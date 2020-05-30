Протести в США: Національну гвардію Міннесоти повністю мобілізують вперше після Другої світової війни
Правопорядок у Міннесоті забезпечуватимуть близько 2,5 тис. бійців Нацгвардії США. Це повний склад цього підрозділу в штаті.
Як повідомив глава Нацгвардії США в Міннесоті генерал-майор Джон Дженсен, повну мобілізацію оголошено вперше з часів Другої світової війни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Раніше для забезпечення правопорядку залучили 700 нацгвардійців. Тепер же їм на допомогу мобілізують ще 1 800 людей особового складу Нацгвардії.
Губернатор Міннесоти Тім Уолтц на брифінгу заявив, що протести вже жодним чином не стосуються вбивства Джорджа Флойда. "Це про напад на громадянське суспільство і сіяння страху", - впевнений чиновник.
Нагадаємо, протести у США спалахнули після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.
ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.
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=Ще= завжди звучить оптимістично і позитивно, обнадіююче.
Я тому так і написала.
протесты это неотъемлемая форма демократии для свободных людей...
Не понимаю, тех кто против протестов, хотите, что бы везде было как в рашке или Северной Корее, где рабы не имеют права на любой протест против действий властей?
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Этому экземпляру колено на шею ещё лет двадцать назад поставить нужно было. А лучше попросить бордюр укусить.
И еще хватило совести с большой буквы даже написать.
Сотні людей вийшли на вулиці Мінеаполіса у Сполучених Штатах. Протести почалися через вбивство поліціянтами людини на ім'я Джордж Флойд
Чотирьох поліцейських через інцидент звільнили, обставини трагедії розслідують. Але містяни влаштували акції непокори і спалили вщент пліцейську дільницю
Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня», «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»". (Вики).
...когда "государство", за годы предательства людей, тех, что еще в 14-м рвались его защищать, за котлы, переработавшие добробаты, за утопающие в болоте "широкиеланы", холод, голод, бесправие военнослужащих, мариупольские суды, за "прекращения огней", за "разведения" и прочую херню, за "керченские катерочки", за глобальное ограбление тех, кто остался дома, за "невмешательство в аренды прудов" и прилюдное изнасилование не только девочек в Кагарлыке, но и всего населения в целом - привело таки к тому, что его уже никто и защищать-то не желает - тогда чувак, сам откосивший от службы и чья мама Римма гордо рассказывала журналистам, как "выбрасывала повестки" - вносит проект закона об очередном рабстве - уже военкоматовском.
Штрафы до 700 НМГД (исправлено) и 5 лет тюрьмы - в зобу дыханье сперло, господа, настолько это прекрасно, с учетом нашей *********** "Фемиды".
Что ни день - то праздник.
Родина викликала поліцію до своєї 29-ньої доньки (чорної), у якої був приступ епілепсії + вона страждала від психічних розладів. Вона впала з 24-поверху. Тепер сім*я каже, що поліція її вбила: штовхнула.
І The family has said race may have played a role in Korchinski-Paquet's death.
Сьогодні була маніфестація в Торонто і Галіфаксі, в понеділок буде в Монреалі.
Поліція звинувачується в расизмі. Як же інакше ?!
Так і хочеться сказати f***
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/regis-korchinski-paquet-toronto-police-1.5590296
І те, що вже писала сьогодні: закінчиться тим, що копи просто більше не виїжджатимуть на виклики до чорних. Хай вбиваються, ріжуться і т.д.
Або буде окремо чорна поліція для чорних, а біла - для білих.
Це - капець.
Вона страждала на ці розлади давно і поліція не вперше приїжджала. Цього разу дзвонили тричі: брат і мати. В хід пішли ножі. Поліцаї приїхали (6 чоловік), всі розмовляли, тоді вона попросилася в туалет ... поліція зайшла в квартиру, а брата і матір попросили лишитися ...
Люди пишуть, що вона побігла на балкон (з головою проблеми) і перелазила з одного на інший - от і впала.
А тут сімейка звинувачує їх відкрито у тому, що вони її штовхнули. Ще й колір шкіри приплели. Дурдом.
В Торонто напружена атмосфера. Вже, здається, профспілка поліції звернулася і сказала, шо це все - нагнітання відповідних груп з метою підриву репутації поліції і перетворення поліції на ворога ...
Але люди дуже критично реагують на цих дебільних =протестантів=, ще невідомо купа деталей (бо не можна розголошувати), а вони вже =протести= роблять проти поліцаїв-"расистів". Теж бездумна біомаса.
Притомні пишуть, що втомилися від того, що кожну подію з кольоровими перетворюють у расистський кейс. Замість того, щоб давно вже забезпечити їй медичну допомогу - сімейка невідомо чим займалася. А тепер винна поліція.
Побачимо, що наші тут влаштують завтра. Нема чим людям зайнятися.
Так, подорожувати класно.
Бажаю здійснення планів !
От хай дурдом з вірусом пройде ...
https://www.viarail.ca/en
https://www.narcity.com/deals/ca/via-rail-canadas-summer-sale-is-offering-up-to-40-off-on-train-tickets
Таке є.
А в тих американських не зручно сидіти. Я не змогла б їхати боком ...
Мені теж він сподобався у статті.
ОК, попросите, щоб Вам американський вагончик причепили до Віа Рейл.
Людина мала інвалідність (20 років тому жертву збив мотоцикл), а її тягнули за волосся через водійське скло машини та застосували тазер.
Жертва через підсліпуватість на ліве око тупо не побачила, що до неї наближаються копи.
Копа, що перевищив міри самооборони при затриманні, на час розслідування було відправлено в оплачувану адміністративну відпустку." https://ktla.com/news/local-news/sonoma-county-deputy-fired-after-bodycam-video-showed-him-violently-choking-restraining-man-who-died/?fbclid=IwAR1FPMGCxj6lyUBxtWOCjN7oZGca9SWepnwDX_znPbrPkQtjM54VyTDZZjQ
Далой прививки!