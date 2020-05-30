Суд відправив під арешт без права застави вже шістьох із 28 затриманих після стрілянини в Броварах, - Аваков
Станом на 22:00 суд відправив під арешт без права застави шістьох із 28 затриманих після кримінальних розбірок у Броварах Київської області.
Про це у твітері повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
"На 22:00 сьогодні щодо 6 осіб ухвалено рішення про утримання під вартою без застави. Загалом затримано 28 учасників ганебної стрілянини в Броварах. Суд триває. 21 підозрюваному НПУ просить запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Покарання за злочин - єдиний шлях до справедливості", - підкреслив глава МВС.
Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.
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"https://censor.net/news/3198984/chetyreh_figurantov_dela_ob_ubiyistve_veterana_oleshko_sarmata_otpustili_pod_domashniyi_arest"
"https://censor.net/news/3198984/chetyreh_figurantov_dela_ob_ubiyistve_veterana_oleshko_sarmata_otpustili_pod_domashniyi_arest"
но её там практически нет.
Может дело не в смертной казни, а в том, кого люди избирают писать законы ?
я не могу заставить идеально грамотных и идеально порядочных людей пойти работать за 20 тысяч в месяц
в месяц.
ты же о таких спрашивал ?
шоб я знайшов грамотних і чесних юристів і заставив їх підти на зарплату 20 тисяч ?
не знайду я стільки таких.
тим більше, не заставлю
ти результати виборів Президента України бачив ?
для чого тоді питаєш ?
От саме ти якого хрєна не став чесним і грамотним юристом, шоб піти на вибори і переконати всіх виборців України за тебе проголосувати ?
и может тогда это быдло что-то поймёт,
но вряд ли.
вона абсурдна, але реальність.
Чому його не зняв Порошенко, я розумію - у Порошенко не було більшості в парламенті.
А ти не знав, шо Аваков - це креатура НФ ?
Прихильники Порошенка його ніколи не хвалили, тому не кизди, шо ти пам'ятаєш, як вони його хвалили.
І в 2016-му також.
А в 2017=му ти обіцяв за нього життя віддати.
не подавав.
якшо не подавав, значить я сказав факт.
не подавав.
якшо не подавав, значить я сказав факт.
ти брешеш, то чому б і мені не збрехати ?
патріоти території, де населення під час війни вибирає верховним головнокомандувачем прокремлівського клоуна ?
істинний патріот - це той, хто готовий віддати життя за це бидло, яке хаває Сватів ?
Отправить под арест без права залога должны Авакова за такую работу его ведомства.
Один из них был левым уклонистом, а 22, как оказалось - ни при чем...
Предъявляют ведь им хулиганство, а тут должны быть конкретные пострадавшие от хулиганских действий, а никого нет нет кроме перепуганных пенсионерок и разбитого окна... И все - весь пар в свисток.
А ведь самое опасное в этой ситуации - вооруженный бандитизм. Вооруженная банда из 60 человек пыталась получить экономические преимущества для себя или для своих заказчиков. А доказывать здесь нужно наличие объединения граждан с преступным умыслом, централизованое руководство и дерзкое пренебрежение законом и правами граждан. Главная опасность на в разбитом окне, как это видят следователи, а в преступной организации. Поэтому титуханы и процветают!