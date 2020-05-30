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Новини Агресія Росії проти України
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Прокуратура Праги висунула обвинувачення в тероризмі чеху та білорусу, які воювали проти України на Донбасі, - посол Перебийніс

Прокуратура Праги висунула обвинувачення в тероризмі чеху та білорусу, які воювали проти України на Донбасі, - посол Перебийніс

У Чехії прокуратура висунула обвинувачення двом громадянам за участь у бойових діях проти України на Донбасі.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.

Чеху та білорусу, який постійно проживає в Чехії, висунули обвинувачення за статтею 311 КК країни - "терористичний акт".

"Обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 20 років", - зазначив посол.

Читайте також: Найманець РФ із Молдови, який утік із Донбасу після вбивства дружини, перерізав горло коханій у російському Петербурзі, - російські ЗМІ

З оприлюдненого тексту обвинувачення зрозуміло, що чоловіки воювали на Донбасі на боці російських бойовиків у 2014-2016 роках.

Автор: 

Чехія (1606) найманець (253) Перебийніс (67) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+29
А наші суди умовно 3 роки дають, плюс компенсація за час сидіння в сізо.
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30.05.2020 19:59
+23
Нет. У зеленой слизи неподсудные только агенты фсб.
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30.05.2020 20:19
+19
......а в Украине УЖЕ САЖАЮТ участников АТО , патриотов, волонтёров.....
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30.05.2020 20:03
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А наші суди умовно 3 роки дають, плюс компенсація за час сидіння в сізо.
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30.05.2020 19:59 Відповісти
Все маргиналы и отбросы мира съезжаются на Донбасс воевать против Украины, на ее законной земле, воевать вместе с подонками и террористами мирового масштаба - с кацапами против законных защитников своей страны. Ну и навоевались, пусть теперь в тюрьме посидят.
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30.05.2020 20:05 Відповісти
Так уже на весь мир известно что в Украине можно устроить сафари на украинцев и ничего за ето не будет потому что в етой стране самые лояльные законы для убийц и террористов
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30.05.2020 20:28 Відповісти
Это потому что Украина фактически оккупирована Россией и ее агентурой и население это устраивает как в 1918-1933. Поэтому "на весь мир известно что в Украине можно устроить сафари на украинцев и ничего за ето не будет". Зрите в корень. Не путайте причину и следствие.
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30.05.2020 21:41 Відповісти
Саме так-окупація-анексія-асіміляція і нема народа як такого,а є "русскоязичное население" !!!)))
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30.05.2020 22:05 Відповісти
Там так само дають , як за найменші злочини , мінімальні терміни . Тому й не вподобав новину .
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30.05.2020 21:41 Відповісти
Поетому за каждого убитого украинца нужно убивать 10 врагов. А лучше 100 врагов. Ато Зеленский зая вил что будет менять 1 нашего на 100 врагов, так ето получается что за одного нашего убитого нужно убивать 100 врагов. Как в Израиле. Иначе украинцы будут ассоциироваться в мире как дешевый чернорабочий и гастарбайтеры которых можно использовать и выбросить в посадку.
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30.05.2020 22:02 Відповісти
Пусть говорят, что воду возили и суп варили. Здесь всегда прокатывает.
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30.05.2020 20:01 Відповісти
Або як туристи ,заблукали !!))
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30.05.2020 22:09 Відповісти
......а в Украине УЖЕ САЖАЮТ участников АТО , патриотов, волонтёров.....
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30.05.2020 20:03 Відповісти
А учасники АТО, патріоти і волонтери є апріорі непідсудними?
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30.05.2020 20:05 Відповісти
Нет. У зеленой слизи неподсудные только агенты фсб.
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30.05.2020 20:19 Відповісти
Наприклад агент "Лоліта"?
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30.05.2020 20:20 Відповісти
В слове "Моника" много ошибок.
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30.05.2020 20:37 Відповісти
"лолита" - фсбшный фейк, который до сих пор обсасывает зеленая шобла. А вот агент фсб с оперативным псевдо "Козырь" - правая рука Трижды Потерпевшего Нелоха. Ну, а слив секретных материалов из #ОПЫ в фсб - вот тут все признаки гос.измены на самом верху.Тебе , кстати,уже срублями платят?
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30.05.2020 20:42 Відповісти
У вас всі три приголосні неправильні. Замість л,л,т має бути м,н,к. 😁
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30.05.2020 20:42 Відповісти
Кого вы конкретно можете назвать - "закрытого" за украинский патриотизм, а не по подозрению в уголовном преступлении?
Спрашиваю для проформы - по ответу попытаюсь прояснить для себя наличие у вас мозга.
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30.05.2020 20:24 Відповісти
Шли бьі вьі оба под крьільішко Лукашенко вьіяснять наличие друг у друга(или один у себя же?) мозга
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30.05.2020 21:42 Відповісти
От думка білорусів завжди була важлива для нас. Як ті, хто насолоджується проживанням на кукані останнього диктатора в Європі, можуть щось питати з нас, українців?
