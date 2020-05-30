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Новини Силовики
20 112 228

З 1 червня в Києві й області запрацює система автофіксації порушень ПДР: постанови про штрафи у 255-510 грн надсилатимуть поштою

З 1 червня в Києві й області запрацює система автофіксації порушень ПДР: постанови про штрафи у 255-510 грн надсилатимуть поштою

У Патрульній поліції відповіли на основні запитання щодо функціонування автоматичної системи фіксації порушень правил дорожнього руху, яка з 1 червня розпочинає роботу в Києві та Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

1. Скільки відеокамер?

50 відеокамер встановлено у Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП із тяжкими наслідками. Надалі їх поступово встановлюватимуть на території всієї України.

2. Що є фактом порушення?

Це перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів на понад 20 км/год. З часом додадуться нові порушення.

3. Який розмір штрафу?

255 грн – у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху на понад 20 км/год, але не більше 50 км/год; 510 грн – у разі перевищенні встановлених обмежень швидкості руху на понад 50 км/год.

4. Штраф можна зменшити?

Так! Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплачено упродовж 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

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5. Як дізнатися про факт фіксації порушення?

- На офіційних сайтах МВС та Головного сервісного центру МВС у "Електронному кабінеті водія".
- Від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації власника т/з або відповідальної особи.
- Від представників Державної прикордонної служби України, які будуть вручати постанову під час перетину кордону - іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.
- Інформацію про штрафи можна буде також отримувати на електронну пошту, якщо буде подано відповідну заяву.

6. Як виноситься постанова про притягнення до відповідальності?

Постанова виноситися без участі особи, яку притягують до відповідальності, відправляється порушникові поштою упродовж 3 днів із дати винесення.

7. Коли постанова набуває чинності?

- З дня отримання.
- З дня відмови про отримання (проставлення відмітки).
- З дня повернення поштового відправлення, якщо ви не отримали надіслану постанову.
- Якщо вручається прикордонником, то в день вручення.

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8. Які терміни оскарження постанови?

10 днів із дати набуття постановою чинності.

9. У які терміни необхідно сплатити штраф?

Упродовж 30 днів із дати набуття постановою чинності. У разі оскарження ці терміни призупиняються до вирішення питання по суті.

Дивіться також: З 1 червня запустять систему автофіксації порушень ПДР, - Аваков. ВIДЕО

Автор: 

