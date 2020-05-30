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Протести в США: Національну гвардію Міннесоти повністю мобілізують вперше після Другої світової війни

Протести в США: Національну гвардію Міннесоти повністю мобілізують вперше після Другої світової війни

Правопорядок у Міннесоті забезпечуватимуть близько 2,5 тис. бійців Нацгвардії США. Це повний склад цього підрозділу в штаті.

Як повідомив глава Нацгвардії США в Міннесоті генерал-майор Джон Дженсен, повну мобілізацію оголошено вперше з часів Другої світової війни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Раніше для забезпечення правопорядку залучили 700 нацгвардійців. Тепер же їм на допомогу мобілізують ще 1 800 людей особового складу Нацгвардії.

Губернатор Міннесоти Тім Уолтц на брифінгу заявив, що протести вже жодним чином не стосуються вбивства Джорджа Флойда. "Це про напад на громадянське суспільство і сіяння страху", - впевнений чиновник.

Читайте також: Трамп заявив, що протести під Білим домом "мають мало спільного з пам'яттю про Джорджа Флойда, убитим у Міннеаполісі 25 травня

Нагадаємо, протести у США спалахнули після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.

ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.

Читайте також: У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

протест (2394) США (22473)


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Топ коментарі
+26
1. Судмедэкспертиза (предварительная) после вскрытия установила, что удушение коленом, как мы видели на видео, не являлось причиной смерти Флойда. По мнению врачей, Флойд был либо пьян, либо под наркотиком в момент ареста (ждём анализа от токсикологии), в соединении с его хроническим состоянием больного сердца + тяжёлый артериосклероз сосудов. И получается, что его задержание, даже таким образом являлось лишь триггером для его смерти, а не самой причиной смерти.
2. Уже радикально-левая общественность призывает не заострять внимание на результатах вскрытия - т.е. их основная карта, что его задушил или нарушил поступление кислорода полицейский насмерть, уже бита.3. Максимум теперь кейс против полицейского - это убийство 3й степени. Это если докажут, что его действия конкретно спровоцировали данный результат, в чём я не уверен. Если подтвердятся сильная доза наркотиков в погибшем, то тогда кейс против полицейского вообще рассыпается, до превышения своих полномочий и халатности, что приведёт к его полному увольнению и всё. Потому что под наркотиком человек не соображает, что делает и любое резкое изменение условий с ним, из состояния покоя, может привести к смерти, так как все его реакции за счёт наркотика повышаются в градусе. Типа если начать отжиматься в джиме, но перед этим кольнутся героином, то запросто от такого напряжения может наступить инфаркт.
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30.05.2020 22:08
+21
А вони постійно так протестують, причому не тільки в США!

Знаєте, чому у Франції були протести з палінням чужих машин? Бо двоє арабів-злодіїв тікали від поліції і сховалися в трансформаторну будку (!), де їх вбило током... Араби вирішили, що винні поліцейські, але при цьому палили машини простих парижан. У когось явно проблеми з причинно-наслідковими зв'язками!
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30.05.2020 22:09
+17
Чому ви виправдовуєте злочинця і все оце "протестуюче" бидло ?
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30.05.2020 22:09
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31.05.2020 00:56 Відповісти
навіть у тій самій Акадії (Новій Скотії+Новому Брансуїку) так затишно, мило, природа, доглянуті будиночки, білосніжні церкви маленьки... але у кожному селі - хокейна арена))
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31.05.2020 01:11 Відповісти
Тільки я там ще не була.
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31.05.2020 01:30 Відповісти
туди на північний острів можно з'їздити далі Сиднея, Кейп Бретон, де гори є, мальовничі міста і спостереження за китами
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31.05.2020 01:36 Відповісти
А звідки Ви добре Канаду знаєте ?
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31.05.2020 01:52 Відповісти
так.. трошки вивчав, розглядався куди поїхати)
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31.05.2020 01:53 Відповісти
мав емігрувати у Канаду у 1997, але відбій вийшов
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31.05.2020 01:54 Відповісти
Але Ви були тут ? Приїжджали ?
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31.05.2020 02:00 Відповісти
ні, ще не був у Канаді
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31.05.2020 02:03 Відповісти
Key word - ще.
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31.05.2020 02:11 Відповісти
ключове слово)).. ну так, я ж не можу гарантувати, що не приїду до Канади
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31.05.2020 02:13 Відповісти
Що значить - =не= ?