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31.05.2020 06:32 Відповісти
Другий презик поспіль .
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30.05.2020 21:51 Відповісти
https://www.facebook.com/romabra?hc_ref=ARSkjRDDb7niUGR9L1vnBB-_oJ62dY6p7NL7Bfdl5evxyY7wO_PpkpGKh-kBYkcN4Iw&fref=nf Roman Sinicyn https://www.facebook.com/romabra?hc_ref=ARSkjRDDb7niUGR9L1vnBB-_oJ62dY6p7NL7Bfdl5evxyY7wO_PpkpGKh-kBYkcN4Iw&fref=nf https://www.facebook.com/romabra/posts/10206821717419627 7 hrs · https://www.facebook.com/romabra/posts/10206821717419627# Знайомтесь Іван Іщенко.В понеділок, за моєю інформацією, його представлятимуть у Вінниці, як керівника місцевої поліції (ГУНП області).Замість звільненого вчора нєкоєго Педоса.2 травня 2014 року в Одесі - Іщенко з Фучеджи та іншими мусорами стояли на одному боці з проросійськими та російськими найманцями, які з автоматичної зброї розстрілювали протестувальників. Допомагали та координували сєпарів.Ось скрін з відео з Іщенко і сєпарами, які стріляють в натовп з-за спин мусорів, доказів насправді більше, але цей чорт не у в'язниці і не втік в Придністров'я.Більш того, Іщенко стрімко ріс кар'єрною мусорською драбиною при главмусорі одещини Головіну.Остання посада - начальник УПД (Управління превентивної діяльності) ГУНП в Одеській області.З найбільших "тєм" Іщенка - риба-браконьєри по області, долі в перевезеннях, долі в незаконній торгівлі.Ще Іщенко давав наказ місцевому беркуту жорстко пакувати одеську ультру за банер "Кремль, покайся" і назви українських суден, захоплених країною-терористом: "Бердянськ, Нікополь, Яни Капу" і піро-шоу на секторі.
Це було два роки тому.Тепер Іщенко очолюватиме поліцію Вінничини.
Чеботарь протягнув, про "чемодана" я писав вчора.Впевнений, що у Вінниці громадськість і журналісти це так просто не "схавають" і виноситимуть Ваню нах#й".Аваков і всі ці чеботарі, ковалі, геращенки, іщенки повинні піти.
І підуть.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206821697379126&set=pcb.10206821717419627&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBDtDWZmSs_WUDCs8jM--aKjaSl-9gegkpvfJC9nFWp4qiaYbe8NXH4mzJ6lsGSk8a2SftyzLWtz8GA Прокуратура Праги предъявила обвинения в терроризме чеху и белорусу, воевавшим против Украины на Донбассе, - посол Перебийнис - Цензор.НЕТ 971 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206821697299124&set=pcb.10206821717419627&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCrJ-Gg1GvgtnSJQlbwdtth8kRwAgjftOnpVTopL5Bz_RKBmJ5vdfCZGyR5tDm8K24F2W1PcUavKbN3
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30.05.2020 20:05 Відповісти
Щось не везе Вінничині, у 2016 р. призначили Івана Шевцова, який на параді Побєди 9 травня 2014 р. у Симфірополі засвітився. Тоді завдяки https://ukr.lb.ua/society/2016/03/10/329938_avtomaydanivtsi_virishili_perekriti.html протестам та https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/1000603356696437 Авакову того відсторонили. Тепер той же Аваков хоче такого ж просунити. Будемо надіятися, що це лише чутки.
Хоча, виникає іще питання, чому, взагалі, той Іщенко до сих пір у поліції?
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30.05.2020 21:03 Відповісти
В мене питанз немає , все зрозуміло . Згадайте досвід окупованих територій , мусора - найперші зрадники .
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30.05.2020 21:44 Відповісти
Питань.
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30.05.2020 21:44 Відповісти
И это правильно. Ну, чех забыл вон портянки русского солдата образца 1968 года, но вот, что бултбашу дома то не сиделось на родных болотах?
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30.05.2020 20:07 Відповісти
Прокуратура Праги предъявила обвинения в терроризме чеху и белорусу, воевавшим против Украины на Донбассе, - посол Перебийнис - Цензор.НЕТ 523
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30.05.2020 20:13 Відповісти
Бульбаши как раз - крысы, тоскующие по совку
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30.05.2020 20:26 Відповісти
А пропаганда? Ну а как... "рашка-ньюс" во всю глотку вопило про съеденных детей... вспоминаешь?
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30.05.2020 21:01 Відповісти
Хто зна того чеха , може то наслідки"імпровізації" асвабадителей 1968 року ?
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30.05.2020 21:36 Відповісти
..."предъявила обвинение"...
-Уже хорошо, но важен результат.
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30.05.2020 20:10 Відповісти
Награда нашла "героев".
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30.05.2020 20:13 Відповісти
Пид***сы продажные, посмотрите какие в Европе сроки за терроризм в другой стране. От 12 до 20 лет. А у нас дают террористам как за хулиганство или коробок конопли. Поетому только украинская власть и украинцы не меньше виноваты чем Рашка что в Украине идет война.
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30.05.2020 20:27 Відповісти
Там так само дають , найменші терміни , вважають , що українців можна вбивати .
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30.05.2020 21:46 Відповісти
Фошисты, дидов забывают...
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30.05.2020 20:27 Відповісти
нарешті Чехія стала поводити себе, як братня, і по-справжньому вільна європейська країна!
дякуємо!
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30.05.2020 20:35 Відповісти
BUD TAK LASKAV!
(Чеською, до речі)
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30.05.2020 20:58 Відповісти
https://youtu.be/ca-w9BQ92hM?list=TLPQMzAwNTIwMjDkppryQzqqVw Российские медики признались, что участвовали в войне против Украины и потребовали за это деньги.

