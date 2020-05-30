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У Києві сьогодні відкрилися ТРЦ і продуктові ярмарки: як вони працюватимуть

У Києві сьогодні відкрилися ТРЦ і продуктові ярмарки: як вони працюватимуть

У рамках ослаблення карантину в столиці з суботи, 30 травня, відкрилися торгово-розважальні центри. Також в столиці поновилися продуктові ярмарки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Рішення про відкриття ТРЦ на цьому тижні прийняла комісія з надзвичайних ситуацій Києва.

Міська влада дозволила з 30 травня відкрити ТРЦ, але без роботи розважальних зон і дитячих ігрових кімнат. При цьому торгові центри обов'язково мають дотримуватися основних санітарних норм і регламентів:

  • пункти температурного контролю і санітайзери на входах до ТРЦ;
  • робота персоналу і допуск відвідувачів тільки за наявності захисних масок;
  • регулярна дезінфекція приміщень і санітарна обробка;
  • розмітка для дотримання дистанції в місцях можливого скупчення.

Крім того, вже з цього тижня дозволена робота сільськогосподарських ярмарків, перші з них відкрилися ще 26 травня. На них також поширюються карантинні обмеження:

  • торгові точки мають розташовуватися на відстані не менше 3 метрів один від одного;
  • реалізація продукції тільки одного напрямку на кожній торговій точці;
  • захисні екрани між продавцями і покупцями.

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карантин (18172) Київ (19408) ярмарок (38) ТРЦ (295)


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Топ коментарі
+3
какая погода ?
человечество придумало зонты плащи накидки ....
вот цены на базаре реально - ШОК !
хотя и в магазине - яболки по 40 а бананы по 25 ....
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30.05.2020 14:58
+2
))))))
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30.05.2020 16:26
+2
У Києві сьогодні відкрилися ТРЦ і продуктові ярмарки: як вони працюватимуть - Цензор.НЕТ 1189

...
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30.05.2020 18:36
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В Киеве сегодня открылись ТРЦ и продуктовые ярмарки: как они будут работать - Цензор.НЕТ 4367
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30.05.2020 14:34 Відповісти
Сейчас такая погода, что никто на те ярмарки и не сунется.
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30.05.2020 14:36 Відповісти
какая погода ?
человечество придумало зонты плащи накидки ....
вот цены на базаре реально - ШОК !
хотя и в магазине - яболки по 40 а бананы по 25 ....
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30.05.2020 14:58 Відповісти
А что им дает температурный контроль??
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30.05.2020 16:16 Відповісти
))))))
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30.05.2020 16:26 Відповісти
причем лоб при термометрии нужно поворачивать не в сторону мекки, а в сторону штаб-квартиры ВОЗ
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31.05.2020 01:04 Відповісти
У Києві сьогодні відкрилися ТРЦ і продуктові ярмарки: як вони працюватимуть - Цензор.НЕТ 1189

...
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30.05.2020 18:36 Відповісти
 
 