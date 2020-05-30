Від початку доби зафіксовано 3 ворожі обстріли біля Авдіївки та Оріхового, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж 30 травня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Авдіївки, противник двічі відкривав вогонь. Спочатку обстріляв наші опорні пункти з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а потім у цьому ж місці застосував міномети калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Оріхового, ворог застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Від початку сьогоднішньої доби втрат серед українських вояків унаслідок ворожих обстрілів немає.

Читайте також: Один український воїн зазнав поранення, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Підсумки за минулу добу

29 травня збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік населених пунктів Богданівка, Старогнатівка, Невельске, Кримське, Лебединське, Гладосове, Авдіївка, Луганське, Березове, Новотроїцьке та Новгородське.

За даними розвідки, 29 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті серед цивільного населення розбій, пограбування, 4 крадіжки, 2 шахрайства та 5 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 55 адміністративних правопорушень.

Читайте також: ОБСЄ виявила російські протипіхотні міни на окупованій частині Донеччини

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію та у зворотному напрямку в'їхали-виїхали по одній людині та одному транспортному засобу.