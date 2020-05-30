Трамп прийняв "коронавірусну допомогу" від РФ без дозволу компетентних органів США, - Reuters

У Сполучених Штатах Америки гуманітарні товари ліцензує Управління з продовольства та медикаментів США (FDA). У ньому постфактум дізналися про рішення Дональда Трампа прийняти допомогу із РФ для боротьби з коронавірусом.

Про це Reuters повідомив представник FDA, передає Цензор.НЕТ.

Відомство, за його словами, знало про вантаж, який відправляли з РФ у штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі, "загалом", детальної інформації до прибуття "допомоги" не було.

FDA має ліцензувати, наприклад, апарати штучної вентиляції легенів. Пізніше з'ясувалося, що апарати ШВЛ із російського вантажу виготовила фірма "Авента-М". Її ж пристрої стали причиною пожеж у лікарнях Москви та Санкт-Петербурга, де лікували хворих на COVID-19.

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Водночас представник медичного департаменту Нью-Джерсі повідомив Reuters, що російські "Авента-М" так і не використали, бо вони вимагають напруги, несумісної з енергомережею в США.

Нагадаємо, 2 квітня в Держдепі повідомили, що поставки в США російських медпрепаратів і засобів індивідуального захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою", були придбані американською стороною за гроші після телефонної розмови президентів Трампа та Путіна.