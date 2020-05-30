УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10435 відвідувачів онлайн
Новини
16 166 222

Єлісєєв про "плівки Деркача": за цією логікою і Зеленського треба притягнути за державну зраду

Єлісєєв про

Український дипломат, колишній заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв вважає, що за логікою тих, хто вимагає притягнути Порошенка до відповідальності за державну зраду, притягнути до державної зради потрібно і президента Зеленського, бо "він теж зараз веде перемовини, телефонні розмови, остання відбулася з Держсекретарем Помпео на початку квітня".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Можете на сайті побачити, де він чітко просить з боку США розглянути можливість надання Україні кредитних гарантій", - заявив Єлісєєв​. У нещодавній статті у "Дзеркалі Тижня" Єлісєєв назвав рисами української дипломатії при Зеленському "авантюризм, дилетантство, хаотичність і орієнтування не на національні інтереси, а на лояльність до Зеленського​".

Ексдипломат, називає  справу "плівок Деркача" спецоперацією, справжня мета якої – посварити Київ і Вашингтон, втягнувши Україну в американські передвиборчі змагання на боці одного з кандидатів у президенти.

Схожу позіцію висловлює колишній посол України в США Валерій Чалий.

"Позиція України має бути одна – це стратегічне партнерство із США, збереження двопартійної підтримки в Конгресі, робота з Білим домом, Пентагоном і невтягування в жодні провокації третіх сторін", - каже Чалий.

Також дивіться: Зеленський має не переслідувати Порошенка, а з'ясувати, звідки у Деркача записи, - Пайфер. ВIДЕО

Деркач Андрій (151) Єлісєєв (166) плівки (26) Чалий (190) Деркач Олександр (56)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
Не тобі судити, кацапику.
показати весь коментар
30.05.2020 16:20
+42
на него (зе) там целый список за реальную измену
показати весь коментар
30.05.2020 16:16
+28
Це ти про 100відсотківсвого прокурора?
показати весь коментар
30.05.2020 16:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
...Елисеев назвал чертами украинской дипломатии при Зеленском... Я бы выделенное читал как чортами...
показати весь коментар
30.05.2020 20:11 Відповісти
Чертями
показати весь коментар
30.05.2020 21:29 Відповісти
Українською буде саме чортами
показати весь коментар
30.05.2020 22:54 Відповісти
🤣 Елисеев, я понимаю что твой бред рассчитан на тупых порохоботы, которым ссы в глаза все божья роса, но для адекватных людей есть разница между "тоже ведёт переговоры" и конкретными пленками)) сладкоежки, даже не старайтесь, поступайте как вы ссаные привыкли, спамьте))
показати весь коментар
30.05.2020 20:43 Відповісти
Сладкоежка, ты читать умеешь? Пост был направлен на адекватных людей, ах ты решил что это для тебя🤣 не льсти себе))
показати весь коментар
30.05.2020 21:39 Відповісти
Конечно умею,придурок. Поетому и спрашиваю: тут что, под флагом Немеции собирают *********, которьім кажется что они адекватньіе?

Отвечать не обязательно. Обязательно ДУМАТЬ(хоть ето и сложно для тебя)
показати весь коментар
30.05.2020 21:50 Відповісти
Знаешь что действительно сложно(для тупых как ты) прочитать пост и ответить по теме поста, с аргументами, но сладкоежки только умеют переводить темы на личности. Ну не хватает у вас ума, увы с эволюцией не поспоришь))
показати весь коментар
30.05.2020 21:57 Відповісти
Колбасник, я по теме вьісказался предельно четко и лаконично на предьідущей странице. Теперь тебя мокаю в твое же говно.
Сиди на попе(или в спаме) ровно и не отсвечивай, чмо
показати весь коментар
31.05.2020 05:20 Відповісти
А,чом,би,цього злочинного довбня не притягнути до відповідальності...
показати весь коментар
30.05.2020 20:44 Відповісти
я уже несколько раз писал - короля делает свита. если Порошенко пришел к власти имея команду профессионалов которая работала не один год с ним ,то у сегодняшнего руководителя нет не команды ,не виденья дальнейшего развития страны. он как был клоуном так и остался на уровне клоуна и безнесменчикка средней руки делающего деньги из воздуха.
показати весь коментар
30.05.2020 21:15 Відповісти
і то, у Порошенка була слабенька команда в загальноукраїнському масштабі: губернаторами зачасту були випадкові люди...
Що вже говорити за зебіла... Хіба що: збірає під себе зашкварених колищніх ригів... Оце їх команда... До речі: слуги уродів - це осколок овощних ригів.
показати весь коментар
31.05.2020 02:00 Відповісти
Пусть зю обнародует СВОИ разговоры с ху-лом и мы сразу увидим кто сдавал интересы Украины и посмотрим за сколько времени оно добежит до Ростова!
показати весь коментар
30.05.2020 21:20 Відповісти
Никто из президентов кроме Порохряка радостно не отчитывался, как он перевыполнил условия других государств...
Так что обыкновенные попытки порохатых опарышей перевести стрелки не сработают. Порохряк должен сидеть.
показати весь коментар
30.05.2020 21:41 Відповісти
Будет
После избавления тебя от острой умственной недостаточности
показати весь коментар
30.05.2020 21:53 Відповісти
Зачем ты приписываешь мне ваше семейное заболевание?
показати весь коментар
30.05.2020 23:22 Відповісти
Ха-ха-ха, неадекват
Я не приписьіваю, я констатирую что тьі из семьи *********
показати весь коментар
31.05.2020 05:22 Відповісти
Порохатый и бросаешься на людей как псина - все признаки того, что это твое семейное клеймо, ***********.
показати весь коментар
31.05.2020 13:14 Відповісти
Посиди в спаме, придурок
показати весь коментар
31.05.2020 13:52 Відповісти
Ути-пути, какая грозная порохо-псинка. ))
показати весь коментар
31.05.2020 15:01 Відповісти
Це типове пересмикування. " Що на мене-то на тебе". Не порівнюйте перемовини і зраду.
показати весь коментар
30.05.2020 22:21 Відповісти
Всё верно сказал. Только каждое слово наоборот.
показати весь коментар
30.05.2020 23:41 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 