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Новини Коронавірус і карантин
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З 8 тис. проведених тестів на наявність антитіл до коронавірусу 479 дали позитивний результат, - Степанов

З 8 тис. проведених тестів на наявність антитіл до коронавірусу 479 дали позитивний результат, - Степанов

В Україні вже зроблено майже 8 тис. ІФА-тестів (імуноферментний аналіз), 479 зразків дали позитивний результат.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в країні вже зроблено близько 8000 тестів на виявлення антитіл до коронавірусу.

479 зразків показали позитивний результат.

За останню добу було зроблено 1560 досліджень.

Алгоритм ІФА-тестувань прописано у наших стандартах надання медичної допомоги. Наразі такі дослідження проводяться децентралізовано — в обласних, міських та районних лікарнях, де облаштовані відповідні лабораторії".

Також читайте: 43 тис. ІФА-тестів, закуплені Фондом Порошенка, відправлені до лікарень по всій Україні

карантин (18172) тестування (455) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
у нас врачики шепчут, шо етим тестам можна верить!
но наполовину и не всегда.....мо в Украине другие какие - лучшие.
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30.05.2020 13:55
+4
Необходимо знать какой процент населения переболел Ковидом, в том числе и бессимптомно. Это даст возможность прогнозировать скорость его распостранения при следующей вспышке. Иначе непонятно насколько жесткий карантин вводить в следующий раз.
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30.05.2020 14:51
+3
не знаю как в процентах, бо врачики сами уклоняются и назвать цифры не хотят - все больше одна и таже муйня - мойте руки, чистите зубы перед сном и соблюдайте 6 фит как минимум от жены... - опа и вот тут я попал....)))

2 метра?
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30.05.2020 14:19
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Отмазки. В России объявили, что минимум 14%!
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30.05.2020 13:53 Відповісти
Не все, что объявляют на России, является истиной.
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30.05.2020 14:13 Відповісти
Все, буду верить Степанову.
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30.05.2020 14:29 Відповісти
НЕ ЗНАЛИ КУДА ДЕНЬГИ ДЕТЬ ?
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30.05.2020 13:54 Відповісти
Необходимо знать какой процент населения переболел Ковидом, в том числе и бессимптомно. Это даст возможность прогнозировать скорость его распостранения при следующей вспышке. Иначе непонятно насколько жесткий карантин вводить в следующий раз.
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30.05.2020 14:51 Відповісти
Андрей, я в курсе, что вы антикарантинник. Это ваше право.
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30.05.2020 16:52 Відповісти
Есть ссыла на источник столь ценной информации?
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30.05.2020 17:51 Відповісти
у нас врачики шепчут, шо етим тестам можна верить!
но наполовину и не всегда.....мо в Украине другие какие - лучшие.
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30.05.2020 13:55 Відповісти
5-6 %
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30.05.2020 13:55 Відповісти
не знаю как в процентах, бо врачики сами уклоняются и назвать цифры не хотят - все больше одна и таже муйня - мойте руки, чистите зубы перед сном и соблюдайте 6 фит как минимум от жены... - опа и вот тут я попал....)))

2 метра?
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30.05.2020 14:19 Відповісти
цветы дарю - пытаюсь сближаться.
гусары не ржать....
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30.05.2020 14:37 Відповісти
И...? Голландские близкие к научным кругам товарищи определили, что антитела к коронавирусам (не только к этому) могут оставаться в теле человека до полугода... а потом снова - милости просим...
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30.05.2020 13:58 Відповісти
впечатление стойкое - ничего пока шо о том вирусняке мы не знаем...
разброс от - можешь быть зарженным без симптомов до могилы....
еще еще раз врачики и скока же лет вы учились, шо бы такой прогноз сделать?
а самое главное зачем вы там пипетки нажимаете?
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30.05.2020 14:03 Відповісти
такончайтевже звашоюпсевдопаракоронопанууудемією
всесвітняхрєнзнашо!нія
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30.05.2020 14:47 Відповісти
звичайну весняну простуду та иньші загострення всіх болячок - від фізичних до психічних, що кожної весни і восени стається - перетворили у чортзнашо? - к**************
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30.05.2020 14:58 Відповісти
біжіть уаптеку!
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30.05.2020 15:00 Відповісти
Если проверялись случайные люди, то выходит, что переболело уже 2, 4 млн. человек, т.е. выявлено официально аж 1% зараженных и что заразность и смертность от Ковид пустяковые.
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30.05.2020 15:00 Відповісти
то це в усі роки щорічні втрати людей від усяких
досить уже всіх цих "панпсиходемій з їхніми хворобоаптечними панпсихо"а"кадаємікам"
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30.05.2020 15:25 Відповісти
А если проверялись не случайные...

Особи, які підлягають тестуванню

Пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби

Пацієнтиз пневмонію

Особи, що контактували з підтвердженим випадком

Особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції

Медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або проводять догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару

ПрацівникиНаціональної поліції, Національної гвардії,Держприкордонс лужби Інші медичні та фармацевтичні працівники

Докладныше тут
https://moz.gov.ua/uploads/4/20765-dn_20052020_1227_dod.pdf
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30.05.2020 15:53 Відповісти
Если не случайные, то ХЗ, что означают приведенные министром цифры и их можно было бы не приводить, т.е. рядовой читатель все равно не поймет, что из того следует, или поймет превратно.
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30.05.2020 16:38 Відповісти
ИФА анализ позволяет определить болеет ли человек ковидом или уже переболел. Того, кто уже переболел на обсервацию отправлять нет смысла даже при положительном ПЦР тесте. Да и маску ему носить смысла нет.
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30.05.2020 16:52 Відповісти
Это понятно, но публикация приведенных цифр без комментария о выборе обследованных может привести к удивительным соображениям, которые я и привел.
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30.05.2020 17:29 Відповісти
а що стосується України, то ми проходимо цю "уюханьську" комедію, як ніж через халяву
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30.05.2020 15:06 Відповісти
Героям Слава!
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30.05.2020 15:12 Відповісти
Это примерно у каждого шестнадцатого антитела есть. Тогда рано карантин снимать
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30.05.2020 15:09 Відповісти
тоди в аптеку
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30.05.2020 15:14 Відповісти
тоди в аптеку, дрюже.= - а што дєлать?!!
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30.05.2020 15:31 Відповісти
ой, бльяд,"болящие, - горе з вами, як казав один дуже ВЕЛИКИЙ ПОЕТ
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30.05.2020 15:41 Відповісти
З 8 тис. проведених тестів на наявність антитіл до коронавірусу 479 дали позитивний результат, - Степанов - Цензор.НЕТ 5016

...
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30.05.2020 18:40 Відповісти
 
 