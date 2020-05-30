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Суд відправив під арешт без права застави вже шістьох із 28 затриманих після стрілянини в Броварах, - Аваков

Станом на 22:00 суд відправив під арешт без права застави шістьох із 28 затриманих після кримінальних розбірок у Броварах Київської області.

Про це у твітері повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"На 22:00 сьогодні щодо 6 осіб ухвалено рішення про утримання під вартою без застави. Загалом затримано 28 учасників ганебної стрілянини в Броварах. Суд триває. 21 підозрюваному НПУ просить запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Покарання за злочин - єдиний шлях до справедливості", - підкреслив глава МВС.

Дивіться також: "Лежати! Руки за спину!": МВС показало затримання КОРДОм підозрюваних у броварській стрілянині. ВIДЕО

Суд відправив під арешт без права застави вже шістьох із 28 затриманих після стрілянини в Броварах, - Аваков 01

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.

Читайте також: Стрілянина в Броварах: Починається суд над 21 затриманим, поліція визначила понад 60 учасників розбірок, включно із замовниками, - Геращенко

Автор: 

Аваков (2189) арешт (2520) Бровари (279) суд (11651)


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Топ коментарі
+12
а если в СМИ запустить слух, что Порошенко в Донецке открывает выставку, то через сколько минут ГБР отработает свои дорогие ботинки и ворвётся в донецкий музей ?
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30.05.2020 23:10
+11
Интересно, если Броварским маршрутчикам предложить отдать все маршруты в Горловке, как быстро они ее освободят от орков с такими-то силами и вооружением?.
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30.05.2020 22:39
+6
А можна їх відправити туди в турборежимі, як у слуг?
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30.05.2020 22:34
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А можна їх відправити туди в турборежимі, як у слуг?
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30.05.2020 22:34 Відповісти
Интересно, если Броварским маршрутчикам предложить отдать все маршруты в Горловке, как быстро они ее освободят от орков с такими-то силами и вооружением?.
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30.05.2020 22:39 Відповісти
а если в СМИ запустить слух, что Порошенко в Донецке открывает выставку, то через сколько минут ГБР отработает свои дорогие ботинки и ворвётся в донецкий музей ?
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30.05.2020 23:10 Відповісти
А когда ДБР отправят под суд без права залога за нарушение закона?????
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31.05.2020 07:37 Відповісти
Чтобы сказал дядюшка Фрейд, если бы прочитал, что такой себе "не предвзятый", неким олигархом, Аваков, отправил под арест, именно шестерых, из 28 задержанных ?
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30.05.2020 22:35 Відповісти
Арсен надо все кардинально менять.
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30.05.2020 22:35 Відповісти
СКОЛЬКО РАЗ?
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30.05.2020 22:39 Відповісти
Читаєш і думаєш, як таке може бути?
"https://censor.net/news/3198984/chetyreh_figurantov_dela_ob_ubiyistve_veterana_oleshko_sarmata_otpustili_pod_domashniyi_arest"
"https://censor.net/news/3198984/chetyreh_figurantov_dela_ob_ubiyistve_veterana_oleshko_sarmata_otpustili_pod_domashniyi_arest"
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30.05.2020 22:35 Відповісти
Значит здесь работают деньги,вот если бы на первом этапе были электронные судьи,то такого бы не было.
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30.05.2020 22:39 Відповісти
У китайских товарищей другая альтернатива, смертная казнь.
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30.05.2020 22:42 Відповісти
Китай не Европа,а Украина старается быть Европой.
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30.05.2020 22:44 Відповісти
Стараться и быть, а впрочем это совсем другая история.
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30.05.2020 22:49 Відповісти
а в Швеции не расстреливают за коррупцию ...

но её там практически нет.

Может дело не в смертной казни, а в том, кого люди избирают писать законы ?
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30.05.2020 23:12 Відповісти
Твои предложения по кандидатам в законодатели?
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30.05.2020 23:17 Відповісти
я не Бог.
я не могу заставить идеально грамотных и идеально порядочных людей пойти работать за 20 тысяч в месяц
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30.05.2020 23:25 Відповісти
20000 это в день или в час.
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30.05.2020 23:29 Відповісти
ты не смог прочитать и понять "идеально порядочных людей" ?

в месяц.

ты же о таких спрашивал ?
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30.05.2020 23:33 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Ну по перше більше платять різним чиновникам.А по друге,солдати за такі суми помирають.Виходить,що українці майже всі корупціонери і лайно.Тоді взагалі немає ніякого сенсу,говорити за Україну в цілому.
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31.05.2020 00:16 Відповісти
я не розумію, шо ти від мене хочеш ?

