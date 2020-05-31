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Новини Коронавірус і карантин
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Відкриття метро та магазинів у ТРЦ не має призвести до зростання захворюваності на коронавірус, - Ляшко

Відкриття метро та магазинів у ТРЦ не має призвести до зростання захворюваності на коронавірус, - Ляшко

У процесі послаблення карантину в уряді аналізують ситуацію, щоб побачити, що може призвести до стрімкого зростання захворюваності.

Про це заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми будемо дотримуватися прописаних протиепідеміологічних норм, то загалом зростання не має відбутися. Якщо будуть свідомо порушуватися всі ці прописані норми, може бути зростання випадків коронавірусної інфекції", - сказав він.

За його словами, у процесі послаблення карантинну в уряді аналізують ситуацію, щоб побачити, що саме може призводити до стрімкого зростання. "Бо ми у щоденному аналізі показуємо, хто і де, в якому регіоні що дозволив відкрити, ставимо галочку і відслідковуємо, що може бути на п’ятий, сьомий день, десятий день. Тоді ретроспективно подивимося, як та чи інша сфера економіки могла вплинути на збільшення випадків коронавірусної хвороби", – сказав Ляшко.

Читайте також: 80% інфікованих COVID-19 переносять його безсимптомно, - головний санлікар Ляшко

На його думку, послаблення, що стосуються роботи метро чи відкриття магазинів у торговельно-розважальних центрах, не мають призвести до зростання захворюваності.

"Дозволяють відкривати магазини у торговельно-розважальних центрах за умови дотримання протиепідеміологічних норм. У країні це дозволили зробити ще з 11 травня. Певні регіони, області вибрали рішення і продовжили термін обмеження у торговельно-розважальних центрах, і тільки зараз будуть розпочинати", – додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні триває перехід до другого етапу послаблення карантину, так званого адаптивного карантину. Він почався з 22 травня і поступово запроваджується в регіонах країни в міру їхньої готовності.

Станом на ранок 30 травня в Україні зареєстровано 23 204 випадки інфікування коронавірусом, від початку пандемії померли 696 осіб, одужали 9 311.

Читайте також: МОЗ пропонуватиме іншу стратегію боротьби з коронавірусом, коли буде друга хвиля, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1511) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Странно, все открывается, все больше на улицах кругом народа, а коронавирус идет на спад. Что то тут не то.
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31.05.2020 00:39
+5
Все уже всё про всё поняли и про тебя Ляшко и Степанов, есть особое мнение. Я бы вас лишил зарплаты. За, что вам ее платить и самое главное за счет кого и чего? Вы уничтожили все, грамотеи!
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31.05.2020 00:04
+4
Скупчення людей і нехтування засобами захисту приведуть до збільшення заражень.
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31.05.2020 00:01
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Скупчення людей і нехтування засобами захисту приведуть до збільшення заражень.
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31.05.2020 00:01 Відповісти
До того ти ляшку вірив, а зараз... шо ж трапилось?
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31.05.2020 00:07 Відповісти
Щас вам прихильники натыкАют. Лучше с ними не говорить. Хай в своих резинках и масках между собой общаются)
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31.05.2020 07:55 Відповісти
Ріст захворювання буде там де холодно і сиро, на бойнях напр., як у ФРН і в Франції. вірус переноситься на краплинах вологи, туман і дощова прохолодна погода йому підходить.
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31.05.2020 00:03 Відповісти
Ага, німці з французами дураки, а ти розумний і краще знаєш. Перестань.
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31.05.2020 01:49 Відповісти
за отдых на карантине им заплптили. А надоест дурака валять отменят по просьбе трудящихся. У каркнтина подоплека экономическая а не медицинская.
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31.05.2020 07:48 Відповісти
Все уже всё про всё поняли и про тебя Ляшко и Степанов, есть особое мнение. Я бы вас лишил зарплаты. За, что вам ее платить и самое главное за счет кого и чего? Вы уничтожили все, грамотеи!
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31.05.2020 00:04 Відповісти
А як, щодо того, що якби вони працювали, то результат був би той же?
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31.05.2020 00:06 Відповісти
Положили всю економіку,а українці це все підтримують.
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31.05.2020 00:10 Відповісти
Яку економіку? Ресторани та кав'ярні на колесах то не економіка. Що положили конкретно, яку галузь?
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31.05.2020 01:52 Відповісти
https://censor.net/user/193787 А чому це не економіка.Це крутяться гроші легально.значить це економіка.Крім того,майже все було закрито,а це сильно вплинуло на економіку в цілому.Он скільки зараз безробітних.Значить що ситуація погіршилась.
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31.05.2020 01:58 Відповісти
не всі підтримують. далеко не всі...
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31.05.2020 02:55 Відповісти
https://censor.net/user/469515 Переважна більшість підтримує,а меншість мало що вирішує.
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31.05.2020 03:07 Відповісти
Переважна більшість на вулицях проти. Але на "Цензорі" більшість за дурантин. Крім того в Мережі цензура - пости проти дурантину видаляють і т.д.
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31.05.2020 03:10 Відповісти
https://censor.net/user/469515 Вам так здається,що проти.
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31.05.2020 03:34 Відповісти
Я звик довіряти своїм "очам". Може мій район це якась аномалія, але в ньому на вулиці ніхто не заперечує коли я голосно лаю дурантин. Ну майже ніхто - один випадок.
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31.05.2020 03:49 Відповісти
https://censor.net/user/469515 Ну тут де я живу.то в масках ходять.Та й в магазин без неї не пустять.А в супермаркети пускають по черзі.
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31.05.2020 04:08 Відповісти
ПРОВОЦИРУЕТ ЛЮДЕЙ НА БЕЗПРЕДЕЛ И САМ ЗНАЕТ ЧТО ПРОВОЦИРУЕТ.
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31.05.2020 00:10 Відповісти
Щоб стерилізувати маску досить її висушити, феном наприклад. Вірус подібний до нано-капельки яєчного білка, коли він висихає то висихають відростки, які називають короною і які він служать ключем щоб відкрити доступ до клітини в яку він переносить генетичний матеріал, якщо він висохне то йому капець.
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31.05.2020 00:10 Відповісти
Ага, професора від медицини накурились трави і по тєліку дурниці розповідають, але чомусь інші професори від медицини того не заперечують, теж по-твоєму обкурені?

