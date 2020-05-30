Обсяг транзиту російського газу за 5 місяців скоротився на 46%, - Оператор ГТС України
Сьогодні загальний обсяг протранспортованого газу українською ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з Газпромом, досягнув 20 млрд кубометрів. Це на 46% менше ніж в аналогічний період минулого року (36,9 млрд куб. м).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.
У січні-травні 2020 року середній добовий режим транзиту склав 132 млн куб. м газу, а з березня він зафіксувався на рівні 150-155 млн куб. м/добу.
При збережені такого темпу річний обсяг транзиту може скласти 52-55 млрд куб. м, що стане найнижчим показником за всю історію ГТС України.
Разом з тим, з початку року ВАТ "Газпром" повністю оплачує заброньовані потужності для транзиту газу з РФ (65 млрд куб. м на 2020 рік). Зі свого боку ОГСТУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMq6ajwdvpAhVFs4sKHe9pDZAQwqsBMAB6BAgIEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFg77LGmbVYo&usg=AOvVaw320nSegQWfuvIQHo1mbr-d Юрий Антонов - Мечта Сбывается
Причина и суть спора в крысятничестве Меркель за счет Украины
Кроме упоминания "Северный поток - 2" и обсуждения причин невозможности поездки Меркель, а также указание возрастов лидеров G-7, где информация о споре или ты в паре с https://censor.net/user/453270 фейки распространяешь - один пишет, а другой "подтверждает"?
In a call this week, the two leaders had heated disagreements on topics including NATO, the Nord Stream 2 gas pipeline between Russia and Germany, and relations with China, according to a senior U.S. official, who declined to be named. *******, the German spokesman, did not respond to a question about whether the conversation was heated.
The White House had not commented by the time of publication.
что переводится
Во время телефонного разговора на этой неделе у двух лидеров были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток-2" между Россией и Германией и отношения с Китаем, по словам высокопоставленного американского чиновника, который отказался назвать свое имя. Зейберт, представитель Германии, не ответил на вопрос о том, был ли разговор жарким.
В Белом доме к моменту публикации этого сообщения не комментировали.
Говорится про спор о повестке дня, среди которых НАТО, Северный поток - 2 и отношения с Китаем.
Не надо выдумывать чего-то иного...
had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия, had heated disagreements - жаркий спор, разногласия,
ДОХОДИТ?
Осталось тебе повторить 992 раза "had heated disagreements - жаркий спор, разногласия", чтобы стало правдой.
Сынок, мотая головой и пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа: "Вот, сынок, видишь - водичка плещется, рыбки плавают, это и есть
море."
Сынок, пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа:"Да вот же, сынуля, параходик плавет, чайки летают, песочек
желтенький - это и есть море."
Сынок: "Папа, а где море?"
У папы не выдерживают нервы, он берет сына за шиворот и тычет мордой в
морскую воду: "Вот! Вот! Вот море!!!"
Сынок: "Папа-а-а, а что это было?"
П: "море, сынок"
С: "а где оно?"
https://defence-line.org/2020/05/bundes-virazh-chast-1/
Ну тогда расшифруй ее потому что там обязательно есть строчка "плата за законтрактованные объемы" которую ты оплатишь даже если не выберешь эти объемы...)
немцы уже лет тридцать не берут за кубатуру поставленного газа...
к примеру чешская побочка RWE считает стоимость потребленного газа по 11 позициям, начиная от аренды счетчика и заканчивая самим газом который кстати стоит не более 25% от суммы платежки... Другими словами - даже если ты не возьмешь ни куба газа с тебя будут целый год брать 100% от предыдущего года - а далее ты прав в конце года тебе пересчитают и вернут 25% так как газа ты не потреблял...
"Подписанный с "Газпромом" контракт выгоден Украине, поскольку предусматривает принцип "качай или плати", в результате которого российская компания независимо от объемов поставок газа в Европу должна будет заплатить $7 млрд за ближайшие пять лет. Разорвать контракт на транзит газа для "Газпрома" означает получить штраф от Стокгольмского арбитража на $12,5 млрд, а на это "Газпром" не решится. Единственный путь - подорвать эту систему изнутри Украины. Именно на это и направлен иск в КС от 47 народных депутатов. Если разделение "Нафтогаза" и "ОГТСУ" Конституционный суд признает незаконным, то это сразу создаст основания для "Газпрома" говорить о недействительности транзитного соглашения.
Обращение украинских депутатов в КС - ни что иное, как попытка "Газпрома" вернуть себе влияние на украинский рынок газа, это сценарий нейтрализации "Нафтогаза", который нанес "Газпрому" немалые убытки, и намерение последнего все это компенсировать. В обоих случаях действует агентура влияния России. Если КС встанет на сторону депутатов из "Батьківщини" и ОПЗЖ, то после реализации сценария по возвращению на круги своя со стороны России поступит предложение о поставках газа, оно будет принято и далее пойдет разбухание украинского рынка за счет импорта российского голубого топлива".
https://www.dsnews.ua/economics/rvutsya-k-ventilyu-pochemu-timoshenko-i-medvedchuk-osparivayut-29052020220000