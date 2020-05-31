В Україні за добу - 468 нових випадків COVID-19, померло 12 осіб, всього зафіксували 23 672 випадки

Станом на 31 травня в Україні лабораторно підтверджено 23 672 випадки COVID-19. За добу - 468 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширенню епідемії коронавірусу РНБО.

За останню добу одужали від COVID-19 227 осіб.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (81), Львівській (50) та Чернівецькій (43 випадки) областях.

Немає нових випадків коронавірусу за останні 24 години в Херсонській та Сумській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні клінічно тестують чотири препарати проти COVID-19, - Ляшко

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 993 випадки;

Волинська область — 908 випадків;

Дніпропетровська область — 942 випадки;

Донецька область — 163 випадки;

Житомирська область — 739 випадків;

Закарпатська область — 1189 випадків;

Запорізька область — 444 випадки;

Івано-Франківська область — 1402 випадки;

Кіровоградська область — 511 випадків;

м. Київ — 2985 випадків;

Київська область — 1573 випадки;

Львівська область — 1669 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 293 випадки;

Одеська область — 888 випадків;

Полтавська область — 270 випадків;

Рівненська область — 1713 випадків;

Сумська область — 168 випадків;

Тернопільська область — 1169 випадків;

Харківська область — 1066 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 444 випадки;

Чернівецька область — 3349 випадків;

Черкаська область — 402 випадки;

Чернігівська область — 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також читайте: Ляшко пояснив причину високої захворюваності COVID-19 серед медиків: Інфекційний контроль був тільки в навчальних процесах