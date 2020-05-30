Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Авдіївки, - Міноборони
Від початку поточної доби, 30 травня, російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ в районі Авдіївки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Спочатку окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, пізніше, випустили по наших захисниках 6 мін 82-го калібру.
Підрозділи Об'єднаних сил, застосовуючи легке піхотне озброєння, змусили окупантів дотримуватися режиму тиші.
Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.
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Директор-распорядитель МВФ Георгиева сказала что "... в ближайшее время совет директоров примет решение".
Ближайшее заседание 2 июня.
Грошы надрукаваў расейскі Дзяржзнак.
Урад Мальты перахапіў больш як $ 1 млрд «кантрафактнай» (counterfeit) лівійскай валюты, якая была надрукаваная Дзяржзнакам, гаворыцца на сайце Дзярждэпартамента ЗША, паведамляе https://www.rbc.ru/finances/30/05/2020/5ed215739a7947ca2fb28d91?from=from_main РБК .
Перахоп партыі лівійскіх дынараў быў ажыццёўлены 26 траўня, гаворыцца ў паведамленні, у пераліку на амерыканскую валюту мальтыйскія ўлады канфіскавалі $ 1,1 млрд.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что первый транш от МВФ поступит в страну уже 5-6 июня.
На первом этапе Украина получит 1,9 млрд д...
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Голобородько -- отказался продавать землю по условиям МВФ, послал их на ...
Зеленский -- подписал закон о продаже земли, взял у МВФ 5 миллиардов долларов кредита. Идиоты, голосовавшие за Голобородько -- это два разных персонажа !
Вас развели как лохов, жертвы телевизора.
1. Проста пєрєстать стрєлять
2. Відвести міліцію з Броварів
3. Амністію учасникам сутичок
4. Дати усім пенсію та регрес
5. Провести вибори в Броварах під наглядом учасників бойні
6. видати броварчанам паспорти рф
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Що, НЄ ?
А чому на Донбасі ДА !?!