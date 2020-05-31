Суд у Броварах продовжує обирати запобіжний захід фігурантам стрілянини: вже 11 осіб заарештували на 60 діб без права внесення застави
У місті Бровари Київської області в неділю вранці, 31 травня, тривають судові засідання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам стрілянини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці в фейсбуці Міністерства внутрішніх справ України.
"Станом на сьогодні, 31 травня, працівники поліції затримали 30 осіб, причетних до правопорушення. 23 із них - оголошено про підозру.
Наразі суд обрав запобіжний захід 11 особам – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.
Будь ласка, зачекайте...
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А давайте я вам розкажу про мусорів і сьогоднішню стрілянину в Броварах.
До чого тут мусора?
Так, мусора там "в темі" по самі гланди.
Отже є такий собі Сергій Чеботарь. Псевдо "чемодан"
В минулому заступник Авакова, керівник апарату МВС.
Звільнений у травні 2015 через скандал з нападом на знімальну групу Бігуса. Так, тоді, після Майдану, за таке ще можна було поплатитись посадою. Зараз вже ні.
Нагадаю, що тоді зять Чеботаря - Олег Поліщук побив журналістів коли ті знімали незадекларований елітний маєток доньки зам.мініста - Оксани Чеботар, в селищі Лісники під Києвом.
Ще до цього, Чеботар - фігурант плівок про "рюкзаки авакова", де він в власному кабінеті на Богомольця планує і реалізує злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів в інтересах сина Авакова.
Ну і там на тих плівках багато іншого цікавого, послухайте при нагоді.
Отже Чеботарь звільнений п'ять років тому, але за моїми данними він продовжує ледве не щодня ходити в МВС як на роботу, є у нього там прийомна і кабінет.
В якому статусі, невідомо.
Але вплив його на процеси всередині МВС - колосальний.
Ні не так. КОЛОСАЛЬНИЙ.
Мої джерела кажуть, що на Чеботарі і ще одному другу Авакова - Ігорю Котвіцькому, зав'язані "все коммерційні теми в МВД".
Плюс на Чеботарі кадрові призначення, робота з депутатами і.т.д.
Це десятки і сотні мільйонів доларів кешу для організованого злочинного угруповування "тимчасового міністра" Авакова.
По суті Чеботарь і Котвіцкий - "гаманці" у міністра.
Люди з неймовірним впливом на усі процеси.
Також опосередковано Чеботар контролює АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).
Це був спойлер. А тепер головне.
Одна з сторін конфлікту сьогодні в Броварах - транспортна компанія ПП "А.Т.Н.", яка активно заходить на ринок пасажирських перевезень в різних районах. Такими методами, випадок цей уже далеко не перший і мабуть не останній.
Належить ця компанія все тому ж зятю Чеботаря - Олегу Поліщуку.
Саме вони підтягнули тітушню і спортсменів з стволами.
Цю ж транспортну компанію прямо лобіював сам Чеботарь для отримання дозволів на перевезення в області, ще будучи заступником Авакова.
Про це є журналісстські дослідження тих же "бігусів".
Все вищевикладене легесенько гуглиться, я не буду переспамлювати посилання на "плівки" і журналістські розслідування.
В цій же історії стирчачть вуха Євгена Коваля, заступника керівника Нацполіції і однієї дуже цікавої вінницької банди, але це трохи інша історія, якось згодом.
Аваков і все це лайно повинно піти.
Бо закінчиться це все дуже погано для країни
https://censor.net/comments/locate/3199021/019214e9-d655-73c1-8be5-ded4fb8a0497
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