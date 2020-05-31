УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10487 відвідувачів онлайн
Новини
5 260 29

Суд у Броварах продовжує обирати запобіжний захід фігурантам стрілянини: вже 11 осіб заарештували на 60 діб без права внесення застави

Суд у Броварах продовжує обирати запобіжний захід фігурантам стрілянини: вже 11 осіб заарештували на 60 діб без права внесення застави

У місті Бровари Київської області в неділю вранці, 31 травня, тривають судові засідання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам стрілянини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці в фейсбуці  Міністерства внутрішніх справ України.

"Станом на сьогодні, 31 травня, працівники поліції затримали 30 осіб, причетних до правопорушення. 23 із них - оголошено про підозру.

Наразі суд обрав запобіжний захід 11 особам – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Суд у Броварах продовжує обирати запобіжний захід фігурантам стрілянини: вже 11 осіб заарештували на 60 діб без права внесення застави 01
Суд у Броварах продовжує обирати запобіжний захід фігурантам стрілянини: вже 11 осіб заарештували на 60 діб без права внесення застави 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив під арешт без права застави вже шістьох із 28 затриманих після стрілянини в Броварах, - Аваков

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.

Бровари (279) МВС (3499) стрілянина (1778) суд (11653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Арест на 60 суток без залога за "хулиганство"? Вы или крестик снимите или трусы одненьте. Стрельба в ста человек в спальном районе это организациия незаконных военных формирований и терроризм!
показати весь коментар
31.05.2020 11:38
+10
Суд у Броварах продовжує обирати запобіжний захід фігурантам стрілянини: вже 11 осіб заарештували на 60 діб без права внесення застави - Цензор.НЕТ 8725
показати весь коментар
31.05.2020 11:19
+8
Шестерок закроют...и всего делов...а их на каждом углу по сто баксов пучек..
показати весь коментар
31.05.2020 11:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так можно арестовать всех винницких ментов и кто будет охранять мирный сон граждан?
показати весь коментар
31.05.2020 11:09 Відповісти
Так и до Барыги или ермака доберуться!...
показати весь коментар
31.05.2020 16:33 Відповісти
во авакян мочит) бей своих чтоб чужие боялись)
показати весь коментар
31.05.2020 11:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uJhGWO_WCT0 про мусорские разборки в броварах)
показати весь коментар
31.05.2020 11:18 Відповісти
Суд у Броварах продовжує обирати запобіжний захід фігурантам стрілянини: вже 11 осіб заарештували на 60 діб без права внесення застави - Цензор.НЕТ 8725
показати весь коментар
31.05.2020 11:19 Відповісти
Княжичи рядом - 5-10 км
показати весь коментар
31.05.2020 11:35 Відповісти
А нельзя было их пачкой всех сразу закрыть, и желательно сразу лет на пять ?
показати весь коментар
31.05.2020 11:23 Відповісти
Чуваки поїхали заробити бабла, а потраплять за ґрати.
показати весь коментар
31.05.2020 11:27 Відповісти
Смешно - за грати (поймут и простят)
показати весь коментар
31.05.2020 12:04 Відповісти
А надовго? А чи потраплять взагалі? Ось у чому питання.
показати весь коментар
31.05.2020 19:45 Відповісти
Шестерок закроют...и всего делов...а их на каждом углу по сто баксов пучек..
показати весь коментар
31.05.2020 11:27 Відповісти
Вот что мне один форумчанин ответил интересного
https://censor.net/user/31269

https://www.facebook.com/romabra?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARB4zi1SLBDsDd43a_AoBYgWCbTP4LrJ2AMDpFy5s9HpMe-*********************************&hc_ref=ARQ45aFgcJzRI7Mdn9ft6BMNhPTzvf1UM5DmYnKkPtDJet33dv2lJrpVWw5KFrpIDg0&fref=nf&hc_location=group Roman Sinicyn

https://www.facebook.com/romabra/posts/10206818774586058 22 год

А давайте я вам розкажу про мусорів і сьогоднішню стрілянину в Броварах.
До чого тут мусора?
Так, мусора там "в темі" по самі гланди.

