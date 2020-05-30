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Новини Коронавірус і карантин
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Трамп прийняв "коронавірусну допомогу" від РФ без дозволу компетентних органів США, - Reuters

Трамп прийняв

У Сполучених Штатах Америки гуманітарні товари ліцензує Управління з продовольства та медикаментів США (FDA). У ньому постфактум дізналися про рішення Дональда Трампа прийняти допомогу із РФ для боротьби з коронавірусом.

Про це Reuters повідомив представник FDA, передає Цензор.НЕТ.

Відомство, за його словами, знало про вантаж, який відправляли з РФ у штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі, "загалом", детальної інформації до прибуття "допомоги" не було.

FDA має ліцензувати, наприклад, апарати штучної вентиляції легенів. Пізніше з'ясувалося, що апарати ШВЛ із російського вантажу виготовила фірма "Авента-М". Її ж пристрої стали причиною пожеж у лікарнях Москви та Санкт-Петербурга, де лікували хворих на COVID-19.

Дивіться також: Два російські винищувачі влаштували провокацію літаку ВМС США над Середземним морем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водночас представник медичного департаменту Нью-Джерсі повідомив Reuters, що російські "Авента-М" так і не використали, бо вони вимагають напруги, несумісної з енергомережею в США.

Нагадаємо, 2 квітня в Держдепі повідомили, що поставки в США російських медпрепаратів і засобів індивідуального захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою", були придбані американською стороною за гроші після телефонної розмови президентів Трампа та Путіна.

Автор: 

карантин (18172) росія (64911) ЗМІ (1357) США (22473) гуманітарна допомога (988) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+36
Ні, не наївний. Ще один самозакоханий царьок з манією величі, насаджений фуйлом на гачок компромату
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30.05.2020 21:33
+32
Повірив фуйлу. Вкотре.
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30.05.2020 21:26
+23
Что то "Патлатый" совсем плохой стал....
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30.05.2020 21:28
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Повірив фуйлу. Вкотре.
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30.05.2020 21:26 Відповісти
Мы же братья.
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30.05.2020 21:52 Відповісти
ОНЕ же с ***** "братья" по бизнесу и девкам!!
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31.05.2020 00:58 Відповісти
у него был выбор??? Вот представь себе, Ксения, поселили тебя в шикарном номере, нагнали туда разбитных разведенок с длинными ногами и арбузными молочными железами такими, что нет никакого шанса отказаться от шалостей... а потом, Ксения, выясняется, что все эти безобразия отсняты на кинопленку "шостка", проявлены в темной комнате, намотаны на бобину и отправлены в архив до лучших времен, когда ты, Ксения, станешь президентом США... недаром же у кацапов радости было полные штаны, когда Трумп наш...
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30.05.2020 21:59 Відповісти
Мене би точно не в таких умовах селили ))
Тобто не з таким контингентом)
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30.05.2020 22:03 Відповісти
ох, миль пардон мон шери, дійсно)))
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30.05.2020 22:11 Відповісти
В какой-то передаче на НТВ владелец элитного ресторана рассказывал о дружбе с сыном Трампа, подробно и долго рассказывал. Думаю такой ресторан ФСБ без внимания не оставила...
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30.05.2020 22:07 Відповісти
Сочувствуешь или завидуешь?
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31.05.2020 10:13 Відповісти
ищу безопасные пути...
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31.05.2020 10:18 Відповісти
Что то "Патлатый" совсем плохой стал....
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30.05.2020 21:28 Відповісти
шо значит ""стал"??? он с 1996 года под ***** ходит. Окурок спасал его от банкротства 6 раз...вливал кремлёвское бабло в его кишени!! не говоря уже о компромате в Москве на конкурсах красоты.. И все последние годы эта Рыжая шлюшка у ***** на поводке пасётся! и тому 1000 примеров!
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31.05.2020 01:01 Відповісти
Який наївний рудий хлопчик!!!
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30.05.2020 21:28 Відповісти
Ні, не наївний. Ще один самозакоханий царьок з манією величі, насаджений фуйлом на гачок компромату
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30.05.2020 21:33 Відповісти
Шо за намьокі?!)))
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30.05.2020 23:01 Відповісти
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30.05.2020 23:33 Відповісти
Трамп прийняв "коронавірусну допомогу" від РФ без дозволу компетентних органів США, - Reuters - Цензор.НЕТ 8620

