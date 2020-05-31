Ляшко пояснив причину високої захворюваності COVID-19 серед медиків: Інфекційний контроль був тільки в навчальних процесах
В Україні мало приділяли уваги питанню профілактики внутрішньо лікарняного поширення інфекційних хвороб.
Так заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, чому в Україні такий великий відсоток від усіх хворих COVID-19 - 20% - становлять медики, передає Цензор.НЕТ.
"Це комплексна проблема. І Україна не є унікальною країною. Кількість випадків інфікування серед медичних працівників висока в різних країнах. У нас 20% - так, це великий показник", - сказав він.
"Але цьому є пояснення. Тому що питанням інфекційного контролю, тобто профілактиці внутрішньо лікарняного поширення інфекційних хвороб (не має значення, яких: крапельна група, повітряно-крапельна, контактна), в нашій країні досить мало приділялося уваги. Реєстрація випадків внутрішньолікарняних захворювань у нас була нижче європейського рівня. Це точно. Не звертали уваги. І різні фактори на це вплинули, зокрема і покупка лікарських засобів безпосередньо пацієнтом, антибіотиків, ліків останніх поколінь тощо", - сказав Ляшко.
"Тому, коли ми говоримо про те, чому так багато - тому що в побудованій самій системі охорони здоров'я, коли ми кажемо, що не були розроблені маршрути пацієнтів, не було зонування, чітко зони, де небезпечно, де безпечно, чиста зона, питання виходів з боксів і заходів в ординаторські, як воно це має відбуватися, де має проводитися дезінфекція - все це було тільки в навчальних процесах, а на практиці інфекційна служба була не готова", - пояснив головний санлікар.
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А про дезинфекцию в больницах и сейчас при коронавирусе никто не заботиться.
https://zn.ua/UKRAINE/rukovoditeli-bolnic-skryvayut-dannye-o-zarazhenii-koronavirusom-sredi-medikov-lyashko-354409_.html Руководители больниц скрывают данные о заражении коронавирусом среди медиков - Ляшко .
При таких доплатах и льготах нет никакого смысла скрывать это. Следовательно это прямой приказ приписывать коронавирус.
И вот результат через несколько дней:
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-ukrayne-viros-pokazatel-zabolevaemosty-covid-19-sredy-medykov-mynzdrav-215159.html В УКРАИНЕ ВЫРОС ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 СРЕДИ МЕДИКОВ - МИНЗДРАВ
Власть всеми силами пытается нагнетать истерию и дерибан средств...
і до речі .знаєте хоча б одного мєнта .який захворів на коронавірус?
Громкими заявлениями её с колен не поднять. ВР ,как прошлых созывов ,так и нынешнего
НИ РАЗУ не включала в порядок дня сессий рассмотрение комплексной программы
оздоровления нашей медицины. Только коронавирус заставил власть чуть-чуть
почесаться.
"Верили резиновой улыбке,
Верили резиновым словам,
Впрочем, все просчеты и ошибки
Аккуратно разъяснялись нам."
https://zn.ua/UKRAINE/rukovoditeli-bolnic-skryvayut-dannye-o-zarazhenii-koronavirusom-sredi-medikov-lyashko-354409_.html Руководители больниц скрывают данные о заражении коронавирусом среди медиков - Ляшко .
При таких доплатах и льготах нет никакого смысла скрывать это. Следовательно это прямой приказ приписывать коронавирус.
И вот результат через несколько дней:
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-ukrayne-viros-pokazatel-zabolevaemosty-covid-19-sredy-medykov-mynzdrav-215159.html В УКРАИНЕ ВЫРОС ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 СРЕДИ МЕДИКОВ - МИНЗДРАВ
Власть всеми силами пытается нагнетать истерию и дерибан средств...