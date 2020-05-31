У Києві за добу COVID-19 підтвердили ще у 81 людини, 16 пацієнтів госпіталізували, - Кличко

За минулу добу в столиці України підтвердили захворювання на коронавірус у 81 людини, в тому числі у 11 медичних працівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграм -каналі.

"За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 81 людини. 11 з них - медики. На сьогодні в столиці вже 2 985 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.

Серед захворілих на добу: 40 жінок, у віці від 26 до 86 років. І 4 дівчинки від 2 до 8 років. 31 чоловік від 19 до 86 років. І шість хлопчиків - трьом з них по 1 року, іншим - 2, 6 і 11 років.

У лікарні міста госпіталізували 16 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за добу в столиці 11 осіб. Всього коронавірус за час пандемії подолали 648 жителів Києва.

"Зазначу, що найбільше випадків захворювання зафіксували в Дніпровському районі - 25, в Деснянському та Дарницькому - по 14 випадків. Я звертаюся до всіх: не будьте легковажними, не нехтуйте правилами! Тому що зараз, коли ми почали вводити послаблення, головне - щоб вірус не вирвався з-під контролю. Щоб нам знову не довелося повертатися на карантин. Бережіть себе!" - зазначив Кличко.