(бо хтось ще зробить среньк-среньк і напише заяву в СБУ)
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31.05.2020 04:17 Відповісти
«29 травня 2020
Стратегічні бомбардувальники B-1B ВВС США вперше в історії долетіли до Києва
«Пара стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer з військовими номерами 85-0060 та 86-60139 Військово-повітряних сил (ВПС) США 29 травня вперше в історії здійснили політ в повітряному просторі України. (bmpd в LiveJournal.) У польоті над країною літаки супроводжували українські Су-27 і МіГ-29.»
(Прівєт хохлобубочькам
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30.05.2020 21:29 Відповісти
Бойтесь данайцев дары приносящих.
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30.05.2020 21:29 Відповісти
Он, вероятно, собрался пиарить "гуанитарку" из паРаши, чтобы "улучшать" отношения с паРашей при несопротивлении электората...
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30.05.2020 21:54 Відповісти
А что, президент должен кого то еще спрашивать? (Так он считает). Он же ПРЕЗИДЕНТТТТТТ!
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30.05.2020 21:30 Відповісти
"В Соединенных Штатах Америки гуманитарные товары лицензирует Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA).
Источник: https://censor.net/n3199063"
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30.05.2020 21:55 Відповісти
А ще треба сертифікат на використання у лікарнях.
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30.05.2020 21:58 Відповісти
"...российские "Авента-М" так и не использовали, потому что они требуют напряжения, несовместимого с энергосетью в США".

Американцы не в курсе про изобретение трансформаторов?
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30.05.2020 21:30 Відповісти
Чувак, заглянь в розділ ДСТУ: «Якість електроенергії», і впевнись, що лише, до вимог «напруга», є 100500 параметрів
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30.05.2020 21:35 Відповісти
В курсе. Так же, как в курсе того, шо руснявые поделки - просто приборы для разжигания огня.
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30.05.2020 21:36 Відповісти
сколько вольт в сша? сколько вольт в рашке? сколько вольт у нас? по стандарту ?
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30.05.2020 21:37 Відповісти
110в в штатах у нас 220
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30.05.2020 22:36 Відповісти
Де це у Вас 220? в Габбоні ? Ось дивись, ти зовсім не в темі, а свій писок соваєш.. В США напруга 120 вольт, частота 60 гц. У нас в Україні напруга 230 вольт, частота 50 Гц. Ну ось як так ти зміг, на таке собі простеньке запитання, даті відповідь зовсім неправдиву. Не грай в лотереї.
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30.05.2020 22:54 Відповісти
Я шучу? хватит бухать и прославлять "отца нации", оглядись вокруг.
С 2014 года в Украине действует стандарт напряжения, соответствующий ДСТУ EN 50160:2014 (международный стандарт ЕN 50160:2010): 230В ±10%, где 10% - предельно допустимые отклонения от нормативного значения! Т.е., максимальный интервал колебаний: от 207В до 253В.
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30.05.2020 23:22 Відповісти
ну там, ще й пікові викиди, і й ще дещо..
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30.05.2020 23:53 Відповісти
викиди, не викиде, дещо чи не дещо, але 220+-10% зовсім інше чим 230+-10%
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30.05.2020 23:58 Відповісти
Ще один спеціаліст. У Вас в Габоні так, "220 плюс минус 10%" а на ненькі 230 +- 10%.
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30.05.2020 23:24 Відповісти
"Американцы не в курсе про изобретение трансформаторов?"
Звичайно, що можна було би навіть поставити стабілізатори напруги, але такі системи не будуть сертифіковані в Америці'
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30.05.2020 21:46 Відповісти
шо характерно-кацабы гумпомощь таки частично продали США -при этом "напарив" непрактичные ИВЛ...и тут ******"...это у лаптеногих видимо в крови...
гадить и врать-это их кредо...
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30.05.2020 23:02 Відповісти
А як бути з частотою?))
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30.05.2020 22:07 Відповісти
Трампи, уходят і пріходят.
Щось Рейгани, забарились.
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30.05.2020 21:31 Відповісти
ну в очередной раз своему кумиру куйлу жопу вылизал .. не просто так кацапы за него шампанское пьют ...
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30.05.2020 21:36 Відповісти
Трумп - кремлёвская курва. Это понятно.
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30.05.2020 21:36 Відповісти
Трампу подзарядку прислали на кремлёвские чипы
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30.05.2020 21:36 Відповісти
Трамп - відкритий підхйуловник .
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30.05.2020 21:39 Відповісти
Если закроют - будет закрытый.
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30.05.2020 21:48 Відповісти
так не он один...есть факты о некоторых...
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30.05.2020 23:00 Відповісти
Ну шо, Трампин, добре допомогли тебе твои друзья - болотные дикари?
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30.05.2020 21:39 Відповісти
Трамп прийняв "коронавірусну допомогу" від РФ без дозволу компетентних органів США, - Reuters - Цензор.НЕТ 457