ПДР (475) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) швидкість (119) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+17
Я лет 10 еще назад писал что Украине как стране с огормной разницей между богатыми и бедными нужно ввести швейцарско-финскую систему где сумма штрафа геометрически зависит от уровня годового дохода+тяжесть нарушения. Чтобы даже богачам было некомфортно нарушать. Например максимальный штраф в Швейцарии-миллион ДЕСТИ тыс долларов выписанный одному мллиардеру. Даже миллиардеру некомфортно платить такой штраф и в Швейцарии почти никто не нарушает. В Украине где все миллиарды и миллионы в офшорах и скрыты коефициент штрафа должен зависить от реальной рыночной стоимости авто его владельца. Проезд на красный для авто 10 тыс долларов-штраф 50 долларов А для авто 80 тыс долларов-штраф- 500 долларов. еще раз повторю:реальная рыночная тоимость авто с учетом его возраста Только поскольку большинство украинцев это тупые совки-мою инициативу всегда гнобили. И сейчас тоже минусов насыпят
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30.05.2020 18:11
+14
Ну да. Весь цивилизованный мир это оплот тирании. Хаксли и Оруэлл просто курят в сторонке свои же рукописи. Главное не забудь шапочку из фольги надеть и в очередной раз всем рассказать о вреде прививок.
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30.05.2020 17:01
+9
теперь правильным товарисчам не нужно будет притормаживать даже на показ ксивы гайцам - правильные номера будут фильтроваться автоматически
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30.05.2020 16:53
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Да вы мечтатель Книгу не думали написать?
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31.05.2020 01:03 Відповісти
согласен терпеть всё, как есть, только чтоб презик был какой-то другой - не зеленский
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31.05.2020 01:11 Відповісти
То есть, ты гоняешь с превышением потому что ямы на дорогах и люки выпирают? Когда видишь яму - жмешь на газ?
Н-да....
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31.05.2020 03:00 Відповісти
нет, не потому. но для утырков, наверное, нужно обьяснять, что современная жизнь имеет очень высокий темп, рабочее время ценится очень высоко, и водитель, который везет бизнесмена/госслужащего это понимает. почему-то кортежи 50 км/час не ездят. а для обычного водителя все эти ямы и люки гробят его машину, а собсвенно вам, как и тем, кто должен за это отвечать - на это насрать. то почему, если вам насрать, ему должно быть небезралично, что кто-то психически больной установил спидлимит 50
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31.05.2020 11:27 Відповісти
В Европе рабочее время стоит гораздо дороже. Но тебя оштрафуют за превышение на 5 км. А тут теюбе дали 20 км - мало?
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31.05.2020 13:38 Відповісти
Иван, ведь аварии от превышения скорости - 3-5%, остальные аварии по другим причинам. Почему вы не хотите устранять основные причины аварий, это ведь не логично, если вы не зе-избиратель? вождение в нетрезвом виде, разговор по телефону, аварии в пробках? почему вы прицепились к скорости, можете внятно объяснить?
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31.05.2020 13:43 Відповісти
Не хочу объяснять. Вся Европа так живет, даже более жестко, проблем не вижу.
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31.05.2020 13:53 Відповісти
Их не интересует устранение причин аварий. Власть хочет бабла поднять, а утырки радуются, когда соседу стало хуже. Вот и вся логика. Аварии, смертность - это все чтоб приукрасить неприглядное
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31.05.2020 16:41 Відповісти
От куда взяли что 3-5% аварий от превышения ? Я думаю не менее 30% от превышения-тем более что абсолютно ВСЕ превышают. А вот тяжелые аварии-это в основном сильное превышение,птьянка,проезд(пролет) на красный.
Я сам люблю быстро ездить и уже готов платить штрафы))
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31.05.2020 18:44 Відповісти
Я, Иван, думаю, что вы собачник, который выгуливает собаку без поводка и намордника, а теперь понимаю, что вы выгуливаете её на проезжей части, машинки едут - собачка пугается? а на кладбище не пробовали с собачкой гулять, там тихо, спокойно и машин нет?
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31.05.2020 13:12 Відповісти
Гоняю - нет, но знак из-за ямы частенько пропускаю А еще у нас любят их в кустах прятать
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31.05.2020 16:38 Відповісти
естественный отбор действует на зебанатов или нет? Иван, у вас уникальная возможность поставить эксперимент на себе, как на ярком зе-экземпляре, путающем причинно-следственные связи
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31.05.2020 21:45 Відповісти
Большой брат следит за тобой!
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31.05.2020 01:02 Відповісти
большой брат обосрётся, когда в центральной части Киева из миллиона смартфонов вымут аккумуляторы
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31.05.2020 13:50 Відповісти
Сорри, а как это повлияет на работу камер?
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31.05.2020 16:43 Відповісти
точно также, как в том анекдоте, когда Янукович распорядился поставить в камере Юлии Тимошенко, в Качановской колонии камеры везде, даже в туалете. Но кто-то предупредил: Виктор Фёдорович, у вас есть 5 минут, чтобы покинуть Украину, с того момента, как пропадёт картинка из камеры Тимошенко.
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31.05.2020 21:50 Відповісти
Почему только в Киеве?
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31.05.2020 07:44 Відповісти
"...Постановление выноситься без участия лица, привлекаемого к ответственности..." - правовое государство во весь рост. Что дальше? - революционные тройки? без суда и следствия...
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31.05.2020 07:49 Відповісти
меня другое прикалоло...постановление-постановлением (парковщики тоже фотают без твоего присутствия, но потом передают с суд!), где решение суда???
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31.05.2020 10:20 Відповісти
Украина-це Европа!
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31.05.2020 10:19 Відповісти
посмотрим как рухнет рейтинг зе в результате этой инициативы
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31.05.2020 11:44 Відповісти
Авакова пора менять, засиделся чувак, чувствует себя царём. Правда тогда вопросы не будет с кем решать, там же детский сад останется, но Зеленскаий справится, там в слуге урода много высокомотивированных низкопрофессиональных кадров.
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31.05.2020 13:47 Відповісти
Карти Waze треба ставити,там є функція попередження про радари і поліцію
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31.05.2020 12:14 Відповісти
Очень маленькие штрафы. У нас за превышение скорости на 35 км\ч забирают права.
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31.05.2020 20:40 Відповісти
не умеет Авакян смотреть в будущее. Сейчас очень актуальная проблема -столкновение в воздухе квадрокоптеров доставки, то есть даже пиццу нормально прилететь не могут. а теперь представьте какая будет аварийность когда на квадрокоптеры пересядут люди. а тогда решать волпрос будет уже поздно. Типа как сейчас - свалку истории для Зеленского заложил своим правлением Янукович
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31.05.2020 21:54 Відповісти
глазоборгі наступают
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31.05.2020 22:23 Відповісти
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