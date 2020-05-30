УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9446 відвідувачів онлайн
Новини
9 717 135

Трамп заявив, що протести під Білим домом "мають мало спільного з пам'яттю про Джорджа Флойда, убитого у Міннеаполісі 25 травня

Трамп заявив, що протести під Білим домом

Президент США Дональд Трамп упевнений, що протести в парку Лафаєт перед Білим домом "мають мало спільного з пам'яттю про Джорджа Флойда".

Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Професійно керовані так звані учасники протесту біля Білого дому не мали стосунку до пам'яті Джорджа Флойда. Вони просто були там, щоб заподіяти шкоду", - впевнений президент США.

Трамп заявив, що протести під Білим домом мають мало спільного з памяттю про Джорджа Флойда, убитого у Міннеаполісі 25 травня 01

Читайте також: США припиняють всі відносини з ВООЗ, - Трамп

Нагадаємо, хвиля протестів у США прокотилась після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.

ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.

Протести тривають, зокрема відбуваються і поблизу Білого дому.

Дивіться також: Бомбардувальники США B-1B в супроводі Су-27 і МіГ-29 пролетіли над Україною, - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

протест (2394) расизм (43) США (22473) Трамп (5458)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Их освободили из рабства практически в одно время с русней. Они сейчас на одинаковом уровне развития. Шо мы и наблюдаем.
показати весь коментар
30.05.2020 20:45
+16
Вы сами напустили в страну говна, из Африки, Китая и срасии, зачем? Теперь думайте как это гавно утилизировать.
показати весь коментар
30.05.2020 20:26
+12
а кто эти прыгающие и занимающиеся грабежом обезьяны?они на работу не ходят зато повод что нибуть сжечь и грабануть никогда не упустят
показати весь коментар
30.05.2020 20:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Отака от вона, піндоська "демократія".
Копи можуть задушити лише запідозрівши в оплаті фальшивкою пачки цигарок.
показати весь коментар
30.05.2020 20:57 Відповісти
смотреть мой пост выше
показати весь коментар
30.05.2020 21:00 Відповісти
В коментах кацап на кацапе, занимайтесь своим шо в бункере, нех-р тут шастать.
показати весь коментар
30.05.2020 21:02 Відповісти
Сегодняшние протесты в Миннеаполисе.
Трамп заявив, що протести під Білим домом "мають мало спільного з пам'яттю про Джорджа Флойда, убитим у Міннеаполісі 25 травня - Цензор.НЕТ 1112
показати весь коментар
30.05.2020 21:08 Відповісти
просто так, навеяло ассоциации..
Трамп заявив, що протести під Білим домом "мають мало спільного з пам'яттю про Джорджа Флойда, убитим у Міннеаполісі 25 травня - Цензор.НЕТ 6963
показати весь коментар
30.05.2020 21:09 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2020 21:16 Відповісти
Надеюсь трамп обратится с воззванием к библейскому поясу США, и призовет патриотов к борьбе против этих "черных пантер". РаХоВа начинается в США, но пройдет по всему Миру.
показати весь коментар
30.05.2020 21:16 Відповісти
Библейский пояс не агрессивен. Они консервативны и не хотят перемен.
показати весь коментар
30.05.2020 21:21 Відповісти
Да бог ты мой, убери дискриминационные законы против белых, и этот мирный пояс поднимет знамя конфедератов в ту же минуту. Консерваторов задрали выбрыки цветных неомарксистов
показати весь коментар
30.05.2020 21:26 Відповісти
Консервативный пояс не конфедеративные штаты. Это разные понятия.
показати весь коментар
