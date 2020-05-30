Реакція правоохоронної системи на події в Кагарлику була адекватною, - "слуга народу" Монастирський

У понеділок, 1 червня, відбудеться позачергове засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з приводу ситуації з тортурами та зґвалтуванням поліцейськими в Кагарлику Київської області, на якому заслухають главу Національної поліції, керівництво ДБР і представників прокуратури.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава комітету, народний депутат із фракції "Слуга народу" Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

На думку нардепа, реакція на цю трагедію з боку правоохоронних органів була адекватною.

"Загалом можна сказати, що реакція правоохоронців була адекватною. Поліція, виявивши перші ознаки злочину, невідкладно поінформувала Державне бюро розслідувань і забезпечила охорону ймовірних доказів до приїзду слідчих ДБР. Керівник Національної поліції і представник МВС одразу публічно заявили про вчинення злочину і про розформування всього підрозділу поліції в Кагарлику. Міністр Аваков також публічно засудив дії експоліцейських", - написав Монастирський.

Читайте також: Після першого етапу службового розслідування в Кагарлицькому райвідділі поліції звільнено 10 співробітників

"ДБР як орган, до підслідності якого належить розслідування злочинів, вчинених правоохоронцями, активно розслідує трагедію (в групі працюють близько 20 слідчих). Процесуальне керівництво у цьому провадженні здійснюють, зокрема, прокурори спеціально створеного департаменту Офісу Генерального прокурора з протидії катуванням (для них встановлення об’єктивної істини в цьому провадженні має стати справою честі). Суд ухвалив рішення про утримання підозрюваних під вартою", - додав депутат.

Глава Комітету з питань правоохоронної діяльності висловив упевненість, що завдяки увазі громадскості до цього випадку справі не дадуть "загубитися серед інших подій у державі".

Дивіться також: Геращенко про можливість відставки Авакова через події в Кагарлику: "В цій ситуації рішення необґрунтоване". ВIДЕО

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень із приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні, і за рішенням суду їх було заарештовано.