шоб я знайшов грамотних і чесних юристів і заставив їх підти на зарплату 20 тисяч ?

не знайду я стільки таких.

тим більше, не заставлю
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31.05.2020 00:20 Відповісти
https://censor.net/user/82781 В нас чиновники не за 20 тисяч працюють і юристи також.Їм дай 200 тисяч,працювати не будуть чесно.Це можна сказати,практично за всіх.
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31.05.2020 00:31 Відповісти
Виходить,що українці майже всі корупціонери і лайно


ти результати виборів Президента України бачив ?

для чого тоді питаєш ?
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31.05.2020 00:22 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Ті хто голосував за Порошенка,як видно не кращі.Їх також все влаштовує.За Порошенка проголосувало 4 мільйони? Де вони.Якийсь недолугий мітинг влаштувати не можуть,проте в інтернеті всі герої.Саме тому московити Україну громлять.бо кругом лицемірство і абсурд.
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31.05.2020 00:29 Відповісти
тобі ніхто ще не відкрив таємницю, шо вибирають тільки з тих, хто йле на вибори ?

От саме ти якого хрєна не став чесним і грамотним юристом, шоб піти на вибори і переконати всіх виборців України за тебе проголосувати ?
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31.05.2020 00:44 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Юристів в нас багато грамотних.Але до влади приходять найцинічніші,бо українці їм вірять.От скажіть,чому немає багаточисельних,мирних і патріотичних мітингів проти головного поліціянта? А тільки в інтернеті струс повітря відбувається.
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31.05.2020 01:36 Відповісти
лично я не иду на митинги против главного полициянта потому, что то быдло, которое выбрало такое же быдло, должно нахлебаться своим выбором до кровавых соплей

и может тогда это быдло что-то поймёт,

но вряд ли.
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31.05.2020 11:15 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Так головний поліціянт вже давно на посаді.А те що ви кажете,це абсурд.
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31.05.2020 11:27 Відповісти
те, шо я кажу - реальність.

вона абсурдна, але реальність.
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31.05.2020 11:35 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Головного поліціянта.ще за Порошенка потрібно було зняти.
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31.05.2020 12:36 Відповісти
і чому ти його не зняв ?

Чому його не зняв Порошенко, я розумію - у Порошенко не було більшості в парламенті.

А ти не знав, шо Аваков - це креатура НФ ?
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31.05.2020 21:29 Відповісти
https://censor.net/user/82781 А ви чому не зняли.Я пам'ятаю,як його хвалили тут.ярі прихильники Порошенка.Я також голосував за Порошенка.але не є ярим прихильником.
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31.05.2020 21:32 Відповісти
Я тобі можу знайти МІЙ комент за 22 чи 23 лютого 2014 року, коли виклали весь список нового кабміну. Я тоді був проти одної людини - Авакова.

Прихильники Порошенка його ніколи не хвалили, тому не кизди, шо ти пам'ятаєш, як вони його хвалили.
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31.05.2020 22:00 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Хвалили в 16-17 році,за довго до виборів.
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31.05.2020 22:04 Відповісти
ти Авакова нахвалював з 2014 року.

І в 2016-му також.

А в 2017=му ти обіцяв за нього життя віддати.
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31.05.2020 22:06 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Хворієш?
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31.05.2020 22:20 Відповісти
ти в суд подавав про те, шо ти такого не казав ?

не подавав.

якшо не подавав, значить я сказав факт.
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31.05.2020 22:30 Відповісти
https://censor.net/user/82781 І казали що він проукраїнський.
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31.05.2020 22:06 Відповісти
так ти ж це і казав.
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31.05.2020 22:07 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Я точно ні.
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31.05.2020 22:21 Відповісти
ти в суд подавав про те, шо ти такого не казав ?

не подавав.

якшо не подавав, значить я сказав факт.
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31.05.2020 22:30 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Те що ви пишете,це зовсім не смішно.
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31.05.2020 22:38 Відповісти
так я не юморіст 95 кварталу.