=Ще= завжди звучить оптимістично і позитивно, обнадіююче.
Я тому так і написала.
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31.05.2020 02:19 Відповісти
ну так.. я підтверджую, я не можу сказати що відмовлюсь їхати до Канади) - тому ще
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31.05.2020 02:26 Відповісти
ну і за касатками
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31.05.2020 01:38 Відповісти
Дякую. Знаю. Сподіваюсь доїхати якось вже нарешті.
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31.05.2020 01:50 Відповісти
ніхто в Україні не раденький, - це робота кацапських тролей, які ведуть гібридну війну в тому числі і на цьому сайті
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31.05.2020 00:33 Відповісти
Из искры возгорится пламя, так может быть, где угодно, там где власть забывает, что ее выбрал народ и для чего ее выбрал, тоже забывает.
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30.05.2020 22:42 Відповісти
Без демократов и русни не обошлось, уж больно всё умело организовано.
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30.05.2020 23:01 Відповісти
Кацапы топят за байдена, ещё один умалешенный из психушки сбежал🤣🤣🤣
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30.05.2020 23:11 Відповісти
Америка не была бы Америкой, если бы не протестовала по любому поводу.
протесты это неотъемлемая форма демократии для свободных людей...
Не понимаю, тех кто против протестов, хотите, что бы везде было как в рашке или Северной Корее, где рабы не имеют права на любой протест против действий властей?
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30.05.2020 23:01 Відповісти
Протестом это перестало быть, когда начали грабить и палить чужое имущество. Это уже преступление, а не протест. Подавлять такое нужно жестко.
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31.05.2020 01:00 Відповісти
Флойд как минимум пять раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности. В 2014 году, после пятилетнего пребывания в тюрьме за вооружённое ограбление..
--
Этому экземпляру колено на шею ещё лет двадцать назад поставить нужно было. А лучше попросить бордюр укусить.
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30.05.2020 23:11 Відповісти
Нигер жареный в духовке, вкусный с чесноком.
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30.05.2020 23:21 Відповісти
Водки нет...лахай.
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30.05.2020 23:27 Відповісти
Сравнил тупые отмороженные погромы и грабежи с Майданом...
И еще хватило совести с большой буквы даже написать.
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31.05.2020 10:40 Відповісти
Российский бунт...и взятие супермаркета Метро😂 А за 3-ри Майдана ни один магазин не пострадал. Вот чем бельіе отличаются от черньіх и азиятов.
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30.05.2020 23:26 Відповісти
Це вам не Кагарлик, це Нація!
Сотні людей вийшли на вулиці Мінеаполіса у Сполучених Штатах. Протести почалися через вбивство поліціянтами людини на ім'я Джордж Флойд

Чотирьох поліцейських через інцидент звільнили, обставини трагедії розслідують. Але містяни влаштували акції непокори і спалили вщент пліцейську дільницю
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30.05.2020 23:43 Відповісти
Восстани е планеты обизян.
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31.05.2020 13:28 Відповісти
"Поняття «хуцпа» в ********* івриті означає «нахабство».
Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня», «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»". (Вики).
...когда "государство", за годы предательства людей, тех, что еще в 14-м рвались его защищать, за котлы, переработавшие добробаты, за утопающие в болоте "широкиеланы", холод, голод, бесправие военнослужащих, мариупольские суды, за "прекращения огней", за "разведения" и прочую херню, за "керченские катерочки", за глобальное ограбление тех, кто остался дома, за "невмешательство в аренды прудов" и прилюдное изнасилование не только девочек в Кагарлыке, но и всего населения в целом - привело таки к тому, что его уже никто и защищать-то не желает - тогда чувак, сам откосивший от службы и чья мама Римма гордо рассказывала журналистам, как "выбрасывала повестки" - вносит проект закона об очередном рабстве - уже военкоматовском.
Штрафы до 700 НМГД (исправлено) и 5 лет тюрьмы - в зобу дыханье сперло, господа, настолько это прекрасно, с учетом нашей *********** "Фемиды".
Что ни день - то праздник.
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30.05.2020 23:49 Відповісти
Интересный у меня вопрос есть _ Вот почему такой балаган всегда начинается только тогда когда белые полицейские убивают негра, а не наоборот...
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31.05.2020 00:18 Відповісти
Правильно. Сроду-мародёрам нужно показать его место.
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31.05.2020 00:25 Відповісти
О, в Торонто теж ...
Родина викликала поліцію до своєї 29-ньої доньки (чорної), у якої був приступ епілепсії + вона страждала від психічних розладів. Вона впала з 24-поверху. Тепер сім*я каже, що поліція її вбила: штовхнула.
І The family has said race may have played a role in Korchinski-Paquet's death.
Сьогодні була маніфестація в Торонто і Галіфаксі, в понеділок буде в Монреалі.
Поліція звинувачується в расизмі. Як же інакше ?!

Так і хочеться сказати f***
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/regis-korchinski-paquet-toronto-police-1.5590296

