УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11450 відвідувачів онлайн
Новини Газова війна
3 309 56

Обсяг транзиту російського газу за 5 місяців скоротився на 46%, - Оператор ГТС України

Обсяг транзиту російського газу за 5 місяців скоротився на 46%, - Оператор ГТС України

Сьогодні загальний обсяг протранспортованого газу українською ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з Газпромом, досягнув 20 млрд кубометрів. Це на 46% менше ніж в аналогічний період минулого року (36,9 млрд куб. м).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.

У січні-травні 2020 року середній добовий режим транзиту склав 132 млн куб. м газу, а з березня він зафіксувався на рівні 150-155 млн куб. м/добу.

При збережені такого темпу річний обсяг транзиту може скласти 52-55 млрд куб. м, що стане найнижчим показником за всю історію ГТС України.

Разом з тим, з початку року ВАТ "Газпром" повністю оплачує заброньовані потужності для транзиту газу з РФ (65 млрд куб. м на 2020 рік). Зі свого боку ОГСТУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн. ​

Також читайте: "Чудова новина", - в Нафтогазі відреагували на рішення Європейського суду щодо "Північного потоку-2"

Газпром (3386) ГТС (587) транзит газу (1012) Оператор ГТС (544)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Вже той газ нафік кому нужен в Європі. Тим більше, по касапським забаганкам (цінам).
показати весь коментар
30.05.2020 14:47
+4
Украине нужно, чтоб за транзит деньги шли
показати весь коментар
30.05.2020 14:50
+4
"Бери или плати" теперь работает в пользу Украины, - плешивого эта ситуации сильно выбешивает, - всю свою шоблу подключил с бабой Юлей, Медведчуками и прочими Малхасянами-Новинскими....
показати весь коментар
30.05.2020 14:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMq6ajwdvpAhVFs4sKHe9pDZAQwqsBMAB6BAgIEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFg77LGmbVYo&usg=AOvVaw320nSegQWfuvIQHo1mbr-d


https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMq6ajwdvpAhVFs4sKHe9pDZAQwqsBMAB6BAgIEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFg77LGmbVYo&usg=AOvVaw320nSegQWfuvIQHo1mbr-d Юрий Антонов - Мечта Сбывается
показати весь коментар
30.05.2020 14:45 Відповісти
Вже той газ нафік кому нужен в Європі. Тим більше, по касапським забаганкам (цінам).
показати весь коментар
30.05.2020 14:47 Відповісти
Украине нужно, чтоб за транзит деньги шли
показати весь коментар
30.05.2020 14:50 Відповісти
це нині вже залежить від попиту. А також від пропозиції норвежського американського, близькосхідного та інших газових родовищ.
показати весь коментар
30.05.2020 14:52 Відповісти
В договорі на транзит газу на 5 років діє принцип "качай або плати". За 5 років Газпром зобов'язаний заплатити за транзит 7 млрд дол, навіть якщо обсяги будуть мізерні, а якщо вирішить розірвати договір то заплатить штраф 12 млрд дол.
показати весь коментар
30.05.2020 18:41 Відповісти
Нет он нужен, просто его у всех хватает сейчас - из-за теплой зимы и коронавируса(многие производства стояли).Но в целом потребление падает...
показати весь коментар
30.05.2020 14:51 Відповісти
ну, погоджуюсь, я висловився образно.
показати весь коментар
30.05.2020 14:53 Відповісти
невдало ви висловились, чим і здивували... як і тими хто підтримав.
показати весь коментар
30.05.2020 15:30 Відповісти
В подальшому транзт взагалі скоротиться до нуля і утримка ГТС стане збитковою.
показати весь коментар
30.05.2020 14:48 Відповісти
та як сказати... український газ все-одно доведеться качати з Слобожанщини за Дніпро...
показати весь коментар
30.05.2020 14:50 Відповісти
А своей башкой не подумал, что украинская ГТС может работать в обратную сторону, получать газ из Польши и манкировать его куда угодно?
показати весь коментар
30.05.2020 15:00 Відповісти
А в 2018г было 90 млрд
показати весь коментар
30.05.2020 14:57 Відповісти
Между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе телефонного разговора на этой неделе возникли «горячие разногласия» из-за строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Причина и суть спора в крысятничестве Меркель за счет Украины

Объем транзита российского газа за 5 месяцев сократился на 46%, - Оператор ГТС Украины - Цензор.НЕТ 5280
показати весь коментар
30.05.2020 14:56 Відповісти
Откуда информация? Ссылка есть? Спасибо.
показати весь коментар
30.05.2020 14:59 Відповісти
https://www.politico.com/news/2020/05/29/merkel-rebuffs-trump-invitation-to-g7-summit-290174?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews ссылка чего сам не ищешь?
показати весь коментар
30.05.2020 15:49 Відповісти
Понятно, https://censor.net/user/464121, что ты - очередное ботало.

Кроме упоминания "Северный поток - 2" и обсуждения причин невозможности поездки Меркель, а также указание возрастов лидеров G-7, где информация о споре или ты в паре с https://censor.net/user/453270 фейки распространяешь - один пишет, а другой "подтверждает"?
показати весь коментар
30.05.2020 17:30 Відповісти
Умей переводить.
In a call this week, the two leaders had heated disagreements on topics including NATO, the Nord Stream 2 gas pipeline between Russia and Germany, and relations with China, according to a senior U.S. official, who declined to be named. *******, the German spokesman, did not respond to a question about whether the conversation was heated.

The White House had not commented by the time of publication.

что переводится
показати весь коментар
30.05.2020 17:38 Відповісти
что переводится
Во время телефонного разговора на этой неделе у двух лидеров были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток-2" между Россией и Германией и отношения с Китаем, по словам высокопоставленного американского чиновника, который отказался назвать свое имя. Зейберт, представитель Германии, не ответил на вопрос о том, был ли разговор жарким.
В Белом доме к моменту публикации этого сообщения не комментировали.
показати весь коментар
30.05.2020 17:39 Відповісти
In a call this week, the two leaders had heated disagreements on topics including NATO, the Nord Stream 2 gas pipeline between Russia and Germany, and relations with China, according to a senior U.S. official, who declined to be named. *******, the German spokesman, did not respond to a question about whether the conversation was heated.

Говорится про спор о повестке дня, среди которых НАТО, Северный поток - 2 и отношения с Китаем.
Не надо выдумывать чего-то иного...
показати весь коментар
30.05.2020 17:45 Відповісти
у двух лидеров были горячие разногласия по таким темам, (не по повестке дня), как НАТО, газопровод "Северный поток-2"....

had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия,

ДОХОДИТ?
показати весь коментар
30.05.2020 18:06 Відповісти
such as vs. including...

Осталось тебе повторить 992 раза "had heated disagreements - жаркий спор, разногласия", чтобы стало правдой.
показати весь коментар
30.05.2020 18:20 Відповісти
Приехал папа с сыночком-дауном к морю. Идут по берегу.
Сынок, мотая головой и пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа: "Вот, сынок, видишь - водичка плещется, рыбки плавают, это и есть
море."
Сынок, пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа:"Да вот же, сынуля, параходик плавет, чайки летают, песочек
желтенький - это и есть море."
Сынок: "Папа, а где море?"
У папы не выдерживают нервы, он берет сына за шиворот и тычет мордой в
морскую воду: "Вот! Вот! Вот море!!!"
Сынок: "Папа-а-а, а что это было?"

П: "море, сынок"
С: "а где оно?"
показати весь коментар
30.05.2020 18:29 Відповісти
Читает, как-то, https://censor.net/user/464121, статью на английском, а там написано - НАТО, Северный поток-2 и отношения с Китаем, но он не видит НАТО и Китая, но знает, что Меркель необходимо обсирать, вслед за Моникой.
показати весь коментар
30.05.2020 19:26 Відповісти
Достаточно, ты надоел.
показати весь коментар
30.05.2020 19:33 Відповісти
Нет, ты ещё не знаешь - когда я "надоем", ты бежишь на СФ.
показати весь коментар
30.05.2020 19:49 Відповісти
Месяц назад президент Франции Макрон сазал о том, что Северный Поток - 2 на самом деле угрожает безопасности, в том числе и энергетической, всему Евросоюзу. Макрон просто анонсировал решение, которое уже было принято, в том числе и Германией, но именно президент Франции выдал эту речь от имени ЕС так, чтобы Германии уже было проще демонстрировать свою изменившуюся позицию. И вот 15 мая стало известно о том, что Северный Поток - 2 таки попадает под антимонопольные ограничения, а значит, и смысл его достройки пропадает.

