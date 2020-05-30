З 1 червня в Києві й області запрацює система автофіксації порушень ПДР: постанови про штрафи у 255-510 грн надсилатимуть поштою

У Патрульній поліції відповіли на основні запитання щодо функціонування автоматичної системи фіксації порушень правил дорожнього руху, яка з 1 червня розпочинає роботу в Києві та Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

1. Скільки відеокамер?

50 відеокамер встановлено у Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП із тяжкими наслідками. Надалі їх поступово встановлюватимуть на території всієї України.

2. Що є фактом порушення?

Це перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів на понад 20 км/год. З часом додадуться нові порушення.

3. Який розмір штрафу?

255 грн – у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху на понад 20 км/год, але не більше 50 км/год; 510 грн – у разі перевищенні встановлених обмежень швидкості руху на понад 50 км/год.

4. Штраф можна зменшити?

Так! Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплачено упродовж 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

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5. Як дізнатися про факт фіксації порушення?

- На офіційних сайтах МВС та Головного сервісного центру МВС у "Електронному кабінеті водія".

- Від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації власника т/з або відповідальної особи.

- Від представників Державної прикордонної служби України, які будуть вручати постанову під час перетину кордону - іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

- Інформацію про штрафи можна буде також отримувати на електронну пошту, якщо буде подано відповідну заяву.

6. Як виноситься постанова про притягнення до відповідальності?

Постанова виноситися без участі особи, яку притягують до відповідальності, відправляється порушникові поштою упродовж 3 днів із дати винесення.

7. Коли постанова набуває чинності?

- З дня отримання.

- З дня відмови про отримання (проставлення відмітки).

- З дня повернення поштового відправлення, якщо ви не отримали надіслану постанову.

- Якщо вручається прикордонником, то в день вручення.

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8. Які терміни оскарження постанови?

10 днів із дати набуття постановою чинності.

9. У які терміни необхідно сплатити штраф?

Упродовж 30 днів із дати набуття постановою чинності. У разі оскарження ці терміни призупиняються до вирішення питання по суті.

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