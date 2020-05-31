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Глава СБУ Баканов подал декларацию: более 640 тыс. грн зарплат, $170 тыс. наличными, квартиры в Киеве и Кривом Роге, недостроенный дом, испанской фирмы нет

Глава СБУ Баканов подал декларацию: более 640 тыс. грн зарплат, $170 тыс. наличными, квартиры в Киеве и Кривом Роге, недостроенный дом, испанской фирмы нет

Глава Службы безопасности Иван Баканов подал свою декларацию о доходах, но не записал там испанскую фирму, в которой до сих пор занимает руководящую должность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на декларацию, в 2019 году Баканов заработал в "Квартале 95" 107 714 гривен, а за семь месяцев в должности председателя СБУ - 536 559 гривен.

При этом доход жены Оксаны Лазаренко от предпринимательской деятельностью в 2019 году составил 240 тысяч гривен. В Киевском колледже связи она получила 27 312 гривен.

Семья держит на счетах в банках 233 евро, 16 долларов и 548 гривен, еще 170 тысяч долларов - хранит наличными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОП Ермак за прошлый год заработал почти 256 тыс. грн, пользуется чужой Toyota Camry и владеет общим бизнесом с россиянином, - декларация

У главы СБУ есть квартира в Киеве площадью 56 кв.м. и треть квартиры площадью 85,8 кв.м. в Кривом Роге. Оксана Лазаренко владеет квартирой в Киеве площадью 56,3 кв.м.

У нее также есть земельный участок в 2834 кв.м а Киево-Святошинском районе, а у супруга - три в том же районе (площадью 43 кв.м, 891 кв.м, 1502 кв.м). На одном из участков, принадлежащей семье Бакановых, продолжается строительство жилого дома.

У жены главы СБУ в собственности Volkswagen Touareg 2012 года выпуска. У Баканова - в пользовании автомобиль Volkswagen Passat 1.8 2010 года.

В то же время, в декларации нет компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. По данным "Схем", Баканов до сих пор занимает руководящую должность ("administrador único"), что противоречит антикоррупционному законодательству Украины.

Также читайте: Зеленский обнародовал декларацию за 2019 год: доходы 28,6 млн грн, уплачено 3,6 млн грн налогов

Эту испанскую фирму журналисты обнаружили у главы СБУ раньше, ее уставная деятельность - строительство и операции с недвижимостью. Сам Баканов тогда отказался комментировать это. В пресс-службе СБУ заявили, что руководитель не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. На возражение, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как не ликвидированная, в ведомстве пообещали разобраться.

Напомним, в Службе безопасности Украины пояснили, что испанская компания Nueva tierra verde sociedad limitada, руководящую должность в которой по версии журналистского расследования "Схем" занимает глава СБУ Иван Баканов, приостановила свою деятельность еще в 2019 году.

Автор: 

декларация (1413) Баканов Иван (330)


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Топ коментарі
+15
Зеленський опублікував декларацію про доходи за рік президентства.
***
30 травня 2020 року - день, коли помер міф про «простого хлопця з народу» та «щоб президент жив як простий вчитель».

