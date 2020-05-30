Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Авдіївки, - Міноборони

Від початку поточної доби, 30 травня, російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ в районі Авдіївки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Спочатку окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, пізніше, випустили по наших захисниках 6 мін 82-го калібру.

Підрозділи Об'єднаних сил, застосовуючи легке піхотне озброєння, змусили окупантів дотримуватися режиму тиші.

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Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.