А може ти обкурений??
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31.05.2020 00:18 Відповісти
Йди то розкажи професорам від медицини, європейським. Вони напевне більше як 9 класів закінчили. Тут тільки терапевти 7 років в універі вчаться +2 роки практики в госпіталях, потім докторську дисертацію захищають і тільки після того мають право лікувати. А ти з 9-ма класами тут вумнічаєш.
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31.05.2020 00:25 Відповісти
Так по ящику пояснювали для широкої публіки щоб всі зрозуміли і я тут повторив для таких як ти, щоб дійшло, але бачу що не дійшло.
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31.05.2020 00:30 Відповісти
І що тут нового? Суши маски феном кожні 2-3 години і будеш здоровим, але більше 10-ти годин їх не носи.
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31.05.2020 00:47 Відповісти
Роби як хочеш, твоє здоров'я тільки тебе стосується. Я перехворів напів-легкою формою, врятувала мене напевне вода, яку пропускав через срібло і вакцина БЦЖ, але що поиогло не знаю. Може імунітет хороший, але можу сказати що зараза крута - жуть. Пече в грудях і сухий кашель, температура ледь піднімалась до 36,8-37. Ліків ніяких не приймав, через 5 днів пекти в грудях перестало, але кашель продовжувався ще 3 тижні. Ну і загоряв, вже загорів до порядку, як на морі, хоч загоряв вдома - вітамін "Д" для імунітету.
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31.05.2020 01:05 Відповісти
Не знаю чи брехня про срібло, але чомусь до 80-х років і навіть тепер ще в деяких лікарів інструмент срібний тому що срібло має властивість само-стерилізуватись. Я варив і продовжую варити срібний ланцюжок в воді на чай / каву.
Вітамін "Д" давно відомий що зміцнює імунітет, а в жінок після-клімаксних ще сприяє засвоєнню кальцію в кістках і вони не так легко ламаються.
І взагалі вітаміни (всякі) допомагають боротись з вірусами. Я ще їв ********* скільки міг проковтнути - вітамін "С".
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31.05.2020 01:20 Відповісти
Серебро убивает бактерии (не все), поэтому применение в медицине может быть оправдано. Но на вирусы оно не действует никак. Кроме того серебро плохо влияет не только на болезнетворные бактерии, но и на полезные. Поэтому польза ******** с серебром сомнительна. Ну а витамина С в ********** очень мало. Не лучше ли просто пропить хороший витаминный комплекс? Кстати, цинк, вроде как, оказывает на имунитет большее влияние, чем витамин С. Действительно, иммунитет резко снижается при недостатке витамина С, но польза высоких доз не доказана.
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31.05.2020 02:07 Відповісти
Никакая эффективность серебра (точнее, его ионов) как антисептика была доказана довольно давно (читал в книжке 79-го года). Но народу этот миф нравится.
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31.05.2020 02:58 Відповісти
иммунитет резко снижается при недостатке витамина С, но польза высоких доз не доказана.

