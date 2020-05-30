Трамп заявив, що протести під Білим домом "мають мало спільного з пам'яттю про Джорджа Флойда, убитого у Міннеаполісі 25 травня

Президент США Дональд Трамп упевнений, що протести в парку Лафаєт перед Білим домом "мають мало спільного з пам'яттю про Джорджа Флойда".

Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Професійно керовані так звані учасники протесту біля Білого дому не мали стосунку до пам'яті Джорджа Флойда. Вони просто були там, щоб заподіяти шкоду", - впевнений президент США.

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Нагадаємо, хвиля протестів у США прокотилась після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.

ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.

Протести тривають, зокрема відбуваються і поблизу Білого дому.

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