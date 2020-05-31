УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10128 відвідувачів онлайн
Новини
12 210 119

Трамп вирішив перенести саміт G7 на осінь і хоче запросити на нього Росію

Трамп вирішив перенести саміт G7 на осінь і хоче запросити на нього Росію

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про те, що він відкладає саміт "Великої сімки" (G7) принаймні до вересня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

"Я відкладаю його, тому що я не відчуваю, що "Велика сімка" правильно уявляє те, що відбувається в світі", - сказав Трамп, додавши, що нинішній формат саміту є "дуже застарілим".

Президент США також заявив, що хоче запросити до участі в саміті додаткові країни - Росію, Австралію, Індію і Південну Корею.

Нагадаємо: раніше радник з національної безпеки Білого дому Роберт О'Браєн повідомляв, що зустріч лідерів "Великої сімки" планується на кінець червня. Саміт G7 планувався на 10 червня, проте президент Дональд Трамп скасував його через пандемію коронавірусу.

"Велика сімка" - це США, Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Японія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель відхилила запрошення Трампа взяти участь у саміті G7 в очному форматі

G-7 G7 (1032) росія (64923) Трамп Дональд (5471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+43
достал уже это рыжий идиот
показати весь коментар
31.05.2020 09:00
+42
Ещё бы гитлера воскресил и пригласил...https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/31/7253883/ На адмінкордоні з Кримом викрали українського військового ....кацаов нужно держать в тайге и не выпускать даже на поляну.
показати весь коментар
31.05.2020 08:59
+28
Идиот даёт свои прощальные гастроли .
показати весь коментар
31.05.2020 09:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В режиме тишины Моники на международной арене, никто не связывает агрессию паРаши в Украине с агрессией в оккупированной части Молдовы - Приднестровье, Чечне, Грузии, поддержкой паРарашей диктаторских режимов, а потому заявления Трампа уже звучат не так кощунственно...
показати весь коментар
31.05.2020 14:23 Відповісти
на рідкість ТУПИХ лідерів вибирають країни світу.... земля котиться у хаотичну третю світову війну
показати весь коментар
31.05.2020 10:48 Відповісти
Та чого там саміту чекати? Запросити ***** до Штатів або САМОМУ до ***** у бункер пірнути,- і ВСЄ ДЄЛА! Йому ж, мабуть, тоже кортить у вічі ***** споглянути?!! ПИТАННЯ: ЩО ВІН ХОЧЕ ТАМ УГЛЕДІТИ?
показати весь коментар
31.05.2020 10:55 Відповісти
ну тогда надо коала привозить одному из вновь приглашенных.
показати весь коментар
31.05.2020 10:59 Відповісти
Клоуны-они такие, *****@ые.
показати весь коментар
31.05.2020 11:12 Відповісти
Трампу нужны козыри перед выборами. К осени он надеется уговорить всех "непокорных" принять его план....Баламут!
показати весь коментар
31.05.2020 11:18 Відповісти
Трампососы, а-у!!! Где ваши языки?
показати весь коментар
31.05.2020 11:26 Відповісти
В парашестане опять визжат "Трамп-наш".
показати весь коментар
31.05.2020 11:30 Відповісти
эта рыжая лубянская шлюшка Трумп всегда была на коротком поводке у *****!! с 1996 года..
показати весь коментар
31.05.2020 12:42 Відповісти
А почему же он не планирует пригласить и "своего друга" Ким Чен Ына?
показати весь коментар
31.05.2020 11:45 Відповісти
Нужна организация из региональных лидеров, чтобы не только обсуждать и беспокоиться, а быть способными принимать решения, которые воплощаются в реальность. А у кого какой ВВП не так важно. Япония без вопросов мощное экономическое государство, но какие глобальные или региональные проблемы способна решить Япония - силой или авторитетом? Просто поймите логику Трампа, чтобы искать зраду. РФ может и бензоколонка, но она активно влияет не только на региональные, но и глобальные вопросы, оружием и агентами влияния. Вот почему Трамп хочет с ней говорить. Австралия - это региональный лидер, Индию полагаю Трамп хочет как региональный противовес Китаю. А вот Южная Корея не вписывается, экономика развитая, но ни оружием, ни агентами влияния эта страна не способна решить серьезные вопросы даже на региональном уровне.
показати весь коментар
31.05.2020 12:33 Відповісти
речь о паРАШЕ и о санкциях, наложенных на неё из-за Крыма!!!!! Трумп в сотый раз выставил себя лубянской подстилкой!!! Вот о чём все комменты! Вот в чём соль- смысл и корень Зла..
показати весь коментар
31.05.2020 12:50 Відповісти
Ты ещё не насмотрелся на паРашу в Совбезе, когда начал писать свой пост?
показати весь коментар
31.05.2020 14:29 Відповісти
Украина должна вести себя строже с Трампом, и не боятся Россию.
показати весь коментар
31.05.2020 13:13 Відповісти
Я думаю это путин ему посоветовал,путлеру нужна легитимизация после обнуления,на парад никто не приедет,так он решил таким способом утвердится,а корея для отвода глаз,чтобы никто не возмущялся.Трамп это ************,нам нужно открыто поддержать Байдена.
показати весь коментар
31.05.2020 13:43 Відповісти
Нынешний президент Америки является очень устаревшим!
показати весь коментар
31.05.2020 14:22 Відповісти
А почему же он не планирует пригласить и "своего друга" Ким Чен Ына?
показати весь коментар
31.05.2020 14:24 Відповісти
Трамп вирішив перенести саміт G7 на осінь і хоче запросити на нього Росію - Цензор.НЕТ 4867
показати весь коментар
31.05.2020 15:22 Відповісти
<******* на гречу хотят поставить ....раком.
показати весь коментар
31.05.2020 22:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 