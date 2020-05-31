Викрадений окупантами на кордоні з Кримом солдат Добринський був на передовому посту сам і без зброї, - Бутусов
Близько 5:00 30 травня на спостережному пункті "Берлога" поблизу залізничного моста на лінії контролю з окупованих Кримом був викрадений під час несення служби старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.
Про це пише на сторінці в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Він зазначає, що солдат перебуває на окупованій Росією території в Криму, і що ймовірність добровільного переходу Добринського на сторону противника відсутня.
"Наглядовий пункт "Берлога" розташований на ділянці, де перед ними немає постів українських прикордонників,"Берлога" - на передовій. У цю ніч Добринський перебував на посут сам. У момент викрадення він був без зброї. Його відвели беззбройним!
Приблизно о 10.00 представник російських спецслужб дзвонив у батальйон уточнювали особисті дані солдата, очевидно, противник буде оформляти Добринського як нібито порушника кордону із РФ.
Очевидно, що має місце грубе порушення в організації служби. І було б помилкою, якби вся відповідальність була покладена тільки на командира роти, зі складу якої викрадений солдат. І було б помилкою вважати, що тільки покараннями такі ганебні провали можна виправити.
Часовий на передовому посту без зброї!" - пише Бутусов.
Він підкреслює, що необхідна об'єктивна оцінка боєготовності і боєздатності армії: "Наскільки бадьорі рапорти відповідають реальному стану справ в більшості частин? До цього є чимало запитань. Але більш детально про це скажемо, коли Добринського вдасться звільнити".
Бутусов зазначає, що військове командування направило наказ посилити несення вартової служби в цьому районі, для чергування на постах спрямовувати не менше двох військовослужбовців, доповіді отримувати кожну годину, в разі відсутності зв'язку з постом негайно направляти для перевірки резервну групу.
"Очевидно, найближчим часом противник буде використовувати нашого солдата в своїй пропаганді. Що ж, це результат наших помилок і системних проблем, що не вирішуються. За слабкості на війні завжди б'ють", - підсумовує журналіст.
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Поэтому похищение людей это норма для них. Они часто это практикуют. В Грузии было не раз.
Недавно такое же было с Эстонией. Там схватили ихнего шпиона и нужен был обмен.
Хотя это не оправдывает руководство ВСУ, это днище обороноспособности государства при Зе, Таран кремлевский, Хомчак! Позор!
Вероятно обвинение Бутусова гораздо страшней,чем то что произошло на самом деле и скрыть не удалось.
Ніхто ще нічого не з'ясував як уже "украли", "захопили" і т.д.
А може він банально "забив" на все і "звалив" додому? Або "звалив" у Росію?
«Коридор позора», через который провели пленных украинских военных 24 августа 2014 года жители Донецка, показал, что дончане, потомки сталинских переселенцев из России, ненавидят Украину, украинский язык и украинские обычаи.
Этот русскоговорящий «спецконтигент» (социально близкие) был доставлен на Донбасс еще в прошлом веке для отбывания наказания на угольных шахтах в «столыпинских» вагонах номер «ноль», для которых не продают билетов и в которые не
пускают пассажиров.
https://youtu.be/mA-********