.
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30.05.2020 21:39 Відповісти
российские "Авента-М" так и не использовали, потому что они требуют напряжения, несовместимого с энергосетью в США.

Гнилая отмазка. Российские ИВЛ на такой случай идут со специальными генераторами: больной крутит педали, вырабатывается нужная электроэнергия.
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30.05.2020 21:42 Відповісти
И это при условии,что надо еще часть этой энергии продать,что бы оплатить аренду койкоместа.
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30.05.2020 22:29 Відповісти
Напомним, 2 апреля в Госдепе уведомили, что поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью", были приобретены американской стороной за деньги после телефонного разговора президентов Трампа и Путина Источник: https://censor.net.ua/n3199063
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Гуманітарна допомога, яку купили за гроші!😄
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30.05.2020 21:42 Відповісти
Так і ще й з "на тобі боже, що мені негоже".
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30.05.2020 21:59 Відповісти
Извините,что поправляю,но правильно-"На тобі небоже,що мені негоже".А то как то пословица по дебильному звучит.
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30.05.2020 22:34 Відповісти
Поспешил, "проглотил" две буквы.
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31.05.2020 06:42 Відповісти
Откуда у этой рашистской МОЛИ такой магнетизм?!! Лидер самой сильной мировой державы- США- и тот почти заискивает перед этим мерзким кровожадным кремлевским карликом! Фантастика, но факт!
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30.05.2020 21:43 Відповісти
Если Трамп к выборам пойдёт на всё большие и большие уступки паРаше, то станет очевидным, что у Ху@ла имеется компромат, но и здесь бабка надвое сказала, т.к. Байден его меньше устроит...
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30.05.2020 22:00 Відповісти
Деньгами в свое время похоже помогли, когда больше никто не хотел давать.
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30.05.2020 22:02 Відповісти
Интересно: взорвут сегодня путлеровцы ракету Илона или янки смогут помешать?
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30.05.2020 21:46 Відповісти
В прошлый раз они погоду испортили.
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30.05.2020 21:50 Відповісти
Через підлогу години побачимо...
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30.05.2020 21:50 Відповісти
У Гриши-Кубанца прямая трансляция...
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30.05.2020 21:52 Відповісти
Дай ссыль де видеть
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30.05.2020 21:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rBPZkpFfn4A
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30.05.2020 22:01 Відповісти
Сенкс
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30.05.2020 22:03 Відповісти
У Нестора Воли тоже слiдкують
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30.05.2020 22:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pMsvr55cTZ0&feature=emb_logo NASA
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30.05.2020 22:10 Відповісти
https://youtu.be/uexTqJGzFtE Я на NBC News дивлюся .
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30.05.2020 22:07 Відповісти
Трам самолёт встречал с бесплатной гуманитарной помощью?
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30.05.2020 21:51 Відповісти
На Трампа в фуйла , є вбивчий компромат, тому він таке витворяє.
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30.05.2020 22:06 Відповісти
Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил в интервью New York Times, что в Россию он прилетел уже без каких-либо секретных документов. По его словам, никаких секретов в руки российских спецслужб не попало.
Сноуден сказал, что передал все имевшиеся у него секретные материалы журналистам в Гонконге до вылета в Москву и копий себе не оставил. Он решил не везти документы в Россию, потому что "это не послужило бы для общественного блага".
"Для чего бы мне было дальше держать копии материалов у себя лично?" - говорит он.

