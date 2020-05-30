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Новини
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Реакція правоохоронної системи на події в Кагарлику була адекватною, - "слуга народу" Монастирський

Реакція правоохоронної системи на події в Кагарлику була адекватною, -

У понеділок, 1 червня, відбудеться позачергове засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з приводу ситуації з тортурами та зґвалтуванням поліцейськими в Кагарлику Київської області, на якому заслухають главу Національної поліції, керівництво ДБР і представників прокуратури.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава комітету, народний депутат із фракції "Слуга народу" Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

На думку нардепа, реакція на цю трагедію з боку правоохоронних органів була адекватною.

"Загалом можна сказати, що реакція правоохоронців була адекватною. Поліція, виявивши перші ознаки злочину, невідкладно поінформувала Державне бюро розслідувань і забезпечила охорону ймовірних доказів до приїзду слідчих ДБР. Керівник Національної поліції і представник МВС одразу публічно заявили про вчинення злочину і про розформування всього підрозділу поліції в Кагарлику. Міністр Аваков також публічно засудив дії експоліцейських", - написав Монастирський.

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"ДБР як орган, до підслідності якого належить розслідування злочинів, вчинених правоохоронцями, активно розслідує трагедію (в групі працюють близько 20 слідчих). Процесуальне керівництво у цьому провадженні здійснюють, зокрема, прокурори спеціально створеного департаменту Офісу Генерального прокурора з протидії катуванням (для них встановлення об’єктивної істини в цьому провадженні має стати справою честі). Суд ухвалив рішення про утримання підозрюваних під вартою", - додав депутат.

Глава Комітету з питань правоохоронної діяльності висловив упевненість, що завдяки увазі громадскості до цього випадку справі не дадуть "загубитися серед інших подій у державі".

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень із приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні, і за рішенням суду їх було заарештовано.

Автор: 

зґвалтування (383) Нацполіція (15130) Правоохоронні органи (2706) Монастирський (392)


