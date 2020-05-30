Суд відправив під арешт без права застави вже шістьох із 28 затриманих після стрілянини в Броварах, - Аваков

Станом на 22:00 суд відправив під арешт без права застави шістьох із 28 затриманих після кримінальних розбірок у Броварах Київської області.

Про це у твітері повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"На 22:00 сьогодні щодо 6 осіб ухвалено рішення про утримання під вартою без застави. Загалом затримано 28 учасників ганебної стрілянини в Броварах. Суд триває. 21 підозрюваному НПУ просить запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Покарання за злочин - єдиний шлях до справедливості", - підкреслив глава МВС.

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Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.

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