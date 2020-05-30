Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 365 тис. осіб, інфікованих - уже понад шість мільйонів

Кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань у світі на 08:00 суботи досягла 365 тис. 011 осіб, збільшившись за добу на 4 тис. 679.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє американський університет Джонса Хопкінса.

Усього в світі, за даними університету, на 08:00 суботи налічувалося 5 млн 930 тис. 035 інфікованих COVID-19, зростання за добу склало 116 тис. 116, вилікувалися майже понад 2,5 млн. людей.

За повідомленням порталу Worldometer, що спеціалізується на статистиці, пов'язаній з найважливішими подіями в світі, коронавірусом з початку його поширення заразилися 6 млн 033 тис. 835 осіб, кількість смертельних випадків перевищила 366 тис., вилікувалися 2,66 млн.

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Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 1 млн 747 тис. 087 (102 тис. 836 померли), Бразилії - 465 тис. 166 (27 тис. 878), Великій Британії - 272 тис. 607 (38 тис . 243), Іспанії - 238 тис. 564 (27 тис. 121), Італії - 232 тис. 248 (33 тис. 229), Франції - 186 тис. 923 (28 тис. 717), Німеччині - 182 тис. 922 ( 8 тис. 504), Індії - 173 тис. 491 (4 тис. 980), Туреччині - 162 тис. 120 (4 тис. 489), Ірані - 146 тис. 668 (7 тис. 667), Перу - 148 тис. 285 (4 тис. 230).

За даними Worldometer, рівень смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети склав 47,1 проти 46,5 у п'ятницю. У США він досяг 316 осіб, Іспанії - 580, Великій Британії - 562, Італії - 550, Бразилії - 132, Франції - 440, Німеччині - 103, Туреччині - 53, Ірані - 92, Індії - 4, Перу - 128.

Всього в світі коронавірус зафіксований майже в 200 країнах і районах світу.

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