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Топ коментарі
+23
Реакция правоохранительной системы на события в Кагарлыке была адекватной, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 9153
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30.05.2020 17:15
+21
Адекватная реакция - это отставка министра.
А это тупорылое что несёт?
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30.05.2020 17:12
+14
Реакція правоохоронної системи на події в Кагарлику була адекватною, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 5794
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30.05.2020 17:25
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30.05.2020 17:04 Відповісти
Адекватная реакция - это отставка министра.
А это тупорылое что несёт?
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30.05.2020 17:12 Відповісти
Правоохоронна система, якщо вона дійсно система, мала швидко розібратись як такі покидьки-маніяки опинились в поліції і пройшли переатестацію і тоді б з'ясувалось що ці покидьки-перевертні атестацію не проходили, що був створений спеціальний типа патрульний підрозділ поліції, який не був патрульною поліцією, щоб сховати там всіх відморозків від переатестації, бо підрозділи патрульної поліції переатестацію не проходили! В цьому фейковому підрозділі "патрульної поліції" і відсиджувались ці відморозки та інші відморозки поки йшла переатестація! Тепер завдання для правоохоронної системи знайти всіх ментів які з тих чи інакших причин уникли переатестації, чи відновились рішеннями судів і звільнити з поліції!
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30.05.2020 17:20 Відповісти
найти и обезвредить 99% штата МВС Украины
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30.05.2020 17:27 Відповісти
Слуг народа на гиляки!
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30.05.2020 17:04 Відповісти
Зеляку на Геляку !
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30.05.2020 17:05 Відповісти
Вы призываете к свержению власти? ОО
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30.05.2020 17:06 Відповісти
не оправдали доверие народа
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30.05.2020 17:07 Відповісти
Реакция правоохранительной системы на события в Кагарлыке была адекватной, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 9153
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30.05.2020 17:15 Відповісти
Кто-то обещал Авакова снять... Что ж ты, фраер, сдал назад=))
Как бы Аваков Зеленского не снял))
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30.05.2020 17:06 Відповісти
гнилий, гнилий чувак, три толстяка, разом з обома стефанчуками.
Втім, - "яблочко від яблоні"... чиновнича сімейка...
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30.05.2020 17:06 Відповісти
Монастирський-людина Авакова,єслі шо..((
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30.05.2020 17:07 Відповісти
ні. Особисто клована
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30.05.2020 18:00 Відповісти
Шмаркля боїться авакова , шмаркля - його шістка .
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30.05.2020 21:32 Відповісти
Адекватная реакция- отставка Авакова.
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30.05.2020 17:11 Відповісти
Особливо адекватно була реакція ДБР. ☺️ Вони зразу кинулися штурмувати музей. Мабудь подумали, що саме там Кагарлицький райвідділ.
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30.05.2020 18:58 Відповісти
С бодуна могли и на Банкову "вломиться", чего ж там, ведь какая разница.
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30.05.2020 19:17 Відповісти
Бачите, яка тут справа. Їх все-таки підсвідомо тягне до прекрасного. ☺️ Вочевидь, на Банковій такого нема. 😁
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30.05.2020 20:08 Відповісти
Наверное "эстеты".
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30.05.2020 20:22 Відповісти
Швидше збоченці. 😊 Тих теж тягне на прекрасне.
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30.05.2020 20:38 Відповісти
Це я і мав на увазі.
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30.05.2020 20:52 Відповісти
правоохранительная система сначала насилует а потом реагирует, если всплыло.
нихуя не изменилось...
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30.05.2020 17:12 Відповісти
В Украину нужно вводить смертную казнь для таких мусоров или суд Линча для всех подобных и для коррупционеров в том числе. Иначе дела не будет. Полиция и криминал одно целое на улицах перестрелки как в Чикаго в начале прошлого века.
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30.05.2020 17:14 Відповісти
Для мусоров в первую очередь, потому что они выше других перед законом.
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30.05.2020 17:33 Відповісти
Чому у них у всіх не голені пики?
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30.05.2020 17:15 Відповісти
под лаптей косят
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30.05.2020 17:17 Відповісти
семітський тренд
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30.05.2020 17:20 Відповісти
Не найгірший тренд (напрям).
Мосада більше не впаде !!!
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30.05.2020 21:25 Відповісти
♥️🇮🇱🇺🇦♥️🕎🔱♥️ .
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30.05.2020 21:36 Відповісти
Реакція правоохоронної системи на події в Кагарлику була адекватною, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 3975
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30.05.2020 17:26 Відповісти
Бо вони всі знедоленні безхатьки на нашому утриманні!
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30.05.2020 18:34 Відповісти
Бо не латентні гомосексуалісти і не жінки .
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30.05.2020 21:24 Відповісти
а хто?
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31.05.2020 03:43 Відповісти
Нужно реформировать Суды..Суды -тормоз!.Отпускают всех плохих людей.Хороших-садят. Мусора до Авакова пережили тучу министров,даже знаменитого Югика Луценка!.А Воз и ныне там..Хороший суд любое нарушение закона пресечёт,независимо от Президента и министра.А пока суды восстановили всех люстрированных,Выпускают садистов и убийц.Чего стоит один однорукий убийца Садовник !
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30.05.2020 17:17 Відповісти
https://hdrezka-ag.com/films/crime/746-mayor-2013.html майор
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30.05.2020 17:19 Відповісти
Непогано подає ситуацію , хоча й ворожого виробництва , ситуація однакова .
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30.05.2020 21:26 Відповісти
адекватной?? )))
ВСЕ начпальник остались в креслах
а менты стали преступниками в один миг. без послужного списка.. не смешите ))))
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30.05.2020 17:20 Відповісти
Адекватная реакция , это нормальная реформа ! А так - имитация реакции!Будет повторяться!
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30.05.2020 17:22 Відповісти
Реакція правоохоронної системи на події в Кагарлику була адекватною, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 5794
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30.05.2020 17:25 Відповісти
Таке враження що вiн з дикоi похмелюги !
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30.05.2020 17:27 Відповісти
авакяна - вон !
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30.05.2020 17:28 Відповісти
события в Кагарлыке - порождение соответствующей им правоохранительной системы... так точнее
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30.05.2020 17:35 Відповісти
Какое-то сомнение читается в его словах.
Типа, при нынешних могла бы быть и неадекватной.
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30.05.2020 17:41 Відповісти
Невідповідне реагування . Адекватне - відповідне . Треба знати значення слів , які використовуєте .
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30.05.2020 21:28 Відповісти
зато реакция людей нулевая. и это плохо
поэтому неудивительно, что власть обращается с украинцами как с быдлом
в штатах эти "пани" и дня бы у руля не продержались
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30.05.2020 17:43 Відповісти
зате як красиво самі себе обізвали - "слугі народа"
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30.05.2020 17:47 Відповісти
Оптиміст
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30.05.2020 17:44 Відповісти
перекладіть мені, будь ласка, слово "слуга" на українську
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30.05.2020 17:55 Відповісти
Холуй, але не путати з *****.
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30.05.2020 19:30 Відповісти
А разве то что это вопиющее зло продолжалось 9 часов прямо в полицейском участке, не является показателем того что система насквозь прогнила? Если бы свидетельница не попала в больницу, возможно никто бы даже не узнал.
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30.05.2020 17:59 Відповісти
Идиот Монастырский - АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ - это когда министр МВД идёт в отставку .
Вас скоро из Рады выпрут за такие понятия адекватности . Только зря налоги украинцев проедаете
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30.05.2020 18:02 Відповісти
Всі мусора кагарлицького мусоріяту є злочинцями і співучастниками гвалтування і катування людей.
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30.05.2020 18:28 Відповісти
И что тут адекватного,полиция преступления должна упреждать,все склонные к криминальным действиям личности должны быть под контролем и иметь в своем окружении информаторов полиции,а тут те,кто должен упреждать сами с легкостью совершают тяжкое преступление прямо на рабочем месте,а их коллеги хиртенько делают удивительное лицо и говорят - а мы не думали,что они на такое способны.
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30.05.2020 18:34 Відповісти
Зеленський один несе відповідалність за діялність Собакова і його мусорні,бо саме він зберіг його на посаді.
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30.05.2020 18:36 Відповісти
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https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1266742676281528320 57 мин