https://defence-line.org/2020/05/bundes-virazh-chast-1/
показати весь коментар
30.05.2020 18:46 Відповісти
При этом необходимый объём газа будет качаться в Европу, но, на счастье зераде, уже не через Украину...
показати весь коментар
30.05.2020 14:57 Відповісти
"Бери или плати" теперь работает в пользу Украины, - плешивого эта ситуации сильно выбешивает, - всю свою шоблу подключил с бабой Юлей, Медведчуками и прочими Малхасянами-Новинскими....
показати весь коментар
30.05.2020 14:58 Відповісти
Как бы решение суда по формуле "бери или плати" не обернулось аналогичным решением по "качай или плати"
показати весь коментар
30.05.2020 15:25 Відповісти
Это как? О_О Я что-то не доганяю????
показати весь коментар
30.05.2020 15:28 Відповісти
Это отмена формулы и выплата компенсации за переплату.
показати весь коментар
30.05.2020 15:31 Відповісти
Ты, вообще, в курсе что такое "котракт"?
показати весь коментар
30.05.2020 15:33 Відповісти
Помог "контракт" кацапам в аналогичной ситуации?
показати весь коментар
30.05.2020 15:35 Відповісти
Ты идиот или серьезно?
показати весь коментар
30.05.2020 15:47 Відповісти
Обоснуешь или тепло? У кацапов был контракт с формулой "бери или плати", суд признал эту формулу бредом сумасшедшего(как можно платить за то чего ты не получил)и заставил кацапов оплатить неустойку, то же самое здесь(как можно платить за услугу которую не получаешь). Идиот как раз ты, если не понимаешь очевидных вещей.
показати весь коментар
30.05.2020 15:52 Відповісти
Чучело, Газпром использовал газ как гибридное оружие, - именно это стало причинной нашей победы в Стокгольме и пятилентего контракта с формулой "качай или плати"... Поэтому, объясни мне, идиот, какая такая у нас с кацапами "аналогичная ситуация"?
показати весь коментар
30.05.2020 15:57 Відповісти
Какое нахер оружие болван? Все что ты написал только в твоём больном воображении. Суд рассматривает контракт как он есть, и никогда не будет брать в расчёт абстрактные понятия типа "гибридной оружие". Ты понимаешь, что это создаёт прецедент по которому любой контракт можно пересматривать как угодно по этой логике? Ни один здравомыслящий человек на это не пойдёт.
показати весь коментар
30.05.2020 16:03 Відповісти
Извини, - ничего личного, но "с идиотом найти, - лучше с дураком потерять". В спам!
показати весь коментар
30.05.2020 16:09 Відповісти
Конечно, слился как дворняжка и сразу в срам. Ведь понимаешь что ты чушь написал. Заключи контракт, не заплати по нему денег, а потом прийти в суд с такой же формулировкой🤣 таких олухов я даже тут ещё не видел.
показати весь коментар
30.05.2020 16:12 Відповісти
Объяснять дураку почему он дурак занятие неблагодарное. Поэтому, оставляю тебя в счастливом неведении. =))
показати весь коментар
30.05.2020 16:20 Відповісти
Когда у человека заканчиваются аргументы(которых по существу не было изначально) и нет чести признать, что он не прав. Всегда появляются подобные посты, ведёшь себя как школьник)) всем же все очевидно. 😉
показати весь коментар
30.05.2020 16:25 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2020 16:32 Відповісти
Ты вообще в Германии за газ платишь?
Ну тогда расшифруй ее потому что там обязательно есть строчка "плата за законтрактованные объемы" которую ты оплатишь даже если не выберешь эти объемы...)
показати весь коментар
30.05.2020 16:11 Відповісти
Что ты несёшь?!? 🤦‍♂️ Эти деньги мне в конце года возвращают исходя из фактических показаний счётчика, где связь с темой?!
показати весь коментар
30.05.2020 16:18 Відповісти
Связь с темой в том что платежку на газ нужно расшифровывать...
немцы уже лет тридцать не берут за кубатуру поставленного газа...
к примеру чешская побочка RWE считает стоимость потребленного газа по 11 позициям, начиная от аренды счетчика и заканчивая самим газом который кстати стоит не более 25% от суммы платежки... Другими словами - даже если ты не возьмешь ни куба газа с тебя будут целый год брать 100% от предыдущего года - а далее ты прав в конце года тебе пересчитают и вернут 25% так как газа ты не потреблял...
показати весь коментар
30.05.2020 16:27 Відповісти
Ну зачем Вы так с кацапом? У него в методичке ничего про это не написано... Вот он и слег... то есть пропал.
показати весь коментар
30.05.2020 17:56 Відповісти
Хорошо, что у тебя есть время 24/7 сидеть на форуме. У меня, к счастью, такой возможности нет)
показати весь коментар
30.05.2020 20:15 Відповісти
Ой кацапчик, что же ты не ответил за 5 минут, слег или пропал? Кто вас таких клоунов нарожал?! 🤦‍♂️
показати весь коментар
30.05.2020 20:23 Відповісти
Мы не говорим за платёжки по сопутствующим к газу расходам. Разговор конкретно за газ, правильно я плачу по показателям за прошлый год, но мне возвращают 100% за газ(ГАЗ) который я не использовал.
показати весь коментар
30.05.2020 20:14 Відповісти
Очень интересно - куда они газ девают?
показати весь коментар
30.05.2020 15:01 Відповісти
Не поверишь, оставляют в недрах
показати весь коментар
30.05.2020 15:18 Відповісти
В пердак закачивают
показати весь коментар
30.05.2020 16:41 Відповісти
Так они один херр платят по принципу качай не качай, а объём по договору оплати
показати весь коментар
30.05.2020 16:37 Відповісти
Одним словом мацкалі, в трубу дуй, а назад фуй, або за контрактований транзит платіть.
показати весь коментар
30.05.2020 16:42 Відповісти
Жуля Володимирівна разом з Медведчуком і жопоблоківцями Шуфричем, Рабіновичем, Льовочкіною, Королевською подали в Конституційний суд, щоб скасувати анбандлінг Нафтогазу, в результаті якого вдалось укласти угоду з Газпромом на умовах "качай або плати" та повернути формулу, яку у 2009 році Жулька підписала з путіним "бери або плати".

