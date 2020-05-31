Глава ОП Єрмак за минулий рік заробив майже 256 тис. грн, користується чужою Toyota Camry і володіє спільним бізнесом із росіянином, - декларація

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в 2019 році отримав 255 859 гривень доходу від підприємницької та адвокатської діяльності.

Згідно з електронною декларацією, минулого року він отримав 151 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 42 тис. 570 грн і 10 тис. 672 грн зарплати за основним місцем роботи в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія" і ТОВ "Міжнародна правнича компанія", 49 тис. 317 грн зарплати за сумісництвом в ТОВ "Міжнародна правнича компанія", 1,3 тис. грн гонорару в "Медійній групі європейського партнерства" і 1 тис. грн від відчуження цінних паперів, передає Цензор.НЕТ.

При цьому він зберігає готівкою $347 тис.і €50 тис., а в банках - 26 803 грн ( "ОТП Банк") і 609 грн ( "Кредобанк").

У минулому році Єрмак позичив 1 380 660 грн у ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп", що належить йому і яка з 2016 року має перед Єрмаком дві заборгованості за договорами на 4,98 млн грн і 3 334 218 грн. У 2006 році він взяв кредит у "Альфа-Банку" на 4 млн 377 тис. 186 грн, за яким ще повинен виплатити 3 млн 328 тис. 387 грн.

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У 2005 році Єрмак придбав квартиру в Києві площею 107,8 кв. м за 3 млн 535 тис. грн. З серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry, який належить Андрію Єршову.

Єрмак володіє з 1997 року 50% корпоративних прав ТОВ "Міжнародна правнича компанія", де є директором, а з березня 2019 року - 60% в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія".

З 1999 року йому належить 10% у створеному для оптової торгівлі ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна" (90% якого належить російському підприємцю, банкіру і суспільно-політичному діячеві Рахаміму Емануілову), з 2001 року - 50% ТОВ "Інтерпромфінанс-Безпека" (діяльність приватних охоронних служб).

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З 2012 року Єрмак володіє 99% ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" (поширення і виробництво кіно- і відеофільмів, ТБ-програм), з листопада 2014 року 100% корпоративних прав ТОВ "Ер Пі Ай" (компоновка кіно- і відеофільмів, телевізійних програм); з 2004 року 50% ТОВ "Міжнародна фармацевтична група" (другий засновник - народний депутат від "Слуги народу" Андрій Задорожний).

З 2002 року Єрмаку належить 0,01% ТОВ "Віссон Юкрейн Технолоджіс" (дослідження і експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, виробництво та оптова торгівля комп'ютерами та периферійним обладнанням; 99% - у "Віссон Лімітед", Британські Віргінські острови), з 2018 року - 33,33% в ТОВ "Ама Віжн" (виробництво кіно- і відеофільмів, ТБ-програм).