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Новини Коронавірус і карантин
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Нових випадків захворювання COVID-19 серед нардепів немає, пленарний тиждень ВР розпочнеться 2 червня, - "слуга народу" Кравчук

Нових випадків захворювання COVID-19 серед нардепів немає, пленарний тиждень ВР розпочнеться 2 червня, -

Верховна Рада повернеться до пленарних засідань із вівторка, 2 червня.

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Нових випадків захворювання COVID-19 серед депутатів наразі немає. Усі тести тих, хто контактував із Валерієм Божиком, негативні", - повідомила вона.

За словами нардепки, тиждень почнуть із розгляду програми уряду. Вона нагадала, що раніше більшість комітетів Ради не підтримали текст, поданий Кабміном ще у квітні, і надали свої рекомендації.

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Кравчук припускає, що голосування в залі буде аналогічним, і програму відправлять на доопрацювання. Згідно із законом уряд має внести доопрацьований варіант, і парламент розгляне його упродовж 15 днів.

"Також на порядку денному на тиждень - голосування в другому читанні законопроєкту про "злодіїв у законі", постанови від комітету у закордонних справах, пакет законопроєктів від "цифрового" комітету - про хмарні послуги, про електронні комунікації, про захист телекомунікаційних мереж. Також у планах голосування в другому читанні законопроєкту з пакету порятунку креативних індустрій. І важливі зміни до виборчого законодавства, зокрема щодо впровадження партійних списків на місцевих виборах у міських ОТГ, де не менше 15 тисяч виборців (зараз - 90 тис), зменшення застави за участь у виборах вчетверо, паралельне висунення до рад різного рівня і багато іншого - в першому читанні", - додала Кравчук.

Нових випадків захворювання COVID-19 серед нардепів немає, пленарний тиждень ВР розпочнеться 2 червня, - слуга народу Кравчук 01

Нагадаємо, 20 травня через спалах коронавірусу в парламенті ВР вирішила скасувати пленарні засідання, які мали відбутися в четвер і в п'ятницю. Скасувати засідання рекомендував регламентний комітет.

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Автор: 

ВР (14941) карантин (18172) Кравчук Євгенія (374) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
як же ж відлягло від серця!
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30.05.2020 20:55
+2
Сумна новина ...
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30.05.2020 20:55
+2
Угробили экономику, миллионы безработных. Вирус оказался фэйком. Это уже понятно
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30.05.2020 21:05
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якэ щастя. цэ пэрэмога
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30.05.2020 20:52 Відповісти
Будуть...
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30.05.2020 20:53 Відповісти
як же ж відлягло від серця!
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30.05.2020 20:55 Відповісти
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30.05.2020 21:04 Відповісти
Яка історична подія як для українців так і всього людства! Турборежим оклигав!.
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30.05.2020 22:10 Відповісти
Сумна новина ...
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30.05.2020 20:55 Відповісти
Угробили экономику, миллионы безработных. Вирус оказался фэйком. Это уже понятно
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30.05.2020 21:05 Відповісти
жалько
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30.05.2020 21:07 Відповісти
Шкода. Дуже шкода
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30.05.2020 21:18 Відповісти
яка добра новина!
мозок нашої країни - нарешті здоровий і буде працювати на країну!
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30.05.2020 21:20 Відповісти
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30.05.2020 21:22 Відповісти
I tell you again - today they will fly into space! It definitely will!
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30.05.2020 22:17 Відповісти
В мене вже всi пальци болять по дереву стукати....Хвилююся, старею мабуть. Хвилина....
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30.05.2020 22:23 Відповісти
чого? я на сайті НАСА ще за годину до ланчу написав три рази - що вони полетять.
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30.05.2020 23:07 Відповісти
Wooo-hooo!!!!!! It's off!!!!
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30.05.2020 22:25 Відповісти
Dude, we're off!!!! It's happening! Woo-Hooo!!!
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30.05.2020 22:31 Відповісти
Перша ступень вже сила...
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30.05.2020 22:35 Відповісти
краще б той мозок хворів...
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30.05.2020 21:24 Відповісти
яка ви не добра. Не любите свою країну, не хочете щоби цей здоровий мозок вивів нас у люди.
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30.05.2020 21:25 Відповісти
не існує там мізків.
це лише пальці, які тиснуть на кнопочки.
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30.05.2020 21:51 Відповісти
добре! на цей раз вам повірю!
тільки дивіться - не обманюйте мене.
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30.05.2020 22:18 Відповісти
Нових випадків захворювання COVID-19 серед нардепів немає, пленарний тиждень ВР розпочнеться 2 червня, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2865
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30.05.2020 21:27 Відповісти
а чому би їм всим не захворіти?
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30.05.2020 21:41 Відповісти
Пандемия держиться на тотальной брехни СМИ. На пропаганде.
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30.05.2020 22:04 Відповісти
Смертность от короны у всех без исключения высокопоставленных лиц всего мира -нулевая .Ну а баранам - карантин ,намордники и безработица.ВОЗ пандемию короновируса не объявляла .Это всё фейк и брехня для низов .Любой насморк засчитывается в пандемию .
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30.05.2020 22:15 Відповісти
Яка сумна новина... и не выпускайте их за границы Украины
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30.05.2020 23:01 Відповісти
та да. а то снова в элитных европейских борделях-куршавелях понаматуют х знает чего, и сюда потом везут
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30.05.2020 23:41 Відповісти
А было бы хорошо,чтобы они все передохли.
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31.05.2020 09:11 Відповісти
 
 