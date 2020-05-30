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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 393 нові випадки COVID-19, усього - 23 204, із них 696 летальні, 9311 пацієнтів одужали

За добу в Україні зафіксовано 393 нові випадки COVID-19, усього - 23 204, із них 696 летальні, 9311 пацієнтів одужали

За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 30 травня в Україні 23 204 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 696 летальні, 9311 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 393 нові випадки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 958 випадків;
Волинська область — 887 випадків;
Дніпропетровська область — 933 випадки;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 699 випадків;
Закарпатська область — 1171 випадок;
Запорізька область — 440 випадків;
Івано-Франківська область — 1379 випадків;
Кіровоградська область — 506 випадків;
м. Київ — 2904 випадки;
Київська область — 1556 випадків;
Львівська область — 1619 випадків;
Луганська область — 46 випадків;
Миколаївська область — 288 випадків;
Одеська область — 883 випадки;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1680 випадків;
Сумська область — 168 випадків;
Тернопільська область — 1160 випадків;
Харківська область — 1025 випадків;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 432 випадки;
Чернівецька область — 3306 випадків;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 159 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 травня 2020 року до Центру надійшло 929 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57935 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

карантин (18172) МОЗ (5390) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+14
Идиот твой бульбомет.Ты считаешь его умнее всего мира?;40000 тыс.больных на 9 миллионов! Какая политика?
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30.05.2020 10:05
+10
Вірно сказав з цього приводу "бацька" Лукашенко: «Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь в этой пандемии занимает, может быть, половину, а то и меньше. Все остальное - это политика. И вы скоро в этом убедитесь»
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30.05.2020 09:37
+7
Для того щоб порівнювати стан речей по цьому вірусу в Білорусі і Україні, потрібно хоча б для початку знати реальний стан речей в Україні.
Вся ця офіційна "статистика" і яйця виїденого не варта.
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30.05.2020 10:11
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Вірус нікуди не зник і робить свою справу.
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30.05.2020 09:33 Відповісти
Але істерика та паніка зникає.
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30.05.2020 09:34 Відповісти
Нарід розхолоджується і починає легковажити елементарними санітарними правилами.
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30.05.2020 09:40 Відповісти
Все научились правильно мыть руки.
Тема следующей пандемии - учимся включать поворотники.
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30.05.2020 09:51 Відповісти
они не являются элементарными: одних лечат, других - калечат.
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30.05.2020 10:03 Відповісти
Миття рук і дотримання дистанції калічать?За добу в Україні зафіксовано 393 нові випадки COVID-19, усього - 23 204, із них 696 летальні, 9311 пацієнтів одужали - Цензор.НЕТ 7970
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30.05.2020 10:10 Відповісти
ношение маски и использование дезинфекторов калечат тело. соц. дистанция - душу. не знал?
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30.05.2020 10:11 Відповісти
у меня на работе от антисептика на руках началось лютое раздражение. им больше не пользуюсь. воняет каким-то лютым самогом и имеет синий цвет. То я бадяжу спирт с глицерином в пшикалку.

Кстати, единственный плюс от карантина, что теперь не нужно здоровать за руку со всякими мудозвонами, с которыми раньше нужно было здороваться, корпоративная этика, мать ее..
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30.05.2020 10:14 Відповісти
Эти мудозвоны тоже так думают, попробуй им руку протяни.
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30.05.2020 10:25 Відповісти
Если покалечились - оформляйте инвалидность.
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30.05.2020 10:26 Відповісти
готов идти на вакцинации ?вперед!
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30.05.2020 10:41 Відповісти
Человек ко всему привыкает.
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30.05.2020 09:41 Відповісти
Вірно сказав з цього приводу "бацька" Лукашенко: «Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь в этой пандемии занимает, может быть, половину, а то и меньше. Все остальное - это политика. И вы скоро в этом убедитесь»
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30.05.2020 09:37 Відповісти
Идиот твой бульбомет.Ты считаешь его умнее всего мира?;40000 тыс.больных на 9 миллионов! Какая политика?
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30.05.2020 10:05 Відповісти
Для того щоб порівнювати стан речей по цьому вірусу в Білорусі і Україні, потрібно хоча б для початку знати реальний стан речей в Україні.
Вся ця офіційна "статистика" і яйця виїденого не варта.
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30.05.2020 10:11 Відповісти
где они ?в твоем мышлении?
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30.05.2020 10:42 Відповісти
Это официальная статистика от твоего х-ла усатого! Она занижена в 2 раза ,особенно по смертности.
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30.05.2020 10:56 Відповісти
статистика официально и стыдливо умалчивает что такое слчай ковид19 Это больной , бессимптомов зараженый и % в больнице из них и дома на карантине.
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30.05.2020 12:33 Відповісти
Статью читать пробовали?

