Трамп вирішив перенести саміт G7 на осінь і хоче запросити на нього Росію

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про те, що він відкладає саміт "Великої сімки" (G7) принаймні до вересня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

"Я відкладаю його, тому що я не відчуваю, що "Велика сімка" правильно уявляє те, що відбувається в світі", - сказав Трамп, додавши, що нинішній формат саміту є "дуже застарілим".

Президент США також заявив, що хоче запросити до участі в саміті додаткові країни - Росію, Австралію, Індію і Південну Корею.

Нагадаємо: раніше радник з національної безпеки Білого дому Роберт О'Браєн повідомляв, що зустріч лідерів "Великої сімки" планується на кінець червня. Саміт G7 планувався на 10 червня, проте президент Дональд Трамп скасував його через пандемію коронавірусу.

"Велика сімка" - це США, Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Японія.

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