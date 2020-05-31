Відкриття метро та магазинів у ТРЦ не має призвести до зростання захворюваності на коронавірус, - Ляшко
У процесі послаблення карантину в уряді аналізують ситуацію, щоб побачити, що може призвести до стрімкого зростання захворюваності.
Про це заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми будемо дотримуватися прописаних протиепідеміологічних норм, то загалом зростання не має відбутися. Якщо будуть свідомо порушуватися всі ці прописані норми, може бути зростання випадків коронавірусної інфекції", - сказав він.
За його словами, у процесі послаблення карантинну в уряді аналізують ситуацію, щоб побачити, що саме може призводити до стрімкого зростання. "Бо ми у щоденному аналізі показуємо, хто і де, в якому регіоні що дозволив відкрити, ставимо галочку і відслідковуємо, що може бути на п’ятий, сьомий день, десятий день. Тоді ретроспективно подивимося, як та чи інша сфера економіки могла вплинути на збільшення випадків коронавірусної хвороби", – сказав Ляшко.
На його думку, послаблення, що стосуються роботи метро чи відкриття магазинів у торговельно-розважальних центрах, не мають призвести до зростання захворюваності.
"Дозволяють відкривати магазини у торговельно-розважальних центрах за умови дотримання протиепідеміологічних норм. У країні це дозволили зробити ще з 11 травня. Певні регіони, області вибрали рішення і продовжили термін обмеження у торговельно-розважальних центрах, і тільки зараз будуть розпочинати", – додав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні триває перехід до другого етапу послаблення карантину, так званого адаптивного карантину. Він почався з 22 травня і поступово запроваджується в регіонах країни в міру їхньої готовності.
Станом на ранок 30 травня в Україні зареєстровано 23 204 випадки інфікування коронавірусом, від початку пандемії померли 696 осіб, одужали 9 311.
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А може ти обкурений??
Вітамін "Д" давно відомий що зміцнює імунітет, а в жінок після-клімаксних ще сприяє засвоєнню кальцію в кістках і вони не так легко ламаються.
І взагалі вітаміни (всякі) допомагають боротись з вірусами. Я ще їв ********* скільки міг проковтнути - вітамін "С".
Мне нравится слова французского врача Тиссо - все лекарства мира не в силах заменить движение.
Для тех кто в танке: недостаток витаминов и минералов снижает иммунитет. Проверить, чего у Вас не хватает, дороже, чем купить банку витаминов.
как сказал один знакомый - надо есть то, что хочется и что вы любите - организм сам определяет , что ему надо в данный момент..
Согласен. Это как религиозные догмы, только с медицинской тематикой
Тада и за людей и за правительство и за тех, кто ходит в масках по улице...
Обыкновенный развод
https://www.facebook.com/100001863370777/videos/3941209355951138/
Умных людей около 10-20%. При- Сталине половину из них посадили, вторая половина помалкивала, а остальные кричали- смерть врагам народа!. Ну и процессы- врачи- вредители итд итп. как сейчас- заболел Кадыров, Песков,Лещенко- дабы народ боялся и покупал маски за 100 грн ...
срань зелёная...
Народ- нет "пандемии" это обман всемирной аптечной мафии.
Показуха. При "пандемии"легче управлять народом- больше 3-х не собираться, мелкие торговцы должны побежать работать в ТРЦ,заробитчане пойти на заводы олигархов, а работающие не должны требовать повышения зарплаты при возрастающих тарифах и ценах.
Это главное назначение "пандемии" Осталось открыть лагеря для здравомыслящих давать 5 лет срока за неверие в "пандемию"- как при Сталине- за пораженческие настроения.
Так потуги в сторону уже идут. Не раз были сообщения что СБУ выявляет и обезвреживает аккаунты, распространяющие "лживую" информацию о пандемии, подкрепляя её фразами о "рука Моксвы"...
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-pozhezhi-dsns-********/30632701.html З початку року в Україні сталося понад 13 тисяч пожеж у житловому секторі, в яких загинули більш ніж 800 людей, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
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Питер Хитченс: https://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2020/05/peter-hitchens-were-destroying-the-nations-wealth-and-the-health-of-millions.html Мы уничтожаем богатство нации и здоровье миллионов людей . «Если вы не отстаиваете свою основную свободу - ту, на основе которой вы можете законно идти, куда пожелаете, тогда вы потеряете её навсегда.