Глава СБУ Баканов подал декларацию: более 640 тыс. грн зарплат, $170 тыс. наличными, квартиры в Киеве и Кривом Роге, недостроенный дом, испанской фирмы нет - Цензор.НЕТ 5488
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31.05.2020 03:24
+12
Не только Рождество.
Он пересидел в Куршавеле весь кипиш с сбитым самолетом в Иране и поезкой Бубочки в Оман. Никого из верхушки ЗЕбанариев в Украине не было почти до середины января.
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31.05.2020 01:57
+11
Вот как с такими доходами человек проводит Рождество с семьей в Куршавеле?
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31.05.2020 01:54
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Кристальной чистоты человек...
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31.05.2020 01:46 Відповісти
Испанский стыд !!!
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31.05.2020 11:23 Відповісти
$16 в банке? В майонезной банке? Убил...
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31.05.2020 01:50 Відповісти
"Семья держит на счетах в банках 233 евро, 16 долларов и 548 гривен, еще 170 тысяч долларов - хранит наличными." - ты смотри, банкам не доверяют?
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31.05.2020 01:50 Відповісти
Вот оно - доверие к банковской системе 16 долларов в банке и 140тыс долларов наличными!
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31.05.2020 01:51 Відповісти
$ 140 000 под матрацом. Твердовато спать. А сексом заниматься - вообще дискомфорт.
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31.05.2020 05:41 Відповісти
Ой 170тыс!
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31.05.2020 01:51 Відповісти
Вот как с такими доходами человек проводит Рождество с семьей в Куршавеле?
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31.05.2020 01:54 Відповісти
А это он по линии профсоюза турпутевку выиграл вот.
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31.05.2020 01:55 Відповісти
Не только Рождество.
Он пересидел в Куршавеле весь кипиш с сбитым самолетом в Иране и поезкой Бубочки в Оман. Никого из верхушки ЗЕбанариев в Украине не было почти до середины января.
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31.05.2020 01:57 Відповісти
И это все на скромную зарплату совслужащего? (ц)Золотой Теленок.
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31.05.2020 02:00 Відповісти
Запрацювавсь, переплутав свій трамвай з літаком до Франції, повернутись не було грошей, щоб не спати на вулиці попросивсь переночувати в Куршавель...
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31.05.2020 08:31 Відповісти
Ленка зеленская платит за всех...и султан оманский...
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31.05.2020 09:24 Відповісти
По сравнению с другими, глава СБУ у нас какой то бедный, всего по чуть чуть.
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31.05.2020 01:54 Відповісти
Так смысла нет в этой зарплате. Если зарплата на том посту - это единственное его достижение - то нахер он нужен. Да кроме зарплат у этой команды и достижений нет. Остается демонстрировать зряплаты.
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31.05.2020 02:02 Відповісти
Зеленський опублікував декларацію про доходи за рік президентства.
***
30 травня 2020 року - день, коли помер міф про «простого хлопця з народу» та «щоб президент жив як простий вчитель».

Глава СБУ Баканов подал декларацию: более 640 тыс. грн зарплат, $170 тыс. наличными, квартиры в Киеве и Кривом Роге, недостроенный дом, испанской фирмы нет - Цензор.НЕТ 5488
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31.05.2020 03:24 Відповісти
"Наздогнати і перегнати Пєцю", - думав Зєля, коли їхав з аеропорту після свого повернення з Оману...
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31.05.2020 08:27 Відповісти
сколько Баба Юля пожертвовала на АТО из полученных 11 лимонов зелени ?
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31.05.2020 11:25 Відповісти
Коли завтра Юля це скаже, то ти , продажний троль російського шпигуна Порошенка, скажеш, що це піар
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31.05.2020 12:22 Відповісти
сказати ВАНА може.

на АТО пожертвувати не може )))
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31.05.2020 21:30 Відповісти
декларация баканова - подтверждение того факта, что голосовавшие за квартальных чепушил - тупорылые лошары. ведь испанские чиновники прямым текстом указали на наличие у баканова фирмы на территории испании, что прямо противоречит украинскому законодательству. зелескот, вас опять отимели ваши приСлуги кремля.
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31.05.2020 05:51 Відповісти
порохос. кот беснуется оттого, что Баканов не барыга и не стал мгновенно очень богатым на крутой должности
неправильно себя ведет Баканов с их точки зрения
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31.05.2020 05:57 Відповісти
Збільшив дохід у 5 разів
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31.05.2020 07:03 Відповісти
злидень
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31.05.2020 07:19 Відповісти
Так, злидень. Военнослужащие (ты ж не будешь отрицать, что он лейтенант) не имеют права заниматься коммерческой деятельностью.
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31.05.2020 09:04 Відповісти
а директора испанских фирм имеют
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31.05.2020 11:26 Відповісти
У зелемрази какая-то только им подвластная логика.😆
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31.05.2020 07:56 Відповісти
Глава СБУ Баканов подал декларацию: более 640 тыс. грн зарплат, $170 тыс. наличными, квартиры в Киеве и Кривом Роге, недостроенный дом, испанской фирмы нет - Цензор.НЕТ 5610
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31.05.2020 08:56 Відповісти
Іспанську фірму мабуть переписав на маму.
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31.05.2020 07:00 Відповісти
Яка, можливо, любить іспанські ********* вирощувати.
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31.05.2020 07:22 Відповісти
на твою?
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31.05.2020 07:32 Відповісти
И нахрена чинушам ещё и зарплата, судя по их декларациям? "Трудились" бы и так на своё благо.
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31.05.2020 07:20 Відповісти
а хулиганов нет, нет, нет
а хулиганов нет

