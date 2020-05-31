Найманці РФ 8 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, без втрат, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі 8 разів порушили режим тиші, використовуючи заборонену мінськими дозволами зброю, втрат з боку українських військовослужбовців немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню ... Втрат серед наших захисників результаті ворожих обстрілів не було", - сказано в ранковій зведенні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки противник у ранковий час задіяв міномети калібру 82 мм. Згодом агресор ще тричі обстрілював наші оборонні укріплення біля цього населеного пункту з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Оріхового окупанти застосували цілий спектр піхотного озброєння. Зокрема, по наших позиціях противник двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, російські найманці два рази обстрілювали українських воїнів біля Хутора Вільного. Спочатку агресор використав станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а згодом випустив 7 мін калібру 82 мм.

За даними української розвідки, 30 травня було поранено двох російських найманців на Донбасі.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами", - підсумували в штабі.

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