Нових випадків захворювання COVID-19 серед нардепів немає, пленарний тиждень ВР розпочнеться 2 червня, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада повернеться до пленарних засідань із вівторка, 2 червня.

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Нових випадків захворювання COVID-19 серед депутатів наразі немає. Усі тести тих, хто контактував із Валерієм Божиком, негативні", - повідомила вона.

За словами нардепки, тиждень почнуть із розгляду програми уряду. Вона нагадала, що раніше більшість комітетів Ради не підтримали текст, поданий Кабміном ще у квітні, і надали свої рекомендації.

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Кравчук припускає, що голосування в залі буде аналогічним, і програму відправлять на доопрацювання. Згідно із законом уряд має внести доопрацьований варіант, і парламент розгляне його упродовж 15 днів.

"Також на порядку денному на тиждень - голосування в другому читанні законопроєкту про "злодіїв у законі", постанови від комітету у закордонних справах, пакет законопроєктів від "цифрового" комітету - про хмарні послуги, про електронні комунікації, про захист телекомунікаційних мереж. Також у планах голосування в другому читанні законопроєкту з пакету порятунку креативних індустрій. І важливі зміни до виборчого законодавства, зокрема щодо впровадження партійних списків на місцевих виборах у міських ОТГ, де не менше 15 тисяч виборців (зараз - 90 тис), зменшення застави за участь у виборах вчетверо, паралельне висунення до рад різного рівня і багато іншого - в першому читанні", - додала Кравчук.

Нагадаємо, 20 травня через спалах коронавірусу в парламенті ВР вирішила скасувати пленарні засідання, які мали відбутися в четвер і в п'ятницю. Скасувати засідання рекомендував регламентний комітет.

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