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23 204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19Источник: https://censor.net/n3199006"
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30.05.2020 13:33 Відповісти
Бацька сказал, что в Белоруси никто не помрет от коронавируса. Я ему верю.
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31.05.2020 09:10 Відповісти
У Бульбаша проблеми.. народ починає бунтувати.. Вибори скоро..
приховування епідемії і ігнорування карантинних заходів Бацькі зараз "насипе перцю за комір"...
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30.05.2020 12:02 Відповісти
актрисы - это серьёзно... это не вирусологи убогие
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30.05.2020 09:41 Відповісти
А что, против каранина высказываются исключительно вирусологи?
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30.05.2020 09:56 Відповісти
A co pan urodził się wczoraj?
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30.05.2020 10:01 Відповісти
И снова, вместо неудобного для Вас ответа, Вы "включаете дурочку"...
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30.05.2020 10:07 Відповісти
не-а! я действительно не понял, чего Вы от меня хотИтИ.
очевидного ответа "нет"? да?
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30.05.2020 10:10 Відповісти
А сами Вы не догадались? Итак, если против карантина высказываются и непрофессионалы в вирусологии (на самом деле в эпидемиологии, но не будем занудствовать), то почему Вас так возмущает тот факт, что непрофессионалы высказываются за соблюдение карантина?
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30.05.2020 10:18 Відповісти
Меня это факт не возмущает.
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30.05.2020 10:20 Відповісти
Практически все так и подумпли после этого Вашего поста
https://censor.net/user/469515

актрисы - это серьёзно... это не вирусологи убогие
https://censor.net/comments/locate/3199006/019214e9-ddf3-7102-8b12-08a6c8e11a6c
жгите еще. https://censor.net/comments/locate/3199006/019214e9-ddf3-7102-8b12-08a6c8e11a6c
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30.05.2020 10:25 Відповісти
Откуда следует? Вы уже успели произвести экспресс-опрос "практически всех"?
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30.05.2020 10:31 Відповісти
Откуда следует на очередное "вкючение дурочки" собеседником давать пояснение. Специально для Вас, фраза "Практически все так и подумали после этого Вашего поста" это был сарказм.
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30.05.2020 11:02 Відповісти
Здесь сарказм плохо воспринимается. Ибо стороны, придерживающиеся противоположных взглядов, часто говорят одно и то же. Но в устах одной стороны - это очевидно истина в последней инстанции, другой - очевидно сарказм. После пояснений стало понятно.
Можно отметить некие атипичные моменты в Вашей манере сарказмировать, но то таке.
Первое предложение Вашего поста тоже на понял, но пояснений не жажду.
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30.05.2020 11:16 Відповісти
Что поделаешь. Меня еще служба в советской армии испортила, а с годами у людей манера общения меняется не в лучшую сторону. Правда, тот факт, что Вы подумали, что я женщина наталкивает на мысль, что у женщин, с которыми Вы общались, манера общения была не лучше, чем у меня после службы в армии.
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30.05.2020 11:22 Відповісти
никто ольгинским крисоловам ничего обьяснять специально и не собирается))
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30.05.2020 12:05 Відповісти
без мозгов живётся легко, но не долго. с чего ты взял, что я имею какое-то отношение к ольгинским?
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30.05.2020 12:14 Відповісти
Никто не запрещает социопатам усугублять свое состояние, можешь даже записаться в карантинные стукачки. А закрывать здоровых под видом борьбы никто не имеет права. А здоровые при ОРВИ, в свою очередь, это те, у кого нет симптомов, иначе это уже не ОРВИ.
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30.05.2020 10:57 Відповісти
Мало пафоса. Лучше пишите "можешь даже записаться в карантинные эскадроны смерти".
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30.05.2020 11:04 Відповісти
Как вам будет угодно. Лишь бы - во благо нации.
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30.05.2020 11:27 Відповісти
"spadaj doperdeli,ruzke guvno!"
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30.05.2020 12:04 Відповісти
Маски не снимать!
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30.05.2020 09:56 Відповісти
И доллару скоро хана!
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30.05.2020 09:58 Відповісти
29 мая в Киеве образовалась очередь из скорых возле Александровской больницы куда свозят больных с подозрением на коронавирус. Насчитали 13 машин.

