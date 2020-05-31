Глава СБУ Баканов подал декларацию: более 640 тыс. грн зарплат, $170 тыс. наличными, квартиры в Киеве и Кривом Роге, недостроенный дом, испанской фирмы нет
Глава Службы безопасности Иван Баканов подал свою декларацию о доходах, но не записал там испанскую фирму, в которой до сих пор занимает руководящую должность.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на декларацию, в 2019 году Баканов заработал в "Квартале 95" 107 714 гривен, а за семь месяцев в должности председателя СБУ - 536 559 гривен.
При этом доход жены Оксаны Лазаренко от предпринимательской деятельностью в 2019 году составил 240 тысяч гривен. В Киевском колледже связи она получила 27 312 гривен.
Семья держит на счетах в банках 233 евро, 16 долларов и 548 гривен, еще 170 тысяч долларов - хранит наличными.
У главы СБУ есть квартира в Киеве площадью 56 кв.м. и треть квартиры площадью 85,8 кв.м. в Кривом Роге. Оксана Лазаренко владеет квартирой в Киеве площадью 56,3 кв.м.
У нее также есть земельный участок в 2834 кв.м а Киево-Святошинском районе, а у супруга - три в том же районе (площадью 43 кв.м, 891 кв.м, 1502 кв.м). На одном из участков, принадлежащей семье Бакановых, продолжается строительство жилого дома.
У жены главы СБУ в собственности Volkswagen Touareg 2012 года выпуска. У Баканова - в пользовании автомобиль Volkswagen Passat 1.8 2010 года.
В то же время, в декларации нет компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. По данным "Схем", Баканов до сих пор занимает руководящую должность ("administrador único"), что противоречит антикоррупционному законодательству Украины.
Эту испанскую фирму журналисты обнаружили у главы СБУ раньше, ее уставная деятельность - строительство и операции с недвижимостью. Сам Баканов тогда отказался комментировать это. В пресс-службе СБУ заявили, что руководитель не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. На возражение, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как не ликвидированная, в ведомстве пообещали разобраться.
Напомним, в Службе безопасности Украины пояснили, что испанская компания Nueva tierra verde sociedad limitada, руководящую должность в которой по версии журналистского расследования "Схем" занимает глава СБУ Иван Баканов, приостановила свою деятельность еще в 2019 году.
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Он пересидел в Куршавеле весь кипиш с сбитым самолетом в Иране и поезкой Бубочки в Оман. Никого из верхушки ЗЕбанариев в Украине не было почти до середины января.
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30 травня 2020 року - день, коли помер міф про «простого хлопця з народу» та «щоб президент жив як простий вчитель».
на АТО пожертвувати не може )))
неправильно себя ведет Баканов с их точки зрения
а хулиганов нет
30.05.2020
Голова СБУ Іван Баканов не задекларував іспанську фірму, у якій він і досі обіймає керівну посаду всупереч українському антикорупційному законодавству, що напередодні виявили «Схеми»
31.05.2020
Новоназначенный начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области Олег Головаш подал декларацию о доходах за прошлый год, в которой указал два внедорожника BMW X5 и два охотничьих ружья, приобретенные в 2019 году.
Свою декларацию Головаш подал 24 мая. Больше месяца назад глава СБУ Иван Баканов отменил акт, который позволял руководству СБУ не подавать открытые декларации в НАПК.
Президента не насторожили ні статки родини Семенченка, ні коштовна нерухомість кадрового працівника СБУ, ні сумнівні бізнес-зв'язки.
https://ord-ua.com/2020/05/29/ofshori-ta-neruhomist-u-krimu-upovnovazhenij-zelenskogo-po-sbu-staye-novim-semochkom-dlya-zelenskogo/
вертолеты мвд
на благо народа использовались?