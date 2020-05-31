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Новини Коронавірус і карантин
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У Росії за добу 9 268 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, загальна кількість хворих перевищила 400 тисяч

У Росії за добу 9 268 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, загальна кількість хворих перевищила 400 тисяч

Добовий приріст нових хворих коронавірусною інфекцією COVID-19 становить 9,27 тис. випадків, померли за добу 138 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", це випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у неділю, 31 травня.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 9 268 в 84 регіонах, в тому числі виявлено активно 3784 (40,8%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.

Наростаючим підсумком в Росії зареєстровано 405 843 випадки коронавірусної інфекції, 4693 померлих (за добу - 138) і 171883 виписаних (4414 виписані за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужали і всіх померлих) на поточний момент становить 229 267.

Росія зараз  на третьому місці в світі за кількістю тих, що заразилися - слідом за США (1,77 млн) і Бразилією (498 тис.)

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу COVID-19 підтвердили ще у 81 людини, 16 пацієнтів госпіталізували, - Кличко

карантин (18172) росія (64923) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+20
Харашо ідьом.
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31.05.2020 12:18
+15
https://censor.net/user/469515 Вони нам вороги.
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31.05.2020 12:28
+14
Чим більше їх здохне, тим краще.
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31.05.2020 12:38
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Харашо ідьом.
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31.05.2020 12:18 Відповісти
сильно радуют смерти московских хроников?
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31.05.2020 12:26 Відповісти
https://censor.net/user/469515 Вони нам вороги.
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31.05.2020 12:28 Відповісти
да
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31.05.2020 12:29 Відповісти
Даже Сталин говорил , что нам враги не немецкий народ, а фашистский режим.
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31.05.2020 13:35 Відповісти
https://censor.net/user/422498 І до чого ця маячня? По перше не фашисти.а нацисти.По друге гірше Сраліна нікого не було в 20 столітті.
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31.05.2020 13:37 Відповісти
Так получается, что Сталин лучше, чем вы?
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31.05.2020 14:03 Відповісти
https://censor.net/user/422498 Ти дурник?
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31.05.2020 14:26 Відповісти
Харашо ідьом. https://censor.net/user/27028 вядать к дажьдю
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31.05.2020 15:24 Відповісти
Чим більше їх здохне, тим краще.
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31.05.2020 12:38 Відповісти
Нет, не краще. Может умер второй Немцов, или другая оппозиция Путину.
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31.05.2020 13:36 Відповісти
мёртвый кацап - хороший кацап...\или что-то не так...?\
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31.05.2020 14:01 Відповісти
Не так. Ты рассуждаешь как расист. Твоя ненависть понятна, но пусть она будет направлена на конкретных людей, кто виноват в войне. И окажется, что виновны и чеченцы, и буряты, и украинцы, и даже латвийские негры. Вобщем отбросы всех стран и народностей.
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31.05.2020 14:06 Відповісти
так ты кацап однако...\тогда понятно...!\
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31.05.2020 14:09 Відповісти
Меня очень радуют!
От судьбы не уйдешь)
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31.05.2020 12:53 Відповісти
Дагнать и перегнать Омерику фошиздкую!!!
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31.05.2020 12:29 Відповісти
Ничто не опровергает тезис, что смертность в основном определяется процентом людей с "небольшим запасом прочности".
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31.05.2020 12:19 Відповісти
пачіму Путін в бункєрє?!
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31.05.2020 12:21 Відповісти
так он же **нутый! как говорил покойный Немцов.
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31.05.2020 12:23 Відповісти
Тобто Путін щось знає?
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31.05.2020 12:33 Відповісти
поконкретней можно? знает что-то про вирусочек, чего не знает широкая общественность? нет.
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31.05.2020 12:34 Відповісти
А якої причини він там сидить?
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31.05.2020 12:38 Відповісти
считает разумным подстраховаться. условия разумности простое: прогноз прибыли должен быть существенно больше прогноза убыли. пу в группе риска. потери от торчания в бункере невелики. так что вполне может позволить себе впасть в мандраж. оно очень трусливое ибо.
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31.05.2020 12:41 Відповісти
Только не говори, шо оно вируса боится.
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31.05.2020 13:09 Відповісти
Патамуштаху_ло.
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31.05.2020 12:23 Відповісти
"И там, на даче ещё один. - Чем больше сдадим, тем лучше")))
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31.05.2020 12:20 Відповісти
Пандемия в РФ и оккупированных ими территориях ( Крыма и ОРДЛО) приобретает обвальный характер.. А у нас принимают законы, по которым можно поступающим в вузы с тех территорий с одним сопровождающим, приезжать в Украину без двухнедельной обсервации и даже без самоизоляции. А как только еще откроют пенсионно- продуктовый туризм а потом еще и курортный ( с этими территориями), то показатели заболевания в ближайших областях Украины взлетит до "небес" ( Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Днепровская и Полтавская обл.) Но кого оно колышет...
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31.05.2020 12:26 Відповісти
не взлетит
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31.05.2020 12:28 Відповісти
Старики ковид не привезут,если больны,давно б отправились в мир иной.
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31.05.2020 13:45 Відповісти
Пандемия в РФ и оккупированных ими территориях ( Крыма и ОРДЛО) приобретает обвальный характер..