https://www.bbc.com/russian/russia/2013/10/131018_snowden_russia_leaks

Можно ему верить, если его паРаша укрыла просто так?
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30.05.2020 22:12 Відповісти
Параша что угодно сделает, главное, чтобы на зло сша.
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30.05.2020 22:42 Відповісти
принял куда?
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30.05.2020 21:52 Відповісти
Гусары, мААлчать!
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30.05.2020 21:54 Відповісти
Даю установку на добро (с)
Трамп прийняв "коронавірусну допомогу" від РФ без дозволу компетентних органів США, - Reuters - Цензор.НЕТ 2627
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30.05.2020 21:52 Відповісти
А що за допомога? Лапті противірусні?
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30.05.2020 22:05 Відповісти
взрывающиеся ИВЛ
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30.05.2020 22:08 Відповісти
Хм. Це ********** зброя якась. Час капітулювати? Чи спробувати боярою відкупитись?
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30.05.2020 22:17 Відповісти
а шо такое , лапти просто хотели спалить пиндосов
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30.05.2020 22:07 Відповісти
Дедушка Трамп уже хренеет-считает себя уже самодержавцем США ))
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30.05.2020 22:19 Відповісти
Рыжему клоуну недолго осталось.
Один из глупейших президентов США в истории.
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30.05.2020 22:40 Відповісти
Украину и США этот фактор таки "роднит"...недоразумение вышло...
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30.05.2020 22:58 Відповісти
проблема в том, что в США идиота Трампа компенсирует бюрократическая машина и советники, вроде Помпео, а в Украине бюрократической работающей машины и в помине нет, а советником работает путинский шпион Ермак... Так что тут все не в нашу пользу.
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30.05.2020 23:50 Відповісти
Будет ***.н .
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30.05.2020 22:42 Відповісти
Допомагають, бо ґамериканці їдять гарячий сніг - снігурів вже майже всіх погризли. "Птицы вкусные".
Отак і живуть - "бедные, замерзшие, одинокие и гомосексуалисты" Трамп прийняв "коронавірусну допомогу" від РФ без дозволу компетентних органів США, - Reuters - Цензор.НЕТ 8012
https://youtu.be/yQLOIIeORhk Вся правда об Америке глазами КНДР
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30.05.2020 22:46 Відповісти
-"российские "Авента-М" так и не использовали, потому что они требуют напряжения, несовместимого с энергосетью в США."...
таки кацабы тупые...отправили свои железяки явно зная что амеры их не смогут подключить...или как обычно-на "авось"...
но шуму-то ,шуму кацабы создали...
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30.05.2020 22:57 Відповісти
Рыжего дурака осенью выкинут на мороз. Будет веселуха=)
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30.05.2020 23:47 Відповісти
Купленная"Гуманитарка от ******" соответствовала названию-аппараты ИВЛ выработала фирма "Авента-М". Они стали причиной пожаров в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где лечили больных COVID-19.
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31.05.2020 06:38 Відповісти
Нацисты скоро до американских звезд дберуться.Трамп прийняв "коронавірусну допомогу" від РФ без дозволу компетентних органів США, - Reuters - Цензор.НЕТ 7584
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31.05.2020 08:32 Відповісти
Рыжий самодовольный тупорогий павиан работает на кремлёвского упыря, как и свиной мальдивский мародёр.
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31.05.2020 15:14 Відповісти
 
 