У Києві сьогодні відкрилися ТРЦ і продуктові ярмарки: як вони працюватимуть

У рамках ослаблення карантину в столиці з суботи, 30 травня, відкрилися торгово-розважальні центри. Також в столиці поновилися продуктові ярмарки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Рішення про відкриття ТРЦ на цьому тижні прийняла комісія з надзвичайних ситуацій Києва.

Міська влада дозволила з 30 травня відкрити ТРЦ, але без роботи розважальних зон і дитячих ігрових кімнат. При цьому торгові центри обов'язково мають дотримуватися основних санітарних норм і регламентів:

пункти температурного контролю і санітайзери на входах до ТРЦ;

робота персоналу і допуск відвідувачів тільки за наявності захисних масок;

регулярна дезінфекція приміщень і санітарна обробка;

розмітка для дотримання дистанції в місцях можливого скупчення.

Крім того, вже з цього тижня дозволена робота сільськогосподарських ярмарків, перші з них відкрилися ще 26 травня. На них також поширюються карантинні обмеження:

торгові точки мають розташовуватися на відстані не менше 3 метрів один від одного;

реалізація продукції тільки одного напрямку на кожній торговій точці;

захисні екрани між продавцями і покупцями.

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