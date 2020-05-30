Зеленський оприлюднив декларацію за 2019 рік: доходи - 28,6 млн грн, сплачено 3,6 млн грн податків

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини у 2019 році становлять 28 602 468 грн. Родина Зеленських сплатила до бюджету податки на 3 мільйони 600 тисяч гривень.

З травня 2019 року Володимир Зеленський не займається підприємницькою діяльністю та отримує заробітну плату лише в Державному управлінні справами. Розмір одержаної главою держави зарплати з травня до грудня 2019 року включно становить 208 787 грн.

У звітному періоді зафіксовано зростання заробітної плати дружини та зменшення зарплати та доходів від підприємницької діяльності Володимира Зеленського.

Зокрема, у 2019 році родина президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП у розмірі 5,2 млн грн.

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Зеленський задекларував 4 мільйони 423 тисячі гривень, які були отримані від продажу нерухомого майна в Києві, на вулиці Великій Васильківській, що належало його дружині.

Крім того, родина президента здійснила продаж корпоративних прав усіх дванадцяти українських підприємств родині Сергія Шефіра на 246 тисяч 144 гривні. Зеленський навесні 2019 року позбувся акцій компанії Green Family LTD, а також усіх чотирьох торгових марок, які були зареєстровані у Російській Федерації. Також президент позбувся корпоративних прав у іноземних компаніях Vilhar Holdings Limited та Aldorante Limited.

Володимир Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок. Зокрема, у 2019 році були зареєстровані дві торгові марки "Слуга народу" на його ім’я. Компанія PricewaterhouseCoopers провела у 2019 році оцінку декількох торгових марок. За даними відповідного звіту, вартість торгової марки "Вечірній квартал" становить 45 мільйонів 810 тисяч гривень. Вартість торгової марки "Розсміши коміка", яка також була оцінена цією компанією "Великої четвірки", становить 14 мільйонів 650 тисяч гривень. На підставі зробленої оцінки Зеленський отримав роялті від використання торгових марок у розмірі 5 мільйонів 48 тисяч гривень, тому його доходи порівняно з попереднім роком зросли.

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Також родина Зеленських одержала 3 мільйони 200 тисяч гривень за надання в оренду квартири на території Великої Британії.

У 2019 році дружина президента Олена Зеленська отримала позику від Сергія Шефіра у розмірі 5 мільйонів гривень. Позику було повернуто до кінця звітного року.

Володимир Зеленський витратив у 2019 році 11 мільйонів 500 тисяч гривень як внесок до виборчого фонду кандидата в президенти України. На оплату консультативних послуг компанії PricewaterhouseCoopers витрачено 567 тисяч 875 гривень.

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"Поїздка Володимира Зеленського до Султанату Оман оплачувалася коштом дружини президента Олени Зеленської. Згідно із законодавством, витрати і угоди членів сім'ї не декларуються", - йдеться в повідомленні пресслужби.