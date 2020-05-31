УКР
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Начальника одного з управлінь Повітряних сил ЗСУ судитимуть за заподіяння збитків майже на 800 тис. грн через службову недбалість, - ДБР

Начальника одного з управлінь Повітряних сил ЗСУ судитимуть за заподіяння збитків майже на 800 тис. грн через службову недбалість, - ДБР

За збитки в майже 800 тис. грн через службову недбалість постане перед судом начальник одного з управлінь Повітряних сил Збройних Сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Державного бюро розслідувань.

Як повідомили в ДБР, до суду направлено обвинувальний висновок щодо начальника одного з управлінь Повітряних сил ЗСУ.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) КК України

"Cлідством встановлено, що військовослужбовець не здійснив належне управління та контроль за використанням коштів, ввірених військовій частині Вінницької області на виконання капітального ремонту приміщення. Таким чином у 2019 році підприємство-виконавець робіт отримало оплату за фактично невиконані ремонтні роботи, що спричинило державі збитки у розмірі понад 793 тис. грн.

У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.

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недбалість (53) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+2
А эта контора спецом инкриминирует более тяжкую статью УК (те что в ее компетенции) А по сути Вы правы - состава преступления по этой статье нет
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31.05.2020 10:59
+2
Как-то не очень верится, что ГБР действует в интересах ВСУ...
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31.05.2020 12:21
+2
За убытки в почти 800 тыс. грн и обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ну и зачем это? Потерять деньги и ещё семь лет его кормить бесплатно?
А может лучше пусть вернёт в десятикратном размере?
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31.05.2020 12:29
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какая же это халатность? Скорее подлог
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31.05.2020 10:51 Відповісти
А эта контора спецом инкриминирует более тяжкую статью УК (те что в ее компетенции) А по сути Вы правы - состава преступления по этой статье нет
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31.05.2020 10:59 Відповісти
Так кто бы ему разрешил паровозиком тырить? Там такие погоны замешаны, вот это говно и попадает на высшие должности страны. В это причина все поражений.
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31.05.2020 14:04 Відповісти
Если бы Вы немного понимали, как это устроено изнутри, то не писали бы "без конкурса и тендера" про сумму 793 тыс. Для работ это послепороговая сумма - больше 500 тыс. И конечно был тендер или запрос ценовых предложений..возможно что подрядчик бул "свой" но подписание акта приемки работ без самих работ особенно под конец бюджетного года - почти обычная практика. Тут имеет место явное уголовное преследование "козла отпущения" коим назначен какой-то начальник управления, которому приказали подписать "пустой акт". И "шьют" ему служебную халатность в особый период
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31.05.2020 15:30 Відповісти
Как-то не очень верится, что ГБР действует в интересах ВСУ...
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31.05.2020 12:21 Відповісти
За убытки в почти 800 тыс. грн и обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ну и зачем это? Потерять деньги и ещё семь лет его кормить бесплатно?
А может лучше пусть вернёт в десятикратном размере?
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31.05.2020 12:29 Відповісти
Це така державна кадрова політика, знайти серед сотні чесних одного казнокрада, організувати конкурс щоб відсіяти всіх розумних і поставити ідіота на високу державну посаду. О сюжет, глибинної країни. А ДБР взагалі щось рекомендує на випередження корупції, доносить до ВР пропозиції як уберегтись від розкрадань? Але про що я? Коли ДБР бігає до музеїв без дозволів і ордерів і є такою ж бандою як стрілки-братки з Борисполя.
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31.05.2020 12:31 Відповісти
ДБР гнила контора якій я не вірю взагалі. На жаль.
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31.05.2020 12:37 Відповісти
Кадры Свинарчука и Порошенко долго еще будут напоминать о себе, разворовывая имущество и бюджет подобно саранче, пока их всех не повыковыривают и не пересажают на стеклянные сосуды.
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31.05.2020 22:51 Відповісти
 
 