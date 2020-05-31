Бійця ЗСУ викрали з наглядового поста на адмінмежі з Кримом, - Військова служба правопорядку

З наглядового поста в районі півострова Чонгар біля окупованого Криму вранці 30 травня зник український військовий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Військової служби правопорядку у ЗСУ.

"З моменту зникнення військовослужбовця відразу розпочалися пошукові заходи, однак вони не дали результатів.

Військовослужбовець на телефонні дзвінки не відповідає, місце перебування його не відоме.

За попередньою інформацію, військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Неподалік спостережного посту були виявлені сліди боротьби з невідомими особами.

Зараз вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення місця перебування військовослужбовця. Матеріали щодо події оперативно передані до правоохоронних органів", - додали в службі правопорядку.

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