30.05.2020 21:30 Відповісти
никто не спорит. Но у них рядом с распятием всегда флаг конфедерации с автографом джима кроу
показати весь коментар
30.05.2020 21:58 Відповісти
Трампушке теперь на предстоящих выборах трудно будет....
показати весь коментар
30.05.2020 21:17 Відповісти
Я хотел чтобы он переизбрался но его поведение в последние месяцы оставляет ему мало шансов. Он допускает просчет за просчетом. Трамп перестал задавать новости, как он делал раньше.
показати весь коментар
30.05.2020 21:20 Відповісти
Путен организует ( онанизует, агонизует )
показати весь коментар
30.05.2020 21:49 Відповісти
Гнобят? Всех чёрных вывезти на историческую родину. Пусть там ещё одно США забабахают (Соеинённые Штаты Африки)
показати весь коментар
30.05.2020 21:19 Відповісти
Эти события черный лебедь для Трампа. Раньше он выглядел как тот, кто противостоит системе и за него те же черные голосовали, а теперь он будет ассоциироваться с системой. Он сам себя закапывает на следующих выборах.
показати весь коментар
30.05.2020 21:19 Відповісти
Так может и к лучшему ?
показати весь коментар
30.05.2020 21:24 Відповісти
Сейчас такой тренд, что через два года вся власть окажется у демократов, если Трамп не выиграет. А демократы уже во время второго срока Обамы как взбесились, это еще свежо в памяти.
показати весь коментар
30.05.2020 21:25 Відповісти
Доня напоминает еще одного ******** по имени витя. Тот тоже умудрился на ровном месте Майдан устроить и довести ситуацию до абсурда.
показати весь коментар
30.05.2020 21:38 Відповісти
Ну,так задай сам себе вопрос:"Кто видео снимал,обрабатывал,выкладывал,распространял и т.д.?"Ведь цель там очевидна:В пандемию радикализировать общество в год президентских выборов,когда планируется исторический запуск SpaceX в космос,когда печатаются стимул чеки для поддержки каждому гражданину Америки на 1200 долларов,когда страна возвращает свою былую славу в мире.Ведь очевидно,что реваншисты работают на руку радикальных исламистов и рашистов,которые уничтожают американцев в Ираке,Афганистане,Украине и дестабилизируют ситуацию в Сирии,Ливии и т.д.Не пора ли понять,кто они-плюющие в колодец из которого пют воду-байданутые ублюдки-выродки партии основателей ККК и убийц Линкольна,раскачивающие нынче ситуацию внутри,когда снаружи путлерасы отправляют 14-ть бомбардировщиков через Иран,Сирию в Ливию для оккупации там ливийской нефтянки.https://***********.com/News/world/archives/2020/05/31/2003737370
показати весь коментар
31.05.2020 05:58 Відповісти
И еще они заставили Трампа ***** молоть, разжигая протесты и делая из банальных погромщиков борцов за права негров.
показати весь коментар
31.05.2020 08:53 Відповісти
***** на параше мухобойкой санкции ганяет,а здесь оборзевшим трампец приснился незаметно-народ требует наказания всем виновным,как быкам,так и загонщикам.Демократия.
показати весь коментар
31.05.2020 09:21 Відповісти
Да видео всяких миллион! Сейчас в туалет сходить проблематично, чтобы тебя не засняли. Я уже не говорю про шалости где-нибудь в лесу или на речке. А по поводу поддержки Украины Трампом - не перегибайте палку. Я ее не ощущаю.
показати весь коментар
31.05.2020 09:39 Відповісти
Дык-не всегда ощущать-то-ощутил при Обаме с 8-и до 28-и грн.за доллар,оккупацию,агрессию.Сколько можно ощущать.
показати весь коментар
31.05.2020 10:21 Відповісти
Считаю, без демократов и русни там точно не обошлось
показати весь коментар
30.05.2020 21:55 Відповісти
Давай Трампушка, - еще пару твитов и поедешь на ранчо коровам хвосты крутить...

