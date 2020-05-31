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У ЗСУ - четвертий летальний випадок від COVID-19, зафіксовано 12 нових випадків захворювання

У ЗСУ - четвертий летальний випадок від COVID-19, зафіксовано 12 нових випадків захворювання

У Збройних Силах України станом на ранок неділі, 31 травня, зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавіруу, підтверджено ще 12 нових випадків захворювання, одужали від COVID-19 111 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 31 травня в Збройних Силах України хворіє 118 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 111 осіб.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 453 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 105 осіб.
На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу - 468 нових випадків COVID-19, померло 12 осіб, всього зафіксували 23 672 випадки

Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2,30 травня помер працівник Збройних Сил України (Чернівецька область).
Працівник хворів з 22 травня 2020 року, лікувався вдома під наглядом медичної служби. 27 травня у зв’язку із погіршенням стану здоров’я звернувся до Новоселицької центральної районної лікарні Чернівецької області, де була проведена рентгенографія органів грудної клітки. Цього ж дня, був госпіталізований до Чернівецького військового госпіталю з діагнозом: негоспітальна двобічна пневмонія. Призначено лікування, взято біоматеріал на ПЛР, за результатами якого, 28 травня у працівника ЗС України підтвердженно захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Було продовжено лікування коронавірусної хвороби COVID-19 в палаті інтенсивної терапії інфекційного відділення. 30 травня стан здоровя погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, але наступила зупинка серцевої діяльності. За наявної інформації у чоловіка окрім гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 були супутні захворювання.
Висловлюємо співчуття близьким та рідним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулої доби у ЗСУ зафіксовано 20 нових випадків COVID-19, 10 із яких у військовослужбовців із Харківської області, - командування Медсил

За минулу добу зареєстровано дванадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
У ізоляторі військової частини (Харківська область) перебуває 1 військовослужбовець. Симптоми захворювання відсутні.
Ще одинадцять осіб (Київська область – 9 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Житомирська область – 1 військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання".

армія (3767) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
В ВСУ - четвертый летальный случай от COVID-19, зафиксировано 12 новых случаев заболевания - Цензор.НЕТ 804
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31.05.2020 11:39
+2
У кого їх немає? Просто covid-19 б'є по больних місцях. Не розумію нащо йому вбивати носія, таке враження, що це не природня середа вірусу і він захищається від імунної системи людини
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31.05.2020 11:41
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Хоть начали писать, что были сопутствующие заболевания т.е. был ослаблен иммунитет.
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31.05.2020 11:34 Відповісти
У кого їх немає? Просто covid-19 б'є по больних місцях. Не розумію нащо йому вбивати носія, таке враження, що це не природня середа вірусу і він захищається від імунної системи людини
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31.05.2020 11:41 Відповісти
Но медкомиссию он прошел... те врядли у него был диабет или сердечная недостаточность. И возраст вряд ли больше 60 лет ...
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31.05.2020 12:16 Відповісти
Про врачебные комиссии в военкоматах. Служил я в армии, пришло новое поколение, через две недели одного положили в госпиталь т.к. потерял сознание на построении, умер он в Ленинградской академии через год был у него врождённый порок сердца, таких случаев была уйма.
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31.05.2020 13:56 Відповісти
Ну, я когда в 80-х призывался так медкомиссию комиссию бегло проходили. Хотя, анализ крови и мочи делали, те диабет должны были выявить. Но у нас в часть один парень с язвой желудка попал. Полгода мучился, потом со скрипом смогли комиссовать. Я надеялся, что что что-то поменялось.
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31.05.2020 17:46 Відповісти
Читай внимательно - умер сотрудник ВСУ, а не военнослужащий, а к ним медицинские требования совсем другие
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31.05.2020 15:51 Відповісти
В ВСУ - четвертый летальный случай от COVID-19, зафиксировано 12 новых случаев заболевания - Цензор.НЕТ 804
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31.05.2020 11:39 Відповісти
Военнослужащие не могут быть с сопутствующими заболеваниями.Военные медики расписываются в собственной беспомощности.
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31.05.2020 12:03 Відповісти
Ещё один чукча-писатель, а не читатель! Умер сотрудник ВСУ, а не военнослужащий
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31.05.2020 15:52 Відповісти
Неужели так тяжело понять, что речь идет о гражданском вольнонаемном?
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31.05.2020 15:54 Відповісти
А что не правильно написано ? Написано "сотрудник", а не военнослужащий, что не понятно?
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31.05.2020 16:13 Відповісти
 
 