Не прошло и двух часов, как "слуге" Монастырскому вправили мозги 17:00 "Реакция правоохранительной системы на события в Кагарлыке была адекватной"
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30.05.2020 18:44 Відповісти
Нарешті.Маємо офіційну реакцію фракції "Слуга народу"
Поліція гвалтує свідків у відділках,посеред міста з відома поліції відбуваються бандитські розбірки,страшніші,ніж в 90-х.,мєнтів-дітовбивць відпускають.
Нам кажуть:це норма.
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30.05.2020 18:51 Відповісти
Возможно у них такое понятие адекватности, судя по их адекватности.
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30.05.2020 19:26 Відповісти
Спаасиба барин!
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30.05.2020 19:03 Відповісти
https://twitter.com/PatriotoffUA
https://twitter.com/PatriotoffUA
https://twitter.com/PatriotoffUA


https://twitter.com/PatriotoffUA
https://twitter.com/PatriotoffUA
https://twitter.com/PatriotoffUA
https://twitter.com/PatriotoffUA Patriotoff

@PatriotoffUA

Думаю, что весь цивилизованный мир видя новости из Украины думает, что мы живём во времена апокалипсиса. Санжары, Бровары, пожары в Чернобыле, картины Порошенко, менты-насильники и это ещё далеко не полный список наших достижений)
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30.05.2020 19:31 Відповісти
Долбо@б монастырский, слышал о таком - "СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ"?
Так вот, все мусора кагарлыкские, которые находились, на тот момент,
в отделении полиции подпадают под статью 135: "оставление в опасности".
Ни один из них не пришел на помощь потерпевшим, т.к. у них это в порядке вещей
заниматься пытками свидетелей, подозреваемых. Все эти мрази (менты не люди (с)),
сейчас, должны находится за решеткой, а не выведены за штат.
Проспись слуга, о какой адекватной реакции ты говоришь?
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30.05.2020 19:59 Відповісти
Типова для Злочинної системи
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30.05.2020 20:42 Відповісти
Ну да. Вся ж надежда ЗЕбанариев на Авакова. Его трогать никак нельзя.
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30.05.2020 20:49 Відповісти
І зеленського він задовольняє , і порошенка повністю влаштовував .Прошу бути об'єктивним , звертаюсь до Вас з повагою , ім'я та прізвище справжні .
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30.05.2020 21:31 Відповісти
Так он и следующего будет удовлетворять, если будет оставаться единственной силой, удерживающей кресло.
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31.05.2020 01:22 Відповісти
Адекватная реакция, это настоящая переаттестация.
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30.05.2020 21:49 Відповісти
Адекватная реакция была во Врадиевке : когда народ громил участок
СЛУГИ ТОГДА ВИДНО НА ГОРШКЕ СИДЕЛИ В ЯСЛЯХ И ПРОПУСТИЛИ ТАКОЙ ОПЫТ
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30.05.2020 22:35 Відповісти
ПРОСТО НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ КАМЕРЫ ОНЛАЙН ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЛИЦИИ !!!
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31.05.2020 00:06 Відповісти
хорошо. правильно.
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31.05.2020 01:32 Відповісти
 
 