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Міжнародні навчання "Сі Бриз" у зв'язку з пандемією COVID-19 цього року відбуватимуться тільки в морській фазі, - ВМС

Міжнародні навчання

Багатонаціональні навчання "Сі Бриз-2020" через поширення у світі коронавірусної хвороби COVID-19 відбуватимуться лише в морській фазі із залученням авіації.

Про це повідомляє пресцентр командування ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

"З 26 до 29 травня включно в Одесі відбувалась заключна частина з планування українсько-американських навчань "Сі Бриз-2020", метою якої було остаточне планування та затвердження елементів багатонаціональних навчань. У зв'язку з всесвітнім спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19 захід відбувався в дистанційному режимі шляхом відеоконференції", - йдеться в повідомленні.

Ухвалено рішення, що цього року з метою дотримання заходів безпеки навчання відбуватимуться лише у морській фазі із залученням авіації, тому основну увагу буде приділено відпрацюванню безпекових операцій у морі, зокрема протичовновій, протикатерній, протиповітряній обороні тощо.

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"Участь у "Сі Бриз-2020" візьмуть близько 10 країн, а однією з особливостей буде залучення до навчання кораблів постійної групи НАТО", - додали у ВМС.

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ВМС (1377) оборона (4770) Сі-Бриз (87) військові навчання (2775)


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Жаль, приятно на них было смотреть ))))
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30.05.2020 19:45 Відповісти
И проводить его наверняка будут в Карибском море. Ну не всё-же время американцам у нас тренироваться.
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30.05.2020 19:46 Відповісти
тем временем у придурков всехкормящих
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30.05.2020 20:02 Відповісти
Міжнародні навчання "Сі Бриз" у зв'язку з пандемією COVID-19 цього року відбуватимуться тільки в морській фазі, - ВМС - Цензор.НЕТ 5366
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30.05.2020 20:03 Відповісти
)))) ржунимагу
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30.05.2020 20:19 Відповісти
 
 