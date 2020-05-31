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Новини
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Глава ОП Єрмак за минулий рік заробив майже 256 тис. грн, користується чужою Toyota Camry і володіє спільним бізнесом із росіянином, - декларація

Глава ОП Єрмак за минулий рік заробив майже 256 тис. грн, користується чужою Toyota Camry і володіє спільним бізнесом із росіянином, - декларація

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в 2019 році отримав 255 859 гривень доходу від підприємницької та адвокатської діяльності.

Згідно з електронною декларацією, минулого року він отримав 151 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 42 тис. 570 грн і 10 тис. 672 грн зарплати за основним місцем роботи в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія" і ТОВ "Міжнародна правнича компанія", 49 тис. 317 грн зарплати за сумісництвом в ТОВ "Міжнародна правнича компанія", 1,3 тис. грн гонорару в "Медійній групі європейського партнерства" і 1 тис. грн від відчуження цінних паперів, передає Цензор.НЕТ.

При цьому він зберігає готівкою $347 тис.і €50 тис., а в банках - 26 803 грн ( "ОТП Банк") і 609 грн ( "Кредобанк").

У минулому році Єрмак позичив 1 380 660 грн у ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп", що належить йому і  яка з 2016 року має перед Єрмаком дві заборгованості за договорами на 4,98 млн грн і 3 334 218 грн. У 2006 році він взяв кредит у "Альфа-Банку" на 4 млн 377 тис. 186 грн, за яким ще повинен виплатити 3 млн 328 тис. 387 грн.

Читайте також: Зеленський оприлюднив декларацію за 2019 рік: доходи - 28,6 млн грн, сплачено 3,6 млн грн податків

У 2005 році Єрмак придбав квартиру в Києві площею 107,8 кв. м за 3 млн 535 тис. грн. З серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry, який належить Андрію Єршову.

Єрмак володіє з 1997 року 50% корпоративних прав ТОВ "Міжнародна правнича компанія", де є директором, а з березня 2019 року - 60% в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія".

З 1999 року йому належить 10% у створеному для оптової торгівлі ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна" (90% якого належить російському підприємцю, банкіру і суспільно-політичному діячеві Рахаміму Емануілову), з 2001 року - 50% ТОВ "Інтерпромфінанс-Безпека" (діяльність приватних охоронних служб).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларація Медведчука: 17 земельних ділянок, 530 картин, 227 ікон, 97 юросіб на дружину і витрати на охорону 1 млн на місяць

З 2012 року Єрмак володіє 99% ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" (поширення і виробництво кіно- і відеофільмів, ТБ-програм), з листопада 2014 року 100% корпоративних прав ТОВ "Ер Пі Ай" (компоновка кіно- і відеофільмів, телевізійних програм); з 2004 року 50% ТОВ "Міжнародна фармацевтична група" (другий засновник - народний депутат від "Слуги народу" Андрій Задорожний).

З 2002 року Єрмаку належить 0,01% ТОВ "Віссон Юкрейн Технолоджіс" (дослідження і експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, виробництво та оптова торгівля комп'ютерами та периферійним обладнанням; 99% - у "Віссон Лімітед", Британські Віргінські острови), з 2018 року - 33,33% в ТОВ "Ама Віжн" (виробництво кіно- і відеофільмів, ТБ-програм).

декларація (1412) Єрмак Андрій (1367) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+33
И хватает ещё наглости хвастаться бизнесом с россиянином?

ТО ЕСТЬ ПЛАТИТ НАЛОГИ В РАШЕ, чтобы они оружие покупали и убивали украинцев
В отставку !!!
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31.05.2020 00:41
+27
ЗЕбилоиды-малороссы у власти .Этого хотело ватное стадо 73 процентных
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31.05.2020 00:49
+19
Ну прям как Юлия Владимирована . Ни кола, ни двора. Автомобидь и то чужой . Кто-то верит в эту пургу?
Глава ОП Ермак за прошлый год заработал почти 256 тыс. грн, пользуется чужой Toyota Camry и владеет общим бизнесом с россиянином, - декларация - Цензор.НЕТ 5254
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31.05.2020 04:57
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И хватает ещё наглости хвастаться бизнесом с россиянином?

