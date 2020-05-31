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У світі зафіксували 6,1 млн випадків COVID-19, померли - 371 тис., одужали - 2,7 млн осіб
Станом на ранок неділі, 31 травня, у всьому світі зафіксували 6 161 485 випадків зараження коронавірусом COVID-19, при цьому наразі 371 016 осіб померли і 2 738 333 людей одужали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Worldometer.
США залишається лідером антирейтингу за кількістю випадків COVID-19, там на сьогодні зафіксовано 1 816 820 випадків, з них 105 557 летальних і 535 238 випадків одужання.
Топ коментарі
+1 Олександр Пато
показати весь коментар31.05.2020 11:02
+1 Denisn
показати весь коментар31.05.2020 11:59
+1 Меркава
показати весь коментар31.05.2020 12:01
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Даже интересно. Как у вас получился такой процент.
Если вы взяли выборку из 450 человек. Смертность 0.
Как получилось 0.1%?
Но надо дождаться яркого солнца.
Ультрафиолет хорошо зачищает улицы от вируса.
2. Летом вирусными заболеваниями (простудными) болеют меньше.
3. Ультрафиолет - радиация, которая Лего разрушает цепочку РНК вируса.
А вообще погугли, за сколько минут уничтожается ковид19, тебе станет ясно действует ультрафиолет или нет!
Карантин помогает всегда.
Вирус очень хорошо уничтожается ультрафиолетом, поэтому заболевание пойдёт на спад.
Что ты хочешь высосать из моих постов?
Вирусы иногда теряют силу.
А слышал почему смертность в Италии и др стран высокая?
Из-за наплыва пациентов в больницы! А карантин способствует наплыву заражённых или наоборот? Нет!
Поэтому, всоси аксиому, что если резко все заболеют, то для всех не хватит коек!
А карантин замедляет скорость распространения вируса!
Про РНК надо разжевывать или сам погуглишь, что это такое?
Еще больных людей нельзя причислять как, к тем которые переболеют, так и к тем которые умрут. Поэтому считают отношение выздоровевших к умершим. Сейчас 12% и продолжает уменьшаться.