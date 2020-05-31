У ЗСУ - четвертий летальний випадок від COVID-19, зафіксовано 12 нових випадків захворювання

У Збройних Силах України станом на ранок неділі, 31 травня, зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавіруу, підтверджено ще 12 нових випадків захворювання, одужали від COVID-19 111 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 31 травня в Збройних Силах України хворіє 118 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 111 осіб.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 453 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 105 осіб.

На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусу.

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Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2,30 травня помер працівник Збройних Сил України (Чернівецька область).

Працівник хворів з 22 травня 2020 року, лікувався вдома під наглядом медичної служби. 27 травня у зв’язку із погіршенням стану здоров’я звернувся до Новоселицької центральної районної лікарні Чернівецької області, де була проведена рентгенографія органів грудної клітки. Цього ж дня, був госпіталізований до Чернівецького військового госпіталю з діагнозом: негоспітальна двобічна пневмонія. Призначено лікування, взято біоматеріал на ПЛР, за результатами якого, 28 травня у працівника ЗС України підтвердженно захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Було продовжено лікування коронавірусної хвороби COVID-19 в палаті інтенсивної терапії інфекційного відділення. 30 травня стан здоровя погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, але наступила зупинка серцевої діяльності. За наявної інформації у чоловіка окрім гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 були супутні захворювання.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним.

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За минулу добу зареєстровано дванадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

У ізоляторі військової частини (Харківська область) перебуває 1 військовослужбовець. Симптоми захворювання відсутні.

Ще одинадцять осіб (Київська область – 9 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Житомирська область – 1 військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання".