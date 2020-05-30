У Києві за добу підтвердили 55 випадків COVID-19, 40 осіб одужали, - Кличко
У Києві за минулу добу виявлено 55 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зафіксовано ще 40 видужань.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в фейсбуці.
"За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 55 людей. 7 з них - медики. Один випадок - летальний.
На сьогодні в столиці вже 2904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
Серед тих, що захворіли за добу:
▫️34 жінки, віком від 21 до 77 рокiв, та дівчинка 15 років.
▫️19 чоловікiв від 21 до 81 рокiв. І хлопчик, якому 3 роки.
До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу в столиці 40 людей. Усього коронавірус за період пандемії подолали 637 мешканців Києва".
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так шо минуснуть половину от тестанутых = еще и маловато будет. или это все "добро" не везет на тесты своих водителей, челядь, любовниц и помощников?
так тогда по Киеву получится - 80% для "службанов", а 20% - для уже подыхающих холопов.
че не так?
мож цифры не те, но только - в сторону уменьшения