Начальника одного з управлінь Повітряних сил ЗСУ судитимуть за заподіяння збитків майже на 800 тис. грн через службову недбалість, - ДБР

За збитки в майже 800 тис. грн через службову недбалість постане перед судом начальник одного з управлінь Повітряних сил Збройних Сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Державного бюро розслідувань.

Як повідомили в ДБР, до суду направлено обвинувальний висновок щодо начальника одного з управлінь Повітряних сил ЗСУ.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) КК України

"Cлідством встановлено, що військовослужбовець не здійснив належне управління та контроль за використанням коштів, ввірених військовій частині Вінницької області на виконання капітального ремонту приміщення. Таким чином у 2019 році підприємство-виконавець робіт отримало оплату за фактично невиконані ремонтні роботи, що спричинило державі збитки у розмірі понад 793 тис. грн.

У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.

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