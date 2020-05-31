У Росії за добу 9 268 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, загальна кількість хворих перевищила 400 тисяч

Добовий приріст нових хворих коронавірусною інфекцією COVID-19 становить 9,27 тис. випадків, померли за добу 138 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", це випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у неділю, 31 травня.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 9 268 в 84 регіонах, в тому числі виявлено активно 3784 (40,8%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.

Наростаючим підсумком в Росії зареєстровано 405 843 випадки коронавірусної інфекції, 4693 померлих (за добу - 138) і 171883 виписаних (4414 виписані за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужали і всіх померлих) на поточний момент становить 229 267.

Росія зараз на третьому місці в світі за кількістю тих, що заразилися - слідом за США (1,77 млн) і Бразилією (498 тис.)

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