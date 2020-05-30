Суд обрав запобіжний захід першому із затриманих учасників розбірок у Броварах: 60 днів арешту без права внесення застави

У Броварському суді триває процедура визначення запобіжного заходу для 21 затриманого після кримінальних розбірок перевізників у Броварах. Першому з затриманих учасників кримінальних розбірок суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів без права внесення застави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав на сторінці в фейсбуці.

"Правильне рішення ухвалив суддя!

А інакше як би він дивився в очі своїм сусідам, жителям Броварів, які вчора відчули страх за себе і своїх дітей?

Очікуємо аналогічні рішення і щодо інших затриманих з обох кримінальних угруповань - вінницьких і броварських", - написав Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Броварах: Починається суд над 21 затриманим, поліція визначила понад 60 учасників розбірок, включно із замовниками, - Геращенко







Нагадаємо, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.