"Подписанный с "Газпромом" контракт выгоден Украине, поскольку предусматривает принцип "качай или плати", в результате которого российская компания независимо от объемов поставок газа в Европу должна будет заплатить $7 млрд за ближайшие пять лет. Разорвать контракт на транзит газа для "Газпрома" означает получить штраф от Стокгольмского арбитража на $12,5 млрд, а на это "Газпром" не решится. Единственный путь - подорвать эту систему изнутри Украины. Именно на это и направлен иск в КС от 47 народных депутатов. Если разделение "Нафтогаза" и "ОГТСУ" Конституционный суд признает незаконным, то это сразу создаст основания для "Газпрома" говорить о недействительности транзитного соглашения.

Обращение украинских депутатов в КС - ни что иное, как попытка "Газпрома" вернуть себе влияние на украинский рынок газа, это сценарий нейтрализации "Нафтогаза", который нанес "Газпрому" немалые убытки, и намерение последнего все это компенсировать. В обоих случаях действует агентура влияния России. Если КС встанет на сторону депутатов из "Батьківщини" и ОПЗЖ, то после реализации сценария по возвращению на круги своя со стороны России поступит предложение о поставках газа, оно будет принято и далее пойдет разбухание украинского рынка за счет импорта российского голубого топлива".
https://www.dsnews.ua/economics/rvutsya-k-ventilyu-pochemu-timoshenko-i-medvedchuk-osparivayut-29052020220000
показати весь коментар
30.05.2020 18:33 Відповісти
 
 