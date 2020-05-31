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Викрадений окупантами на кордоні з Кримом солдат Добринський був на передовому посту сам і без зброї, - Бутусов

Викрадений окупантами на кордоні з Кримом солдат Добринський був на передовому посту сам і без зброї, - Бутусов

Близько 5:00 30 травня на спостережному пункті "Берлога" поблизу залізничного моста на лінії контролю з окупованих Кримом був викрадений під час несення служби старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.

Про це пише на сторінці в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Він зазначає, що солдат перебуває на окупованій Росією території в Криму, і що ймовірність добровільного переходу Добринського на сторону противника відсутня.

"Наглядовий пункт "Берлога" розташований на ділянці, де перед ними немає постів українських прикордонників,"Берлога" -  на передовій. У цю ніч Добринський перебував на посут сам. У момент викрадення він був без зброї. Його відвели беззбройним!

Приблизно о 10.00 представник російських спецслужб дзвонив у батальйон уточнювали особисті дані солдата, очевидно, противник буде оформляти Добринського як нібито порушника кордону із РФ.

Очевидно, що має місце грубе порушення в організації служби. І було б помилкою, якби вся відповідальність була покладена тільки на командира роти, зі складу якої викрадений солдат. І було б помилкою вважати, що тільки покараннями такі ганебні провали можна виправити.

Часовий на передовому посту без зброї!" - пише Бутусов.

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Він підкреслює, що необхідна об'єктивна оцінка боєготовності і боєздатності армії: "Наскільки бадьорі рапорти відповідають реальному стану справ в більшості частин? До цього є чимало запитань. Але більш детально про це скажемо, коли Добринського вдасться звільнити".

Бутусов зазначає, що військове командування направило наказ посилити несення вартової служби в цьому районі, для чергування на постах спрямовувати не менше двох військовослужбовців, доповіді отримувати кожну годину, в разі відсутності зв'язку з постом негайно направляти для перевірки резервну групу.

"Очевидно, найближчим часом противник буде використовувати нашого солдата в своїй пропаганді. Що ж, це результат наших помилок і системних проблем, що не вирішуються. За слабкості на війні завжди б'ють", - підсумовує журналіст.

Крим (14126) викрадення (817) Бутусов Юрій (3578)


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Топ коментарі
+91
Похищенный оккупантами на границе с Крымом солдат Добринский был на передовом посту один и без оружия, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7512
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31.05.2020 11:13
+83
Без оружия потому что "надо просто перестать стрелять" и у путина в глазах кто-то увидел мир. Да зебилы?
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31.05.2020 11:10
+66
Забрали зброю, щоб не зміг вести агресивну війну.
Слава ЗЕ!
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31.05.2020 11:14
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Россия на сегодня это центр мирового терроризма.
Поэтому похищение людей это норма для них. Они часто это практикуют. В Грузии было не раз.
Недавно такое же было с Эстонией. Там схватили ихнего шпиона и нужен был обмен.

