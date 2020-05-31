Відкриття метро та магазинів у ТРЦ не має призвести до зростання захворюваності на коронавірус, - Ляшко

У процесі послаблення карантину в уряді аналізують ситуацію, щоб побачити, що може призвести до стрімкого зростання захворюваності.

Про це заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми будемо дотримуватися прописаних протиепідеміологічних норм, то загалом зростання не має відбутися. Якщо будуть свідомо порушуватися всі ці прописані норми, може бути зростання випадків коронавірусної інфекції", - сказав він.

За його словами, у процесі послаблення карантинну в уряді аналізують ситуацію, щоб побачити, що саме може призводити до стрімкого зростання. "Бо ми у щоденному аналізі показуємо, хто і де, в якому регіоні що дозволив відкрити, ставимо галочку і відслідковуємо, що може бути на п’ятий, сьомий день, десятий день. Тоді ретроспективно подивимося, як та чи інша сфера економіки могла вплинути на збільшення випадків коронавірусної хвороби", – сказав Ляшко.

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На його думку, послаблення, що стосуються роботи метро чи відкриття магазинів у торговельно-розважальних центрах, не мають призвести до зростання захворюваності.

"Дозволяють відкривати магазини у торговельно-розважальних центрах за умови дотримання протиепідеміологічних норм. У країні це дозволили зробити ще з 11 травня. Певні регіони, області вибрали рішення і продовжили термін обмеження у торговельно-розважальних центрах, і тільки зараз будуть розпочинати", – додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні триває перехід до другого етапу послаблення карантину, так званого адаптивного карантину. Він почався з 22 травня і поступово запроваджується в регіонах країни в міру їхньої готовності.

Станом на ранок 30 травня в Україні зареєстровано 23 204 випадки інфікування коронавірусом, від початку пандемії померли 696 осіб, одужали 9 311.

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