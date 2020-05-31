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Бійця ЗСУ викрали з наглядового поста на адмінмежі з Кримом, - Військова служба правопорядку

Бійця ЗСУ викрали з наглядового поста на адмінмежі з Кримом, - Військова служба правопорядку

З наглядового поста в районі півострова Чонгар біля окупованого Криму вранці 30 травня зник український військовий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Військової служби правопорядку у ЗСУ.

"З моменту зникнення військовослужбовця відразу розпочалися пошукові заходи, однак вони не дали результатів.
Військовослужбовець на телефонні дзвінки не відповідає, місце перебування  його не відоме.
За попередньою інформацію, військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Неподалік спостережного посту були виявлені сліди боротьби з невідомими особами.
Зараз вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення місця перебування військовослужбовця. Матеріали щодо  події оперативно передані до правоохоронних органів", - додали в службі правопорядку.

Бійця ЗСУ викрали з наглядового поста на адмінмежі з Кримом, - Військова служба правопорядку 01

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Крим (14126) викрадення (817) ЗСУ (7499) Військова служба правопорядку ВСП (50)


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Топ коментарі
+83
він що, один ніс службу?
Там же Статут передбачає парами, і візуальний контроль між сусідніми постами!
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31.05.2020 02:22
+49
Поліцію Вінниччини може очолити Іван Іщенко, який 2 травня в Одесі був на одному боці з сепарами

Бойца ВСУ выкрали с наблюдательного поста на админгранице с Крымом, - Военная служба правопорядка - Цензор.НЕТ 9
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31.05.2020 03:10
+40
Як це ?
А де інші були ?
Ніхто нічого не чув і не бачив ?
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31.05.2020 02:32
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Яку він ніс службу? Ви бачили кордони з ЄС? То бляха кам'яний вік. Цих козлів прикордонних давно тре віддати податківцям і не ганьбитися(((
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31.05.2020 11:04 Відповісти
Ха! А вы помните мутную историю на границе с Расией, когда "пропали" два пограничника?
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31.05.2020 11:09 Відповісти
Как курицу украли? Почему боитесь признать что ето было дезертирство и измена Родины?
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31.05.2020 11:21 Відповісти
Только не выкрали. а дезертировал 100%. Иначе та сторона не подавала бы запрос о данных солдата
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31.05.2020 11:23 Відповісти
Админграница с крымом? А я думал там линия фронта и окупированная территория. И вы еще просите Европу и Трампа санции против Рашки вводить?
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31.05.2020 11:26 Відповісти
Одні "прикордонники" ходять в баню з кацапами де їх викрадають,цікаво чим скінчиться історія з цим прикордонником-ґраніцаназамкє?
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31.05.2020 11:27 Відповісти
Цікаво а кого фашист )(уйло зажадає за цього бранця за обміном віддати. Треба просто негайно заарештувати продажного Юду мертвечука. Ось за нього виродка як кума ) (уйло просто всіх полонених українців віддасть.
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31.05.2020 11:55 Відповісти
пуйлу до Муссолини как тебе до умственно полноценного. пей таблетки и спать
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31.05.2020 13:16 Відповісти
А какие у него там были средства связи на случай тревоги?
Дымовой костёр? Номер командира части?
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31.05.2020 12:14 Відповісти
Халатность, разгильдяйство, недооценка и не профессионализм начальства. Что в армии, что в полиции. Жуткий стыд за состояние нашей армии и полиции.
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31.05.2020 12:30 Відповісти
Не перекручуй. Хряк мафіозі, а клоун вже на зрадника тягне. Він роззброює армію під час війни призначенням зрадників на командні пости. Бо той, хто відправив солдата на передову без зброї - однозначно зрадник.
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31.05.2020 13:02 Відповісти
За грати тих командирів, хто підставив цього солдата.
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31.05.2020 12:58 Відповісти
Это п....ц!! Это просто позорный п...ц! Вот до чего доводит то что армия не ведёт активной обороны. Что значит б..дь, выкрали ВОЕННОГО ?? Гарантированно никто не ответит из начальства за неорганизацию службы...Гарантированно будут рвать жопу и вытаскивать этого ******** из плена отдавая тех кого нужно вешать..хотя я бы просто забил на это в таких случаях. Потому что это сто процентов заснуло на посту или *************..и это **** -ВОЙНА а не зарабатывание льгот и бабла..! Не способен быть начеку - иди ***** оттуда..! Всё просто. Не можешь организовать подчиённых на службу на нуле - иди ***** пиши рапорт! Что за ******** и сколько будут продолжаться эти поросятинские и сцыкливо-жидовские говнокомандующие,прячущиеся в окопах погибшие и раненые и похищенные да убитые снайперами бойцы?? И хоть этих кацапских свиней я ненавижу и придётся - буду рвать на части - вот им сегодня - зачёт! Долбодятлов нужно учить что бы были умнее..Они не желая того и стимулируют чтобы были умнее.. Стыдно!
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31.05.2020 13:12 Відповісти
Сильно сказано. Полностью поддерживаю!
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31.05.2020 15:35 Відповісти
ага, надо понимать «АФИЦЕРЫ» и «ГАВНОКАМАНДУЮЧИЙ»
не дали солдату оружия, и , возможно, пригрозили, стрельнеш в кацапа - сядешь на десятку ?
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31.05.2020 13:36 Відповісти
где минные поля и колючка с пулемётами ?
зеленский решил поживиться, подавая воду в крым ?
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31.05.2020 13:38 Відповісти
реформа армии по-зеленому в действии?
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31.05.2020 13:38 Відповісти
Хороший же был наблюдатель, что профукал группу рашистских оккупантов, которые подошли к его наблюдательному пункту, скрутили как барана и увезли в оккупированный Крым. Браво, зато рапортуют как они мастерски отбивают атаки на учениях.
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31.05.2020 14:36 Відповісти
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