Прокуратура Праги висунула обвинувачення в тероризмі чеху та білорусу, які воювали проти України на Донбасі, - посол Перебийніс

У Чехії прокуратура висунула обвинувачення двом громадянам за участь у бойових діях проти України на Донбасі.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.

Чеху та білорусу, який постійно проживає в Чехії, висунули обвинувачення за статтею 311 КК країни - "терористичний акт".

"Обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 20 років", - зазначив посол.

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З оприлюдненого тексту обвинувачення зрозуміло, що чоловіки воювали на Донбасі на боці російських бойовиків у 2014-2016 роках.