Отже є такий собі Сергій Чеботарь. Псевдо "чемодан"
В минулому заступник Авакова, керівник апарату МВС.
Звільнений у травні 2015 через скандал з нападом на знімальну групу Бігуса. Так, тоді, після Майдану, за таке ще можна було поплатитись посадою. Зараз вже ні.
Нагадаю, що тоді зять Чеботаря - Олег Поліщук побив журналістів коли ті знімали незадекларований елітний маєток доньки зам.мініста - Оксани Чеботар, в селищі Лісники під Києвом.
Ще до цього, Чеботар - фігурант плівок про "рюкзаки авакова", де він в власному кабінеті на Богомольця планує і реалізує злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів в інтересах сина Авакова.
Ну і там на тих плівках багато іншого цікавого, послухайте при нагоді.
Отже Чеботарь звільнений п'ять років тому, але за моїми данними він продовжує ледве не щодня ходити в МВС як на роботу, є у нього там прийомна і кабінет.
В якому статусі, невідомо.
Але вплив його на процеси всередині МВС - колосальний.
Ні не так. КОЛОСАЛЬНИЙ.
Мої джерела кажуть, що на Чеботарі і ще одному другу Авакова - Ігорю Котвіцькому, зав'язані "все коммерційні теми в МВД".
Плюс на Чеботарі кадрові призначення, робота з депутатами і.т.д.
Це десятки і сотні мільйонів доларів кешу для організованого злочинного угруповування "тимчасового міністра" Авакова.
По суті Чеботарь і Котвіцкий - "гаманці" у міністра.
Люди з неймовірним впливом на усі процеси.
Також опосередковано Чеботар контролює АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).
Це був спойлер. А тепер головне.
Одна з сторін конфлікту сьогодні в Броварах - транспортна компанія ПП "А.Т.Н.", яка активно заходить на ринок пасажирських перевезень в різних районах. Такими методами, випадок цей уже далеко не перший і мабуть не останній.
Належить ця компанія все тому ж зятю Чеботаря - Олегу Поліщуку.
Саме вони підтягнули тітушню і спортсменів з стволами.
Цю ж транспортну компанію прямо лобіював сам Чеботарь для отримання дозволів на перевезення в області, ще будучи заступником Авакова.
Про це є журналісстські дослідження тих же "бігусів".
Все вищевикладене легесенько гуглиться, я не буду переспамлювати посилання на "плівки" і журналістські розслідування.
В цій же історії стирчачть вуха Євгена Коваля, заступника керівника Нацполіції і однієї дуже цікавої вінницької банди, але це трохи інша історія, якось згодом.
Аваков і все це лайно повинно піти.
Бо закінчиться це все дуже погано для країни
https://censor.net/comments/locate/3199021/019214e9-d655-73c1-8be5-ded4fb8a0497
показати весь коментар
31.05.2020 11:37 Відповісти
Арест на 60 суток без залога за "хулиганство"? Вы или крестик снимите или трусы одненьте. Стрельба в ста человек в спальном районе это организациия незаконных военных формирований и терроризм!
показати весь коментар
31.05.2020 11:38 Відповісти
Терроризм- статья
показати весь коментар
31.05.2020 11:39 Відповісти
Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної організації

1. Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
показати весь коментар
31.05.2020 16:40 Відповісти
Аваков должен идти в отставку - только полные совковые кретины - депутаты этого не понимают
показати весь коментар
31.05.2020 11:39 Відповісти
А кто бубочке будет гарантировать незыблемость трона?
показати весь коментар
31.05.2020 12:05 Відповісти
Мендель
показати весь коментар
31.05.2020 19:47 Відповісти
А хабар про 1000 баксів в рік і 300 баксів в місяць на лапу в адміністрації якось пролетіли скірзь ці ДБР, МВС, НАБК, НАЗК, СБУ, КМУ, ВР. Податкову. А не дивує владу що маршрути перевозять без квитків і кому йде на лапи нал. А не дівує суддів що бандитизм називають мілким *************. Як кажуть китайські мудреці, коли правителі живуть не по закону то і народ живе по поняттям згуртовуючись у банди і шайки.
показати весь коментар
31.05.2020 11:40 Відповісти
авакяна давно нужно на свалку отправить.
показати весь коментар
31.05.2020 12:34 Відповісти
авакяна давно нужно на свалку отправить.