Хотя это не оправдывает руководство ВСУ, это днище обороноспособности государства при Зе, Таран кремлевский, Хомчак! Позор!
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01.06.2020 02:53 Відповісти
ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ ПО 1991 ГОДУ !!!
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01.06.2020 05:05 Відповісти
реально браццы хохлы - из Бульбашии вам пишу - хана вам - шансаф нет
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01.06.2020 05:27 Відповісти
если не прав - правьте
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01.06.2020 05:29 Відповісти
Солдат не имел права быть на посту одному и без оружия. Надо публично отказываться выполнять такие преступные приказы.... Надо поднимать общественный шум и резонанс при каждом таком преступном приказе начальства.....
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01.06.2020 05:48 Відповісти
Рабско-господская армия ВСУ организована по тому же феодальному принципу рекрутчины, что паРашинская холопско-боярская армия! Это самая неэффективная и бестолковая форма вооруженных формирований. Толька настоящая армия граждан (по принципу формирования древнегреческих армий и республиканского Рима) способна не только защитиь страну, но и разгромить агрессора, но для этого нужна не просто реформа армии, а плоная реконструкция государства: демонтаж олигархическо-чиновничьего паразитического строя и воссоздание КЛАССИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, где не все НАСЕЛЕНИЕ имеет ГРАЖДАНСТВО, а только его по настоящему ДЕЕСПОСОБНАЯ ЧАСТЬ - НАРОД свободный и самодостаточный, имущий и вооруженый, полноправный и грамотный с прямой демократией без представителей ("депутатов")!
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01.06.2020 09:19 Відповісти
Отак і народжуються побрехеньки.
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01.06.2020 09:23 Відповісти
Не совсем понял о чём вы,но я читал опровержение командования ,что и вооружение было и несколько их было и разбираются с оставшимися - куда пропал их соратник.
Вероятно обвинение Бутусова гораздо страшней,чем то что произошло на самом деле и скрыть не удалось.
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01.06.2020 12:26 Відповісти
Саме те я і мав на увазі.
Ніхто ще нічого не з'ясував як уже "украли", "захопили" і т.д.
А може він банально "забив" на все і "звалив" додому? Або "звалив" у Росію?
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01.06.2020 13:16 Відповісти
На зеленом «военном» параде в Киеве, бойцы ВСУ без оружия, бронежилетов, касок и боевой техники, выглядели, как военнопленные на «параде позора» в украинском Донецке, в августе 2014 года.
«Коридор позора», через который провели пленных украинских военных 24 августа 2014 года жители Донецка, показал, что дончане, потомки сталинских переселенцев из России, ненавидят Украину, украинский язык и украинские обычаи.
Этот русскоговорящий «спецконтигент» (социально близкие) был доставлен на Донбасс еще в прошлом веке для отбывания наказания на угольных шахтах в «столыпинских» вагонах номер «ноль», для которых не продают билетов и в которые не
пускают пассажиров.
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01.06.2020 10:13 Відповісти
Возможно и такое. У нас в 79 на передке пытались сделать оружейки (типа с оружием ходить запрещено если не в наряде). Подавалась информация бойцам что магазины должны быть отстёгнуты итд. Скорее всего крайним (козлом отпущения) будет боец. Когда погиб Николай Охрименко (иорская пехота, Николаев) под Мариуполем тогда ещё майор объявил перед строем (построения на передке-это нормально) что Колян перебежал к сепарам и он - предатель (а Колян с Григорьевичем ещё в Иловацске геройствовали в составе батальона "Артёмовск"). Так что в ВСУ может быть и такое.
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01.06.2020 10:24 Відповісти
просто нужно перестать стрелять- вот и командиры услышали преЗЕдента и отобрали оружие у солдата -чтобы не стрелял
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01.06.2020 10:31 Відповісти
"примерно в 10 00 представитель росийских спецлужб звонил в батальен уточнять личные данные солдата..... " я ребята юхею.... это война или братание.... комбата с днюхой может поздравляют ....
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01.06.2020 12:51 Відповісти
Нє, ну ето мір в глазах путлєра, наш посмотрєл і ох..удівілся чєстності єга і всє зольдати далжни бить бєз аружія, патамушта проста нада пєрєстать стрєлять і ваще какая разніца...
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01.06.2020 12:52 Відповісти
Уже выложили на страничке ВСП в ФБ видео похищения
https://youtu.be/mA-********
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03.06.2020 01:17 Відповісти
https://www.facebook.com/UA.Military.Police/photos/a.138685293492001/547788079248385/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDsfddk7WAuxzbbUJNAeOgxsSQBCGb3RN4vBeBcAzfVnonH-y8aAlZcMJLA5oIyKn9Nhl255oM-oFBEN7EdEIQe4wOk6UuuVn8W2xUygt_dLg13bB3x-1tq28-Z96xKrWe2OyC7H8xY9ourhuCooMUztYBrXiOhzx5IUetkCu-jIdQl3ojKjHC3SqT0UnLcWvk-gcwTVNu3nGLjwiMVXIfnfLvcmA5-u4Pemg_2Ev_9ZmZmNyKSNm4tkyIWc-8sG93WiESTLH5sMbbMalOQQwAtZsSldR7dFHr3Eq_-TAKsAwkFHQy58ptKEZhADsYxelTZpvvYi3MJ3INZ4Mc4UX4&__tn__=-R
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03.06.2020 01:18 Відповісти
Этот баран вообще служил в армии? Что значит на БОЕВОМ ПОСТУ БЕЗ ОРУЖИЯ???Долбоящур конченый. Два нксовместимых понятия. Боевой и нет оружия. С рогаткой в карауле один...Дайте балбесу устав караульной службы почитать. Думаю что не очень отличаетса в разных странах
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05.06.2020 21:40 Відповісти
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