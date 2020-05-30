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Новини
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Стрілянина в Броварах: Починається суд над 21 затриманим, поліція визначила понад 60 учасників розбірок, включно із замовниками, - Геращенко

Стрілянина в Броварах: Починається суд над 21 затриманим, поліція визначила понад 60 учасників розбірок, включно із замовниками, - Геращенко

У Броварському суді починається процедура визначення запобіжного заходу для 21 затриманого після кримінальних розбірок перевізників у Броварах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав на сторінці в фейсбуці.

"Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих тітушок запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.

Судові засідання мають бути відкритими для суспільства і ЗМІ.

Поліція на сьогодні визначила понад 60 учасників перестрілки, включаючи замовників.

Частина з них намагається сховатися. Але це їм не вдасться.

Всіх знайдемо і передамо до суду для визначення міри і ступеня вини кожного", - написав Геращенко.

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Стрілянина в Броварах: Починається суд над 21 затриманим, поліція визначила понад 60 учасників розбірок, включно із замовниками, - Геращенко 01

Нагадаємо, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Бровари (279) стрілянина (1777) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+30
Тих, хто був без маски, оштрафувати на 17 тисяч, а решті попередження.
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30.05.2020 12:05
+28
Подивимося, що скаже самий гуманний суд у світі.
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30.05.2020 11:56
+27
Тітушня знайшла пригоду на свою сраку.
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30.05.2020 11:54
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Із цього роя не буде ... !
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30.05.2020 16:35 Відповісти
Так что им светит то, наградные пистолеты от Авакова?
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30.05.2020 16:50 Відповісти
суд пройдёт в Кагарлыке ? Из местного СИЗО будут привозить раскаявшихся со следами от противогаза на лице и от электрического тока ?
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30.05.2020 17:15 Відповісти
Стрілянина в Броварах: Починається суд над 21 затриманим, поліція визначила понад 60 учасників розбірок, включно із замовниками, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9710

...
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30.05.2020 17:26 Відповісти
А чому їх не шукали з 2015 року?
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30.05.2020 17:27 Відповісти
то пукін би напав..
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30.05.2020 17:29 Відповісти
Зять пригласил титушек, а тесть посадит, подставили ребят, обидно...
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30.05.2020 18:25 Відповісти
Чистая показуха.
В каком-нибудь Мухосранске им точно ничего бы не было.
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30.05.2020 19:31 Відповісти
Герыч ! В отставку вашу банду !
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30.05.2020 19:31 Відповісти
Україна повертається в дев'яності роки
В лихие девяностые, после заката солнца, выходить на улицы города было смертельно опасно. С наступлением темноты были слышны автоматные очереди и одиночные пистолетные выстрелы. Иногда раздавались сильные взрывы, от которых дрожали стёкла в окнах. В ночной тишине был слышен вой пожарных сирен техники МЧС, спешащих на очередной поджог автостоянки или подпольного цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Интенсивно шел передел общественной собственности.
Дорогие легковые автомобили иностранного производства взрывались вместе с их хозяевами и персональными водителями. Таким варварским способом в Украине убирались конкуренты и устанавливался контроль над финансовыми потоками и наркотрафиком.
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при шестом президенте Украины возвращается на уровень времен дважды судимого шапкокрада пана Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на это преступление, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.
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30.05.2020 20:40 Відповісти
І саме смішне що цю банду привезла віницька поліція за бюджетні кошти тих хто платить подадки. Це правоубивці а не правоохоронці. Тільки вільний продаж зброї усім бажаючим, бо буде як в штаті Міннесота, де якраз і немає її вільного продажу і поліцейські безкарно дозволяюь собі задушити затриманого.
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31.05.2020 10:05 Відповісти
А то .Аваков не в курсе, кто кого крышует))) Живет на зарплату Аваков)))
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30.05.2020 22:43 Відповісти
Закон и порядок, так аваков говорил, когда селфился с nova полицией? Закона net, порядка тоже. Кстати. А где вертолёты? Те, которые аваков во Франции купил?
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31.05.2020 03:51 Відповісти
Аваков должен был подать в отставку после изнасилования девушки в мусорском застенке. А вместо этого - закрутил театральную постановку со стрельбой в Броварах. Стопудовая мусорская провокация для отбеливания своей банды...
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31.05.2020 07:09 Відповісти
и стрельбы над её головой
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31.05.2020 07:30 Відповісти
Стрілянина в Броварах: Починається суд над 21 затриманим, поліція визначила понад 60 учасників розбірок, включно із замовниками, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3628
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31.05.2020 08:28 Відповісти
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