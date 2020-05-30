У Києві за добу підтвердили 55 випадків COVID-19, 40 осіб одужали, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 55 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зафіксовано ще 40 видужань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в фейсбуці.

"За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 55 людей. 7 з них - медики. Один випадок - летальний.

На сьогодні в столиці вже 2904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Серед тих, що захворіли за добу:

▫️34 жінки, віком від 21 до 77 рокiв, та дівчинка 15 років.

▫️19 чоловікiв від 21 до 81 рокiв. І хлопчик, якому 3 роки.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу в столиці 40 людей. Усього коронавірус за період пандемії подолали 637 мешканців Києва".

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