Верно, пока идет в разгон.

откроют пенсионно- продуктовый туризм а потом еще и курортный ( с этими территориями), то показатели заболевания в ближайших областях Украины взлетит до "небес"

Вопрос интересный. Перед карантином на Украину вернулось масса народу с Запада (сотни тыс), где эпидемия была тоже на стадии разгона, как сегодня в РФ. А эпидемии, сравнимой с итальянской, французской итд не было. Что-то где-то тут не так. Может быть потому, что в Испании 76 т тестов на миллион, в РФ ок 70 тыс тестов/млн, а на Украине в 10 раз меньше, ок 8 тыс на млн населения. Если сделать тестов в 10 раз больше, то как бы и количество больных не оказалось в разы больше.
Но кого оно колышет...
Экономика колышет, причем колышет всех, просто богатых поменьше.
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31.05.2020 19:12 Відповісти
сдохло мало
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31.05.2020 12:26 Відповісти
Хорошо. Чем меньше кацапов, тем лучше.
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31.05.2020 12:29 Відповісти
не всегда - идёт разгрузка ПФ кацапстана
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31.05.2020 12:33 Відповісти
наверняка. но они вне группы риска.
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31.05.2020 13:41 Відповісти
что за чушь!
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31.05.2020 14:24 Відповісти
я где-то писал про сочувствие? я намекал на боеспособность.
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31.05.2020 14:34 Відповісти
Есть даже украинцы, которые убивали украинцев.
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31.05.2020 14:08 Відповісти
Амен
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31.05.2020 12:29 Відповісти
Если в РФ нет карантина и граница с РФ открыта, то карантин в Украине до лампочки.
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31.05.2020 12:34 Відповісти
Имея фору в 5 месяцев правительство мишустянов,мантурянов и подставного путина-двойника не закрывало китайскую границу,разрешало до предела чартерные рейсы китайских самолетов в Москву,не строило койкобольницы(особенно в регионах),деньги раздавало только фирмам приблеженных к верхушке.ЗАТО вело войну против Украины и бомбило одэров-азэров(а не туркоман сталинское) в Сирии (после АлаБея взяло Идлиб).Народ они свой ненавидят и боятся сильно (Посмотри какие сроки дали малолетним "партизанам").ОНИ виноваты перед народом за смерти и заражения из-за вируса.Даже пансионаты,лагеря и лесопарки не были доступны,хотя сами на дачах сидели и восстанавливали свой иммунитет чистым кислородом,А НАРОДУ И ЗЕМЛИ НЕ ДАЛИ И НЕ ПРОДАЛИ,только своим.Ответ наверное будет.
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31.05.2020 12:34 Відповісти
"Уважаемый редактор, может лучше про реактор?"©?
Хачем кому то "что там у орков?"?
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31.05.2020 12:38 Відповісти
Врагов надо знать. Вот кйдут с оккупированных территорий, тогда до лампочки. И границы закроем от короновирусных.
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31.05.2020 13:40 Відповісти
Priciom tut sovetskaja vakcina ot tuberkulioza?Avstralijci ejio pervyje izobreli i ispolzyvajet vo mnogix stranax.Brazilija s 1920 goda vsem delajut prilivki no uvi rezultati neocen uz xorosyje
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31.05.2020 12:52 Відповісти
Кацап дохнет сами молодим в мире, еле доживая до 60ти. И правильно делает!
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31.05.2020 12:54 Відповісти
Путлеровцы маст дай. Это понятно.
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31.05.2020 12:39 Відповісти
Чем больше сдохнет в параше, тем меньше их придут убивать украинцев в Донбасс. Обратная пропорция.
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31.05.2020 12:41 Відповісти
Кто придет убивать, умирают в основном пожилые и больные люди.
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31.05.2020 12:48 Відповісти
так там все больные.. в основном на голову
