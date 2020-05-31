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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ 8 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, без втрат, - штаб ООС

Найманці РФ 8 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, без втрат, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі 8 разів порушили режим тиші, використовуючи заборонену мінськими дозволами зброю, втрат з боку українських військовослужбовців немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню ... Втрат серед наших захисників результаті ворожих обстрілів не було", - сказано в ранковій зведенні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки противник у ранковий час задіяв міномети калібру 82 мм. Згодом агресор ще тричі обстрілював наші оборонні укріплення біля цього населеного пункту з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Оріхового окупанти застосували цілий спектр піхотного озброєння. Зокрема, по наших позиціях противник двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, російські найманці два рази обстрілювали українських воїнів біля Хутора Вільного. Спочатку агресор використав станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а згодом випустив 7 мін калібру 82 мм.

За даними української розвідки, 30 травня було поранено двох російських найманців на Донбасі.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами", - підсумували в штабі.

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обстріл (28212) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Дожились. Нет потерь среди наших хлопцев - уже праздник. И ни слова про наш ответ рашистам. А в 2016-2019 г.г. ВСУ только наступали

Наемники РФ 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 749
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31.05.2020 08:37
+5
Наемники РФ 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4692
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31.05.2020 08:29
+2
Ну никак не заканчиваются "шахтные" боеприпасы хотя большинство шахт закрыто! Вот уж неисчерпаемые "богатства" недр земли Донбасса!
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31.05.2020 09:12
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Наемники РФ 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4692
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31.05.2020 08:29 Відповісти
Дожились. Нет потерь среди наших хлопцев - уже праздник. И ни слова про наш ответ рашистам. А в 2016-2019 г.г. ВСУ только наступали

Наемники РФ 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 749
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31.05.2020 08:37 Відповісти
А в 2016-2019 г.г. ВСУ только наступали Наступали? Куда? Может приведешь примеры куда наши наступили с 2016 года? К Киеву наступали сдавая Дебальцево, Иловайск и отводя артиллерию и танки из под Марьинки?
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31.05.2020 12:30 Відповісти
Кто ты есть? Дурак, зебил или кацапский недоумок? Бои за Дебальцево, Иловайск были в 2014 году. В Марьинке ответили тяжелое вооружение, но не оставили позиций. Разницу понимаешь? И радоваться поражениям ВСУ, когда бы они не произошли, могут только враги
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31.05.2020 14:30 Відповісти
Ну никак не заканчиваются "шахтные" боеприпасы хотя большинство шахт закрыто! Вот уж неисчерпаемые "богатства" недр земли Донбасса!
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31.05.2020 09:12 Відповісти
М...да! Наемники РФ 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, а наемники из Винницы обстреляли из автоматического оружия половину Броваров и их задержали всего по статье "за хулиганство" (???). Если у человека в кармане найдут патрон от пистолета, то ему впаяют незаконное хранение оружия, а полчаса организованно в составе целой банды стрелять из автоматов на улице города - это оказывается, как морду кому-то набить. Во какое мудрое украинское законодательство и самые гуманные суды в мире!? Что ожидать дальше? Самое близкое - по разным причинам следователи начнут потихоньку выпускать задержанных стрелков.
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31.05.2020 13:10 Відповісти
кцп пнх
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31.05.2020 19:03 Відповісти
Найманці РФ 8 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, без втрат, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3591

...
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31.05.2020 20:29 Відповісти
 
 