Я думаю на следующей неделе когда будут результаты новых заболевших мы получим совсем другие цифры. В любом случае с ослаблением карантина, запуска транспорта мы пойдем по российскому пути. Может немного легче но от этого никуда не деться.
Многие думают что они уже переболели в легкой форме. Кто-то кашлял кто-то чихал. Но тесты например футболистов перед возобновлением сезона показывают что из них никто не переболел, соответственно переболело совсем мало людей. И это результат жесткого карантина. А сейчас заходят в метро в маске и сразу ее снимают.
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30.05.2020 10:00 Відповісти
Люди скоро начнут рождаться с масками и, дай Бог, чтобы не в противогазах.
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30.05.2020 10:07 Відповісти
А других путей кроме кацапских не знаешь?
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30.05.2020 10:07 Відповісти
Прям ужжос😱. Сам видел эту очередь, или в кацсми писали?
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30.05.2020 10:15 Відповісти
Да загуглить же несложно. Источник Муніципальна варта Києва, там и видео есть.
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30.05.2020 10:23 Відповісти
И где там очередь? Просто стоят припаркованные машины. Успокойся, а то скоро приводятся "горы трупов как в Эквадоре" или колонны военных грузовиков с трупами, как в Италии 😁
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30.05.2020 18:34 Відповісти
*привидятся
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30.05.2020 18:35 Відповісти
готов к вакцинации ?вперед .
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30.05.2020 10:45 Відповісти
фотки давайте.. з указанням часу.. для порівняння..
Як роблять на білоруському каналі "Баста"...
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30.05.2020 12:06 Відповісти
Кіт Мурзік, якщо нічого не зміниться через тиждень ти готовиви будеш визнати, що коронапсихоз і дурантини були зайвими?
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30.05.2020 12:34 Відповісти
Кіт Мурзік, ти написав, що через тиждень буде п..здець, якщо нічого не буде ти готовий визнати себе тупорилим коронапсихозником і дурантинщиком?
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30.05.2020 12:40 Відповісти
а якщо він буде правий, то ви готові визнати себе тупоролим дебілом?
якщо так, я запамятаю цей пост і буду рефері 08.06.
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30.05.2020 18:07 Відповісти
МОЗ не даст эпидемии закончиться, она перейдет в гибридную фазу вечной борьбы.
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30.05.2020 10:04 Відповісти
За добу в Україні зафіксовано 393 нові випадки COVID-19, усього - 23 204, із них 696 летальні, 9311 пацієнтів одужали - Цензор.НЕТ 3783
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30.05.2020 10:08 Відповісти
перчатки это тупость
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30.05.2020 10:12 Відповісти
вы не поверите. по телеку часто говорят не правду
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30.05.2020 12:18 Відповісти
Да, он задыхается в резине😁
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30.05.2020 18:36 Відповісти
Послабление карантина не потому что вирус ушел, а просто выбор между смертью от вируса и голодной смертью. В масштабах целого мира. Когда увидите мудака в магазине без маски, бейте по морде!
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30.05.2020 10:11 Відповісти
маска намордник индикатор раба
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30.05.2020 10:46 Відповісти
За добу в Україні зафіксовано 393 нові випадки COVID-19, усього - 23 204, із них 696 летальні, 9311 пацієнтів одужали - Цензор.НЕТ 3640
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30.05.2020 10:23 Відповісти
чего цифру 17 не заметил?
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30.05.2020 10:25 Відповісти
Там вместо 17 должно -1 быть. Ошиблись!
