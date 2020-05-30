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Новини
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Суд обрав запобіжний захід першому із затриманих учасників розбірок у Броварах: 60 днів арешту без права внесення застави

У Броварському суді триває процедура визначення запобіжного заходу для 21 затриманого після кримінальних розбірок перевізників у Броварах. Першому з затриманих учасників кримінальних розбірок суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів без права внесення застави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав на сторінці в фейсбуці.

"Правильне рішення ухвалив суддя!

А інакше як би він дивився в очі своїм сусідам, жителям Броварів, які вчора відчули страх за себе і своїх дітей?

Очікуємо аналогічні рішення і щодо інших затриманих з обох кримінальних угруповань - вінницьких і броварських", - написав Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Броварах: Починається суд над 21 затриманим, поліція визначила понад 60 учасників розбірок, включно із замовниками, - Геращенко

Суд обрав запобіжний захід першому із затриманих учасників розбірок у Броварах: 60 днів арешту без права внесення застави 01
Суд обрав запобіжний захід першому із затриманих учасників розбірок у Броварах: 60 днів арешту без права внесення застави 02
Суд обрав запобіжний захід першому із затриманих учасників розбірок у Броварах: 60 днів арешту без права внесення застави 03

Нагадаємо, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Бровари (279) стрілянина (1777) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+7
Гляньте на это чмо. Явный "стрелочник" которого за 100$ подбили на мутняк. Будет нары утюжить,идиот. А организаторам конечно пох.
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30.05.2020 14:55
+5
Надо было и Авакова задержать...
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30.05.2020 14:52
+5
Если бы еще кто нить обьяснил судье сто это у него на шее маска...а не салфетка как на ужине в ресторане...и носить ее нужно по другому...то совсем все было бы хорошо...
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30.05.2020 14:52
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Надо было и Авакова задержать...
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30.05.2020 14:52 Відповісти
За что, ведь возле музея полиция ничего не делала, а здесь - делала!?..
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30.05.2020 14:55 Відповісти
Задрот плешивий.
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30.05.2020 14:57 Відповісти
Если бы еще кто нить обьяснил судье сто это у него на шее маска...а не салфетка как на ужине в ресторане...и носить ее нужно по другому...то совсем все было бы хорошо...
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30.05.2020 14:52 Відповісти
Гляньте на это чмо. Явный "стрелочник" которого за 100$ подбили на мутняк. Будет нары утюжить,идиот. А организаторам конечно пох.
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30.05.2020 14:55 Відповісти
Организовали те, кто всунул дополнительный маршрут, не разбираясь в ситуации, как во всём у уЗеленских...
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30.05.2020 15:07 Відповісти
У маршрутников есть утвержденный график движения, хоть 100перевозчиков, но из-за пробок никто на этот график не обращает внимания, ну и появляются леваки.
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30.05.2020 15:33 Відповісти
А убийц ветерана отпустили под домашний арест...

За єтими маски-шоу забьіли про беспредел полициантов в Кагарльіке.
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30.05.2020 14:58 Відповісти
тебе напомнить цифры сколько ветеранов и военных проголосовали за Зеленского ?
ну так а что они думали , как должно быть ?
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30.05.2020 15:02 Відповісти
У них надо спрашивать почему они решили, что уклонист будет нормальньім главнокомандующим.
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30.05.2020 15:06 Відповісти
а вони про то знали\, що він уклоніст?
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30.05.2020 15:47 Відповісти
Їм про це не раз повідомляли, писали в тих же соцмережах, на форумах, демонстрували відео із самим Зе, його батьками, де вони казали про повістки із запрошенням Зе до воєнкомату.
Але вони не хотіли вірити очевидному.
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30.05.2020 15:51 Відповісти
ви,дамочка, мабуть думаєте, що всі так по тим форумам лазять і усе оте читають, без пропуску жодного поста і коментаря.
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30.05.2020 18:34 Відповісти
Всі не лазять, але дуже багато лазять і читали.
Навіть тут, на Цензорі, писали і викладали такі відео сотні разів.
Якщо тим, хто на передовій не до лазіння по форумах, то тилові точно лазили і бачили.
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30.05.2020 19:04 Відповісти
Суд избрал меру пресечения первому из задержанных участников разборок в Броварах: 60 дней ареста без права внесения залога - Цензор.НЕТ 9591
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30.05.2020 15:00 Відповісти
Почему этим без права залога? Ведь сейчас убийц украинцев отпускают под залог и без. Может они украинцы?
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30.05.2020 15:10 Відповісти
Суд избрал меру пресечения первому из задержанных участников разборок в Броварах: 60 дней ареста без права внесения залога - Цензор.НЕТ 3861
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30.05.2020 15:14 Відповісти
Где они там 21 человек в Броварах размещать будут? КПЗ не резиновые, есть ведь задержанные и по другим делам
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30.05.2020 15:42 Відповісти
в сізо відвезуть
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30.05.2020 16:26 Відповісти
На волне ажиотажа будут "сажать" как по делу Шеремета, а со временем изменять меру пресечения.
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30.05.2020 16:35 Відповісти
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с https://www.facebook.com/profile.php?id=100013014708456&__cft__[0]=AZUjiWMnI1ju3ibpTrCSDJ2TxeNeFGCcZEm9o1rdLw_dQGo5zsZ4dGtLgvk_O4iCytacz5bPgWlA-_sdOeEmcd8F6a1KZqJg5Qnu6fbOze0-HPa46PzTN3PYT0Rq2Ks3JXg&__tn__=-]C%2CP-R
Alex Noyt .
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3231317520221593?__cft__[0]=AZUjiWMnI1ju3ibpTrCSDJ2TxeNeFGCcZEm9o1rdLw_dQGo5zsZ4dGtLgvk_O4iCytacz5bPgWlA-_sdOeEmcd8F6a1KZqJg5Qnu6fbOze0-HPa46PzTN3PYT0Rq2Ks3JXg&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Затриманих тітуханів зі зброєю під кришею мусорів, що влаштували стрілянину за вказівкою мусорів, мусора обвинувачують у "***********".

Ну, а що, з ким не буває вийшло кілька десятків людей зі зброєю, ну постріляли серед житлового масиву з ранку, що тут такого, ************ трохи - "пАнять и прАстить". Це ж не страшні злочинці типу музиканта, дитячого кардіохірурга та медсестри...Боюся Зеленський терміново викликає до себе Авакова за таку жорстокість до бідних хлопців. Тому, що насправді, як сказав аваков - у всьому винні виконавча влада Києва, не схотіли "парешать" с гаманцем Авакова по доброму..
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30.05.2020 19:35 Відповісти
В нормальной стране ввели бы ВВ (армию) дали приказ стрелять на поражние., И тогда был бы результат. Не имеет значение что это чьи-то дети, изначально это бандиты. Надо чтобы другие боялись. Войны без потерь не бывает... Хочешь чтобы твой ребенок был жив-следи за ним и соответственно воспитывай! Не смог, рассчитывайся по факту. Никого не жалко!
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30.05.2020 19:42 Відповісти
это что за Мария Магдалена в клетке!?
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30.05.2020 21:00 Відповісти
Чувак за обезжиренным кефиром вышел в магаз, а тут такое началось.
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30.05.2020 21:50 Відповісти
Печерский выступил с заявлением о проплаченности данного решения.
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30.05.2020 21:48 Відповісти
Странное решение зеленого суда. Разве они опасней, чем Зверобой, Федына или Поярков?
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30.05.2020 23:55 Відповісти
 
 