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31.05.2020 13:00 Відповісти
Я про тех, кто не "в основном". Пропорция та же.
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31.05.2020 13:00 Відповісти
А может наоборот умрут те, кто против Путина?
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31.05.2020 13:46 Відповісти
В слове Ху*ло 4 ошибки.
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31.05.2020 16:42 Відповісти
Скоро все кацапы умрут, останутся одни украинцы и евреи.
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31.05.2020 13:05 Відповісти
зачем одни.. все останутся.. даже немного кацапов.. только под присмотром сомалийцев
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31.05.2020 13:08 Відповісти
маловато, треба перше місце отримати!!))
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31.05.2020 13:29 Відповісти
Для нас враг не русский народ, а фашиствующий режим Путина. А вот они то останутся целыми и невредимыми, потому что получат самую лучшую медицинскую помощь.
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31.05.2020 13:44 Відповісти
кто такой руцкий нарот...?
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31.05.2020 14:07 Відповісти
А вот ты мне ответь. И чьим именно смертям ты радуешься?
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31.05.2020 14:11 Відповісти
я не радуюсь - сожалею, что не все кацапы сдохнут...!
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31.05.2020 14:14 Відповісти
А как же сеченцы, что участвовали в войне на стороне РФ, а латвийский негр " черный Ленин", а буряты, которые участвовали в боях, а казаки с Кубани. Казаки то украинцы в составе РФ.
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31.05.2020 14:20 Відповісти
*чеченцы
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31.05.2020 14:21 Відповісти
а их заодно...\или ты против...?\
ты ведь кацап априори - селёдки хочешь...?
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31.05.2020 14:28 Відповісти
Тобто росіяни є окупантами на Кубані?
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31.05.2020 15:01 Відповісти
срочно надо провести 9... нет 19 парадов....
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31.05.2020 13:52 Відповісти
А вот это правильно. И чтобы это были именно военные парады, с военнными.
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31.05.2020 14:12 Відповісти
ниипьот. все на парад!
У Росії за добу 9 268 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, загальна кількість хворих перевищила 400 тисяч - Цензор.НЕТ 8763
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31.05.2020 14:19 Відповісти
У Росії за добу 9 268 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, загальна кількість хворих перевищила 400 тисяч - Цензор.НЕТ 561
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31.05.2020 14:22 Відповісти
Стахановскими темпами идут товарисчи)
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31.05.2020 14:36 Відповісти
У Росії за добу 9 268 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, загальна кількість хворих перевищила 400 тисяч - Цензор.НЕТ 3233
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31.05.2020 15:13 Відповісти
Казалось бы, какая-то мелочь, всего 138 расеян подохли от короы, но так приятно и так радует.... расейка, так держать, не подведите, вы обязаны догнать и перегнать Америку!!!У Росії за добу 9 268 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, загальна кількість хворих перевищила 400 тисяч - Цензор.НЕТ 4697
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31.05.2020 16:01 Відповісти
В России за сутки 9 268 новых случаев COVID-19

У Росії за добу 9 268 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, загальна кількість хворих перевищила 400 тисяч - Цензор.НЕТ 1353
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31.05.2020 18:51 Відповісти
"Маловато! Маловато будет!" (с)
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31.05.2020 21:58 Відповісти
 
 