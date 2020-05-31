Ляшко пояснив причину високої захворюваності COVID-19 серед медиків: Інфекційний контроль був тільки в навчальних процесах

В Україні мало приділяли уваги питанню профілактики внутрішньо лікарняного поширення інфекційних хвороб.

Так заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, чому в Україні такий великий відсоток від усіх хворих COVID-19 - 20% - становлять медики, передає Цензор.НЕТ.

"Це комплексна проблема. І Україна не є унікальною країною. Кількість випадків інфікування серед медичних працівників висока в різних країнах. У нас 20% - так, це великий показник", - сказав він.

"Але цьому є пояснення. Тому що питанням інфекційного контролю, тобто профілактиці внутрішньо лікарняного поширення інфекційних хвороб (не має значення, яких: крапельна група, повітряно-крапельна, контактна), в нашій країні досить мало приділялося уваги. Реєстрація випадків внутрішньолікарняних захворювань у нас була нижче європейського рівня. Це точно. Не звертали уваги. І різні фактори на це вплинули, зокрема і покупка лікарських засобів безпосередньо пацієнтом, антибіотиків, ліків останніх поколінь тощо", - сказав Ляшко.

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"Тому, коли ми говоримо про те, чому так багато - тому що в побудованій самій системі охорони здоров'я, коли ми кажемо, що не були розроблені маршрути пацієнтів, не було зонування, чітко зони, де небезпечно, де безпечно, чиста зона, питання виходів з боксів і заходів в ординаторські, як воно це має відбуватися, де має проводитися дезінфекція - все це було тільки в навчальних процесах, а на практиці інфекційна служба була не готова", - пояснив головний санлікар.