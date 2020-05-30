Стрілянина в Броварах: Починається суд над 21 затриманим, поліція визначила понад 60 учасників розбірок, включно із замовниками, - Геращенко

У Броварському суді починається процедура визначення запобіжного заходу для 21 затриманого після кримінальних розбірок перевізників у Броварах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав на сторінці в фейсбуці.

"Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих тітушок запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.

Судові засідання мають бути відкритими для суспільства і ЗМІ.

Поліція на сьогодні визначила понад 60 учасників перестрілки, включаючи замовників.

Частина з них намагається сховатися. Але це їм не вдасться.

Всіх знайдемо і передамо до суду для визначення міри і ступеня вини кожного", - написав Геращенко.

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Нагадаємо, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.