І те, що вже писала сьогодні: закінчиться тим, що копи просто більше не виїжджатимуть на виклики до чорних. Хай вбиваються, ріжуться і т.д.
Або буде окремо чорна поліція для чорних, а біла - для білих.
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31.05.2020 01:15 Відповісти
В неділю в Монреалі, завтра.
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31.05.2020 01:17 Відповісти
то може вони хочуть узаконити свої гето таким чином?
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31.05.2020 02:16 Відповісти
а там вже і буде отаке
Протести в США: Національну гвардію Міннесоти повністю мобілізують вперше після Другої світової війни - Цензор.НЕТ 8893
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31.05.2020 02:23 Відповісти
Ой, сиджу читаю коменти ...
Це - капець.
Вона страждала на ці розлади давно і поліція не вперше приїжджала. Цього разу дзвонили тричі: брат і мати. В хід пішли ножі. Поліцаї приїхали (6 чоловік), всі розмовляли, тоді вона попросилася в туалет ... поліція зайшла в квартиру, а брата і матір попросили лишитися ...
Люди пишуть, що вона побігла на балкон (з головою проблеми) і перелазила з одного на інший - от і впала.
А тут сімейка звинувачує їх відкрито у тому, що вони її штовхнули. Ще й колір шкіри приплели. Дурдом.
В Торонто напружена атмосфера. Вже, здається, профспілка поліції звернулася і сказала, шо це все - нагнітання відповідних груп з метою підриву репутації поліції і перетворення поліції на ворога ...
Але люди дуже критично реагують на цих дебільних =протестантів=, ще невідомо купа деталей (бо не можна розголошувати), а вони вже =протести= роблять проти поліцаїв-"расистів". Теж бездумна біомаса.
Притомні пишуть, що втомилися від того, що кожну подію з кольоровими перетворюють у расистський кейс. Замість того, щоб давно вже забезпечити їй медичну допомогу - сімейка невідомо чим займалася. А тепер винна поліція.
Побачимо, що наші тут влаштують завтра. Нема чим людям зайнятися.
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31.05.2020 02:29 Відповісти
тобто у цієї сімейки паранойя на фоні утиску прав чорних та протестів що тривають... і вони думають що поляціянти навмисно її там на балконі...
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31.05.2020 02:32 Відповісти
.. ще й згвалтували походу а потім вже викинули))
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31.05.2020 02:34 Відповісти
Ми якраз про це і говоримо з Вами останні дні ...
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31.05.2020 02:35 Відповісти
Перехочете їхати ?
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31.05.2020 02:30 Відповісти
ні, не можу таке стверджувати, тобто ЩЕ поїду до Канади)
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31.05.2020 02:34 Відповісти
Обов*язково ! Мусите побачити на власні очі те, про що читали і дивилися.
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31.05.2020 02:40 Відповісти
ну звісно, якщо поїду, я побачу усю Канаду, я візьму авто і поїду по країні - так люблю подорожувати
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31.05.2020 02:44 Відповісти
і на потязі із східного узбережжя на західне, десь так
Протести в США: Національну гвардію Міннесоти повністю мобілізують вперше після Другої світової війни - Цензор.НЕТ 5248
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31.05.2020 02:48 Відповісти
Я не бачила тут такі потяги.

Так, подорожувати класно.
Бажаю здійснення планів !

От хай дурдом з вірусом пройде ...
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31.05.2020 03:04 Відповісти
а що в Канаді таких немає вагонів?... це US
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31.05.2020 03:07 Відповісти
Я бачила по image address.
https://www.viarail.ca/en

https://www.narcity.com/deals/ca/via-rail-canadas-summer-sale-is-offering-up-to-40-off-on-train-tickets

Таке є.
А в тих американських не зручно сидіти. Я не змогла б їхати боком ...
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31.05.2020 03:19 Відповісти
там їдуть боком люди, щоб розглядати краєвиди, а взагалі то крісла крутяться на 180 град. у тому вагоні з прозорим дахом
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31.05.2020 03:47 Відповісти
ну хоч такі, по 2 в ряд і з вузьким проходом.. головне що прозорий дах, все видно і ефект присутності
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31.05.2020 03:50 Відповісти
Протести в США: Національну гвардію Міннесоти повністю мобілізують вперше після Другої світової війни - Цензор.НЕТ 655
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31.05.2020 03:52 Відповісти
Це значно краще.
Мені теж він сподобався у статті.
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31.05.2020 04:03 Відповісти
але там більше простору in car, більше особистого space для тіла, інтервал між пасажирами як при СOVID-19))
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31.05.2020 04:13 Відповісти
там американці розгляглися по вагону як тюлені на лежбищі, а тут канадійці сидять чемно)
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31.05.2020 04:17 Відповісти


ОК, попросите, щоб Вам американський вагончик причепили до Віа Рейл.
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31.05.2020 05:10 Відповісти
то треба з кимось зкооперуватись та подорожувати разом))
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31.05.2020 15:55 Відповісти
замовити з друзями такий кар з Амтраку, нехай причеплять)
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31.05.2020 18:16 Відповісти
Paul Potseluiev:20 грудня 2019 р. "Білий коп задушив під час затримання білого чоловіка, якого було помилково опізнано як викрадача машин.

Людина мала інвалідність (20 років тому жертву збив мотоцикл), а її тягнули за волосся через водійське скло машини та застосували тазер.

Жертва через підсліпуватість на ліве око тупо не побачила, що до неї наближаються копи.

Копа, що перевищив міри самооборони при затриманні, на час розслідування було відправлено в оплачувану адміністративну відпустку." https://ktla.com/news/local-news/sonoma-county-deputy-fired-after-bodycam-video-showed-him-violently-choking-restraining-man-who-died/?fbclid=IwAR1FPMGCxj6lyUBxtWOCjN7oZGca9SWepnwDX_znPbrPkQtjM54VyTDZZjQ
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31.05.2020 06:45 Відповісти
Ой, свободу активистам!
Далой прививки!
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31.05.2020 11:59 Відповісти
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