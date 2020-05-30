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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу підтвердили 55 випадків COVID-19, 40 осіб одужали, - Кличко

У Києві за добу підтвердили 55 випадків COVID-19, 40 осіб одужали, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 55 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зафіксовано ще 40 видужань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в фейсбуці.

"За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 55 людей. 7 з них - медики. Один випадок - летальний.

На сьогодні в столиці вже 2904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Серед тих, що захворіли за добу:
▫️34 жінки, віком від 21 до 77 рокiв, та дівчинка 15 років.
▫️19 чоловікiв від 21 до 81 рокiв. І хлопчик, якому 3 роки.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу в столиці 40 людей. Усього коронавірус за період пандемії подолали 637 мешканців Києва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 365 тис. осіб, інфікованих - вже понад шість мільйонів

У Києві за добу підтвердили 55 випадків COVID-19, 40 осіб одужали, - Кличко 01

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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ну мона подумать что каждый прокашлявшийся, бежит в больницу с воплями, а не тестируют в первую очередь дупутатов и прочих обосравшихся типо попов и монахов(последних на СПИД надо скорее тестировать - а не тестировать откормленного быка на вирус короны)
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30.05.2020 10:57 Відповісти
Боря выйди с моря, не каламуть вода!
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30.05.2020 11:03 Відповісти
да даже тут по попАм и монахам и дупутатам и прочим писало - сколько подхватили насморк и сразу загребли тесты.
так шо минуснуть половину от тестанутых = еще и маловато будет. или это все "добро" не везет на тесты своих водителей, челядь, любовниц и помощников?
так тогда по Киеву получится - 80% для "службанов", а 20% - для уже подыхающих холопов.
че не так?
мож цифры не те, но только - в сторону уменьшения
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30.05.2020 11:13 Відповісти
Лекарств от Короны нет ни в одной стране Мира,а вылечились....Пенициллином или Аспирином?
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30.05.2020 11:40 Відповісти
Не вылечились, а выздоровели вопреки лечению.
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30.05.2020 11:53 Відповісти
 
 