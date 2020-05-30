У Києві сьогодні відкрилися ТРЦ і продуктові ярмарки: як вони працюватимуть
У рамках ослаблення карантину в столиці з суботи, 30 травня, відкрилися торгово-розважальні центри. Також в столиці поновилися продуктові ярмарки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Рішення про відкриття ТРЦ на цьому тижні прийняла комісія з надзвичайних ситуацій Києва.
Міська влада дозволила з 30 травня відкрити ТРЦ, але без роботи розважальних зон і дитячих ігрових кімнат. При цьому торгові центри обов'язково мають дотримуватися основних санітарних норм і регламентів:
- пункти температурного контролю і санітайзери на входах до ТРЦ;
- робота персоналу і допуск відвідувачів тільки за наявності захисних масок;
- регулярна дезінфекція приміщень і санітарна обробка;
- розмітка для дотримання дистанції в місцях можливого скупчення.
Крім того, вже з цього тижня дозволена робота сільськогосподарських ярмарків, перші з них відкрилися ще 26 травня. На них також поширюються карантинні обмеження:
- торгові точки мають розташовуватися на відстані не менше 3 метрів один від одного;
- реалізація продукції тільки одного напрямку на кожній торговій точці;
- захисні екрани між продавцями і покупцями.
Топ коментарі
+3 вау
показати весь коментар30.05.2020 14:58
+2 Lalo Land
показати весь коментар30.05.2020 16:26
+2 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар30.05.2020 18:36
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человечество придумало зонты плащи накидки ....
вот цены на базаре реально - ШОК !
хотя и в магазине - яболки по 40 а бананы по 25 ....
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