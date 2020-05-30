Упродовж минулої доби у ЗСУ зафіксовано 20 нових випадків COVID-19, 10 із яких у військовослужбовців із Харківської області, - командування Медсил

Станом на ранок 30 травня в Збройних Силах України підтверджено ще 20 нових випадків захворювання на коронавірус, при цьому одужали від COVID-19 вже 111 людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Станом на 10.00 30 травня в Збройних Силах України хворіє 107 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.



За минулу добу зареєстровано двадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

У закладах охорони здоров’я перебуває 13 осіб (Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь та Київська міська клінічна лікарня – по 1 працівнику ЗС України). У лазареті військової частини (Харківська область) перебуває 10 військовослужбовців. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування. У військовослужбовців Харківської області симптоми захворювання відсутні.

Лікуються вдома під наглядом медичної служби 7 осіб (Київська, Вінницька, Одеська, Чернівецька – по 1 військовослужбовцю, Харківська область – 1 працівник ЗС України, Івано-Франківська – 2 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужало – 111 осіб, летальних випадків – 3.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 452 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 45 особа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу підтвердили 55 випадків COVID-19, 40 осіб одужали, - Кличко