Идиот малахольный...
показати весь коментар
30.05.2020 23:31 Відповісти
скорее всего, агенты влияния кремля решили пошуметь
иной логики не видно
показати весь коментар
31.05.2020 00:00 Відповісти
Молодец Трамп. Дави левацкую мародёрскую гадину.
показати весь коментар
31.05.2020 01:21 Відповісти
Просто так погромы не случаются. Для всего есть веские причины. Да, реакция не всегда адекватна, но когда людей допечет, то адекватность совершенно не гарантирована. Дай бог чтоб у нас не случилось. Мы балансируем где-то на грани... Всем кажется, что у нас такого, конечно, не будет. Но если посмотреть на нашу новейшую историю, то каждое новое противостояние протекает все более жестко и с большими жертвами.
показати весь коментар
31.05.2020 01:45 Відповісти
"Негр" и "преступник" это слова синонимы в США. В каждый текущий момент в тюрьмах находится 53% (+-2%) чернокожих самцов. Черные это гопота. Злобная, необразованая и тотально развращенная велфером стая ублюдков. США всю свою историю процветал на рабском труде. И сегодня все нелегальные эмигранты вынуждены много лет трудится за 25% от заработка американца. Во времена рабства плантаторы занимались селекцией негров и выводили тип сильного, выносливого, покорного и тупого негра для работы именно в условиях рабства. С отменой рабства по сути ничего не изменилось. Негры ничего не умели делать на уровне белых и более образованных граждан и естественно выполняли самые грязные, малоквалифицированные и тяжелые работы. Рабство переросло в дискриминацию по цвету кожи. Во времена Великой депрессии белым дали работу авот негров посадили на пособие. Появилась даже теория что 20% населения неспособны к производительному осмысленному труду и тупые работники приносят больше вреда чем пользы экономике. В результате вот уже 6 (шестое) поколение негров сидит на велфере в геттто и деградирует. Более того им это нравится. Они освоили несколько тезисов из "Прав Человека", освоили опыт жидов (навешивание вины на белых за рабство очень напоминает эксплуатацию мифа о холокосте). Теперь они торгуют своими голосами на каждых выборах в обмен на увеличение паразитического содержания. Бабы тупо рожают как сучки и живут всю жизнь на детское пособие. Самцы создали культ "мачо" и усиленно тренируют свои тела для обрюхачивания чернокожих самок у которых выбивают в прямом смысле этого слова часть пособия на каждого ребенка. Это уже как профессия - оплодотворитель. Есть негры-"отцы" которые получают "свое" с десятков баб. Но работать не хочет никто! Труд не входит в модель чернокожего счастья! Идеология такова что белые должны черным по жизни за годы рабства. Отсюда грабежи, воровство, хулиганство и криминальный антисоциальный образ жизни чернокожих. Правительство США приняв доктрину "лишних, необучаемых и ленивых негров на пособии" само создало класс чернокожих паразитов. Ну вот пусть и выгребают. А работают теперь вместо негров мексиканцы, азиати ну и наши евроэммигранты. И при этом негр это "гражданин" а даже образованный евроэмигрант это падло неполноценное уже только потому что просто не имеет гражданства и естественно права на пособие. Вот их то негры и грабят чаще всего... А нужно всего навсего прекратить платить неграм пособие без какого либо трудового вклада... Но это ж так "недемократично", так "нетолерантно" и так "расистски" заставлять паразитов работать...
показати весь коментар
31.05.2020 03:36 Відповісти
А чим думали рабовласники і народ США коли завозили з Африки її жителів для роботи на плантаціях? А завтра і українців будуть вбивати голодоморами масони виконуючі теорію К.Маркса як непрогресивні нації. Злочинець, не злочинець це визначає суд, а поліцай повинен був заарештувати, а не душити коліном людину чи вбити кулаком як Індила, чи трахати свідка як в Кагарлику. Тож заткністья тупорилів расисти.
показати весь коментар
31.05.2020 08:32 Відповісти
Ви просто не усвідомлюєте прірви яку створили між білими і чорними в США. А я там жив. І жити в такому оточенні вигрібаючи і споглядаючи отаке лайно щоденно я не хочу. Я не расист, до речі. Щодо теорії Макса то вона повністю себе вичерпала ще в 30 роки і ніякого впливу на ******** світ вже давно не має. Правда мені і за кордоном час від часу траплялися убогі дебіли які звинувачували нас за "зраду ідеалів марксизму", але чомусь ніхто з них не хотів жити в совку.
показати весь коментар
31.05.2020 13:59 Відповісти
Ви Добра людина ці питаня надішлить на е-мило Вашінгтону.
показати весь коментар
31.05.2020 15:53 Відповісти
В мене там дочка і онук. Якщо їх це хвилює то хай відсилають. Але сьогодні мають зброю і є членами американської стрілкової ассоціації...
Переписувався з українкою з ПАР. В неї кімнати в будинку на ніч розділяються залізними решітками щоб можна було прострілювати наскрізь приміщення в яке регулярно вдираються чорні з метою грабунку. Білу жінку негри просто роздирають тому вона не розлучається зі зброєю 24 години на добу. Вона стверджує що в ПАР людина приїздить туристом, а через два тижні виїздить закінченим расистом...
показати весь коментар
31.05.2020 16:14 Відповісти
Цікаво, що в шаті Міннесота заборонено вільний продаж пістолетів і деяких рушниць без отриманння державного дозволу.
показати весь коментар
31.05.2020 06:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 