Реакція правоохоронної системи на події в Кагарлику була адекватною, - "слуга народу" Монастирський
У понеділок, 1 червня, відбудеться позачергове засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з приводу ситуації з тортурами та зґвалтуванням поліцейськими в Кагарлику Київської області, на якому заслухають главу Національної поліції, керівництво ДБР і представників прокуратури.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава комітету, народний депутат із фракції "Слуга народу" Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
На думку нардепа, реакція на цю трагедію з боку правоохоронних органів була адекватною.
"Загалом можна сказати, що реакція правоохоронців була адекватною. Поліція, виявивши перші ознаки злочину, невідкладно поінформувала Державне бюро розслідувань і забезпечила охорону ймовірних доказів до приїзду слідчих ДБР. Керівник Національної поліції і представник МВС одразу публічно заявили про вчинення злочину і про розформування всього підрозділу поліції в Кагарлику. Міністр Аваков також публічно засудив дії експоліцейських", - написав Монастирський.
"ДБР як орган, до підслідності якого належить розслідування злочинів, вчинених правоохоронцями, активно розслідує трагедію (в групі працюють близько 20 слідчих). Процесуальне керівництво у цьому провадженні здійснюють, зокрема, прокурори спеціально створеного департаменту Офісу Генерального прокурора з протидії катуванням (для них встановлення об’єктивної істини в цьому провадженні має стати справою честі). Суд ухвалив рішення про утримання підозрюваних під вартою", - додав депутат.
Глава Комітету з питань правоохоронної діяльності висловив упевненість, що завдяки увазі громадскості до цього випадку справі не дадуть "загубитися серед інших подій у державі".
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень із приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні, і за рішенням суду їх було заарештовано.
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А это тупорылое что несёт?
Как бы Аваков Зеленского не снял))
Втім, - "яблочко від яблоні"... чиновнича сімейка...
нихуя не изменилось...
Мосада більше не впаде !!!
ВСЕ начпальник остались в креслах
а менты стали преступниками в один миг. без послужного списка.. не смешите ))))
Типа, при нынешних могла бы быть и неадекватной.
поэтому неудивительно, что власть обращается с украинцами как с быдлом
в штатах эти "пани" и дня бы у руля не продержались
Вас скоро из Рады выпрут за такие понятия адекватности . Только зря налоги украинцев проедаете
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tZE inform
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Не прошло и двух часов, как "слуге" Монастырскому вправили мозги 17:00 "Реакция правоохранительной системы на события в Кагарлыке была адекватной"
Поліція гвалтує свідків у відділках,посеред міста з відома поліції відбуваються бандитські розбірки,страшніші,ніж в 90-х.,мєнтів-дітовбивць відпускають.
Нам кажуть:це норма.
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Думаю, что весь цивилизованный мир видя новости из Украины думает, что мы живём во времена апокалипсиса. Санжары, Бровары, пожары в Чернобыле, картины Порошенко, менты-насильники и это ещё далеко не полный список наших достижений)
Так вот, все мусора кагарлыкские, которые находились, на тот момент,
в отделении полиции подпадают под статью 135: "оставление в опасности".
Ни один из них не пришел на помощь потерпевшим, т.к. у них это в порядке вещей
заниматься пытками свидетелей, подозреваемых. Все эти мрази (менты не люди (с)),
сейчас, должны находится за решеткой, а не выведены за штат.
Проспись слуга, о какой адекватной реакции ты говоришь?
СЛУГИ ТОГДА ВИДНО НА ГОРШКЕ СИДЕЛИ В ЯСЛЯХ И ПРОПУСТИЛИ ТАКОЙ ОПЫТ