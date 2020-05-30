Трамп прийняв "коронавірусну допомогу" від РФ без дозволу компетентних органів США, - Reuters
У Сполучених Штатах Америки гуманітарні товари ліцензує Управління з продовольства та медикаментів США (FDA). У ньому постфактум дізналися про рішення Дональда Трампа прийняти допомогу із РФ для боротьби з коронавірусом.
Про це Reuters повідомив представник FDA, передає Цензор.НЕТ.
Відомство, за його словами, знало про вантаж, який відправляли з РФ у штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі, "загалом", детальної інформації до прибуття "допомоги" не було.
FDA має ліцензувати, наприклад, апарати штучної вентиляції легенів. Пізніше з'ясувалося, що апарати ШВЛ із російського вантажу виготовила фірма "Авента-М". Її ж пристрої стали причиною пожеж у лікарнях Москви та Санкт-Петербурга, де лікували хворих на COVID-19.
Водночас представник медичного департаменту Нью-Джерсі повідомив Reuters, що російські "Авента-М" так і не використали, бо вони вимагають напруги, несумісної з енергомережею в США.
Нагадаємо, 2 квітня в Держдепі повідомили, що поставки в США російських медпрепаратів і засобів індивідуального захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою", були придбані американською стороною за гроші після телефонної розмови президентів Трампа та Путіна.
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Тобто не з таким контингентом)
(бо хтось ще зробить среньк-среньк і напише заяву в СБУ)
Стратегічні бомбардувальники B-1B ВВС США вперше в історії долетіли до Києва
«Пара стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer з військовими номерами 85-0060 та 86-60139 Військово-повітряних сил (ВПС) США 29 травня вперше в історії здійснили політ в повітряному просторі України. (bmpd в LiveJournal.) У польоті над країною літаки супроводжували українські Су-27 і МіГ-29.»
(Прівєт хохлобубочькам
Источник: https://censor.net/n3199063"
Американцы не в курсе про изобретение трансформаторов?
С 2014 года в Украине действует стандарт напряжения, соответствующий ДСТУ EN 50160:2014 (международный стандарт ЕN 50160:2010): 230В ±10%, где 10% - предельно допустимые отклонения от нормативного значения! Т.е., максимальный интервал колебаний: от 207В до 253В.
Звичайно, що можна було би навіть поставити стабілізатори напруги, але такі системи не будуть сертифіковані в Америці'
гадить и врать-это их кредо...
Щось Рейгани, забарились.
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Гнилая отмазка. Российские ИВЛ на такой случай идут со специальными генераторами: больной крутит педали, вырабатывается нужная электроэнергия.
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Гуманітарна допомога, яку купили за гроші!😄
Сноуден сказал, что передал все имевшиеся у него секретные материалы журналистам в Гонконге до вылета в Москву и копий себе не оставил. Он решил не везти документы в Россию, потому что "это не послужило бы для общественного блага".
"Для чего бы мне было дальше держать копии материалов у себя лично?" - говорит он.
https://www.bbc.com/russian/russia/2013/10/131018_snowden_russia_leaks
Можно ему верить, если его паРаша укрыла просто так?
Один из глупейших президентов США в истории.
Отак і живуть - "бедные, замерзшие, одинокие и гомосексуалисты"
https://youtu.be/yQLOIIeORhk Вся правда об Америке глазами КНДР
таки кацабы тупые...отправили свои железяки явно зная что амеры их не смогут подключить...или как обычно-на "авось"...
но шуму-то ,шуму кацабы создали...