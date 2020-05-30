5 161 38
З 8 тис. проведених тестів на наявність антитіл до коронавірусу 479 дали позитивний результат, - Степанов
В Україні вже зроблено майже 8 тис. ІФА-тестів (імуноферментний аналіз), 479 зразків дали позитивний результат.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні в країні вже зроблено близько 8000 тестів на виявлення антитіл до коронавірусу.
479 зразків показали позитивний результат.
За останню добу було зроблено 1560 досліджень.
Алгоритм ІФА-тестувань прописано у наших стандартах надання медичної допомоги. Наразі такі дослідження проводяться децентралізовано — в обласних, міських та районних лікарнях, де облаштовані відповідні лабораторії".
Топ коментарі
+4 три - пятнадцать
показати весь коментар30.05.2020 13:55
+4 Harib Da
показати весь коментар30.05.2020 14:51
+3 три - пятнадцать
показати весь коментар30.05.2020 14:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но наполовину и не всегда.....мо в Украине другие какие - лучшие.
2 метра?
гусары не ржать....
разброс от - можешь быть зарженным без симптомов до могилы....
еще еще раз врачики и скока же лет вы учились, шо бы такой прогноз сделать?
а самое главное зачем вы там пипетки нажимаете?
всесвітняхрєнзнашо!нія
досить уже всіх цих "панпсиходемій з їхніми хворобоаптечними панпсихо"а"кадаємікам"
Особи, які підлягають тестуванню
Пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби
Пацієнтиз пневмонію
Особи, що контактували з підтвердженим випадком
Особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції
Медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або проводять догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару
ПрацівникиНаціональної поліції, Національної гвардії,Держприкордонс лужби Інші медичні та фармацевтичні працівники
Докладныше тут
https://moz.gov.ua/uploads/4/20765-dn_20052020_1227_dod.pdf
...