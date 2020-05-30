Міжнародні навчання "Сі Бриз" у зв'язку з пандемією COVID-19 цього року відбуватимуться тільки в морській фазі, - ВМС

Багатонаціональні навчання "Сі Бриз-2020" через поширення у світі коронавірусної хвороби COVID-19 відбуватимуться лише в морській фазі із залученням авіації.

Про це повідомляє пресцентр командування ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

"З 26 до 29 травня включно в Одесі відбувалась заключна частина з планування українсько-американських навчань "Сі Бриз-2020", метою якої було остаточне планування та затвердження елементів багатонаціональних навчань. У зв'язку з всесвітнім спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19 захід відбувався в дистанційному режимі шляхом відеоконференції", - йдеться в повідомленні.

Ухвалено рішення, що цього року з метою дотримання заходів безпеки навчання відбуватимуться лише у морській фазі із залученням авіації, тому основну увагу буде приділено відпрацюванню безпекових операцій у морі, зокрема протичовновій, протикатерній, протиповітряній обороні тощо.

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"Участь у "Сі Бриз-2020" візьмуть близько 10 країн, а однією з особливостей буде залучення до навчання кораблів постійної групи НАТО", - додали у ВМС.