачили ***** в супермаркетi на закупах , пiд час пандемii ?

Меркель відхилила запрошення Трампа взяти участь у саміті G7 в очному форматі - Цензор.НЕТ 2165
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30.05.2020 12:03 Відповісти
Это лишь означает что она не обладает никакой реальной властью. Её работа - озвучивать решения, принятые настоящими Хозяевами страны.
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30.05.2020 12:34 Відповісти
кто настоящие хозяева страны?... the Cult?
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30.05.2020 12:49 Відповісти
Банковско-промышленный капитал.
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30.05.2020 13:34 Відповісти
глобальные кланы - корпорации
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30.05.2020 13:55 Відповісти
Пусть так; неважно. Речь о том что никакой реальной власти у неё нет. Потому она ходит по супермаркетам "как простой инженер" (С)
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30.05.2020 14:11 Відповісти
ей уже немного осталось побыть на посту канцлера и лидера ХДС/ХСС... а дальше неизвестно даже чьего лидера поставят
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30.05.2020 14:15 Відповісти
https://youtu.be/JbsW2CPCJF0
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30.05.2020 16:26 Відповісти
о, а де маска (намордник)? Нема? А чому у нас вимагають?
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30.05.2020 12:41 Відповісти
Історія сторічної давності повторюється один в один. Нацисти комуністи брати навік.
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30.05.2020 09:56 Відповісти
Боїться,що він трамп на неї покладе?
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30.05.2020 10:09 Відповісти
Да пусть пререкаются. Главное,чтобы кацапня страдала.
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30.05.2020 10:16 Відповісти
Кто еще не знает, я поясню ситуацию по Трампу и Байдену. Большая часть афроамериканцев мусульмане, они ненавидят иудеев, другая часть тоже любви к ним не испытывает Так что Байден легко может попасть "впросак" с иудеями, которые как и в Украине, управляют там финансовыми потоками
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30.05.2020 10:26 Відповісти
Германская тупая пилотка.
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30.05.2020 10:37 Відповісти
Фрау опустила Путлера ниже плинтуса,а следом и Макрон подписался
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30.05.2020 10:38 Відповісти
Немецкая политика развернулась на 180 *,так что крысы кремлдя сливайте воду ТУЧНЫЕ времена прошли...
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30.05.2020 10:41 Відповісти
хз, трамп настойчиво и последовательно х.есосит все международные организации, может вирус лишь предлог, чтоб ему тоже намекнуть.
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30.05.2020 11:46 Відповісти
Меркель не отказалась от участия в обсуждении - оно может пройти и в онлайн-режиме.
Личное присутствие не обязательно.
Так что не стоит преувеличивать У Ж А С Н Ы Й Р А С К О Л.
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30.05.2020 12:58 Відповісти
Между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе телефонного разговора на этой неделе возникли «горячие разногласия» из-за строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
Причина и суть спора в крысятничестве Меркель за счет Украины
В декабре 2019 года строительство было остановлено из-за санкций, которые ввели США.

Тогда Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором кроме прочего были подписаны ограничения, предусмотренные в отношении операторов строительства. Они включали блокировку американских активов, запрет на операции с теми, кто вошел в санкционный список, а также запрет на въезд в США.
Германия раскритиковала введение санкций и назвала это вмешательством США во внутренние дела страны. Кабмин Германии посчитал, что принятые США меры направлены против европейских и немецких компаний.Ангела Меркель лично осудила американские санкции против РФ.
«Я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры, но это будут очень решительные переговоры», - сказала она. Позже издание Bild назвало это выступление Меркель «объявлением войны».В начале мая правительство Германии заявило о своей поддержке проекта строительства «Северного потока-2» и надежде на то, что он будет реализован до конца. Немецкие власти сообщили, что продолжат поддерживать компании, участвующие в проекте.На этой неделе посол США в ФРГ заявил, что в Вашингтоне обсуждаются новые санкции в отношении «Северного потока-2», причем их одобряют и республиканцы, и демократы. Издание Handelsblatt сообщало, что в США надеются как минимум не допустить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».Ожидается, что новые санкции Трамп введет уже в понедельник.
Меркель відхилила запрошення Трампа взяти участь у саміті G7 в очному форматі - Цензор.НЕТ 328
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30.05.2020 13:22 Відповісти
на пенсию подельница рашиста уйдет с позором..
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30.05.2020 14:51 Відповісти
 
 