Протести в США: Національну гвардію Міннесоти повністю мобілізують вперше після Другої світової війни

Правопорядок у Міннесоті забезпечуватимуть близько 2,5 тис. бійців Нацгвардії США. Це повний склад цього підрозділу в штаті.

Як повідомив глава Нацгвардії США в Міннесоті генерал-майор Джон Дженсен, повну мобілізацію оголошено вперше з часів Другої світової війни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Раніше для забезпечення правопорядку залучили 700 нацгвардійців. Тепер же їм на допомогу мобілізують ще 1 800 людей особового складу Нацгвардії.

Губернатор Міннесоти Тім Уолтц на брифінгу заявив, що протести вже жодним чином не стосуються вбивства Джорджа Флойда. "Це про напад на громадянське суспільство і сіяння страху", - впевнений чиновник.

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Нагадаємо, протести у США спалахнули після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.

ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.

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