ТО ЕСТЬ ПЛАТИТ НАЛОГИ В РАШЕ, чтобы они оружие покупали и убивали украинцев
В отставку !!!
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31.05.2020 00:41 Відповісти
И чисто сиротка бася по декларации! Практически гол, как сокол !))))) Может скинутся нищеброду?
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31.05.2020 07:37 Відповісти
Ніщєброд оце новый мерс купив. ЦІЮікаво, чи в декларацію вніс? І що це за глава ОПи - бізнесмен? В чому спільний бізнес з кацапом полягає? У торгівлі державними інтересами? Цю зелену шоблу садити можна вже через одного. Один - точно злочинець, другий - точно дурень.
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31.05.2020 08:46 Відповісти
Глава ОП Ермак за прошлый год заработал почти 256 тыс. грн, пользуется чужой Toyota Camry и владеет общим бизнесом с россиянином, - декларация - Цензор.НЕТ 9561
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31.05.2020 00:42 Відповісти
ЗЕбилоиды-малороссы у власти .Этого хотело ватное стадо 73 процентных
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31.05.2020 00:49 Відповісти
Сосет у Путина , этим его и завербовали . Он под колпаком
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31.05.2020 00:51 Відповісти
Сбитым самолётом в Иране, Шмарклю кацапы посадили на кукан
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31.05.2020 00:57 Відповісти
«Формула Єрмака»: бізнес-зв'язки переговорника Зеленського з політичною елітою Росії || СХЕМИ №231 https://www.youtube.com/watch?v=37cuKwe1F4w&feature=emb_title
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31.05.2020 03:12 Відповісти
А агент Козырь задекларировал свою зарплату от фсб?
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31.05.2020 01:02 Відповісти
У тебя там зеркало перед рылом, русский?
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31.05.2020 02:38 Відповісти
"Личные вещи партизана Боснюка. Пуля из его черепа, а также гвоздь, которым он ранил фашиста..." Широко жил партизан Боснюк! (с)
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31.05.2020 01:05 Відповісти
ФСБ предателю платит исправно но в Украине всем побоку. Жаль только украинских воинов на фронте.
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31.05.2020 01:12 Відповісти
256 в год? Ето 21 в месяц? Я зарабатываю 22 (16 на руки), хватает только накормить семью и одеть в секонде. ЕРМАК ****** !
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31.05.2020 01:27 Відповісти
Несомненно.
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31.05.2020 01:41 Відповісти
А новый мерседес, купленный в начале пандемии, почему в декларацию не попал?

Я ж так понял, шо Ермак на него накопил из 256 тысяч гривен, которые за год заработал, а не на продаже масок и должностей.
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31.05.2020 01:43 Відповісти
Это декларация за 2019 - мерин он купил в 2020, но не в этом дело. Когда его спрашивали откуда деньги, он говорил,что подал Камри, немножко доложил, и купил. А тут оказывается, что Камри не его - как он мог её продать? Опять на3,14здел. Брехня - отличительная черта всей зелёной команды
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31.05.2020 09:17 Відповісти
Так ты учти что проезд по Украине ,полёты и покатушки у него с Зелей по всему миру-БЕСПЛАТНЫЕ.Жратва на бизнес форумах,дип приёмах,командировках и тд и тп-у него тоже БЕСПЛАТНАЯ!Мобила,планшет,комп(а так же их ремонты)-у него тоже БЕСПЛАТНЫЕ!!!В общем зелёные применили сталинский метод-скрывать гос расходы на себя,... и хоть у Сталина было 12 гос дач,3000 охраны и хавчик ему с Франции и Норвегии доставляли личным самолётом-совкодрочеры всегда гордо заявляли:что Сталин проходил всё своё правление в одной шинельке!!!
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31.05.2020 15:05 Відповісти
Интересно ,как он при таких доходах умудрился миллионы накопить и как мерседес купил? Я тоже так хочу ,пусть меня научит! И при этом Зеленский еще ему руки не отрубил!
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31.05.2020 01:47 Відповісти
Бизнес прибыльный. Менять подгузники президенту.
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31.05.2020 02:10 Відповісти
Глава ОП Ермак за прошлый год заработал почти 256 тыс. грн, пользуется чужой Toyota Camry и владеет общим бизнесом с россиянином, - декларация - Цензор.НЕТ 368
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31.05.2020 03:36 Відповісти
Ну прям как Юлия Владимирована . Ни кола, ни двора. Автомобидь и то чужой . Кто-то верит в эту пургу?
Глава ОП Ермак за прошлый год заработал почти 256 тыс. грн, пользуется чужой Toyota Camry и владеет общим бизнесом с россиянином, - декларация - Цензор.НЕТ 5254
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31.05.2020 04:57 Відповісти
Кому Єрмак, а аби про Юльку перднути.
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31.05.2020 05:50 Відповісти
А что мне тебя в пример привести? Так ты же не пишешь, что ты нищий как церковная мышь. Ты декларацию своей бохини почитай - брехливая, жадная карга

