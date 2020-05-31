Суд у Броварах продовжує обирати запобіжний захід фігурантам стрілянини: вже 11 осіб заарештували на 60 діб без права внесення застави

У місті Бровари Київської області в неділю вранці, 31 травня, тривають судові засідання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам стрілянини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці в фейсбуці Міністерства внутрішніх справ України.

"Станом на сьогодні, 31 травня, працівники поліції затримали 30 осіб, причетних до правопорушення. 23 із них - оголошено про підозру.

Наразі суд обрав запобіжний захід 11 особам – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.





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Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.