Мне нравится слова французского врача Тиссо - все лекарства мира не в силах заменить движение.
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31.05.2020 08:09 Відповісти
Всі давно знають, шо таке є - твій ящик. Не тре свою кацапську дурь випячувати.
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31.05.2020 00:41 Відповісти
Дурь кацапська в тебе. В мене не кацапський ящик, а французький.
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31.05.2020 00:44 Відповісти
кому ти тут казки розказуєш ."француз " недороблений?)
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31.05.2020 00:49 Відповісти
Ти недороблений - кожний по собі судить.
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31.05.2020 00:54 Відповісти
Повторюй за мной: птн пнх.
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31.05.2020 00:49 Відповісти
Pas de problème - птн пнх.
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31.05.2020 00:53 Відповісти
Молодець. Суши та носи.
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31.05.2020 01:06 Відповісти
А как еще народу можно объяснить? Действительно, на вирусах есть белки (ключи), которые соединяются с определенными белками-рецепторами (замки) на поверхности клеток. Так проникают в клетку все вирусы, а не только корона. Само собой, что "ключи" могут "ломаться". Это для тебя новость? Перечитай еще раз учебник по биологии.
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31.05.2020 01:18 Відповісти
Спорное утверждение. Ученые еще до сих пор не определились, к живым или неживым относить вирусы. Механизм заражения изучен полностью (кстати, почитай об этом - очень интересно). И причины, по которым вирус утрачивает способность заражать тоже. Ультрафиолет и высокая температура губительны для всех вирусов. По этой же причине работает и спирт: он денатурирует белки вируса. А отопительный сезон с сухим воздухом влияет не на вирус, а на твои слизистые - он просто снижает защитные свойства организма. Так что ничего особо нового и секретного в Ковиде нет. Есть два варианта: либо он утратит свою смертоносность с дальнейшими мутациями и о нем все забудут, либо он будет приходить вместе с гриппом каждый год. Почему-то мне кажется, что второй вариант маловероятен.
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31.05.2020 01:55 Відповісти
Я тебе скажу по большому секрету: витамины и минералы влияют не только на твой иммунитет, но также на гормоны, работоспособность, да и вообще на все. При недостатке этих самых витаминов и минералов может не только иммунитет снижаться, но и проблемы с сердечком и потенцией возникают. У спортсменов дополнительный прием того же витамина С снижает катаболизм и укрепляет иммунитет - это доказоно в ходе многочисленных экспериментов. У обычных людей питающихся нормально (у нас таких нет) прием витамина С действительно не влияет никак. А вот влияние цинка до сих пор исследуют. Кстати, микроэлементы нужны даже растениям для нормального развития. Но в Вашем учебнике по биологии, похоже, об этом не писали.
Для тех кто в танке: недостаток витаминов и минералов снижает иммунитет. Проверить, чего у Вас не хватает, дороже, чем купить банку витаминов.
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31.05.2020 07:40 Відповісти
Проверить, чего у Вас не хватает, дороже, чем купить банку витаминов.

как сказал один знакомый - надо есть то, что хочется и что вы любите - организм сам определяет , что ему надо в данный момент..
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31.05.2020 08:03 Відповісти
Большая часть населения любит пиво, чипсы, конфеты, мороженое, торты и сладкие газированные напитки. Организму это точно не нужно. Так что это утверждение точно не соответствует истине.
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31.05.2020 22:20 Відповісти
Вообщем все, что говорят СМИ о Ковиде это ложь и абсурд.

Согласен. Это как религиозные догмы, только с медицинской тематикой
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31.05.2020 08:07 Відповісти
"не должно" он главного санитарного врача, - это звучит убедительно=) Зебилы-с
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31.05.2020 00:13 Відповісти
Просто стыдно, ей-богу......

Тада и за людей и за правительство и за тех, кто ходит в масках по улице...
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31.05.2020 08:00 Відповісти
Странно, все открывается, все больше на улицах кругом народа, а коронавирус идет на спад. Что то тут не то.
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31.05.2020 00:39 Відповісти
А где спад-то? В Киеве скорые не успевают подвозить заболевших эти 2 дня. Игру чемпионата по футболу отменили из-за заболевших в команде. Неделька где-то нужна чтобы все это в статистику пошло. Ну если скрывать не будут. Хотя скорее всего будут рисовать красивые цифры пока смогут.
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31.05.2020 01:16 Відповісти
Странно, все открывается, все больше на улицах кругом народа, а коронавирус идет на спад. Что то тут не то.