Еще янтарные войны не закончились и вертолетов не видно...
показати весь коментар
31.05.2020 16:39 Відповісти
Залог не назначат, залог занесут куда надо и всё будет тип-топ. Вчера видели, как один из них объяснял в суде, что шел, шел и...вдруг видит - друзья из Виннице на машине и сел к ним, чтобы они его подвезли домой, чтобы не ехать на маршрутке. Вот какие попались заранее заготовленные вумные адвокаты и такую пургу будут гнать все задержанные - шли, шли...и...вдруг автомат на дороге лежит и они его подняли и хотели сдать в полицию, а перед этим решили проверить его работоспособность - нажали на спусковой крючок, а он....как даст очередь , что они сами испугались и его со страху быстро кинули в багажник, а тут как раз полиция. Сейчас будет разыгрываться масштабный театр. Но такого масштаба перестрелки в Украине даже в 90-х не было - дожили! Под видом разных охоронных фирм созданы боевые вооруженные группы, которые за бабки, как слесари на ремонт, выдвигаются на задания. Учета нет, никто в Украине не знает даже сколько сегодня наградного оружия - этого атавизма со времен Чапаева и НКВД. Нужно срочно отменить этот способ "вооружения трудящихся верхнего уровня" и вернуть государству ранее выданное таким образом оружие - оказывается не только короткоствол, а и почему-то целый пулемет "Максим" у Яценюка, автомат АКМ у Т. Черновол (???). На очереди, наверное, награждение Градами или гаубицами - бред! И кто позволил награждать безконтрольно и самостоятельно таким оружием Министру МВД, Министру обороны и другим военным начальникам с формулировкой за какие-то не понятные "заслуги перед родиной"? И что это вообще за награда орудием убийства - в уме не укладывается!!! Оказывается, что сегодня таким способом вооружены все депутаты и и не только министерский уровень!? Из такого оружия Пашинский прострелил человеку ногу, бывшего министра Кожару обвиняют в убийстве человека по пьяни. Почему власть без решения народа допустила это безумство? Для покупки простому человеку даже травмата и то нужна справка от психиатра, а при награждении оружием эти документы никто не спрашивает - очень удобно!
показати весь коментар
31.05.2020 12:53 Відповісти
Это сколько рюкзак армянский судьям отстегнул ,спасая свою жопу? Обычно за такое штраф прописывали.,или арест ,типа домашний! А тут прямо ,без права залога.Насильников и убийц выпускают.
показати весь коментар
31.05.2020 13:20 Відповісти
Привыкайте,это только зело-бобики не имеют причинно следственных связей в связи с рынком о земле.
показати весь коментар
31.05.2020 14:09 Відповісти
Суд у Броварах продовжує обирати запобіжний захід фігурантам стрілянини: вже 11 осіб заарештували на 60 діб без права внесення застави - Цензор.НЕТ 86

...
показати весь коментар
31.05.2020 16:40 Відповісти
А это аваковских титушек вяжут ... или тех кто выступал против аваковских??
показати весь коментар
31.05.2020 16:40 Відповісти
Хорошо, правильно, бандюков - за решётку.
показати весь коментар
31.05.2020 16:44 Відповісти
Скільки вже можна терпіти зашквари Авакова? Ця погань вже приватизувала поліцію!
показати весь коментар
31.05.2020 17:16 Відповісти
 
 