ти брешеш, то чому б і мені не збрехати ?
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31.05.2020 22:44 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Який мені сенс брехати?
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31.05.2020 22:50 Відповісти
Пора уяснить. Сначала появляется мораль (это суспильный такой себе договор как легче прожить вместе и ненавредить друг другу. Потом это трансформируется в неписаные законы котрые законодатели оформляют санкциями в нормы права. Нет санкции нет закона есть только мораль. У шведов мораль (понятия)суспильства выше, они не терпимие к нарушениям и доверие к сбе и другим выше,отсюда и все остальное уровень и.т.д. Как хорошая дружная команда или бригада сделает гораздо больше.
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31.05.2020 08:14 Відповісти
ПАЙЄХАЛІ!
Суд відправив під арешт без права застави вже шістьох із 28 затриманих після стрілянини в Броварах, - Аваков - Цензор.НЕТ 2896
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30.05.2020 22:42 Відповісти
Илон а как же мы?
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30.05.2020 22:43 Відповісти
Илон Маск бухой не выгуливает бойцовских собак по США без намордника.
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30.05.2020 23:42 Відповісти
Конец весны.Всё цветёт,впереди прекрасное лето и,несмотря на то,что клоун пудрит мозги народу--жизнь берёт своё, обдуваемая благоуханием весеннего ветра. Казалось бы--что ещё нужно. Ан нет,оказывается есть долбо-дятлы, которые готовы променять всё прекрасное на призрачное счастье,на сладкие посулы о "длинных" и лёгких деньгах,об.... .да ладно--погнавшись за журавлём в небе ,не получили даже синицы,а теперь вот место лета, "благоухание "параши.
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30.05.2020 22:56 Відповісти
Немає ніяких мирних,але масових мітингів,проти головного поліціянта.Значить всім це подобається і немає в нас патріотів.
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30.05.2020 23:34 Відповісти
все наши патриоты были одеты в специальную форму и кидали централизованно конфискованными МВД мягкими игрушками в специально обозначенные для этого места

Суд відправив під арешт без права застави вже шістьох із 28 затриманих після стрілянини в Броварах, - Аваков - Цензор.НЕТ 3673
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30.05.2020 23:47 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Ну так це не ''істинні'' патріоти.А де справжні?
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31.05.2020 00:06 Відповісти
істинні партіоти чого ?

патріоти території, де населення під час війни вибирає верховним головнокомандувачем прокремлівського клоуна ?

істинний патріот - це той, хто готовий віддати життя за це бидло, яке хаває Сватів ?
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31.05.2020 00:27 Відповісти
Хорошо, правильно.
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31.05.2020 00:55 Відповісти
Ну вообще-то за неделю Кагарлык и Бровары ахнули. 90-е нервно курят в сторонке.

Отправить под арест без права залога должны Авакова за такую работу его ведомства.
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31.05.2020 01:49 Відповісти
А де на лаві замовники стірьби і ті хто їм поторурали? Де голова обласної адміністрації який кришує бандитів? Вирішили замяти справу мілкими гопниками? Ну, ну.
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31.05.2020 06:24 Відповісти
После этой "бойни" в Броварах хоть кто-нибудь в больницу попал? Есть мнение у некоторых товарищей, что это постановка. Вот в Кагарлыке там было совсем другое! А убийство 7 волонтеров и АТО-шников дедом по сельской кличке "кацап" никакому обьяснению не поддается! Господин Аваков, скоро менять президента будете?
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31.05.2020 06:45 Відповісти
Граждане титушки! Помните! Аваков всегда вас сдаст!
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31.05.2020 07:04 Відповісти
Суд відправив під арешт без права застави вже шістьох із 28

Один из них был левым уклонистом, а 22, как оказалось - ни при чем...
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31.05.2020 08:14 Відповісти
Як починають сраки трохи підгорати,то вже "ніяких застав, ніяких порук".
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31.05.2020 09:51 Відповісти
Как задержал - так и отпустит! Лохам попудрят мозги, чесаться у них немножко перестанет и выпустят, согласно несоответсвия походки...
Предъявляют ведь им хулиганство, а тут должны быть конкретные пострадавшие от хулиганских действий, а никого нет нет кроме перепуганных пенсионерок и разбитого окна... И все - весь пар в свисток.
А ведь самое опасное в этой ситуации - вооруженный бандитизм. Вооруженная банда из 60 человек пыталась получить экономические преимущества для себя или для своих заказчиков. А доказывать здесь нужно наличие объединения граждан с преступным умыслом, централизованое руководство и дерзкое пренебрежение законом и правами граждан. Главная опасность на в разбитом окне, как это видят следователи, а в преступной организации. Поэтому титуханы и процветают!
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31.05.2020 09:59 Відповісти
Суд відправив під арешт без права застави вже шістьох із 28 затриманих після стрілянини в Броварах, - Аваков - Цензор.НЕТ 301
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31.05.2020 10:00 Відповісти
Аваков, ты зубы не заговаривай, - что там с "делом Шеремета"? Когда неповинных людей будешь выпускать, мудень?
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31.05.2020 10:04 Відповісти
Чё за херня ,почему Кожара выпущен под залог,а эти без права залога 🐸🐸🐸🤣😂 Зелёное правосудие,🤣😂
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31.05.2020 11:15 Відповісти
сабаков, а когда отправишь под арест без права залога мертвечука, шуфрича, бойко?
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31.05.2020 12:47 Відповісти
 
 