Обсяг транзиту російського газу за 5 місяців скоротився на 46%, - Оператор ГТС України

Сьогодні загальний обсяг протранспортованого газу українською ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з Газпромом, досягнув 20 млрд кубометрів. Це на 46% менше ніж в аналогічний період минулого року (36,9 млрд куб. м).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.

У січні-травні 2020 року середній добовий режим транзиту склав 132 млн куб. м газу, а з березня він зафіксувався на рівні 150-155 млн куб. м/добу.

При збережені такого темпу річний обсяг транзиту може скласти 52-55 млрд куб. м, що стане найнижчим показником за всю історію ГТС України.

Разом з тим, з початку року ВАТ "Газпром" повністю оплачує заброньовані потужності для транзиту газу з РФ (65 млрд куб. м на 2020 рік). Зі свого боку ОГСТУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн. ​

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