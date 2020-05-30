З 8 тис. проведених тестів на наявність антитіл до коронавірусу 479 дали позитивний результат, - Степанов

В Україні вже зроблено майже 8 тис. ІФА-тестів (імуноферментний аналіз), 479 зразків дали позитивний результат.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в країні вже зроблено близько 8000 тестів на виявлення антитіл до коронавірусу.



479 зразків показали позитивний результат.



За останню добу було зроблено 1560 досліджень.



Алгоритм ІФА-тестувань прописано у наших стандартах надання медичної допомоги. Наразі такі дослідження проводяться децентралізовано — в обласних, міських та районних лікарнях, де облаштовані відповідні лабораторії".

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