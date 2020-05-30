Суд обрав запобіжний захід першому із затриманих учасників розбірок у Броварах: 60 днів арешту без права внесення застави
У Броварському суді триває процедура визначення запобіжного заходу для 21 затриманого після кримінальних розбірок перевізників у Броварах. Першому з затриманих учасників кримінальних розбірок суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів без права внесення застави.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав на сторінці в фейсбуці.
"Правильне рішення ухвалив суддя!
А інакше як би він дивився в очі своїм сусідам, жителям Броварів, які вчора відчули страх за себе і своїх дітей?
Очікуємо аналогічні рішення і щодо інших затриманих з обох кримінальних угруповань - вінницьких і броварських", - написав Геращенко.
Нагадаємо, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
Будь ласка, зачекайте...
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За єтими маски-шоу забьіли про беспредел полициантов в Кагарльіке.
ну так а что они думали , как должно быть ?
Але вони не хотіли вірити очевидному.
Навіть тут, на Цензорі, писали і викладали такі відео сотні разів.
Якщо тим, хто на передовій не до лазіння по форумах, то тилові точно лазили і бачили.
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Alex Noyt .
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Затриманих тітуханів зі зброєю під кришею мусорів, що влаштували стрілянину за вказівкою мусорів, мусора обвинувачують у "***********".
Ну, а що, з ким не буває вийшло кілька десятків людей зі зброєю, ну постріляли серед житлового масиву з ранку, що тут такого, ************ трохи - "пАнять и прАстить". Це ж не страшні злочинці типу музиканта, дитячого кардіохірурга та медсестри...Боюся Зеленський терміново викликає до себе Авакова за таку жорстокість до бідних хлопців. Тому, що насправді, як сказав аваков - у всьому винні виконавча влада Києва, не схотіли "парешать" с гаманцем Авакова по доброму..