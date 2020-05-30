За добу в Україні зафіксовано 393 нові випадки COVID-19, усього - 23 204, із них 696 летальні, 9311 пацієнтів одужали
За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 30 травня в Україні 23 204 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 696 летальні, 9311 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 393 нові випадки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 958 випадків;
Волинська область — 887 випадків;
Дніпропетровська область — 933 випадки;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 699 випадків;
Закарпатська область — 1171 випадок;
Запорізька область — 440 випадків;
Івано-Франківська область — 1379 випадків;
Кіровоградська область — 506 випадків;
м. Київ — 2904 випадки;
Київська область — 1556 випадків;
Львівська область — 1619 випадків;
Луганська область — 46 випадків;
Миколаївська область — 288 випадків;
Одеська область — 883 випадки;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1680 випадків;
Сумська область — 168 випадків;
Тернопільська область — 1160 випадків;
Харківська область — 1025 випадків;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 432 випадки;
Чернівецька область — 3306 випадків;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 159 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 травня 2020 року до Центру надійшло 929 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57935 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Тема следующей пандемии - учимся включать поворотники.
Кстати, единственный плюс от карантина, что теперь не нужно здоровать за руку со всякими мудозвонами, с которыми раньше нужно было здороваться, корпоративная этика, мать ее..
Вся ця офіційна "статистика" і яйця виїденого не варта.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23 204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19Источник: https://censor.net/n3199006"
приховування епідемії і ігнорування карантинних заходів Бацькі зараз "насипе перцю за комір"...
очевидного ответа "нет"? да?
https://censor.net/user/469515
актрисы - это серьёзно... это не вирусологи убогие
https://censor.net/comments/locate/3199006/019214e9-ddf3-7102-8b12-08a6c8e11a6c
жгите еще. https://censor.net/comments/locate/3199006/019214e9-ddf3-7102-8b12-08a6c8e11a6c
Можно отметить некие атипичные моменты в Вашей манере сарказмировать, но то таке.
Первое предложение Вашего поста тоже на понял, но пояснений не жажду.
Я думаю на следующей неделе когда будут результаты новых заболевших мы получим совсем другие цифры. В любом случае с ослаблением карантина, запуска транспорта мы пойдем по российскому пути. Может немного легче но от этого никуда не деться.
Многие думают что они уже переболели в легкой форме. Кто-то кашлял кто-то чихал. Но тесты например футболистов перед возобновлением сезона показывают что из них никто не переболел, соответственно переболело совсем мало людей. И это результат жесткого карантина. А сейчас заходят в метро в маске и сразу ее снимают.
Як роблять на білоруському каналі "Баста"...
якщо так, я запамятаю цей пост і буду рефері 08.06.
16-17 = -1
в ВОЗ ))
В магазинах меряют покупателям температуру. Меряют скрытно, ибо знают, что нарушают закон (act 1988) и могут попасть на такие деньги из-за class action, что останутся без штанов (в шямом смысле слова). Но приказ властей есть приказ, и потому, приседая от страха, но таки меряют температуру на расстоянии. Значит, не сходится у властей штата статистика, не могут они хозяевам своим отрапортовать требуемое число заболевших и оставить (а лучше усилить) ограничения "самоизоляции".
Только все это сполохи давно задуманного, но неудавшегося плана.
А все почему? А все потому, что план таков, что вынь одно ключевое звено - все и посыпется, как карточный домик. А ключевым звеном был ввод Китайской Народно-Освободительной Армии, освобождать народ австралийский от макароновируса (и от жизней вместе с вирусом). А должна была та армия быть армией или медиками (все военнообязанные в тоталитарных государствах) или вояки должны были приехать под видом китайских строителей - то уже дело десятое.
Не знаю, что будут делать с этими сепаратистами - властями штата, а я дала бы им грохнутся в дефолте, потому что долг у штата Виктория колоссальный. Не дала бы нигде перефинансироваться (федеральное надзирающее агенство имеется), и пусть учителя, полиция и прочие работники, получающие зарплаты из бюджета штата ходят с плакатами "Жрать нечего деньги давай" под оффисом премьера штата, которого они же сами и выбрали. Лейбористсткие партии штатов должны быть запрещены как партии сепаратистов и агентов влияния - вот и весь сказ.
пару дней назад коммуняка - Премьер штата Виктория предложил наемным работникам доносить на бизнесы, владельцы которых принуждают своих работников выходить на работу.
Сделано это для того, чтобы бизнесы закрылись, разорились полностью. Видать, не могут коммуняки достичь поставленной им хозяевами цели по уничтожению австралийских бизнесов.
Не знаю я, что будут делать федералы с коммуняками местными, а я довела бы штат Виктория (Квинсленд тоже) до дефолта, благо долг такой, что это сделать легко, не позволяя властям перефинасироваться (благо, федеральный надзирательный орган имеется), а потом взяла штат под федеральное управление, как компании берут, когда они объявляют банкротство, переходят under administration.
Вот тут они, зайчики, и допрыгались бы...