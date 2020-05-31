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Новини Коронавірус і карантин
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У світі зафіксували 6,1 млн випадків COVID-19, померли - 371 тис., одужали - 2,7 млн осіб

У світі зафіксували 6,1 млн випадків COVID-19, померли - 371 тис., одужали - 2,7 млн осіб

Станом на ранок неділі, 31 травня, у всьому світі зафіксували 6 161 485 випадків зараження коронавірусом COVID-19, при цьому наразі 371 016 осіб померли і 2 738 333 людей одужали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

США залишається лідером антирейтингу за кількістю випадків COVID-19, там на сьогодні зафіксовано 1 816 820 випадків, з них 105 557 летальних і 535 238 випадків одужання.

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карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+1
Они что даже засчет пожилых онкобольных и сердечников не могут дотянуть количество жертв до миллиона во всем мире? Какая жуткая пандемия) а прогнозировали 2 млн только в США )
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31.05.2020 11:02
+1
6% процент все ещё большой, к сожалению.
Но надо дождаться яркого солнца.
Ультрафиолет хорошо зачищает улицы от вируса.
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31.05.2020 11:59
+1
Зачем ты так? >< Может, кроль до сих пор калькулятор ищет, поэтому не ответил.
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31.05.2020 12:01
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уже 6 миллионов...
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31.05.2020 10:37 Відповісти
Это ж сколько процентов от всего населения?
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31.05.2020 10:43 Відповісти
меньше 0.1%
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31.05.2020 11:59 Відповісти
Зачем ты так? >< Может, кроль до сих пор калькулятор ищет, поэтому не ответил.
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31.05.2020 12:01 Відповісти
чтоб поделить 6 000 000 на 7 800 000 000 с точностью до одной значащей цифры калькулятор нужен?
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31.05.2020 12:05 Відповісти
Ну молчит же.
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31.05.2020 12:09 Відповісти
Может тактика така. Многие просто не вступают в дискуссии. Лично я не помню ни одного случая, чтоб с Кроликом дискутровал.
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31.05.2020 12:11 Відповісти
Они что даже засчет пожилых онкобольных и сердечников не могут дотянуть количество жертв до миллиона во всем мире? Какая жуткая пандемия) а прогнозировали 2 млн только в США )
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31.05.2020 11:02 Відповісти
> В РАДЕ из 450 не умер ни один. Значит вирус убивает меньше меньше 0.1 процента популяции

Даже интересно. Как у вас получился такой процент.
Если вы взяли выборку из 450 человек. Смертность 0.
Как получилось 0.1%?
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31.05.2020 11:49 Відповісти
Методика выборки у вас тоже очень интересная.
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31.05.2020 12:10 Відповісти
6% процент все ещё большой, к сожалению.
Но надо дождаться яркого солнца.
Ультрафиолет хорошо зачищает улицы от вируса.
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31.05.2020 11:59 Відповісти
Ну тогда ультрафиолетовые лампы в больницах и поликлиниках это тоже бред!
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31.05.2020 12:07 Відповісти
1. Вирус не бактерия.
2. Летом вирусными заболеваниями (простудными) болеют меньше.
3. Ультрафиолет - радиация, которая Лего разрушает цепочку РНК вируса.
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31.05.2020 12:16 Відповісти
А МОЗ это говорит для болванов, чтобы они толпами не пошли загарать в парки на радостях, что ультрафиолет все вирусы убьёт, если только МОЗ сами не болваны.
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31.05.2020 12:33 Відповісти
Нет, когда болванов будет толпа (включая толпа в транспорте, до парка надо доехать) , вирус успеет добраться невредимым.
А вообще погугли, за сколько минут уничтожается ковид19, тебе станет ясно действует ультрафиолет или нет!
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31.05.2020 12:59 Відповісти
Бред.
Карантин помогает всегда.
Вирус очень хорошо уничтожается ультрафиолетом, поэтому заболевание пойдёт на спад.
Что ты хочешь высосать из моих постов?
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31.05.2020 13:22 Відповісти
Ковид19 может и ослабнуть. Не слышал такого?
Вирусы иногда теряют силу.
А слышал почему смертность в Италии и др стран высокая?
Из-за наплыва пациентов в больницы! А карантин способствует наплыву заражённых или наоборот? Нет!
Поэтому, всоси аксиому, что если резко все заболеют, то для всех не хватит коек!
А карантин замедляет скорость распространения вируса!
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31.05.2020 13:53 Відповісти
Для особых знатоков и идиотов скажу гугли, но подскажу, что вирус может терять сегменты своей цепочки РНК при репликации!
Про РНК надо разжевывать или сам погуглишь, что это такое?
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31.05.2020 14:25 Відповісти
«Пустые» это не инфекционные - для особо одаренных разжую, не способные лечить ковид19, чтобы не заразить других!
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31.05.2020 14:27 Відповісти
Карантин не нужен. Уже все. Три месяца карантина достаточно убивать экономику. Дальше нет смысла.
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31.05.2020 17:36 Відповісти
И кстати, а ты себе не противоречишь с моим пунктом 3 выше?
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31.05.2020 13:00 Відповісти
12%
Еще больных людей нельзя причислять как, к тем которые переболеют, так и к тем которые умрут. Поэтому считают отношение выздоровевших к умершим. Сейчас 12% и продолжает уменьшаться.
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31.05.2020 12:08 Відповісти
Может быть
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31.05.2020 12:09 Відповісти
 
 