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30.05.2020 10:29 Відповісти
393-377-17= -1
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30.05.2020 10:31 Відповісти
393-377 = 16
16-17 = -1
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30.05.2020 10:34 Відповісти
тебя это смущает? Не нужно было курить учебник арифметики в школе.
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30.05.2020 10:35 Відповісти
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukrainskie-barmeny-gotovjatsja-piketirovat-kabmi-369049/ Украинские бармены готовятся пикетировать Кабмин За добу в Україні зафіксовано 393 нові випадки COVID-19, усього - 23 204, із них 696 летальні, 9311 пацієнтів одужали - Цензор.НЕТ 9803
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30.05.2020 10:35 Відповісти
Типа вести с фронта,где Левитан зачитал туфту про потери
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30.05.2020 10:36 Відповісти
На кацапии сейчас мрут по 3 тисячи в день, к концу года будет минус 10% населения.
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30.05.2020 11:02 Відповісти
пиши мейли
в ВОЗ ))
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30.05.2020 12:08 Відповісти
Новости нашего городка:
В магазинах меряют покупателям температуру. Меряют скрытно, ибо знают, что нарушают закон (act 1988) и могут попасть на такие деньги из-за class action, что останутся без штанов (в шямом смысле слова). Но приказ властей есть приказ, и потому, приседая от страха, но таки меряют температуру на расстоянии. Значит, не сходится у властей штата статистика, не могут они хозяевам своим отрапортовать требуемое число заболевших и оставить (а лучше усилить) ограничения "самоизоляции".
Только все это сполохи давно задуманного, но неудавшегося плана.
А все почему? А все потому, что план таков, что вынь одно ключевое звено - все и посыпется, как карточный домик. А ключевым звеном был ввод Китайской Народно-Освободительной Армии, освобождать народ австралийский от макароновируса (и от жизней вместе с вирусом). А должна была та армия быть армией или медиками (все военнообязанные в тоталитарных государствах) или вояки должны были приехать под видом китайских строителей - то уже дело десятое.
Не знаю, что будут делать с этими сепаратистами - властями штата, а я дала бы им грохнутся в дефолте, потому что долг у штата Виктория колоссальный. Не дала бы нигде перефинансироваться (федеральное надзирающее агенство имеется), и пусть учителя, полиция и прочие работники, получающие зарплаты из бюджета штата ходят с плакатами "Жрать нечего деньги давай" под оффисом премьера штата, которого они же сами и выбрали. Лейбористсткие партии штатов должны быть запрещены как партии сепаратистов и агентов влияния - вот и весь сказ.
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30.05.2020 12:10 Відповісти
Ковид 19 самая крутая афера 21 века.Сезонный грипп ,можно легко подписать под любую болезнь .И самое интересное ВОЗ не объявляла о пандемии коронавируса .
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30.05.2020 14:55 Відповісти
Новости нашего городка:
пару дней назад коммуняка - Премьер штата Виктория предложил наемным работникам доносить на бизнесы, владельцы которых принуждают своих работников выходить на работу.
Сделано это для того, чтобы бизнесы закрылись, разорились полностью. Видать, не могут коммуняки достичь поставленной им хозяевами цели по уничтожению австралийских бизнесов.
Не знаю я, что будут делать федералы с коммуняками местными, а я довела бы штат Виктория (Квинсленд тоже) до дефолта, благо долг такой, что это сделать легко, не позволяя властям перефинасироваться (благо, федеральный надзирательный орган имеется), а потом взяла штат под федеральное управление, как компании берут, когда они объявляют банкротство, переходят under administration.
Вот тут они, зайчики, и допрыгались бы...
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31.05.2020 06:54 Відповісти
 
 