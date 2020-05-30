Стрілянина в Броварах: Починається суд над 21 затриманим, поліція визначила понад 60 учасників розбірок, включно із замовниками, - Геращенко
У Броварському суді починається процедура визначення запобіжного заходу для 21 затриманого після кримінальних розбірок перевізників у Броварах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав на сторінці в фейсбуці.
"Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих тітушок запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.
Судові засідання мають бути відкритими для суспільства і ЗМІ.
Поліція на сьогодні визначила понад 60 учасників перестрілки, включаючи замовників.
Частина з них намагається сховатися. Але це їм не вдасться.
Всіх знайдемо і передамо до суду для визначення міри і ступеня вини кожного", - написав Геращенко.
Нагадаємо, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
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В каком-нибудь Мухосранске им точно ничего бы не было.
В лихие девяностые, после заката солнца, выходить на улицы города было смертельно опасно. С наступлением темноты были слышны автоматные очереди и одиночные пистолетные выстрелы. Иногда раздавались сильные взрывы, от которых дрожали стёкла в окнах. В ночной тишине был слышен вой пожарных сирен техники МЧС, спешащих на очередной поджог автостоянки или подпольного цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Интенсивно шел передел общественной собственности.
Дорогие легковые автомобили иностранного производства взрывались вместе с их хозяевами и персональными водителями. Таким варварским способом в Украине убирались конкуренты и устанавливался контроль над финансовыми потоками и наркотрафиком.
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при шестом президенте Украины возвращается на уровень времен дважды судимого шапкокрада пана Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на это преступление, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.