Єлісєєв про "плівки Деркача": за цією логікою і Зеленського треба притягнути за державну зраду
Український дипломат, колишній заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв вважає, що за логікою тих, хто вимагає притягнути Порошенка до відповідальності за державну зраду, притягнути до державної зради потрібно і президента Зеленського, бо "він теж зараз веде перемовини, телефонні розмови, остання відбулася з Держсекретарем Помпео на початку квітня".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Можете на сайті побачити, де він чітко просить з боку США розглянути можливість надання Україні кредитних гарантій", - заявив Єлісєєв. У нещодавній статті у "Дзеркалі Тижня" Єлісєєв назвав рисами української дипломатії при Зеленському "авантюризм, дилетантство, хаотичність і орієнтування не на національні інтереси, а на лояльність до Зеленського".
Ексдипломат, називає справу "плівок Деркача" спецоперацією, справжня мета якої – посварити Київ і Вашингтон, втягнувши Україну в американські передвиборчі змагання на боці одного з кандидатів у президенти.
Схожу позіцію висловлює колишній посол України в США Валерій Чалий.
"Позиція України має бути одна – це стратегічне партнерство із США, збереження двопартійної підтримки в Конгресі, робота з Білим домом, Пентагоном і невтягування в жодні провокації третіх сторін", - каже Чалий.
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Що вже говорити за зебіла... Хіба що: збірає під себе зашкварених колищніх ригів... Оце їх команда... До речі: слуги уродів - це осколок овощних ригів.
Так что обыкновенные попытки порохатых опарышей перевести стрелки не сработают. Порохряк должен сидеть.
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