Обыкновенный развод
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31.05.2020 07:57 Відповісти
Интересное видео про коронавирус нашел, дай бог, чтобы это оказался фейк.
https://www.facebook.com/100001863370777/videos/3941209355951138/
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31.05.2020 00:44 Відповісти
Коли люди щось планують то Боги регочуть.
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31.05.2020 01:36 Відповісти
розходіться лохи .вас наї-ли) вже сам Ляшко .якому ви .коронавірусні шизофреніки.били поклони. вам про це говорить майже прямим текстом.
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31.05.2020 00:55 Відповісти
А зачем закрывали?
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31.05.2020 01:50 Відповісти
https://censor.net/user/359826 Це не в нас придумали,наші просто повторили.З цим вірусом стільки абсурду і протиріч.Мені не зрозуміло,хіба в це все наче розумні люди можуть вірити?
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31.05.2020 03:41 Відповісти
.Мені не зрозуміло,хіба в це все наче розумні люди можуть вірити?

Умных людей около 10-20%. При- Сталине половину из них посадили, вторая половина помалкивала, а остальные кричали- смерть врагам народа!. Ну и процессы- врачи- вредители итд итп. как сейчас- заболел Кадыров, Песков,Лещенко- дабы народ боялся и покупал маски за 100 грн ...
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31.05.2020 07:54 Відповісти
зе-гниды изображают что это по ихнему разрешению солнце всходит...
срань зелёная...
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31.05.2020 07:28 Відповісти
Ляшко і ґуский? Та ні.. Це своє рідне
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31.05.2020 07:42 Відповісти
Пластилінова принциповість зелених кормчих.
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31.05.2020 07:37 Відповісти
вчора їхав тролейбусом ..у трьох маски на шиї.. одна чихала, знявши маску.. кароче..буде нам всім свято
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31.05.2020 07:40 Відповісти
вчора їхав тролейбусом ..у трьох маски на шиї.. одна чихала, знявши маску..

Народ- нет "пандемии" это обман всемирной аптечной мафии.
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31.05.2020 07:48 Відповісти
наверно тяжело искать черную кошку в черной комнате... ну а если все таки допустить т.н. коронавирус, то это (инфицирование) будет длится годами. зачем это сдерживать? треть населения Земли инфицировано туберкулезом, ну и что???
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31.05.2020 07:44 Відповісти
Відкриття метро та магазинів у ТРЦ

Показуха. При "пандемии"легче управлять народом- больше 3-х не собираться, мелкие торговцы должны побежать работать в ТРЦ,заробитчане пойти на заводы олигархов, а работающие не должны требовать повышения зарплаты при возрастающих тарифах и ценах.
Это главное назначение "пандемии" Осталось открыть лагеря для здравомыслящих давать 5 лет срока за неверие в "пандемию"- как при Сталине- за пораженческие настроения.
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31.05.2020 07:46 Відповісти
"...5 лет срока за неверие в "пандемию""
Так потуги в сторону уже идут. Не раз были сообщения что СБУ выявляет и обезвреживает аккаунты, распространяющие "лживую" информацию о пандемии, подкрепляя её фразами о "рука Моксвы"...
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31.05.2020 07:59 Відповісти
Кортче живьем надо брать этих коронбесов и на публичное разбирательство. А потом суд присяжных.С консфискацией. Или эти иследования врагов рода человеческого будут только поощрятся.
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31.05.2020 07:58 Відповісти
Мне нравится соотношение при 644 умерших от коронавируса (78 лет и рак 4-й степени и коронавирус считали от коронавируса)
.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pozhezhi-dsns-********/30632701.html З початку року в Україні сталося понад 13 тисяч пожеж у житловому секторі, в яких загинули більш ніж 800 людей, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
.

Питер Хитченс: https://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2020/05/peter-hitchens-were-destroying-the-nations-wealth-and-the-health-of-millions.html Мы уничтожаем богатство нации и здоровье миллионов людей . «Если вы не отстаиваете свою основную свободу - ту, на основе которой вы можете законно идти, куда пожелаете, тогда вы потеряете её навсегда.
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31.05.2020 08:04 Відповісти
так накуа їх було закривати..?
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31.05.2020 11:35 Відповісти
 
 