Глава ОП Ермак за прошлый год заработал почти 256 тыс. грн, пользуется чужой Toyota Camry и владеет общим бизнесом с россиянином, - декларация - Цензор.НЕТ 2857
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31.05.2020 07:37 Відповісти
А ты то чьих будешь, холоп? Кто твои боги, для которых ты отрабатываешь унижением Юли. И прими к свединью: я голосовал за
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04.06.2020 20:42 Відповісти
А що на параші теж українську владу обирають? А вообще, знаешь бродячий, мне на тебя и на твои перлы... Надеюсь понял
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04.06.2020 21:17 Відповісти
навзаєм, трол
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04.06.2020 21:33 Відповісти
Фаршмак моцковська підстилка, на нарах буде на повному пансіоні.
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31.05.2020 09:25 Відповісти
Один пишем, а сколько на уме? Верить в декларации чинуш всеравно, что в статистику по заболеванию коронавирусом.
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31.05.2020 06:59 Відповісти
Думаю, это процентов 5 от честно награбленного
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31.05.2020 07:35 Відповісти
...5% от заработанного в "Квартале" Награбленное - отдельная тема
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31.05.2020 07:39 Відповісти
Бедный, как церковная мышь. Но Ермак-не мышь, минимум - КРЫСА
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31.05.2020 07:57 Відповісти
Пора скидываться народу Украины нищему Ермаку.
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31.05.2020 08:01 Відповісти
Таких Ермаков, шоб он был здоров, половина ВРУ.
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31.05.2020 08:21 Відповісти
Не влада, а "ніщеброди". Ось тільки харі ростуть, як на дріжджах.
22 МАРТА 2020
Ермак в канун карантина купил Mercedes за 3 миллионаГлава ОП Єрмак за минулий рік заробив майже 256 тис. грн, користується чужою Toyota Camry і володіє спільним бізнесом із росіянином, - декларація - Цензор.НЕТ 4447 https://ua24ua.net/upload/catalog/ru/redkiy-tsinizm-glava-op-pod-karantin-kupil-mersedes-za-3-2-mln-grn_5e7789d9d88b2.jpg Глава ОП Єрмак за минулий рік заробив майже 256 тис. грн, користується чужою Toyota Camry і володіє спільним бізнесом із росіянином, - декларація - Цензор.НЕТ 4279 На які шиші
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31.05.2020 10:06 Відповісти
Вспомните крысЮлю. Она тоже была нищей - без денег, без жилья , без машины. Но учитывая прошлые ее договора с РФ на газ явно была на поводке фсб карлы.
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31.05.2020 10:18 Відповісти
Странно что не бомжует или не снимает хату у своей тещи ...
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31.05.2020 10:32 Відповісти
А бранираваный мерс бабушка на пенсию купила.
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31.05.2020 10:57 Відповісти
Общий бизнесс с россиянином это, конечно же, не торговля на крови?
Нет?
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31.05.2020 11:02 Відповісти
Десятка баксов в год? У ермака? Брат с ним не делился?
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31.05.2020 11:18 Відповісти
Недолугі українці чекають,що жид з кацапом і армяно-азейбарджанцем побудують їм Українську правову державу)))
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31.05.2020 11:20 Відповісти
Розумні українці знають роботи:Міхновського,Донцова,Липи,плекають свої традиції і мову,підтримують українців в політичній бородьбі,виховують молодь на українських звичаях з метою отримати національну еліту не забруднену рашизмом і воюють проти ізвічного ворога Московії.
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31.05.2020 12:56 Відповісти
БИЗНЕСНАКРАВИ, да какая разница
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31.05.2020 12:04 Відповісти
Мерседес купив пан Єрмак доки в обсервації сидів. Мабуть в Омані банани важко розвантажував з Кремля. І братик теж піднімав зелену економіку. Продавав посади в роздріб і оптом. Уявляєете, який соціальний ліфт влаштували в конторі для мафії, шпигунів і злодіїів. З малини чи школи розвідки ФСБ він виносить держслужбовця прямо на верхівку влади без конкурсів і перевірок. Отакі ці конкурси, декларації в країні, яка будує щось подібне до Сомалі. Щасти їм в цьому зеленому болоті ідіотизму, який переміг ідобив здоровий глузд.
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31.05.2020 12:14 Відповісти
чучело ватное
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31.05.2020 19:06 Відповісти
 
 