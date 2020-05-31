У Росії за добу 9 268 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, загальна кількість хворих перевищила 400 тисяч
Добовий приріст нових хворих коронавірусною інфекцією COVID-19 становить 9,27 тис. випадків, померли за добу 138 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", це випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у неділю, 31 травня.
"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 9 268 в 84 регіонах, в тому числі виявлено активно 3784 (40,8%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.
Наростаючим підсумком в Росії зареєстровано 405 843 випадки коронавірусної інфекції, 4693 померлих (за добу - 138) і 171883 виписаних (4414 виписані за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужали і всіх померлих) на поточний момент становить 229 267.
Росія зараз на третьому місці в світі за кількістю тих, що заразилися - слідом за США (1,77 млн) і Бразилією (498 тис.)
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От судьбы не уйдешь)
Верно, пока идет в разгон.
откроют пенсионно- продуктовый туризм а потом еще и курортный ( с этими территориями), то показатели заболевания в ближайших областях Украины взлетит до "небес"
Вопрос интересный. Перед карантином на Украину вернулось масса народу с Запада (сотни тыс), где эпидемия была тоже на стадии разгона, как сегодня в РФ. А эпидемии, сравнимой с итальянской, французской итд не было. Что-то где-то тут не так. Может быть потому, что в Испании 76 т тестов на миллион, в РФ ок 70 тыс тестов/млн, а на Украине в 10 раз меньше, ок 8 тыс на млн населения. Если сделать тестов в 10 раз больше, то как бы и количество больных не оказалось в разы больше.
Но кого оно колышет...
Экономика колышет, причем колышет всех, просто богатых поменьше.
Хачем кому то "что там у орков?"?
ты ведь кацап априори - селёдки хочешь...?