Глава СБУ Баканов подал декларацию: более 640 тыс. грн зарплат, $170 тыс. наличными, квартиры в Киеве и Кривом Роге, недостроенный дом, испанской фирмы нет - Цензор.НЕТ 2383
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31.05.2020 07:33 Відповісти
"Испанский" стыд это ,а не декларация.
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31.05.2020 07:54 Відповісти
Когда вы в последний раз смотрели 95 квартал?
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31.05.2020 07:57 Відповісти
Одичалая отара 73% слилась в экстазе, умываясь слезами умиления. Каких же честнейших людей привели они к власти, лишь порохоботы не дают им сделать хорошо.
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31.05.2020 08:00 Відповісти
"...Штірліц не вказав в декларації свою англійську фірму по виробництву шнапсу. Мюллєр з Гітлєром затуляли на це очі. Особливо в той час, коли пили цей шнапс після отримання новин з фронту..."
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31.05.2020 08:22 Відповісти
"... испанской фирмы нет" - в отказ пошёл.
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31.05.2020 09:07 Відповісти
а испанцы уверены, что баклан НАГЛО врет)))
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31.05.2020 09:09 Відповісти
Пусть еще расскажет чего,сколько и на какую сумму он сожрал в ресторане еды на дне рождения цуркиса и как это повлияло на решение судьишки в деле приватбанка.
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31.05.2020 09:15 Відповісти
Все інше на дружині. Вона вже отримала українське громодянство, чи все ще громадянка московії? Чи у неї подвійне, потрійне, як у всіх вас?
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31.05.2020 10:15 Відповісти
Так испанской фирмы нет или ее нет только в деклапации?
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31.05.2020 10:48 Відповісти
https://ord-ua.com/2020/05/30/bakanov-ne-zadeklaruvav-ispansku-firmu-v-yakij-vin-i-dosi-zajmaye-kerivnu-posadu-shemi/ Баканов не задекларував іспанську фірму, в якій він і досі займає керівну посаду - «Схеми»
30.05.2020
Голова СБУ Іван Баканов не задекларував іспанську фірму, у якій він і досі обіймає керівну посаду всупереч українському антикорупційному законодавству, що напередодні виявили «Схеми»
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31.05.2020 10:50 Відповісти
https://ord-ua.com/2020/05/31/nachalnik-stolichnogo-upravleniya-sbu-zadeklariroval-dva-bmw-x5/ Начальник столичного управления СБУ задекларировал два BMW X5

31.05.2020

Новоназначенный начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области Олег Головаш подал декларацию о доходах за прошлый год, в которой указал два внедорожника BMW X5 и два охотничьих ружья, приобретенные в 2019 году.
Свою декларацию Головаш подал 24 мая. Больше месяца назад глава СБУ Иван Баканов отменил акт, который позволял руководству СБУ не подавать открытые декларации в НАПК.
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31.05.2020 10:53 Відповісти
У жовтні минулого року Володимир Зеленський призначив співробітника Служби безпеки часів Януковича Романа Семенченка уповноваженим з питань СБУ.
Президента не насторожили ні статки родини Семенченка, ні коштовна нерухомість кадрового працівника СБУ, ні сумнівні бізнес-зв'язки.

https://ord-ua.com/2020/05/29/ofshori-ta-neruhomist-u-krimu-upovnovazhenij-zelenskogo-po-sbu-staye-novim-semochkom-dlya-zelenskogo/
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31.05.2020 10:57 Відповісти
А чого Зе це повинно насторожувати? Для НЬОГО цей хлопець з СБУ- свій в дошку . ОДНОГО ПОЛЯ ЯГОДИ!
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31.05.2020 13:16 Відповісти
Глава СБУ Баканов подал декларацию: более 640 тыс. грн зарплат, $170 тыс. наличными, квартиры в Киеве и Кривом Роге, недостроенный дом, испанской фирмы нет - Цензор.НЕТ 4695
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31.05.2020 11:31 Відповісти
хрущи над хатами гудуть))))
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31.05.2020 13:41 Відповісти
интересно
вертолеты мвд
на благо народа использовались?
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31.05.2020 13:45 Відповісти
 
 