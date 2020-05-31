У світі зафіксували 6,1 млн випадків COVID-19, померли - 371 тис., одужали - 2,7 млн осіб

Станом на ранок неділі, 31 травня, у всьому світі зафіксували 6 161 485 випадків зараження коронавірусом COVID-19, при цьому наразі 371 016 осіб померли і 2 738 333 людей одужали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

США залишається лідером антирейтингу за кількістю випадків COVID-19, там на сьогодні зафіксовано 1 816 820 випадків, з них 105 557 летальних і 535 238 випадків одужання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні клінічно тестують чотири препарати проти COVID-19, - Ляшко