Прокуратура Праги висунула обвинувачення в тероризмі чеху та білорусу, які воювали проти України на Донбасі, - посол Перебийніс
У Чехії прокуратура висунула обвинувачення двом громадянам за участь у бойових діях проти України на Донбасі.
Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.
Чеху та білорусу, який постійно проживає в Чехії, висунули обвинувачення за статтею 311 КК країни - "терористичний акт".
"Обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 20 років", - зазначив посол.
З оприлюдненого тексту обвинувачення зрозуміло, що чоловіки воювали на Донбасі на боці російських бойовиків у 2014-2016 роках.
Топ коментарі
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Спрашиваю для проформы - по ответу попытаюсь прояснить для себя наличие у вас мозга.
Це було два роки тому.Тепер Іщенко очолюватиме поліцію Вінничини.
Чеботарь протягнув, про "чемодана" я писав вчора.Впевнений, що у Вінниці громадськість і журналісти це так просто не "схавають" і виноситимуть Ваню нах#й".Аваков і всі ці чеботарі, ковалі, геращенки, іщенки повинні піти.
І підуть.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206821697379126&set=pcb.10206821717419627&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBDtDWZmSs_WUDCs8jM--aKjaSl-9gegkpvfJC9nFWp4qiaYbe8NXH4mzJ6lsGSk8a2SftyzLWtz8GA https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206821697299124&set=pcb.10206821717419627&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCrJ-Gg1GvgtnSJQlbwdtth8kRwAgjftOnpVTopL5Bz_RKBmJ5vdfCZGyR5tDm8K24F2W1PcUavKbN3
Хоча, виникає іще питання, чому, взагалі, той Іщенко до сих пір у поліції?
-Уже хорошо, но важен результат.
дякуємо!
(Чеською, до речі)
Мораль у них низкая но характерно то, что все же правда всплыла. Как бы там не было эти люди как бы обвинительное свидетельство про своего вождя дали.
Тепер будемо тримати кулаки, щоб засадили за грати фігурантів.