Мораль у них низкая но характерно то, что все же правда всплыла. Как бы там не было эти люди как бы обвинительное свидетельство про своего вождя дали.
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30.05.2020 20:47 Відповісти
Низький уклін,брати чехи! А от у нас курва штепа скоро депутатом стане...
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30.05.2020 21:00 Відповісти
Якби ж то не президентом!
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30.05.2020 21:10 Відповісти
Чехи їм не більше чотирьох років дадуть ."Дякуємо".....
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30.05.2020 21:47 Відповісти
Эсли против нас воюют граждане Чехии и Беларуссии, то мы воюем с Чехией и Беларуссией, почему всегда говорят только за Россию?
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30.05.2020 21:02 Відповісти
Потому шо твоя страна-помойка их нанимает, вооружает, платит срубли. Другими словами это зверье - просто военнослужащие террористических соединений, которые вы называете "воосруженными силами московии".
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30.05.2020 21:07 Відповісти
чехам респект!
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30.05.2020 21:03 Відповісти
Ну, і добре. Якщо засудять покидьків, то Зеленський не зможе їх на таксистів поміняти
Тепер будемо тримати кулаки, щоб засадили за грати фігурантів.
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30.05.2020 21:07 Відповісти
Не дуже , побачите терміни - тоді реагуйте . Зазвичай чехи за участь у війні проти України не більше чотирьох років дають , якщо не умовно . Це не перший випадок.
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30.05.2020 21:49 Відповісти
 
 