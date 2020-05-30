Меркель відхилила запрошення Трампа взяти участь у саміті G7 в очному форматі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відхилила запрошення американського президента Дональда Трампа взяти участь усаміті G7 в очному форматі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомило видання Politico.

"Федеральний канцлер дякує президенту Трампу за його запрошення на саміт G7 наприкінці червня у Вашингтоні. На сьогодні, враховуючи загальну ситуацію з пандемією, вона не може погодитися на свою особисту участь, на поїздку до Вашингтона", - заявив у п'ятницю газеті офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Він додав, що "вона, звичайно, буде продовжувати стежити за розвитком пандемії".

Politico пише, що відмова Меркель від запрошення Трампа вкотре продемонструвала складність відносин між двома лідерами. Трамп неодноразово критикував Німеччину і особисто Меркель з таких питань як позитивне сальдо торгового балансу Берліна, його витрати на оборону. Меркель зі свого боку демонстративно висловлювала незгоду з одностороннім підходом адміністрації Трампа до цілої низки зовнішньополітичних питань - від зміни клімату до іранської ядерної угоди.

У розмові між Трампом і Меркель на цьому тижні у двох лідерів були гарячі розбіжності з таких тем як НАТО, газопровід "Північний потік-2" і відносини з Китаєм, пише видання, посилаючись на високопоставленого американського чиновника.

Білий дім заявив, що планується проведення саміту в кінці червня у Вашингтоні, а не в Кемп-Девіді, як раніше пропонував Трамп.

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